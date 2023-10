Le 5 migliori esclusive PS5 e PS4 su PlayStation Plus Extra

Il catalogo Playstation Plus Extra è ricco di contenuti ma si sa, le console Playstation fanno dei giochi esclusivi il loro punto di forza. Lo abbiamo spulciato alla ricerca dei migliori titoli di questo tipo, selezionando i 5 esponenti più interessanti della categoria. Ovviamente vi spiegheremo perché sono esperienze da non lasciarsi sfuggire se siete abbonati al servizio. Pronti?

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS4 e PS5

Marvel's Spider-Man 2 vi fa gola ma preferite aspettare un calo di prezzo? Allora approfittatene per completare il puzzle narrativo imbastito da Insomniac Games scaricando e giocando Marvel's Spider-Man Miles Morales, che funge sia da seguito che da spin-off per il primo capitolo della serie. Pur trattandosi di un'esperienza più contenuta rispetto ai due episodi numerati, lo consigliamo ad occhi chiusi a tutti gli estimatori dell'iconico personaggio della Marvel.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales racconta, come facilmente intuibile, di Miles Morales e del suo percorso da semplice spalla di Peter Parker a ragnetto fatto e finito. Un anno dopo gli eventi del primo capitolo, il giovane portoricano è chiamato a sostituire il suo mentore nel ruolo di paladino di New York, finita nelle mire di supercriminali del calibro di Tinkerer, Prowler e Rhino. Miles è in grado di assolvere egregiamente al suo nuovo compito, anche grazie ai nuovi poteri della Bio-Elettricità, i quali donano una nuova dimensione tanto al gameplay quanto alla narrazione.



Da spin-off quale è, Marvel's Spider-Man Miles Morales non osa più di tanto, limitandosi a riproporre la stessa, rodata struttura di gioco open world di Marvel's Spider-Man, ma in fondo non è un grosso problema. Perché cambiare ciò che già funziona?

Horizon Forbidden West per PS4 e PS5

Una delle più grandi produzioni dell'annata 2022 vi sta già aspettando nel catalogo di PlayStation Plus Extra. Stiamo ovviamente parlando del mastodontico Horizon Forbidden West, che vede Aloy avventurarsi nell'Ovest Proibito sulle tracce di un nuovo male che minaccia di condurre la vita sulla Terra verso una nuova estinzione di massa.

Horizon Forbidden West non stravolge l'intelaiatura ludica del suo diretto predecessore, preferendo piuttosto limarne le imperfezioni e massimizzarne i punti di forza. Il futuristico eppur primitivo mondo di gioco ammalia per estensione e bellezza, risultando sempre coerente e mai soverchiante. Da foreste lussureggianti a città sommerse, fino ad arrivare alle vette montuose del sudovest degli Stati Uniti: muoversi nell'Ovest Proibito, che corrisponde all'incirca ai moderni stati dello Utah, del Nevada e della California, è un continuo susseguirsi di meraviglie (e bestie meccaniche che aspettano di essere abbattute.



L'esplorazione è resa ancor più piacevole dall'aggiunta di novità come il rampino e la possibilità di nuotare sott'acqua, mentre la storia è in grado di tenere incollati allo schermo per almeno 25-30 ore. Leggete la nostra recensione di Horizon Forbidden West se volete saperne di più.

Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5

Canto del cigno della generazione PlayStation 4, Ghost of Tsushima è un vero atto d'amore nei confronti della cultura e della storia giapponese, oltre che un open world solido, piacevole tanto da guardare che da giocare.

Alla fine del tredicesimo secolo, l'isola di Tsushima è tutto ciò che separa il Giappone dall'invasione dell'Impero Mongolo, impegnato in una campagna bellica senza precedenti che ha già devastato intere nazioni dell'Oriente. Mentre l'isola viene avvolta dalle fiamme, il samurai Jin Sakai rinnega il suo credo per trasformarsi in uno Spettro (il "Ghost" nel titolo), ergendosi a protettore dell'isola.



Con Ghost of Tsushima i talentuosi ragazzi di Sucker Punch hanno sfornato un action/adventure con un comparto artistico sopraffino, un open-world vasto e ammaliante, e un sistema di combattimento che si presta a molteplici approcci. Per fare piazza pulita degli invasori, Jin ha a disposizione sia le abilità tipiche dei Samurai che quelle dello Spettro: in questo modo può scegliere in ogni momento come approcciarsi alla battaglia, agendo di soppiatto, attaccando dalla distanza con l'arco oppure sguainando la spada in duelli ravvicinati. L'edizione Director's Cut presente nel catalogo di PlayStation Plus Extra include anche l'ottima espansione Isola di Iki, che aggiunge ulteriore spessore alla storia e una nuova ampia area da ammirare ed esplorare, e un doveroso aggiornamento grafico a misura di PlayStation 5. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut.

Ratchet & Clank Rift Apart per PS5

Non avrebbe senso parlare dei più grandi blockbuster First Party presenti in PlayStation Plus Extra senza citare Ratchet & Clank: Rift Apart, che nel 2021 è stata la prima esclusiva only-next gen a mostrare davvero di cosa è capace l'hardware di PlayStation 5.

In questa nuova avventura ambientata dopo i fatti narrati in Ratchet & Clank: Nexus per PS3, il dinamico duo si trasforma in un trio dando il benvenuto al nuovo personaggio di Rivet e imbarcandosi in una missione per la salvezza del multiverso, messo sotto scacco dalle ambizioni del perfido Nefarious. Rift Apart eleva alla massima potenza tutti i caratteri distintivi che hanno decretato il successo della saga (già che ci siete ripassate la classifica dei miglior giochi di Ratchet & Clank), come la comicità spensierata, il senso della scoperta e l'azione dinamica.



Mentre le tonnellate di piombo e le copiose esplosioni scandiscono la progressione, si rimane inevitabilmente folgorati dalla poderosa messa in scena, mentre i salti multidimensionali offrono a PlayStation 5 l''assist perfetto per mettere in risalto la sua incredibile velocità nei caricamenti.

Returnal per PS5

Solitamente quello di Returnal non è il primo nome che spunta fuori quando si parla di grandi produzioni targate Sony, il che è molto ingiusto, dal momento che il gioco di Housemarque èuno dei gioielli più preziosi del catalogo di PlayStation 5.

Returnal rappresenta il primo gioco tripla A sviluppato dallo studio finlandese, che ad un certo punto della sua storia ha deciso di smetterla con gli arcade che ne hanno caratterizzato l'identità per oltre un ventennio e darsi alle produzioni ad alto budget. Missione che non poteva assolvere meglio di così, visto che l'avventura roguelike di Selene appaga cuore, occhi e polpastrelli come poche altre.



La difficoltà è ben al di sopra della media delle produzioni moderne, mentre la trama è ermetica e di non facile lettura. Approcciarsi a Returnal non è affatto immediato, ma vi assicuriamo che con la giusta dose di cuore e coraggio non ne uscirete più. Grazie a PlayStation Plus Extra non c'è neppure il rischio di sbagliare un acquisto, non dovete far altro che scaricarlo, immergervi nel suo oscuro mondo alieno e dargli una possibilità.