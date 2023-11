Alan Wake 2 è il gioco graficamente più avanzato?

A tredici anni di distanza dagli incubi creati dalla penna di Alan Wake, la saga di Remedy è tornata sul mercato con un secondo capitolo di straordinario pregio, di cui vi abbiamo parlato solo qualche giorno fa nella nostra recensione di Alan Wake 2. Lasciando da parte le considerazioni critiche, anche il lato tecnico del titolo ha fatto molto parlare di sé, in particolar modo per quel che riguarda la versione PC, contesto in cui il team di sviluppo si è letteralmente sbizzarrito, confezionando quella che a oggi rappresenta una delle vette più elevate mai raggiunte da un videogioco.

Un'eredità pesante

Alan Wake 2 aveva un'enorme responsabilità, ovvero quella di non sfigurare di fronte ai livelli grafici raggiunti con la precedente tappa del "Remedyverse", vale a dire Control. D'altronde Control è stato uno dei primi titoli a dimostrare al mondo come il Ray Tracing potesse fare la differenza, e a fare sfoggio dell'enorme potenziale del DLSS di NVIDIA in termini di resa prestazionale.

Il nuovo incubo di Alan Wake non è assolutamente da meno, e non a caso sotto il cofano troviamo di nuovo il Northlight Engine, il medesimo utilizzato proprio in Control e in Quantum Break.

Rimaneggiato ed evoluto a livello tecnologico, il motore di gioco di Alan Wake 2 supporta ora un ray tracing avanzato, il cosiddetto path tracing in tempo reale, ed è stato aggiornato per sfruttare le ultime tecnologie di NVIDIA, e in particolar modo il DLSS 3.5, ultima versione di quello che ormai può essere definito come un ecosistema di tecnologie in grado di stravolgere l'esperienza di gioco.



La "triade" del team verde comprende non solo il DLSS propriamente detto, ovvero la Super Resolution, ma anche Frame Generation in tandem con NVIDIA Reflex e persino il recente e sbalorditivo Ray Reconstruction, che soppianta i vecchi denoiser con un nuovo strumento intelligente, capace di aumentare la fedeltà del ray tracing migliorando al contempo le prestazioni.

Anche i requisiti non sono leggerissimi

Se la nuova avventura del nostro scrittore preferito è un incubo a occhi aperti, anche i requisiti di sistema condivisi da Remedy sono abbastanza spaventosi.

Il minimo sindacale per giocare ad Alan Wake 2 (senza ray tracing, con dettagli bassi, risoluzione FullHD e 30 FPS) prevede almeno un i5-7600K, 16GB di RAM e una scheda video tra la RTX 2060 di NVIDIA e la Radeon RX 6600. I requisiti raccomandati, dunque per giocare dignitosamente con dettagli medi e senza ray tracing, richiedono perlomeno una RTX 3060 o una RX 6600 XT. Meglio ancora se si ha una RTX 3070 o una RX 6700 XT. Proprio la RTX 3070 rappresenta il gradino di partenza per giocare in Ray Tracing, insieme alla RX 6800 XT di AMD. La nostra configurazione di prova è composta da un i5-14600K, 32 GB di RAM DDR5 e una RTX 4070, che sulla carta dovrebbe consentirci di giocare a dettagli medi e path tracing attivo a 1080p. Il gioco occupa poco più di 80 GB di spazio su SSD una volta installato. Chi volesse giocarlo al massimo del suo potenziale ma non ha a disposizione un PC da gaming di alto livello, può comunque considerare l'idea dell'abbonamento Ultimate a GeForce NOW, con cui si potrà giocare in 4K e path tracing al massimo grazie alle prestazioni della RTX 4080 dei data center di NVIDIA.

Meglio del previsto

Passando all'analisi tecnica del gioco, come già accennato anche in sede di recensione abbiamo deciso di puntare sulla RTX 4070 per provare l'ebbrezza del path tracing su qualcosa che non fosse Cyberpunk 2077. Alan Wake 2 non solo convince per la sua qualità visiva (e su questo ci arriveremo più avanti) ma anche per le prestazioni complessive, tutto sommato più che dignitose rispetto a ciò che pensavamo di ottenere con la nostra configurazione.



In effetti, la scelta della RTX 4070 taglia fuori ogni speranza di giocare in 4K a risoluzione nativa, cosa che però non preclude la possibilità di sfruttare l'ottimo scaler di NVIDIA. Con il DLSS si possono quindi ottenere vantaggi consistenti nel rapporto tra qualità e prestazioni, come potete osservare nel grafico.

La premessa d'obbligo è che abbiamo cercato di standardizzare quanto più possibile le nostre misurazioni, scegliendo l'area più "onerosa" del gioco, ovvero la città al centro nel dark place di Alan Wake, con le sue strade tenebrose e le sue insegne al neon. Le prime tre isole rappresentano i nostri rilievi senza Ray Tracing. Con dettagli su Alto, possiamo vedere come già con il solo scaler a livello "Quality" si possa giocare tranquillamente anche a 2160p, raggiungendo e superando abbondantemente i 30 FPS.



Spremendo fino all'ultima goccia del potenziale dei Tensor Core della RTX 4070 e attivando quindi Frame Generation, si può ambire addirittura ai 60 FPS e oltre, con la possibilità di migliorare ulteriormente questi numeri in altri scenari di gioco meno impegnativi.



Spostandoci nel suo territorio "nativo", lo standard 1440p, la RTX 4070 mostra di poter gestire brillantemente ogni situazione, anche al massimo della qualità e con il path tracing attivato. Massimizzando i settaggi grafici, con il solo upscaling impostato su "Quality", è possibile produrre un frame rate che si attesta intorno ai 45 fotogrammi al secondo, tenuto conto che Ray Reconstruction viene attivato di default assieme al path tracing.

Grazie a Frame Generation, tuttavia, ci si può spingere sino a una media di 75 FPS, rendendo il gioco ancora più godibile e con relativamente pochi problemi sul fronte della latenza e degli artefatti visivi.

Il terrore? Una gioia per gli occhi

Archiviata la sezione dedicata alla "matematica prestazionale", possiamo quindi stabilire che Alan Wake 2 non è affatto un gioco inutilmente pesante. Un plauso va dunque fatto al coraggio della compagnia di utilizzare ancora una volta il rodato Northlight Engine al posto delle soluzioni in-house di Epic, che tra le altre cose si è occupata del publishing e gode dell'esclusività temporale nella distribuzione su PC.

Alan Wake 2 ospita al suo interno una quantità smodata di tecnologie, a partire proprio da tutto ciò che riguarda l'universo NVIDIA, Frame Generation e Ray Reconstruction inclusi, ma anche l'ottimo FidelityFX Super Resolution di AMD. Purtroppo, manca all'appello Fluid Motion Frames, la ciliegina sulla torta che avrebbe potuto ampliare ulteriormente il bacino dei giocatori su PC. Da notare soprattutto come Ray Reconstruction sia finalmente disponibile anche senza Path Tracing, al contrario di quanto inizialmente proposto su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ma anche la scelta di Remedy di non offrire la possibilità di giocare veramente a risoluzione nativa. Sia chiaro, è possibile renderizzare a risoluzione nativa, ma saremo comunque obbligati a utilizzare il DLAA di NVIDIA (concettualmente basato sul DLSS ma che interviene sull'immagine nativa per migliorarla e non per "ingrandirla") e l'FSR, sempre con filtro "anti-aliasing".



A livello di impatto visivo c'è ben poco da dire sulla prova muscolare dello studio finlandese, complice un impianto d'illuminazione all'altezza della situazione, che si dimostra sempre reattivo alle sollecitazioni generate dal gameplay anche senza algoritmi avanzati in uso. Notevoli anche i riflessi, così come l'occlusione ambientale, che rendono del tutto opzionale il ray tracing per via di una straordinaria resa visiva anche senza illuminazione in tempo reale.



Chiaramente, però, sarà con path tracing e ray reconstruction che otterremo il migliore impatto grafico, pagando una ragionevole tassa sul fronte del frame rate per raggiungere livelli di gran lunga superiori rispetto alla già ottima esperienza di gioco su console.

Se paragonato alla versione Qualità per PS5, che offre un'esperienza di gioco molto valida, su PC il titolo si piazza comunque più avanti di svariate misure e non solo per via del Path Tracing. Su PC le ombre risultano maggiormente credibili, mentre il path tracing contribuisce a rendere più drammatiche determinate situazioni. In generale, la versione console può essere paragonata a quello che otterremmo con preset di qualità medio su PC, tenuto conto però che già a quel livello Alan Wake 2 definisce nuovi standard grafici per il resto dell'industria, riuscendo nell'arduo compito di migliorare quanto di buono fatto dai suoi predecessori.



Le impostazioni grafiche di Alan Wake 2 comunque risultano molto stratificate, nonché in grado di produrre variazioni significative sul versante delle prestazioni. Già solo rinunciando al Path Tracing si potrà ottenere una frame rate assolutamente dignitoso, e giocando a qualità media e senza ray tracing i compromessi saranno più che accettabili a fronte di un'esperienza più fluida e comunque ricca di dettagli.