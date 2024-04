5 giochi talmente atroci che vorresti cancellare dalla memoria

Dopo il nostro speciale sui videogiochi brutti ma che ci sono piaciuti molto per vari motivi, vogliamo soffermarci su 5 titoli d'epoca a dir poco tremendi, che probabilmente non conoscete. Ci riferiamo a "perle del gaming" come Hercules The Legendary Journeys, Godai Elemental Force, 25 to Life e altre produzioni non propriamente brillanti, per usare un eufemismo. Pronti a scoprirle? Allora andiamo.

Hercules The Legendary Journeys

Nel guardare la TV, magari allettati per un febbrone da cavallo, quanti di voi sono incappati in qualche puntata della serie TV di Hercules? Si quella statunitense con protagonisti il leggendario eroe e il suo fidato amico Iolao. Non tutti sanno che nel 2000 è uscito un gioco tratto proprio dallo show per il piccolo schermo, sviluppato da Player 1 per Nintendo 64.



Bisognava intraprendere un viaggio per salvare Zeus, da percorrere nei panni di Hercules, ma anche dei suoi compagni Iolao e Serena. Ciascun protagonista aveva abilità peculari, con l'eroe che poteva sollevare rocce e lanciare oggetti e Iolao capace di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Tra combattimenti, quest e banali puzzle, il titolo di Titus offriva 12 location e cinque arene.

Il problema è che le mappe, seppur ampie, risultavano tremendamente vuote e anche poco ispirate, non esattamente il massimo per restituire l'idea di star affrontando un'epica avventura. Inoltre gli scontri erano pieni di problemi, coi protagonisti male animati e difficili da posizionare correttamente durante l'offensiva e nemici poco reattivi.



Al tempo i colleghi di Nintendo Power definirono il titolo una pallida imitazione di Zelda, coi giocatori che proprio su Nintendo 64 avevano vissuto Ocarina of Time e Majora's Mask (uscito praticamente in concomitanza con The Legendary Journeys). Non stupisce, insomma, che il gioco di Player 1 sia stato dimenticato dai più.

Xena Warrior Princess (PlayStation)

Abbiamo appena parlato del gioco di Hercules, e il nostro secondo esempio non se ne allontana. Dopotutto la serie TV Xena Warrior Princess è nata proprio come spin-off di The Legendary Journeys e ha dato origine a un videogame a firma Universal Studios Digital Arts, in cui la guerriera Xena doveva salvare Gabrielle, regina delle Amazzoni, catturata dalla stregona Kalabrax. Per farlo, chiaramente, la protagonista doveva lottare contro numerosi nemici, forte delle sue combinazioni di attacchi e dell'iconico urlo di battaglia che abbiamo amato nella serie TV. Tramite potenziamenti era possibile incrementare il pool di abilità di Xena, migliorarne l'armatura e in generale la donna usava armi come la spada e, neanche a dirlo, il chakram visto in TV.

Questo secondo strumento di morte serviva anche per tagliare catene, azionare congegni e veniva controllato "in volo" dal giocatore, che in questo modo aveva più possibilità di mandare a segno l'attacco. Il problema è che nell'uso del chakram Xena restava scoperta alle offensive degli avversari vicini. A peggiorare enormemente la situazione ci pensavano le gravi incertezze della telecamera, che rendeva più difficoltosi scontri e platforming. Il comparto grafico non era di certo dei migliori, e l'utilizzo dei volti delle attrici di Xena e Gabrielle non riuscivano a migliorare la situazione.

Godai Elemental Force

Di gran lunga il gioco più brutto di questa lista, Godai Elemental Force è stato definito da GameSpot uno dei peggiori usciti su PS2 nel 2002 e la media Metacritic, di appena 27 su 100, la dice lunga su come sia stato accolto dalla stampa dell'epoca. "Godai fa schifo in modi che l'umanità non è stata concepita per conoscere", così parlava Electric Playground di questo action game 3D firmato The 3DO Company, che chiamava i giocatori a vestire i panni di un ninja chiamato Hiro, che oltre ai pugni combatteva gli avversari con armi tipiche della tradizione asiatica, ma anche colpi magici come palle di fuoco.

Ciliegina sulla torta, dopo un salto Hiro planava grazie alla sola forza del pensiero, così da poter raggiungere superfici lontane e oltrepassare ostacoli. Ma quindi quali erano i problemi del gioco? In una parola, tutto. Il character design del protagonisti e dei suoi nemici era orrido, il sistema di telecamere faceva venire il mal di testa e le animazioni di qualsiasi personaggio a schermo erano a dir poco spartane, si pensi proprio alla planata di Hiro. Insomma, se non conoscevate Godai Elemental Force non stupitevene.

25 to Life

25 to Life è un'altra perla di rara bruttezza, realizzata da Ritual Entertainment e Avalanche Software, collettivo che ha ottenuto un gran successo proprio l'anno scorso con Hogwarts Legacy (qui la recensione di Hogwarts Legacy). Purtroppo non c'era proprio nulla di magico in 25 to Life, un third person shooter ad ambientazione moderna che ci permetteva di controllare sia un criminale, sia un poliziotto, in scenari molto lineari di varia natura. Una rapina in banca, una fuga dalla prigione, sparatorie nei vicoli malfamati o al casinò: le missioni godevano di una certa varietà tematica, il problema però era da ricercarsi nell'orrido gunplay, cuore pulsante dell'esperienza.

Utilizzare un AK-47, un mitra silenziato simil MP5 o un fucile a pompa, dava ben poche soddisfazioni, a causa delle animazioni legnose del personaggio controllato e dei nemici. Il reticolo di mira acuiva la confusione in scontri segnati da un sistema di controllo a tratti problematico, in un'esperienza dotata di un comparto grafico piuttosto scadente. In altre parole, ben poco si salvava in 25 to Life, pensiamo a una colonna sonora con brani hip hop che però a volte apparivano fuori contesto rispetto a ciò che accadeva su schermo.

Damnation

Per chiudere in bellezza, si fa per dire, Damnation è uno sparatutto in terza persona in salsa steampunk e per cominciare a parlarne citiamo le parole della recensione di Xbox World "uno dei peggiori shooter di questa generazione. L'indizio è nel nome". Il gioco co-sviluppato da Blue Omega Entertainment e Point of View era ambientato in una versione alternativa degli Stati Uniti, con la Guerra Civile americana protrattasi ben più del dovuto.

Con la volontà di opporsi alla dittatura che governava il paese, un gruppo di ribelli capitanati da un improbabile cowboy prendeva parte a missioni ad alto rischio, piagate da una recitazione a tratti inascoltabile, da sezioni platform ripetitive e rese peggiori da animazioni legnose. Quest'ultimo fronte aveva un impatto anche sul gunplay, semplicemente tremendo, proprio come il comparto grafico.