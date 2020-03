Addio E3 2020: passato, presente e futuro della fiera di Los Angeles

Me lo ricordo bene, il mio primo E3. Fu un viaggio mitologico nella primavera del 2005, che inaugurò la mia lunga trafila di trasferte intercontinentali nella maniera più spettacolare possibile. Per una strana casualità fu proprio l'E3 dei record, quello con la maggior affluenza di visitatori, simbolo di un'industria che all'epoca guidava incontrastata il fronte tecnologico e creativo. Continuo a raccontarvelo ogni volta che entriamo in argomento, con una nostalgia da vecchio pachiderma che spero vogliate perdonare: era l'E3 dei party incredibili sui rooftop di Los Angeles, delle conferenze rombanti di PS3 e Xbox 360, un E3 fatto principalmente di demo da provare con mano invece che di rapide presentazioni hands-off.



A volte mi viene da pensare che questa mia prima esperienza abbia generato una sorta di imprinting emotivo, per cui la fiera californiana, anche nei suoi anni più bui, per me ha continuato ad avere lo stesso valore di un tempo, rappresentando un momento di scoperta e di aggregazione a cui non avrei rinunciato per niente al mondo. Nonostante gli strali che molti colleghi di altre testate lanciavano in direzione della fiera, lamentandosi dei ritmi crescenti, dalle notti insonni, dell'abbandono di questa o quella software house, dell'attenzione incostante del pubblico, ho sempre difeso a spada tratta l'Expo videoludica, e sono convinto di aver trasmesso un po' di quell'entusiasmo anche a chi frequenta queste pagine e ai ragazzi del mio staff, che mi hanno sempre aiutato a proporre una copertura completa e inappuntabile.

L'ombra di sé stesso

Ovviamente lo sapevamo tutti - e lo sapevo bene anche io! - che l'E3 non era più lo stesso di un tempo. Soprattutto negli ultimi anni dalla fiera erano spariti delle aziende troppo grosse perché non si notasse la differenza. I padiglioni, presi d'assalto anche da un ristretto numero di utenti paganti, si erano gradualmente svuotati, e trovare una postazione di prova era diventata un'impresa titanica: tutto si giocava, come dicono gli americani, BCD, ovvero Behind Closed Doors, e guai anche solo a pensare di riprendere uno schermo o fare acquisizioni video.

La verità è che prima della fiera, ad essere cambiata, sono state le strategie di comunicazione del nostro settore, di pari passo con la sua crescita. Più investimenti, più interessi economici, più diffusione, significano un processo comunicativo più sorvegliato, in cui i reparti marketing selezionano con attenzione cosa si può mostrare e cosa no, cosa si può dire, persino cosa si può chiedere agli sviluppatori. Nella sua epoca d'oro l'E3 era meraviglioso anche perché era più "rock", gli sviluppatori avevano meno paura dei feedback del pubblico, e i giocatori erano anche abituati a confrontarsi con demo, beta, software ancora work in progress, senza per forza giudicarli identificativi della qualità del prodotto finale, o senza "montare un casino" sui social solo perché si vedeva qualche bug particolarmente divertente.



Poco a poco le software house hanno cominciato a chiedersi se valesse davvero la pena organizzare una trasferta così impegnativa, a livello di mobilitazione, allestimento e spesa, per replicare sostanzialmente le stesse strategie comunicative che avrebbero potuto portare avanti con eventi privati, sicuramente meno gravosi per il bilancio annuale.

E ancora: essere costretti a dividere la visibilità con tutti i publisher, accalcandosi nella settimana più densa dell'industria videoludica, ha davvero senso se vuoi che il tuo prodotto risalti, si metta in mostra, diventi "the next big thing" dell'industria videoludica? Basta che la concorrenza abbia una trovata più efficace, un trailer più dirompente, una demo più convincente, perché la tua strategia comunicativa venga disinnescata senza appello, col rischio di dover lavorare ulteriormente per rilanciare il tuo prodotto.



I limiti dell'E3, insomma, erano chiari a tutti, ed ecco perché molte aziende hanno preferito, negli anni, ridurre la loro presenza, organizzare eventi privati pensati per accogliere anche i consumatori e non solo gli esponenti della stampa (come EA Play), o addirittura darsi alle comunicazioni digitali.

Una tradizione comune

C'è anche da dire che se la fiera di Los Angeles ha resistito nonostante tutto questo, è perché ha comunque conservato alcune caratteristiche importanti per diverse aziende. Calamitare una quantità così massiccia di giornalisti e pubblicazioni non è cosa da poco, e pensate a tutti i gli sviluppatori di medie e piccole dimensioni che da questa "chiamata a raccolta" hanno tratto grandi benefici. Quando non hai la forza economica per organizzare il tuo evento, non puoi che essere felice di sfruttare il potere attrattivo di una manifestazione come quella di Los Angeles.

Lo stesso vale per i rapporti con la stampa cosiddetta generalista: smuovere il redattore di un quotidiano nazionale per un singolo prodotto, o per la line-up di una specifica azienda, non è spesso una soluzione contemplabile. Avere tutte le maggiori pubblicazioni riunite in uno stesso luogo, con inviati finalmente curiosi e disposti a dare un'occhiata al tuo prodotto, è una manna dal cielo anche per le grandi software house che vogliono allargare la platea di utenti, parlare ad un pubblico di utenti meno smaliziati, in molti casi difficilissimo da intercettare.



Per questi motivi trovo molto superficiali, e a tratti quasi irrispettose, le grida di chi si dichiara addirittura felice dell'annullamento di questa edizione, cancellata a causa dell'emergenza Coronavirus. Ribadire che l'E3 non aveva più senso di esistere significa darne una visione squisitamente egoistica, di chi rappresenta l'utente già avvinto e informato, e non vuol vedere le esigenze di certe frange dell'industria (ironicamente, anche di quelle più "deboli").



Che l'E3 avesse bisogno di evolversi, di trovare una formula più fresca rispetto a quella canonizzata - appunto - nei tardi anni '90 e nella prima metà dei 2000, era evidentissimo. Ma sostenere che il nostro mercato non abbia bisogno di un momento di aggregazione, di un evento che possa fare le veci del CES, del Computex, dell'IFA (giusto per restare in ambito tecnologico), continua a sembrarmi generalmente assurdo.



Badate bene: chi vi scrive gestisce una pubblicazione che si occupa di videogiochi; capisco quindi che molti potrebbero sospettare che il disappunto nasca da un bisogno soprattutto professionale. Del resto ormai il pubblico sembra leggere tutto nell'ottica "dei click", in una visione abbastanza disincantata e alle volte inconsapevole delle logiche di pubblicazione. Ebbene, sono assolutamente convinto che la cancellazione dell'E3 comporti una perdita minima sul fronte editoriale.

Molte aziende hanno già confermato l'intenzione di organizzare eventi digitali, altre ci hanno già contattati, a neppure ventiquattro ore dall'annuncio dell'ESA, per sapere se saremo interessati a ritrasmettere sui nostri canali Twitch le loro conferenze. Il tam tam mediatico nella parte centrale dell'anno, se questa emergenza virale verrà contenuta, sarà roboante, e i ritmi di lavoro saranno sicuramente meno intensi rispetto a quelli legati al coverage della fiera.

Credo però che ci sia un'altra componente, dal valore incalcolabile, che sfortunatamente siamo destinati a perdere senza possibilità di risarcimento: quella umana. Pensare che la nostra industria, che si muove sempre più spesso negli spazi virtualizzati delle console, dei visori, dello streaming, non sia fatta di persone, è un errore che non dobbiamo commettere.



Ci informiamo su internet, acquistiamo i giochi in digitale, interagiamo con pochi e selezionati content creator, e ogni tanto questo porta a dimenticarsi di tutto quello che c'è dietro. Delle professionalità, del capitale umano, degli incontri in sala stampa, dei meeting, delle strette di mano: pensare che l'industria del gaming sia asettica e impermeabile a questi aspetti è un errore che non dobbiamo commettere. Se ci preoccupiamo del benessere degli sviluppatori quando si parla di crunch time, dobbiamo anche sforzarci di capire quanto siano importanti le manifestazioni che permettono di incontrarsi, comunicare, scambiare curriculum e competenze, ma anche solo semplicemente stare insieme.

Abbiamo sempre cercato, sulle nostre pagine così come su spazi meno istituzionali come i profili social, di trasmettervi l'importanza di questi momenti, il cui valore dovrebbe ironicamente risultare più lampante proprio adesso che il COVID-19 non ha solo portato all'annullamento dell'E3, ma ci ha costretti ad una (imprescindibile) quarantena personale (#iorestoacasa).



Credo che questo anno di stop possa rappresentare un'occasione di rilancio per la manifestazione losangelina: un modo per reinventarsi, trovare una nuova direzione organizzativa e creativa. Qualcuno dice che si tratti, invece, dell'ultimo chiodo sulla bara di un evento che negli ultimi anni era apparso evidentemente affaticato: proprio nel momento in cui la nuova generazione di console avrebbe potuto rilanciare lo show, arriva invece una stangata probabilmente fatale. Mi auguro vivamente che non sia così: con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, l'Electronic Entertainment Expo continuava ad avere, per molti, un valore inestimabile.