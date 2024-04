5 video che hanno fatto la storia dei videogiochi

La storia moderna dei videogiochi è stata segnata da tantissimi momenti iconici, tra sessioni multiplayer divenute leggenda, filmati d'annuncio di partnership, sorprese all'E3 e spot indimenticabili. Invitandovi a segnalarci i vostri video leggendari legati al mondo videoludico abbiamo deciso di proporvene cinque davvero speciali, per motivi del tutto differenti tra loro. Dall'inutile carica di Leeroy Jenkins, fino alla "lotta" tra il compianto Satoru Iwata e Reggie Fils Aime, ex presidente di Nintendo of America.

L'urlo più iconico di World of Warcraft

Tra i signori indiscussi dell'MMO RPG, World of Warcraft ci ha dato un prezioso esempio di come i videogiochi possano riuscire a unire le persone, a formare community di appassionati e a dar vita a grandi avventure condivise. Tutto questo è racchiuso in un singolo filmato legato al titolo di Blizzard Entertainment, divenuto un famosissimo meme e capace - da solo - di scrivere una pagina di storia del gaming. Grande protagonista di questa meraviglia da meno di tre minuti è il guerriero Leeroy Jenkins, alter ego di un giocatore chiamato Ben Schulz.

Riunitosi con una folta schiera di compagni per lanciarsi in un raid, Schulz lasciò momentaneamente la sua postazione da gaming per andare a mangiare del pollo, mentre gli altri preparavano un piano nei minimi dettagli per cercare di uscire vittoriosi dalla battaglia che li attendeva. Una volta tornato nei panni di Leeroy, Ben agì d'impulso e decise di lanciarsi dritto per dritto verso l'orda di nemici, urlando il nome del suo personaggio come fosse un grido di battaglia.



Gli altri, colti alla sprovvista, lo seguirono, in barba a tutto ciò che avevano stabilito: vennero tutti sterminati, e un compagno di Schulz gli diede dello stupido per il suo comportamento. Negli annali la risposta del ragazzo: "almeno ho mangiato il pollo". Neanche a dirlo, il video ha fatto milioni di visualizzazioni, e il guerriero Leeroy Jenkins è prima diventato un NPC di World of Warcraft, e poi un eroe di Hearthstone (qui il nostro speciale su Leeroy Jenkins).

Un tatuaggio rivoluzionario

Da molti ritenuto il miglior capitolo della serie, Halo 2 ne ha espanso in modo netto l'immaginario, approfondendo le credenze e le gerarchie delle forze Covenant e permettendo agli appassionati di controllare sia Master Chief, sia il prode Elite conosciuto come Arbiter (qui lo speciale riassunto della storia di Halo). Se a ciò aggiungiamo l'amata dimensione multiplayer dell'esperienza, non stupisce che il gioco sia uno dei più importanti di sempre per la prima Xbox.

Il filmato che vi proponiamo è legato proprio a Halo 2 e rappresenta un momento storico per il marketing dei grandi blockbuster videoludici. Era la conferenza Microsoft all'E3 2004, i ragazzi di Bungie avevano appena mostrato una demo del gioco, col pubblico che però moriva dalla voglia di sapere quando avrebbe potuto acquistarlo nei negozi.



Alla domanda ha risposto il grande Peter Moore, al tempo in Microsoft, sorprendendo gli astanti con un tatuaggio di Halo 2 che recava la scritta "9 novembre". Il sorriso sornione del dirigente mentre mostrava il suo braccio si è stampato nelle menti di milioni di fan e stando a un'intervista del 2006 rilasciata a Kotaku, quel tatuaggio era vero. "Mia madre non l'ha lasciato, quindi credo possa andar bene", ha detto la figlia di Moore ai giornalisti in merito a questo sorprendente attacco d'arte.

Una conferenza cringe

Vi siete mai trovati in una situazione tanto imbarazzante da farvi desiderare di essere Bugs Bunny, così da potervi tuffare nel terreno e lasciare la zona alla volta di un'ambita meta turistica? È così che deve essersi sentito Kaz Hirai, sempre nel corso di una conferenza all'E3. Questo famoso episodio risale al 2006 e riguarda una finestra comunicativa fondamentale per Sony. Il buon Kazuo infatti era nel mezzo di una dimostrazione dedicata a PSP e a un certo punto avviava un gioco per la prima PlayStation sulla portatile, sfidando il pubblico a capire quale fosse.

Poco dopo rispondeva lui stesso, prima dicendo il nome a voce alta, e poi gridandolo, fingendo un entusiasmo che non ha contagiato praticamente nessuno: l'urlo di "Riiiiidge Raaaacer" si è trasformato presto in un famoso meme, e come alcuni di voi sapranno non è stato affatto l'unico passo falso della conferenza Sony all'E3 2006.



Alla fine dell'evento infatti è stato annunciato il prezzo di PlayStation 3, molto alto in generale e sensibilmente più elevato rispetto a quello di Xbox 360, ma c'è anche un altro frangente che vogliamo ricordare. La demo gameplay live di Genji: Days of the Blade, titolo particolarmente brutto e al centro di una gaffe non da poco.

L'uomo che lo stava giocando ha dapprima messo in risalto una caratteristica chiave della produzione: la sua ispirazione alla storia nipponica e a reali battaglie avvenute nel Giappone antico. Neanche due minuti dopo averlo detto però, ecco che si ritrovava a fronteggiare dei grossi granchi avvolti da un'aura demoniaca, i minion dell'immensa creatura passata alla storia come "giant enemy crab", ben lontana dalla fedeltà storica millantata poco prima.

Lotta tra titani... del gaming

Due importanti figure chiave di una major che danno vita a una gag divertente. In un primo momento abbiamo pensato di rievocare l'esilarante video frecciata a Xbox, messa in piedi da Yoshida e Boyes di Sony per dimostrare la semplicità della condivisione di giochi usati su PS4 rispetto a Xbox One (qui lo speciale sull'evoluzione della console war). Poi però ci siamo ricordati dello spot con protagonisti il compianto presidente di Nintendo Satoru Iwata, e l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé.

Nel video per annunciare l'arrivo degli avatar Mii in Super Smash Bros per Wii U, i dirigenti si davano battaglia in uno spettacolare scontro acrobatico degno di Dragon Ball. Dopo alcuni scambi di colpi da maestri consumati, i due continuavano la sfida all'interno del gioco, coi loro alter ego digitali che se le davano di santa ragione. Inizialmente sconfitto, Iwata tornava sul terreno nei panni di Mario, così da ribaltare le sorti del duello e spedire in aria il vero Fils-Aimé. 2 minuti e 18 secondi che porteremo sempre nel cuore.

Il ritorno di Hideo Kojima

Dopo utenti e dirigenti, è giusto concludere dando spazio ai game designer, nello specifico a uno tra i più importanti di sempre. Non conosceremo mai per intero la storia dei dissapori tra Konami e Hideo Kojima. Ciò che sappiamo però è che si è trattato di un periodo molto complesso per il padre di Metal Gear Solid, che nel 2015 - per disposizione degli ex datori di lavoro - non ha potuto nemmeno partecipare alle premiazioni dei Game Awards. Con gran sorpresa di tutti, pochi giorni dopo l'evento di Keighley, Kojima è apparso in un video al fianco di un emozionato Andrew House, l'allora presidente di Sony Computer Entertainment.

Scopo del filmato era l'annuncio di una partnership tra PlayStation e la nuova Kojima Productions, per la realizzazione di un misterioso progetto di cui al tempo non sapevamo nulla. Si trattava di un'opera visionaria, che una volta di più ha dimostrato il talento di Hideo, così come dei suoi appassionati colleghi: Death Stranding (qui la recensione di Death Stranding). Fa strano pensare ora al gioco, nato in un'era luminosa per Sony e in un tempo in cui prendersi dei rischi per cercare di consegnare all'utenza qualcosa di fresco e inatteso era ancora possibile.