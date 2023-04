Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: due classici per GBA in un colpo solo

In seguito all'uscita di Advance Wars: Dark Conflict per Nintendo DS, il popolare franchise di Advance Wars ha inspiegabilmente trascorso la bellezza di quindici anni in un profondo dimenticatoio, prima che la Grande N decidesse di infondervi nuova vita. Intitolato Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp e atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 21 aprile, il prossimo episodio della serie sarà in realtà una raccolta dei primi due capitoli, che per l'occasione hanno ricevuto dei remake moderni e caratterizzati da una grafica migliorata, deliziosa e decisamente adatta allo spirito scanzonato e un po' cartoonesco della serie (correte a leggere la nostra recente prova di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp). In attesa che il prodotto salga sulla rampa di lancio per dare nuovamente inizio alle ostilità tra le fittizie nazioni di Red Star e Blue Moon, vorremmo parlarvi dei suoi principali punti di forza.

La guerra imperversa su Nintendo Switch

Benché il pubblico occidentale abbia scoperto la serie soltanto a cavallo tra il 2001 e il 2002, con l'uscita del primo Advance Wars per Game Boy Advance (piattaforma cui il titolo deve appunto il proprio nome), le origini del brand "Wars" risalgono al lontano 1988, anno in cui la Casa di Kyoto pubblicò sul suolo nipponico l'acclamato Famicon Wars.

Sono molteplici le ragioni del suo successo di pubblico e critica, prima fra la tutte la profondità e complessità di un sistema di combattimento a turni che in ogni stage chiedeva al giocatore di catturare il quartier generale nemico o comunque di distruggere tutte le sue unità ancora in campo, cercando nel frattempo le risorse necessarie per continuare a genere truppe e portare avanti il conflitto. Senza nulla togliere a Super Famicom Wars e ai vari Game Boy Wars, alla cui terza iterazione va peraltro riconosciuto il merito di aver introdotto per la prima volta la Modalità Campagna, il franchise di Nintendo si è evoluto ulteriormente soltanto con l'avvento degli Advance Wars, che tra le altre cose potevano contare su tutta una serie di nuove unità, ognuna con abilità e caratteristiche univoche, meccaniche ambientali legate alle condizioni atmosferiche, che ovviamente si traducevano in scenari innevati e altre variabili da tenere sempre in considerazione, e una nutrita manciata di modalità secondarie, come ad esempio la modalità multiplayer (naturalmente solo in locale), l'ostica War Room e non per ultima quella che consentiva di personalizzare le mappe esistenti o addirittura di crearne di nuove.



Per la gioia dei fan che il 21 aprile 2023 potranno mettersi alla prova con Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, lo studio californiano WayForward Technologies, cui Nintendo ha appunto affidato la realizzazione dei completi rifacimenti di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising (che al tempo vennero sviluppati nientepopodimeno che dai ragazzi di Intelligent Systems, già autori di Famicon Wars e dell'inossidabile saga di Fire Emblem), si è assicurato di preservare tutte le loro caratteristiche originarie, implementando per l'occasione delle nuove modalità.

Laddove i due titoli per GBA permettevano all'utente di misurarsi con la CPU o con qualche amico in locale, i remake spalancheranno finalmente le porte alla competizione online per dar vita a scontri ancora più appassionanti e impegnativi. A questa va poi affiancata l'immancabile Versus Mode, dove un massimo di quattro utenti hanno la possibilità di selezionare un Ufficiale Comandante da ambedue le campagne principali e impiegarne le abilità speciali per ribaltare in proprio favore le sorti della battaglia. Potendo personalizzare a puntino le proprie strategie, spendendo ad esempio i fondi per rafforzare le basi alleate, i giocatori dovranno impegnarsi al massimo per sbagliare le truppe dei loro amici e riportare la vittoria su dozzine di mappe coloratissime e sempre diverse.



Proprio come accadeva nell'originale Black Hole Rising, poi, entrambi i rifacimenti inclusi in Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp presentano la modalità Design, che accorda al giocatore l'opportunità di modificare i colori degli Ufficiali Comandanti preesistenti e addirittura dar sfoggio alla propria fantasia per creare delle nuove mappe.

Ancora non sappiamo se queste avranno dei limiti di ampiezza o altre regole da rispettare perché siano effettivamente considerate giocabili, come del resto succedeva su Game Boy Advance, ma la possibilità di condividere e scambiare le proprie creazioni con altri giocatori impatterà senza dubbio in positivo sulla longevità e soprattutto sulla già elevata rigiocabilità del prodotto. Non resta che attendere il 21 aprile 2023, quando i ragazzi di WayForward Technologies ci affideranno nuovamente la guida delle nazioni di Red Star e Blue Moon, consentendo tanto alle nuove reclute quanto ai soldati veterani di riscoprire uno degli strategici più acclamati di tutti i tempi. Se consideriamo infine che i due titoli sono proposti al prezzo di uno, la nuova offerta della Casa di Kyoto non potrebbe essere più ghiotta.