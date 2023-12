Alan Wake 2: La Bozza Finale fa esplodere l'universo Remedy

Sospeso a metà tra il cliffhanger e la libera interpretazione lasciata al giocatore, il finale di Alan Wake 2 aveva sollevato un polverone di dubbi che sembrava impossibile da diradare. Sam Lake e il suo team di sceneggiatori ci avevano ancora una volta accalappiato in un vortice di fascinoso turbamento (qui la nostra recensione di Alan Wake 2), lasciandoci però affamati di ulteriori spiegazioni e chiarimenti: dopo aver ammiccato a più riprese agli eventi visti in Control, con l'ultimo aggiornamento di Alan Wake 2 non è arrivato un semplice New Game +, ma un vero e proprio collante che rinsalda l'unione tra due opere nate per essere complementari.

Dall'altro capo della cornetta

Il rumore di una chiamata in uscita, l'attesa spasmodica verso una risposta da cui dipende il destino di ogni cosa mai esistita al mondo, la brutale schermata finale a troncare il fiato della speranza: si concludeva così il meraviglioso viaggio di Saga Anderson tra le macabre pagine scritte da (svariati) Alan Wake, subito dopo aver punito uno degli eroi della storia facendogli pagare il prezzo delle anime salvate con un proiettile al centro esatto della fronte. I titoli di coda lasciavano presagire un finale sospeso dai lineamenti spietati, anche se incredibilmente adatto alla natura inconsueta dell'opera di Remedy, che fino a quel momento aveva mandato all'aria ogni regola portando a galla numerose domande, ma pochissime risposte.

Eppure, grazie ad una brevissima sequenza con protagonista Alice Wake, la conclusione si era trasformata in un altro elemento di un puzzle complicato e ancora tutto in divenire, spingendo il giocatore a ricominciare il loop immergendosi più in profondità, fino a trasformare il buio nella luce dell'ascensione. La seconda esperienza tra le strade di una Bright Falls che si prepara all'annuale DeerFest ha un impatto diverso anche in assenza della Bozza Finale. Quello che all'inizio sembrava marginale o incomprensibile d'un tratto diventa vitale per la storia, e l'intero intreccio appare più solido e meno assurdo di quanto credessimo. Ripercorrendo gli eventi del gioco risulta evidente come questo stranissimo circolo vizioso in realtà non è sempre identico a se stesso e, come aveva già intuito l'Alex Casey visto in Nightless Night, il protagonista non si trova in un loop, ma in una spirale. Lo sfortunato scrittore ha però bisogno di un aiuto esterno per svincolarsi, e analizzando nuovamente l'intera storia dall'inizio non si può dire che non abbia ricevuto supporto. Dall'indimenticabile Ahti alle canzoni predittive degli Old Gods of Asgard, sono soprattutto le telefonate ricevute da un anonimo benefattore a guidare i passi di Wake avvicinandolo alla via di fuga.



È sempre un altro sé ad aiutarlo, che si chiami Alan o Thomas poco importa, chiamandolo da un punto diverso della storia in quel posto dove il tempo non ha alcun significato. Alan Wake distorce le regole della tragedia greca e diventa il proprio Deus Ex Machina, chiamandosi per spezzare il circolo vizioso nel quale lui stesso si è intrappolato per arginare la Presenza Oscura. Prologo ed epilogo sono dunque collegati da una telefonata e dall'ansia di sapere chi (e dove, e quando) risponderà dall'altro lato della cornetta, rendendo più che naturale la presenza di un New Game + all'interno della stessa narrazione del gioco.

Il superpotere della conoscenza

Poteva essere un'incantevole epifania, ma quella scritta a quattro mani da Wake e Graffio è una storia dell'orrore, e quindi la consapevolezza diventa un brutale proiettile di luce da ficcare nel cervello dello scrittore. Il finale suggerito da Saga è un invito a ricominciare dall'inizio, tenendo però bene a mente che ci troviamo in una spirale da cui è possibile scappare, assecondando la spaventosa trama fino a sfuggire dalle sue grinfie in maniera naturale e coesa. Fin dai primissimi istanti della Bozza Finale maturano i primi frutti di questa nuova idea: l'introduzione alla storia fatta dall'autore lascia adesso trasparire la possibilità di salvezza grazie alla presenza degli eroi.

La Bozza Finale non è un'esperienza trasformativa di Alan Wake 2 come lo sono le diverse "nuove partite" di un Nier Automata, ma non per questo diventa una ripetizione banale e noiosa. Sul piano ludico il giocatore mantiene tutte le armi e i potenziamenti accumulati nel corso dell'avventura, ma alcuni incontri con i nemici e jumpscare si modificano leggermente per mantenere sempre viva l'attenzione su ciò che accade sullo schermo. A questo si aggiunge la possibilità di incrementare il tasso di sfida per una sessione più impegnativa, con l'introduzione del nuovo livello di difficoltà capace di mettere a dura prova anche gli utenti più esperti. Dal punto di vista del gameplay le differenze sono quindi minime, e tali potrebbero sembrare anche le nuove aggiunte alla narrazione, perché esse si inseriscono in maniera subdola alla trama in un esercizio di metareferenzialità davvero notevole. Come spiegato con precisione da Wake durante i suoi tentativi di fuga, ogni modifica fatta al manoscritto deve essere fedele al genere ed è costretta a tenere conto degli avvenimenti precedenti, non è possibile stravolgere l'intreccio e aspettarsi che il Clicker cancelli ciò che è già successo. Ed ecco che le nuove aggiunte della Bozza Finale compaiono in maniera naturale, piccoli dettagli che hanno grosse ripercussioni sul prosieguo della storia.



Nei dintorni di Bright Falls Saga comincia infatti a trovare nuove pagine che testimoniano l'eterno ripetersi degli eventi, spiegano le sensazioni di deja-vu che la accompagnano durante le indagini, ma è soprattutto il Luogo Buio a nascondere i segreti più impattanti. Nuove registrazioni alla tv mostrano un Wake adesso consapevole della spirale, a momenti alterni rassicurato dalla nozione ma anche angosciato dall'idea di essere lui stesso un personaggio immaginato da Alan Wake.

La scienza ci salverà tutti

Dal non-luogo in cui lo scrittore è intrappolato fa adesso capolino un personaggio fondamentale dell'Universo Remedy, quel Casper Darling che già in Control si era dimostrato una sorta di protagonista assente. Le vicende di Alan Wake hanno soltanto sfiorato questo personaggio prima dell'arrivo della Bozza Finale: egli compariva infatti come l'autore di un libro presente nel camerino di Mr Door, facendo intuire la sua importanza ma senza approfondire l'argomento. Dopo aver scoperto l'entità soprannominata Hedron in uno degli infiniti universi mostrati dal Proiettore trovato da Jesse e Dylan Faden ad Ordinary, il capo ricercatore dell'FBC ha di fatto salvato il Bureau (e il mondo) costruendo apparecchiature capaci di contrastare la minaccia dell'Hiss.

Darling scompare dal piano materiale degli eventi chiudendosi nella camera contenitiva dell'Hedron per prepararsi a quello che lui definisce come un meraviglioso viaggio, e si manifesta in Control attraverso le registrazioni con le quali cerca di dare un senso logico alle stramberie dell'Oldest House. In un intreccio di realtà parallele e giochi complementari, la Bozza Finale di Alan Wake 2 sembra implicare che la destinazione del suo viaggio sia proprio il Luogo Buio: con le solite brevi ma precise registrazioni, Darling tiene un video-diario nel quale analizza i fenomeni scientifici all'interno di questa nuova dimensione.



Inizialmente stupefatto dalle innumerevoli scoperte ottenibili, l'uomo comincia però a temere la prigionia del piano astrale nel quale si trova, e decide di lavorare ad un modo per scappare da quella realtà influenzata dall'arte. Thomas Zane, il poeta/regista/sommozzatore che forse è soltanto un'altra versione del romanziere protagonista dell'opera, trova il ricercatore alle prese con il suo piano di fuga e decide di aiutarlo, influenzando in qualche modo l'uscita dalla spirale che vediamo nella "vera" conclusione del gioco.

Il sequel dell'avventura di Jesse Faden (Control 2 è già annunciato ed in lavorazione) diventa così imperdibile per comprendere tutti i dettagli di una trama in continuo divenire: l'Hedron compare in Alan Wake 2 sia nei sogni dello Sceriffo Breaker (i disegni sulla "lavagna della pazzia" sono molto chiari, così come i riferimenti alla stessa Faden) che come oggetto misterioso nel cielo di Washington (un campeggiatore è convinto che si tratti di un UFO, come leggiamo in un diario trovato a Cauldron Lake).



E che dire del destino dello scrittore? Emerso dall'oceano di oscurità nel quale era intrappolato, pienamente consapevole della sua abilità di modificare il mondo con l'arte, Alan Wake è diventato un parautilitario che l'FBC non può certamente lasciare libero, ed è molto probabile che verrà scortato alla Oldest House per ulteriori ricerche. A lui si accompagnerà di certo il nuovo agente del Bureau of Control, quella Saga Anderson che - per una coincidenza forse un po' troppo fortunata per essere tale - ha sia i poteri sovrannaturali degli Anderson, che le permettono di leggere le intenzioni delle persone, che quelli dei Door, ed è dunque in grado di viaggiare tra i diversi piani della realtà. La Bozza Finale, con la sua conclusione tangibile e le aggiunte alla lore dell'Universo Remedy, ha dunque mescolato in via definitiva il mondo di Alan Wake con quello di Control, due opere che procedono ora di pari passo invitando i giocatori ad assimilare ogni aggiornamento, contenuto aggiuntivo e sequel in arrivo per mettere insieme i pezzi di un puzzle semplicemente magnifico nella sua stranezza.