6 giochi da giocare se cercate l'originalità assoluta

La situazione in cui riversa il mercato dei videogiochi ci pone di fronte a un quesito: c'è ancora spazio per l'originalità? Mentre i publisher continuano a investire su progetti potenzialmente profittevoli, a risentirne sono non solo gli addetti ai lavori, ma le loro stesse opere. Ne consegue che il numero di studi disposto a sperimentare nuove idee sarà ancora più basso che in passato. Discorso diverso invece per il panorama indipendente, dove budget più contenuti hanno permesso ai collettivi un certo margine di manovra.



Ciò non significa che il mercato dei tripla A non sia in grado di offrire a chi gioca esperienze di qualità, ma che il depauperamento di quest'ultimo in fatto di esperienze più fresche si sente. Ecco perché abbiamo pensato di proporvi una lista di ben sei titoli dal design originale e ricercato, nella speranza che chi legge possa scoprire cosa ha da offrire l'universo indipendente. Alcune delle opere elencate non sono ancora uscite, altre invece sono disponibili solo su PC, ma niente paura: si tratta perlopiù di produzioni dai bassi requisiti hardware e per tale motivo piuttosto accessibili (qui lo speciale su 5 grandi indie del 2023 da recuperare).

Who's Lila?

Pubblicato nel 2022 su Steam e Itch.io, Who's Lila? di Garage Heathen è un videogioco punta e clicca per tutti coloro che amano David Lynch, il genere J-Horror e le esperienze con elementi da Alternate Reality Game. La storia è molto semplice: una ragazza di nome Tanya Kennedy è scomparsa e il protagonista William Clarke è il sospettato numero uno.

In questa magnifica (dis)avventura dai toni esistenziali, l'utente avrà il pieno controllo delle espressioni facciali del protagonista, le quali determineranno l'andamento delle conversazioni con i personaggi.



Accantonando strutture dialogiche ormai consolidate, Garage Heathen ci invita a riflettere sul peso delle emozioni e sull'incomunicabilità tra individui, imbastendo un racconto tanto indecifrabile quanto ricco di riflessioni sul medium e la realtà che ci circonda. Oltre al gioco base, il nostro consiglio è di scaricare il DLC gratuito "DAEMON", che vi permetterà di accedere a uno dei tanti finali sbloccabili.

Rain World

Il gioco di Videocult non è un'opera dalle meccaniche originali, ma lo è sicuramente per le dinamiche che danno vita al suo mondo. Rain World è un titolo dal destino curioso: nonostante la critica lo abbia accolto tiepidamente, col tempo ha radunato attorno a sé una schiera di affezionati, i quali ne hanno elogiato l'impianto ludico e narrativo.

Reduce del successo di pubblico e di vendite, Videocult ha dedicato al prodotto un'espansione chiamata Downpour, che va ad ampliare il roster di personaggi giocabili. Una seconda espansione intitolata The Watcher è attualmente in lavorazione. Nei panni di un Lumagatto, ci muoviamo fra le rovine di un mondo antico oramai al collasso, nel tentativo di ritrovare la nostra famiglia mentre cerchiamo di sopravvivere. Rain World è stato criticato per essere estremamente punitivo, se non addirittura ingiusto nei confronti dell'utente; eppure è proprio il suo elevato livello di difficoltà a dare un "senso" al mondo di gioco. Il Lumagatto è sia preda che predatore, non ha caratteristiche che lo rendono superiore o inferiore rispetto agli altri animali, semplicemente "è". Durante il viaggio capiterà spesso di morire in modi che sfuggono alla nostra comprensione, e prima scenderemo a patti con la crudele indifferenza del mondo di Rain World, prima impareremo ad apprezzarne la naturalezza.



Se nei giochi gli animali sono spesso ritratti come esseri privi di agentività, l'esperienza a firma Videocult dona loro la dignità che gli spetta in quanto esseri viventi. Il gioco è disponibile su PC, Xbox Serie X|S, Xbox One, PS4, PS5 e Switch.

A hand with many fingers

Se siete appassionati del genere conspiracy thriller, il gioco di Colestia potrebbe fare al caso vostro: nei panni di un giornalista investigativo, dovremo scavare negli archivi della CIA per far luce su complotto internazionale. Per portare a compimento la nostra indagine, dovremo disporre su una lavagna le prove in nostre possesso, reperibili in appositi fascicoli sparsi nelle stanze che compongono l'archivio.



Parliamo di centinaia di documenti suddivisi in codici alfanumerici, per cui vi consigliamo di giocare con carta e penna a portata di mano. Tutto sommato un lavoro semplice e metodico, se non fosse per la spiacevole sensazione di essere osservati da qualcuno. Costantemente. A hand with many fingers è disponibile su Steam e Itch.io.

darkwebSTREAMER

We Have Always Lived In The Forest si prepara a debuttare con darkwebSTREAMER, un horror RPG dove il giocatore dovrà condurre delle live streaming sul deep web. Oltre a dover gestire follower, visualizzazioni e tutto ciò che ruota attorno al mondo delle dirette online, avremo la possibilità di visitare siti web generati proceduralmente, di craftare oggetti e di interagire con un numero imprecisato di NPC. La ricerca spasmodica di nuovi contenuti porterà chi gioca a imbattersi in minacce spettrali, che faranno di tutto per condurci alla follia.

darkwebSTREAMER non è il primo titolo a immergerci nella parte oscura dell'internet, ma le meccaniche legate al mondo dello streaming e la possibilità di esplorare una rete internet generata in modo procedurale lo rendono sicuramente un prodotto da tenere d'occhio, sebbene al momento non ne si conosca la data d'uscita.

Militsioner

Sviluppato da TALLBOYS, Militsioner è un "surreale simulatore di fughe in prima persona", nel quale dovremo tenere a bada una guardia carceraria mentre tentiamo di scappare.



Più facile a dirsi che a farsi: la guardia è un vero e proprio gigante posto al centro della mappa e nulla sembra sfuggire al suo occhio; una sorta di Panopticon dove si è costantemente tenuti sotto osservazione, e chissà che Sorvegliare e punire, il testo classico di Michel Foucault non abbia influenzato il team di sviluppo.

La guardia, chiamata appunto Militsioner è una creatura dotata di sentimenti e senso morale, e starà a noi decidere come trattarla in base alle circostanze. Il titolo non ha ancora una data d'uscita ufficiale, né è stato reso noto su quali piattaforme verrà pubblicato oltre a quella PC.

Dystopian Debugger

Abbiamo iniziato con Garage Heathen, finiamo con Garage Heathen. Il prossimo titolo dello sviluppatore indipendente è Dystopian Debugger, un puzzle game dove avremo il compito di riprogrammare robot malfunzionanti. Oltre alle riparazioni meccaniche, avremo a disposizione due linguaggi di programmazione per rimettere in sesto i robot difettosi: Robo, un linguaggio informatico simile a C, e TURTLE.



Più macchine riusciremo a riparare, maggiore sarà la paga. Non il tipo di esperienza che ci saremmo aspettati dopo Who's Lila?, ma vista la qualità che ha contraddistinto l'ultimo lavoro del team riponiamo buone speranze in Dystopian Debugger, che però non ha ancora una finestra di lancio definita.