AC Sailing: amanti della vela? C'è un nuovo gioco gratis per voi

La trentasettesima competizione velica America's Cup raddoppia e si terrà in contemporanea tra le onde reali di Barcellona e sul mare virtuale del nuovo videogioco e circuito e-sportivo AC Sailing. Il titolo è stato pubblicato ufficialmente su Steam come free to play e noi abbiamo avuto l'opportunità di metterci alla guida, seppur molto brevemente, dei sofisticati yacht da gara (virtuali) a Barcellona, dove la casa di sviluppo Emirates Team New Zeland ci ha invitati per festeggiare il lancio e farci chiacchierare con alcuni sviluppatori.



L'Emirates Team ha persino organizzato una competizione e-sportiva di prova, consegnando 8 timoni ad altrettanti atleti digitali e/o esperti marinai con riconoscimenti nella disciplina reale. Osservare cosa può fare un professionista che conosce bene questi mondi è stato importantissimo per farci un'idea sulla validità complessiva della simulazione, in sviluppo anche su console a partire da Xbox.

La 37th America's Cup: le barche a vela adesso volano!

Rispetto alle imbarcazioni che parteciparono alla prima competizione America's Cup nel 1851 gli yacht da gara moderni, denominati con la sigla AC40, sono talmente avanzati che quasi non toccano più la superficie dell'acqua, bensì praticamente "volano" su di essa. Vi risparmiamo i dettagli tecnici, limitandoci a raccontarvi che ciò è possibile a seguito dell'invenzione di due "pinne" laterali chiamate "foil", che si possono sollevare o immergere a piacimento tra i flutti e sono indispensabili per tenere la barca ancorata all'acqua e garantirle l'elevata manovrabilità che rende così spettacolari le regate di ogni edizione.

Badate che non stiamo parlando del gioco, non ancora: bensì dei veri yacht capolavori d'ingegneria con equipaggi da quattro membri e divisi tra sei scuderie, o meglio sei club che forniscono loro manutenzione, supporto e sponsor. Nel caso di AC Sailing e del neonato circuito e-sportivo di riferimento, questi stessi club si occuperanno di formare e mettere in gara ciascuno dei giocatori professionisti, nel corso di un evento parallelo a quello vero che dovrebbe essere solo il primo di molti, che proseguiranno indipendenti e slegati dalle regate reali. I club comunque sono i seguenti: NYCC American Magic dagli USA, Ineos Britannia dagli UK; Alinghi Red Bull Racing e Luna Rossa Prada Pirelli per lo Stivale; infine Orient Express Racing Team ed Emirates Team New Zeland dalla Nuova Zelanda, che possiede anche la paternità di AC Sailing.



É' stato il direttore tecnico di Team New Zeland Dan Bernasconi, intervenuto all'evento, a raccontarci che l'idea di sviluppare un videogioco simulativo e di creare un canale e-sport a esso dedicato è nata da un simulatore interno al club, inizialmente programmato solo per ridurre i costi di test per le configurazioni e gli assetti degli yacht.

"Il nostro sport si basa sugli sponsor, e in quel momento non ne avevamo molti" ha raccontato Dan "così per non dover testare le nuove imbarcazioni usando costose parti reali, abbiamo iniziato a usare un simulatore, che era più economico".



Poco a poco però sia i piloti che gli addetti ai lavori si sono accorti delle immense potenzialità di quel software, nel quale erano state gradualmente immagazzinate tutte le informazioni possibili riguardo la fisica degli yacht e il loro funzionamento. Dai semplici test tecnici, l'esperienza è stata promossa prima a strumento per gli allenamenti degli atleti, poi a tool per la formazione di nuove leve del timone. Il software simulativo, chiamato Gomboc, si è così avvicinato sempre più al mondo videoludico fino a tuffarcisi dentro, con l'uso del motore grafico Unreal Engine. AC Sailing è dunque l'ultima versione, rifinita, riveduta e corretta per il pubblico, di quello stesso software.

Simulazione perfetta su Unreal Engine

Essendo nato come un programma professionale per addetti ai lavori e piloti esperti, AC Sailing è una simulazione molto fedele all'esperienza velica competitiva attuale. "Recentemente abbiamo iniziato ad allenare un nuovo team di sole donne, che prima di salire su una AC40 si sono allenate per mesi sul simulatore" ha affermato al riguardo Dan Bernasconi, che ha poi proseguito "Una volta preso in mano il vero timone non hanno avuto alcun problema a condurre l'imbarcazione".

Addirittura, alla nostra domanda se ritenga possibile un caso alla "Gran Turismo", con un pilota virtuale dell'omonimo gioco che passa alle automobili reali e riesce a competere sull'asfalto, la risposta è stata affermativa "Sì, riteniamo potrebbe accadere!" Ha esclamato divertito (qui la recensione del film di Gran Turismo, che parla proprio di una situazione simile).



Per sviluppare un programma così complesso sono serviti anni di ricerche e test, durante i quali sono stati impiegati sia veri marinai che intelligenze artificiali. Il motivo è semplice: "Per avere un ampio bagaglio di situazioni bisogna mettere almeno cinque piloti sul simulatore contemporaneamente e far eseguire loro lo stesso percorso, su un tratto di mare grossomodo circolare, per ore e ore" ha raccontato Dan. "Le IA non si lamentano della ripetitività e non si stancano, perciò è stato prezioso averne a disposizione". Tuttavia, al momento AC Sailing non ha ancora una modalità in singolo vera e propria, perché le summenzionate intelligenze artificiali non sono ancora così raffinate da poter competere con un umano alla guida di uno yacht e non sono state implementate nell'esperienza. "Ci stiamo lavorando, ne saprete di più a breve" ha però promesso Bernasconi (qui il nostro speciale su IA e videogiochi).

Per il momento, quindi, scaricando AC Sailing avrete accesso a una manciata di modalità molto simili fra loro, tutte competitive online con altri giocatori ad eccezione del corposo tutorial iniziale. Noi ci siamo cimentati proprio con quest'ultimo, che ha tenuto fede alle aspettative scaturite dalle dichiarazioni di Bernasconi. "Siccome guidare uno yacht come questi è forse persino più difficile che guidare un'auto, abbiamo pensato a un tutorial molto dettagliato e graduale, al termine del quale ogni player dovrebbe sentirsi a suo agio con le AC40 virtuali" ci aveva detto prima che iniziassimo a giocare. Giunto il nostro turno al timone, in effetti abbiamo constatato subito quanto fosse impegnativo controllare le velocissime imbarcazioni: non è uno scherzo tenere d'occhio i parametri ambientali come vento e correnti e la nostra posizione sia rispetto al percorso da seguire per gareggiare, che rispetto alle altre navi in gara.



Una delle manovre più toste da eseguire è certamente il movimento controvento. Per impedire a Eolo di rallentarci troppo, o peggio di respingerci, è infatti necessario angolare la vela principale in uno spazio compreso tra i 40 e i 50 gradi rispetto alla direzione di movimento scelta, aiutandosi con un comodo indicatore. La rotta va però mantenuta facendosi forza contro lo sciabordio delle onde, che sposta la leggerissima imbarcazione con facilità, e aggiustando la posizione dei foil che determinano l'inclinazione del mezzo e possono agevolare la "cattura" del vento contrario, o far ribaltare la nave in men che non si dica.

In compenso, l'interfaccia utente ricca di informazioni sulla navigazione è leggibile pur se densa e i controlli sono responsivi e precisi. Sul banco di prova era stato preparato un semplice volante Logitech, di quelli che in molti possiedono e usano per i racing game "su terra", ma che è stato decisamente all'altezza del compito. E' stato sempre Dan Bernasconi a spiegarci che "ci sono dispositivi hardware dedicati ancora più simili ai veri timoni degli yacht, ma non sono oggetti consumer, costano decine di migliaia di euro. Abbiamo fatto un buon lavoro adattando la simulazione a volanti più semplici come questi, sfruttando il force feedback e i molti pulsanti presenti per emulare l'esperienza reale. Io però gioco spesso anche con il normale controller Xbox, e trovo che funzioni benissimo anche quello!"

Free to play significa "per tutti"?

Non possiamo dire di aver approfondito a sufficienza, né tantomeno di saper guidare una AC40 nella vita vera dopo la pur ottima esperienza sul simulatore dell'America's Cup. Però, l'impressione che abbiamo avuto è che anche dei totali neofiti non dovrebbero avere problemi con AC Sailing una volta completato il tutorial più volte.

Semmai, il problema è che non tutti avranno voglia di percorrere la strada che conduce alla padronanza dei complessi AC40, perché la natura "professionale" del titolo è ancora parecchio evidente. Nonostante l'ottimo lavoro svolto dal team per realizzare ambientazioni e navi dettagliate e un bellissimo oceano da solcare si percepisce la mancanza di un contorno più ricco, dedicato ai giocatori casual: più modalità "semi arcade" per esempio, o anche solo un "garage" per personalizzare esteticamente il proprio yacht. Pare che nuove skin e classi di di imbarcazioni, come i più grandi e complessi AC75, differenti modalità di gioco e location siano attualmente in lavorazione e saranno acquistabili separatamente come DLC, ma non ci sono state comunicate date o tempistiche. Nel frattempo, senza questi contenuti AC Sailing si rivolge in prevalenza a una specifica nicchia di utenti, quella degli amanti della simulazione perfetta o dei marinai, un po' in contrasto con gli sforzi fatti per rendere il titolo potenzialmente "adatto a tutti". Non a caso è stata scelta la formula free to play, e per questo lo studio di sviluppo si è impegnato per ottimizzare l'esperienza anche su PC di fascia media (con ovvi compromessi sulla risoluzione, ma non sulla fluidità o gli fps, apparentemente).



"E' stato bello far provare il prodotto a utenti che non avevano mai messo piede su una barca, e vedere che dopo aver giocato avevano acquisito delle conoscenze di base e sapevano dove mettere le mani anche su uno yacht vero" ha dichiarato Bernasconi mostrando grande soddisfazione. "Del resto ha senso: guidare un AC40 non richiede molta forza fisica o preparazione atletica, servono invece abilità diverse molto simili a quelle sviluppate dai gamer" ha poi concluso.