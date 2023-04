Addio a Ryuichi Sakamoto: come cambiò la musica nei videogiochi

All'età di 71 anni, dopo aver lottato a lungo contro il cancro alla gola, è morto Ryuichi Sakamoto. Scomparso lo scorso martedì 28 marzo, la notizia è stata resa pubblica soltanto nella giornata del 2 aprile dalla sua agenzia. Si è mantenuto un riserbo di quasi una settimana, per far sì che la famiglia potesse mantenere nel privato il dolore. Sakamoto aveva raggiunto la notorietà grazie all'Oscar per L'ultimo imperatore, il film di Bernardo Bertolucci del 1987 per il quale vinse l'Oscar alla miglior colonna sonora; tra le sue altre opere si ricorda anche Furyo e Il té nel deserto, in grado di dargli prestigio a livello internazionale. Un aspetto meno noto della carriera di Sakamoto, invece, è stato il suo importante e storico contributo all'evoluzione della musica nel medium videoludico, al quale vorremmo dare spazio oggi, arricchendo quella che è la narrazione che si farà negli anni a venire di Sakamoto.

Il primo RPG musicato su CD-ROM

Era il 1990 e in Giappone (poco dopo anche a Taiwan) l'azienda Red Entertainment debuttava sul TurboGrafx-CD-ROM, la console da tavolo giapponese prodotta da NEC che in Italia conosciamo col nome di PC Engine, pur non essendo mai arrivata sul nostro territorio.

Venne realizzata tra il 1987 e il 1994 da Hudson Soft, con un microprocessore a 8 bit e un coprocessore grafico a 16 bit. Parliamo di una console in grado di far pubblicare, in quegli anni, circa 900 titoli che difficilmente sono usciti fuori dal territorio giapponese: c'erano Galaga '88, Street Figter II: Champion Edition, R-Type, Ys e Ys II, ma anche Turrican e delle versioni dedicate di TaleSpin e Darkwing Duck, le due serie animate Disney declinate in un contesto videoludico. Accanto a questi titoli arrivò anche Tengai Makyo, conosciuto in America come Far East of Eden, il primo capitolo di una serie di RPG ideata da Oji Hiroi. Tengai Makyo: Ziria (1989) fu il primo RPG pubblicato su un CD-ROM, nonché il primo videogioco del suo genere ad avere delle cutscenes animate e anche un voice acting, che permise al prodotto di giovare di una profondità e di una caratterizzazione artistica di un altro livello. A comporre l'intera colonna sonora che fece da tappeto musicale e da accompagnamento al sound design fu Ryuichi Sakamoto.



Si trattò di un evento unico, rarissimo: se oggi siamo ben abituati alle cinematiche in CGI o realizzate con lo stesso motore di gioco, nel 1989, nell'era del Famicon, era avanguardistico godere di qualcosa che potesse anche solo avvicinarsi alla computer grafica. Sakamoto ebbe l'importantissimo compito di dare un contesto narrativo alla sua colonna sonora, di elaborarla per fornire il giusto mood, per raccontarne una funzione diversa.

L'anello tra Nishikado e Uematsu

Negli anni precedenti era stato Tomohiro Nishikado a utilizzare i primi suoni all'interno dei suoi videogiochi, a domandarsi tra i primi come avrebbe potuto intensificare l'esperienza del videogiocatore: Gun Fight e Space Invaders offrono ancora oggi i primi esempi di musicale con una funzione narrativa, così come Pac-Man con Toshio Kai. Ma siamo ben distanti da quello che Sakamoto riuscì a fare nel 1989, anno in cui Koichi Sugiyama aveva già provato a dare a Dragon Quest una sua identità musicale e Nobuo Uematsu stava facendo altrettanto con Final Fantasy.



Ryuichi Sakamoto, forte di quell'esperienza che arrivava dal cinema e che nel 1987 gli aveva permesso di alzare l'Oscar alla migliore colonna sonora dinanzi all'Academy, infuse tutta la sua conoscenza, tutta la sua intensa attenzione alla funzione della musica per far sì che Tengai Makyo entrasse nella storia del medium di riferimento.

Le sue erano colonne sonore minimaliste e orchestrali, ma sempre pronte a strizzare l'occhio alla sua passione per il pop elettronico: in Tengai Makyo c'è tanto anche della sua attenzione al folklore giapponese, già solo nella main theme che ci permette di percepire subito il sapore orientale della produzione di Red Entertainment e di Hudson Soft. Proseguendo nell'avventura Sakamoto, tra i primi, ambì a far sì che la musica all'interno del videogioco prendesse quella funzione che era il leitmotiv wagneriano, un elemento che Nobuo Uematsu ha portato all'estremo da Final Fantasy VI in avanti con la maggior parte delle sue composizioni monografiche (Dancing Mad, Aerith's Theme, One Winged Angel, Eyes on Me, Melodies of Life e così via).



Non era facile così come lo sarebbe stato negli anni '90 per il compositore di Square-Enix, ma Sakamoto ci provò, si lanciò in un esperimento che anticipava di molto i tempi.

La commistione tra Occidente e Oriente

Ribadiamo: ad aiutarlo in questa opera fu proprio quell'esperienza avuta con il cinema, nonché quella vissuta dopo lo scioglimento del suo gruppo musicale, gli Yellow Magic Orchestra, che nel 1984 lo lasciò all'attività di solista e lo spinse anche a ragionare su quella che sarebbe stata l'evoluzione della sua musica.

Iniziò a pensare alle sue influenze, prese tanto dai Beatles e da John Coltrane, unendo la sua conoscenza e attenzione della musica orientale con quella occidentale e creando una perfetta commistione di due mondi, non solo di culture e tradizioni diverse, ma anche di approccio musicale agli antipodi. Non è un caso che L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci viva proprio di questa dicotomia, che nella colonna sonora di Sakamoto racconta una storia cinese dalla prospettiva occidentale. Ci sono elementi di entrambe le tradizioni, che uniscono i due mondi ed esaltano quelle caratteristiche che Sakamoto riporterà per l'intera composizione.



Una scrittura in stile sinfonico che evidenzia l'atmosfera delle scene, dando forma a una fusione tra l'orchestrazione cinese e gli stili occidentali, con un mood malinconico, triste, oscuro, ma allo stesso tempo appassionato. Fu qualcosa che esaltò la composizione di Sakamoto, permettendogli di ottenere l'Oscar nel 1987 e di entrare di diritto nell'Olimpo della produzione musicale giapponese. Il già citato Sugiyama stava anticipando i tempi in maniera importante, spingendo il suo Dragon Quest anche verso i concerti orchestrali, ma Sakamoto mise la firma sul primo RPG su CD-ROM con una colonna sonora degna di essere definita tale. Aprì le porte per quello che sarebbe venuto dopo, per quello che abbiamo adesso, creando uno spartiacque enorme tra il sound design di Nishikado e la musica di Nobuo Uematsu.