Alan Wake 2: un gioco inquietante! Come si genera la paura per Sam Lake

Dopo una prima sortita tra le strade di Watery e gli incubi del Dark Place, abbiamo potuto raccontarvi le nostre impressioni sul nuovo gioco Remedy in una ricca prova di Alan Wake II. Tuttavia, c'è ancora molto da scoprire sull'imminente ritorno in scena dello scrittore, che in questo sequel condividerà il palcoscenico con Saga Anderson, brillante agente FBI.



Dialogando con Sam Lake - creative director di Alan Wake II e anima della software house finlandese - il game director Kyle Rowley e il cast di attori protagonisti del survival horror, abbiamo potuto fare luce su diversi aspetti della produzione. Dall'influenza di Control e Quantum Break all'ampliamento del Remedy Connected Universe, il ritorno dell'amata IP rappresenta un tassello fondamentale per l'evoluzione di Remedy. Il risultato promette di essere un viaggio da incubo in una realtà multiforme, nella quale mondo materiale e immaginazione vivono un rapporto simbiotico.

Parola chiave: dualismo

C'è un seducente fil rouge che si dipana attraverso il mondo di Alan Wake II. Due protagonisti, due ambientazioni, due dimensioni. Il dualismo, ci conferma Sam Lake, è al cuore del concept della sua nuova opera.

I volti principali sono stati plasmati con l'intento preciso di dare vita a due personalità divergenti, con il tema del "doppio" che sarà al cuore del gameplay e della narrazione. "Nella missione di Saga che avete giocato - ci spiega il creative director - sono presenti i fratelli Koskela. Sono due gemelli, ma profondamente diversi l'uno dall'altro, una volta che li si conosce meglio. È solo un piccolo esempio di come il concetto tornerà più e più volte nel gioco, anche nei dettagli più nascosti". "Da un punto di vista molto semplice, è anche una questione di opposti. - prosegue Sam Lake - Già il primo Alan Wake presentava un chiaro contrasto tra due elementi: la luce e l'oscurità. Con Alan Wake II ci siamo chiesti come avremmo potuto sviluppare ulteriormente questo approccio". Una scelta creativa che si è rivelata essere perfettamente funzionale al raggiungimento di un obiettivo chiave per Remedy: rendere Alan Wake II fruibile anche ai nuovi giocatori. "L'aggiunta del nuovo personaggio di Saga Anderson è stato un elemento determinante all'interno di questo processo. - conferma il game director Kyle Rowley - È il punto di vista perfetto per i giocatori che non conoscono l'immaginario, che non sanno nulla di Alan Wake.



Anche Saga infatti è totalmente ignara degli eventi accaduti nel primo capitolo. All'inizio la troviamo impegnata a indagare su di una serie di omicidi rituali e mentre lei gradualmente scopre ciò che è accaduto in passato, anche il giocatore stesso può (ri)scoprire quella medesima storia. Abbiamo pensato che strutturare la vicenda in questo modo sarebbe stato perfetto per i nuovi arrivati o, semplicemente, per coloro che avevano giocato Alan Wake ma non ne ricordano bene la storia!"

Sulla base di questa logica, l'intero incipit di Alan Wake II dovrà essere giocato nei panni dell'agente Anderson. Successivamente, l'avventura proseguirà per un certo periodo nei panni di Alan, per introdurre le meccaniche di gameplay specificatamente legate allo scrittore. Da questo punto in avanti, si avrà piena libertà di passare dall'uno all'altro, a seconda delle proprie preferenze. Le due storie procederanno in maniera parallela sino alle fasi più avanzate, quando la convergenza dei due archi narrativi tornerà per ovvie ragioni a limitare l'alternanza tra i co-protagonisti.. Il risultato è "un'unica storia, che però procede su due binari paralleli".



Nella nostra prova di Alan Wake II abbiamo evidenziato quanto il passaggio tra Alan e Saga si presenti fluido, un aspetto del gameplay del quale Kyle Rowley è particolarmente orgoglioso.

"Siamo riusciti a evitare che ogni cambio di personaggio costringesse il giocatore a familiarizzare di nuovo con il sistema di controllo. - evidenzia il game director - Sono molto contento di come siamo riusciti a gestire la decisione di avere nel gioco due protagonisti. Le personalità dei personaggi si riflettono nelle loro animazioni ed emergono in maniera forte dal gameplay che li caratterizza, oltre che dalla storia". Osservando le movenze di Alan Wake e Saga Anderson è in effetti immediatamente percepibile la lontananza tra i due. Laddove l'agente FBI si muove decisa e sicura di sé tra le vie di Watery, lo scrittore arranca in maniera nervosa tra i vicoli del Dark Place. Anche il modo di reggere armi e torcia rivela le diverse storie dei protagonisti, con la presa salda e professionale di Saga che si alterna alle movenze improvvisate di Alan.

Come si genera la paura

Alan Wake II sarà il primo vero survival horror confezionato da Remedy, un'evoluzione che segna un netto cambio di passo rispetto alla natura action del primo capitolo. Una circostanza che ha generato un'atmosfera elettrizzante nel team finlandese, immediatamente percepibile nell'entusiasmo con cui gli sviluppatori scrutavano i redattori impegnati nella prova della demo.

Lo stesso Sam Lake - che ha atteso per tredici anni la possibilità di realizzare questo sequel - dipinge Alan Wake II come un importante momento di arrivo, nonché come il progetto più ambizioso della storia della software house: "Ovviamente il primo gioco aveva alcuni aspetti horror sul fronte narrativo, ma si trattava ancora di un prodotto con un rating Teen, nel quale ci siamo trattenuti. Control, da parte sua, includeva diversi elementi disturbanti e nel corso del processo di sviluppo ne eravamo entusiasti.



Questo ci ha fatto pensare che avremmo potuto calcare ulteriormente la mano, che questa sarebbe stata la strada giusta per Alan Wake II. Il genere del survival horror ci consente di sviluppare gli elementi dei quali eravamo alla ricerca per il sequel: un ritmo più lento, una minor centralità dei combattimenti, un maggiore focus sulla costruzione delle atmosfere in attesa di uno scontro effettivo."



Ma come si riesce a veicolare paura e inquietudine attraverso un'opera di finzione? Sam Lake ha diverse idee in merito.

"Sono convinto che il team di Remedy sia sempre stato molto abile nel creare atmosfere credibili e sensazioni intense - riflette il creative director - Quella sensazione di inquietudine che deriva dal percepire che c'è qualcosa di sbagliato, dal non avere certezze in merito a quale sia la verità sulla situazione che si sta vivendo: credo che tutto questo aiuti enormemente all'interno di un prodotto simile. E in fondo è questo il tipo di horror che mi appassiona, in cui l'orrore è legato alla dimensione psicologica. Ovviamente in Alan Wake II ci sono anche elementi di tipo sovrannaturale, come i nemici, ma sono sempre stato convinto che la parte più importante sarebbe stata quella psicologica." Sulla medesima lunghezza d'onda si colloca anche Kyle Rowley: "Mi piace l'horror che ai jump scare preferisce un costante senso di minaccia, l'attesa spasmodica di quello che potrebbe succedere da un momento all'altro, e in cui l'elemento psicologico e l'atmosfera sono dominanti. Questo è il tipo di horror che volevamo proporre all'interno del sequel. In Remedy siamo molto bravi a creare atmosfere minacciose, ma voglio evidenziare il lavoro svolto dal team audio: hanno fatto qualcosa di incredibile." Sulla base di quanto abbiamo provato di Alan Wake II sino a ora, possiamo confermare che il sound design è destinato a giocare un ruolo centrale nell'economia dell'esperienza.



Non tutto sarà però tenebroso e senza speranza, e Kyle Rowley ci tiene a ricordarlo: "C'è un'unicità di Alan Wake, che è la coesistenza tra questo tipo di atmosfere ed elementi che alleggeriscono i toni, con scene che si svolgono in pieno giorno, personaggi bizzarri, un pizzico di humor... Tutto questo era presente nel primo capitolo del franchise e ritrova spazio anche in questo sequel. Non vogliamo che le persone siano costantemente tese: se sei sempre spaventato, in allerta, finisci per abituarti a questa condizione".

Alan Wake, tredici anni dopo

Sam Lake non fa mistero della frustrazione che lo assaliva a ogni tentativo fallito di dare vita ad Alan Wake II (ne parliamo nel nostro speciale sui prototipi di Alan Wake 2). Oggi, tuttavia, il creative director è felice che siano stati necessari oltre dieci anni per riportare in scena lo scrittore. Ciascuna creazione di Remedy è stata infatti fondamentale per arrivare alla forma assunta oggi dal tanto sospirato sequel.

"Abbiamo imparato davvero molto da Quantum Break e Control. -ha detto Kyle Rowley - Volevamo che in Alan Wake II il passaggio al live action avesse un senso profondo. Ci sono diversi momenti nel gioco in cui la realtà è instabile ed è difficile capire cosa stia succedendo davvero. E il tutto è acuito nel momento in cui ci si ritrova in una sequenza live action, in cui il nostro mondo è una dimensione quasi onirica, più simile a un incubo che a un sogno. L'esperienza con Control ha inoltre influito sul level design di Alan Wake II, con il team determinato a confezionare un'avventura che non risultasse eccessivamente lineare nella sua struttura".



L'arrivo del sequel nel 2023 ha inoltre consentito ai suoi creatori di inseririrlo nella più ampia cornice del Remedy Connected Universe, un immaginario condiviso che collega Alan Wake a Control.



Gli echi di quest'ultimo sono infatti numerosi all'interno di Alan Wake II e vanno ben oltre semplici easter egg o allusioni. Con Control 2 già in sviluppo, i due franchise sono pronti a dialogare in maniera profonda.

Non a caso, tra i nuovi volti che debutteranno nel viaggio dello scrittore vi sarà anche Kiran Estevez, un'agente del Federal Bureau of Control incaricata di monitorare i misteriosi eventi verificatisi a Bright Falls. A prestare il volto alla detective sarà l'attrice Janina Gavankar, che in quanto videogiocatrice appassionata si è detta a dir poco entusiasta della possibilità di collaborare con Remedy. I tredici anni passati dall'ultimo viaggio di Alan Wake hanno inoltre una profonda valenza narrativa: il medesimo periodo di tempo è infatti trascorso anche nel Dark Place. Intrappolato in una dimensione angosciante, il romanziere ha dovuto attendere a lungo prima di poter intravedere una possibile via di fuga. Una circostanza che ha ovviamente influito sulla psiche del personaggio, che si presenterà profondamente mutato rispetto al precedente titolo del team finlandese.



"Alan si trova in un luogo profondamente oscuro, all'interno della sua mente. - spiega Sam Lake - La situazione è stata ed è estremamente difficile per lui. Avremo degli scorci di quello che è stato il suo percorso, ma è evidente che nel complesso la sua condizione è peggiorata. Dimentica con frequenza gli avvenimenti ed è costretto a reinterpretare costantemente la situazione all'interno del Dark Place. In un certo modo, - conclude il creative director - si affronta un viaggio psicologico all'interno della sua mente, nel quale ci si rende conto che Alan non è in sé".

"Le persone che hanno giocato il primo capitolo si renderanno immediatamente conto che Alan è leggermente cambiato, non è più la stessa persona di prima. - conferma Kyle Rowley - È confuso, preda dell'ansia, non riesce più a distinguere con chiarezza ciò che è reale da ciò che non lo è: tutto questo si riflette anche nel modo in cui si veste, in cui interagisce con altri personaggi. Volevamo fare in modo che gli effetti dei tredici anni trascorsi nel Dark Place, che ovviamente non potevamo ripercorrere integralmente, fossero immediatamente evidenti. Creare una nuova ma fedele versione del personaggio è stata una sfida molto stimolante."