5 grandi indie del 2023 che meritano di essere recuperati

Nell'ormai sconfinato panorama dei videogiochi indipendenti vi sono autentiche gemme che potrebbero essere passate inosservate in questo 2023 ricco di uscite. Tra emozionanti avventure narrative, dinamici platform e interessanti ibridi, queste produzioni offrono esperienze uniche che hanno saputo sorprendere, mettendo d'accordo utenza e stampa di settore. Avventuriamoci alla scoperta di cinque giochi indie che meritano di essere recuperati!

Dave the Diver

Sviluppato da Mintrocket, Dave the Diver è riuscito a distinguersi dalla massa di titoli indie non solo per il suo gameplay assuefacente ma, soprattutto, per il modo in cui miscela sapientemente generi diversi. RPG, gestionale, platform puzzle, shoot ‘em up, simulatore di cucina e rhythm game ispirato al K-pop: tutto in Dave the Diver risulta calibrato al millimetro e, anche dal punto di vista narrativo l'opera si è rivelata più profonda del previsto.

Il gioco segue le peripezie di Dave, un sub esperto, la cui vacanza viene interrotta dall'idea imprenditoriale dell'amico Cobra di aprire un ristorante sushi nel misterioso Giant Blue Hole. La storia di 20 ore è accompagnata da una narrazione spensierata e personaggi ben scritti, mentre il gameplay loop si è rivelato ben confezionato: durante le brevi sessioni saremo chiamati ad immergerci per pescare, esplorare e gestire il nostro ristorante sushi, utilizzando i profitti per migliorare l'equipaggiamento da sub. Il titolo vanta inoltre boss fight, obiettivi e missioni secondarie che includono la creazione di armi, la raccolta di materiali, un card game e missioni fotografiche. Dal punto di vista visivo, Dave the Diver propone uno stile in pixel art con ambienti in 3D e animazioni ben fatte. Le cutscene animate e una colonna sonora non banale completano il quadro, creando un mondo vivo e coinvolgente. L'impegno profuso da Mintrocket e le continue sorprese rendono Dave the Diver un titolo da non sottovalutare.

Pizza Tower

Pizza Tower è un platform game fortemente ispirato alla celebre serie Wario Land. Gli sviluppatori hanno saputo catturare l'attenzione del pubblico grazie a una combinazione avvincente di gameplay ad alta velocità, esplorazione e meccaniche di gioco uniche. Nella trama, vestiremo i panni di Peppino Spaghetti, un anziano pizzaiolo determinato a scalare la Pizza Tower per fermare una gigantesca pizza volante che minaccia di distruggere il suo amato ristorante.

In questa esperienza pensata anche per soddisfare i palati degli speedrunner ci troveremo dinanzi a 19 livelli ricchi di segreti e tesori da scoprire, forti di un buon assortimento di sfide e ambientazioni. La grafica in pixel art e l'atmosfera eccentrica, che ricorda quella dei cartoni animati degli anni '90, conferiscono al gioco una personalità unica. Il tutto è magnificamente accompagnato da una colonna sonora dai toni rétro, che ben accompagna questa peculiare avventura. In definitiva, Pizza Tower è emerso come uno dei migliori platformer dell'anno che sta per concludersi.

Videoverse

Videoverse è una coinvolgente visual novel che offre uno sguardo appassionante sulle dinamiche del mondo del digitale, sulla cultura dei videogiochi e le complesse relazioni adolescenziali. Attraverso la storia avvincente di Emmett, un appassionato gamer, l'opera di Kinmoku si sviluppa in sessioni di chat interattive e fornisce l'opportunità di esplorare le ansie quotidiane e le relazioni effimere che caratterizzano il nostro tempo.



I dialoghi a scelta multipla poi aggiungono uno strato di profondità all'esperienza e rendono "Videoverse" un'opera che si presta a essere rigiocata più e più volte. Questa caratteristica non solo aumenta la longevità del prodotto ma permette ai giocatori di scoprire nuovi dettagli e sfumature nella trama ad ogni playthrough. Il titolo si distingue inoltre per il comparto artistico curato e l'attenzione ai dettagli, motivi in più per cui vi consigliamo di recuperarlo.

American Arcadia

American Arcadia trasporta i giocatori in un affascinante mondo retro-futuristico, in un'esperienza dai tratti distopici e satirici che prende di mira il capitalismo, Disney e i reality show. La trama si sviluppa in sette capitoli e riesce a mantenersi fresca attraverso la continua introduzione di nuove meccaniche di gameplay.

La versatilità ludica è uno dei punti di forza dell'opera, con una transizione fluida tra le prospettive di due personaggi distinti: Trevor e Angela. Vestendo i panni del primo, i giocatori affronteranno un platform a scorrimento in 2,5D arricchito da enigmi ambientali che spingeranno ad aguzzare l'ingegno. Controllare Angela invece significa muoversi in un affascinante mondo tridimensionale, tra furtività, hacking e puzzle intriganti. L'abilità di Angela aggiunge una dimensione strategica al gioco, offrendo modalità di approccio differenti alle sfide presenti nel percorso. Questa varietà di skill e prospettive non solo mantiene l'interesse del giocatore, ma amplifica la profondità e la complessità dell'esperienza. American Arcadia si propone come un'avventura in grado non solo di intrattenere, ma anche di far riflettere e il suo mondo distopico al sapor di anni ‘70 è tra quelli che dovreste certamente esplorare (qui la nostra prova di American Arcadia).

OTXO

OTXO è un gioco indie che si distingue per il suo stile frenetico e il richiamo a titoli come Hotline Miami. L'avventura inizia con il protagonista che si risveglia su una spiaggia, privo di memoria, e che intraprende un viaggio per trovare una ragazza in una misteriosa villa. Il gameplay di OTXO è caratterizzato dall'azione sempre intensa, con il giocatore impegnato ad eliminare i nemici utilizzando armi da fuoco, combattimenti corpo a corpo e l'abilità chiave, il "Focus", che consente di rallentare il tempo.

La combinazione di elementi roguelike aggiunge profondità al pacchetto ludico, incoraggiando un approccio aggressivo per massimizzare i guadagni e acquisire power-up. Inoltre, la ricerca di punteggi sempre più alti spinge l'utente ad estendere le combo, esponendosi così a rischi crescenti che possono portare al temuto game over. Alcuni spigoli a parte, insomma, anche OTXO consente di vivere un'esperienza stimolante, forte peraltro di una trama avvincente. La parola adesso passa ora a voi: quali sono le vostre gemme nascoste di quest'anno? Ditecelo nei commenti!