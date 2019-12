5 giochi Xbox One in sconto da comprare assolutamente

Mentre in rete continuano a tenere banco le dichiarazioni di Phil Spencer che hanno accompagnato l'annuncio di Xbox Series X, i curatori dell'Xbox Games Store hanno lanciato l'Offerta Conto alla Rovescia con tantissimi sconti su circa 700 videogiochi e contenuti aggiuntivi per Xbox One.



Da FIFA 20 a COD Modern Warfare, passando per No Man's Sky e Red Dead Redemption 2, i saldi di fine anno del negozio digitale di Xbox One ci permettono di arricchire la nostra ludoteca senza svenarci. Gli sconti proposti da Microsoft arrivano fino al 50%: i prezzi che vi indichiamo nel quintetto di titoli a seguire comprendono già l'ulteriore sconto del 10% per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

No Man's Sky - 24,99 euro

L'incredibile catena di eventi a cui abbiamo assistito nelle fasi di sviluppo e di supporto post-lancio di No Man's Sky è seconda solo al numero di pianeti esplorabili nella dimensione sci-fi a generazione procedurale di Hello Games. La visione da cui ha avuto origine l'opera fantascientifica di Sean Murray ci ha messo diversi anni per manifestarsi appieno, ma per chi guarda solo adesso a questo progetto i 24,99 euro richiesti per acquistare una copia di No Man's Sky rappresentano un vero e proprio affare da non lasciarsi scappare, soprattutto se si ama il genere.

Gli innumerevoli contenuti aggiuntivi distribuiti gratuitamente dagli sviluppatori inglesi, infatti, non hanno solamente riconciliato il team di Murray con gli appassionati della prima ora di NMS ma sono serviti anche ad attrarre una nuova schiera di fan. Grazie a espansioni come Next, Abyss, Synthesis o Foundations, il No Man's Sky che conoscevamo è diventato solo un brutto ricordo. Quello di oggi è infatti un gioco profondamente diverso, forse meno a fuoco del concept originario ma di certo più ampio, profondo e ricco, sotto ogni punto di vista.



Recensione di No Man's Sky Next

FIFA 20 - 34,99 euro

Da qui al 2 gennaio 2020, FIFA 20 è proposto nella sua versione digitale su Xbox One a 34,99 euro, un prezzo che farà certamente vacillare le certezze di molti appassionati che ritenevano di poter fare a meno delle novità ludiche e contenutistiche dell'ultima iterazione della simulazione calcistica targata EA Sports.

D'accordo, la perdita della licenza della Juventus e il mancato slancio di innovazione nel gameplay rispetto all'edizione passata sono due carenze piuttosto evidenti nell'offerta ludica di FIFA 20, ma le fondamenta del progetto rimangono solidissime e sanno regalare un numero indefinito di ore di divertimento da soli, in compagnia dei propri amici e nelle arene multiplayer. E questo senza considerare l'arrivo nel 2020 del corposo aggiornamento gratuito che introdurrà le sfide e le emozioni della Copa Libertadores sudamericana.



Recensione di FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare - 45,49 euro

Con il nuovo Modern Warfare, i ragazzi di Infinity Ward hanno saputo sfruttare nel migliore dei modi la proprietà intellettuale di Call of Duty per restituirci un progetto tanto ricco di contenuti inediti quanto rispettoso della tradizione di questa leggendaria saga sparatutto. I 45,49 euro richiesti su Xbox Games Store per acquistarne una copia digitale sono uno dei prezzi più bassi mai raggiunti dal titolo sin dalla sua commercializzazione, da cui il nostro estremo interesse per questa promozione a tempo.

Oltre ad una solida campagna principale, il nuovo kolossal sparatutto di Activision vanta un comparto grafico di prim'ordine, delle dinamiche di gameplay più simulative e una componente multiplayer che minaccia di azzerare la vita sociale degli amanti di FPS competitivi. Potremmo anche citare il ricchissimo supporto post-lancio tra i punti qualificanti dell'opera, ma a questo punto avrete già capito che se attendevate l'occasione giusta per acquistare COD Modern Warfare, è questo il momento più adatto per esaudire il vostro desiderio.



Recensione di Call of Duty Modern Warfare

Red Dead Redemption 2 - 34,99 euro

Dopo poco più di un anno dall'uscita di RDR 2 su console, Rockstar Games tenta di spezzare le ultime resistenze di chi non ha ancora esplorato la Frontiera del suo capolavoro western proponendo loro un incredibile sconto che porta il prezzo del titolo a soli 34,99 euro su Xbox One e Xbox One X. All'interno del gioco troviamo anche il modulo multiplayer di Red Dead Online, e questo non può che accrescere ulteriormente il valore della promozione.

Con una cinquantina di ore richieste per portare a termine l'epopea di Arthur Morgan e un tempo ancora maggiore da investire per scoprire tutto ciò che ha da offrire il mondo aperto dell'avventura single player, Red Dead Redemption 2 è una delle gemme più preziose di questa generazione e non serve decantarne ulteriormente le lodi per invitarvi a prendere in considerazione questa offerta prima che scada il 2 gennaio.



Recensione di Red Dead Redemption 2

Assassin's Creed Odyssey - 34,99 euro

Il 2019 si chiuderà senza il lancio di un nuovo capitolo di Assassin's Creed: poco male, se pensiamo alla mole spropositata di contenuti offertici dall'epopea greca di Assassin's Creed Odyssey, qui proposto al prezzo di 34,99 euro nella sua versione standard e senza le espansioni che, nella fase post-lancio, hanno tracciato una strada che ci ha condotti verso Atlantide.

L'avventura a mondo aperto di Kassandra e Alexios si smarca dagli stilemi dell'eterna battaglia tra Templari e Assassini per concedere agli sviluppatori di Ubisoft la libertà creativa necessaria a svecchiare la serie. Pur senza possedere il fascino delle ambientazioni di AC Origins, la storia di Odyssey tesse una fittissima rete di eventi che l'utente deve dipanare compiendo una quantità smisurata di missioni e incrociando il proprio destino con quello delle personalità più influenti dell'Antica Grecia.



Recensione di Assassin's Creed Odyssey