Alan Wake 2: Sam Lake ci guida alla scoperta dei segreti del gioco Remedy

Dopo aver assistito a ben 30 minuti di gameplay di Alan Wake 2 (qui la nostra anteprima di Alan Wake 2), abbiamo avuto la possibilità di approfondire gli elementi distintivi di questa ambiziosa produzione di Remedy, in compagnia del Creative Director Sam Lake e del Game Director Kyle Rowley. Una chiacchierata rapida ma esaustiva, in cui i due autori hanno potuto rivelarci alcuni intriganti dettagli sulle fonti di ispirazione del gioco, sulla dinamica del passaggio tra Saga e Alan e sulla libertà esplorativa concessa dall'esperienza. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alle loro parole.

Il personaggio di Saga e il passaggio ad Alan

Everyeye.it: Riguardo a Saga, potete parlarci del processo creativo e delle fonti di ispirazione per la creazione dell'agente dell'FBI?



Sam Lake: Creare un personaggio completamente nuovo è qualcosa di molto importante per noi e richiede del tempo. Se penso alla storia di Remedy, noto che non ci sono diversi eroi del genere, sebbene la nostra produzione vada avanti da ormai trent'anni. Perciò sappiamo che è cruciale investire il giusto tempo in questo processo.

Ovviamente Saga è un'agente dell'FBI, dunque sia per la trama che per la protagonista ci siamo ispirati a tutti i prodotti della cultura pop legati al crimine e all'investigativo, soprattutto a quelli caratterizzati da toni stravaganti. Pensiamo alla prima stagione di True Detective. Saga è un'agente donna, il che ci ha spinto a guardare anche al Silenzio degli Innocenti. Il controllo della sua mente, ossia la tecnica del palazzo mentale, è ispirata a opere come Hannibal o Sherlock.



Il classico esempio del detective geniale che investiga e cerca di trovare indizi sui sospetti e le vittime. Per il resto, abbiamo lavorato alla storia e fatto in modo di connettere simili caratteristiche, col personaggio che ha preso forma progressivamente.



Everyeye.it: Sarà possibile completare l'avventura con Saga senza mai giocare nei panni di Alan? E se sì, questa scelta avrà conseguenze narrative?



Sam Lake: No, non sarà possibile. Si inizierà a giocare quest'esperienza come Saga e proseguiremo con lei fino ad un certo momento del viaggio. A quel punto verrà introdotta la porzione con Alan Wake. Da questo momento in poi il giocatore sarà libero di vestire i panni dello scrittore nel Dark Place, o quelli di Saga nella zona del Nord-Ovest Pacifico.

La scelta sta all'utente, il quale potrà decidere di usare l'agente dell'FBI quasi fino alla fine dell'avventura, per poi tornare a interpretare Alan, e far sì che anche lui si metta in pari con la storia. Oppure si può continuare ad alternare i due protagonisti periodicamente, e proseguire in questo modo. Alla fine, in ogni caso, il giocatore avrà portato a termine entrambe le parti.

Esplorazione e longevità

Everyeye.it: Sappiamo che ci saranno tre hub nel gioco: quanta libertà di esplorazione possiamo aspettarci?



Kyle Rowley: Per quanto riguarda Saga, nella parte ambientata nel Nord-Ovest Pacifico abbiamo Cauldron Lake, visto nella demo, poi troviamo Bright Falls, una piccola cittadina americana, e infine Cold Watery.

Se pensiamo ai titoli precedenti come il primo Alan Wake, Max Payne e Quantum Break, possiamo dire che fossero piuttosto lineari in termini strutturali. Ma con Control la libertà d'esplorazione è aumentata (per approfondire recuperate la nostra recensione di Control). C'è più autonomia per muoversi negli spazi, si possono visitare zone precedentemente visitate. Questo aspetto è piaciuto molto ai videogiocatori perciò abbiamo voluto inserirlo anche in Alan Wake 2. Nel gioco ci saranno aree più aperte e in quel perimetro sarà possibile muoversi molto più liberamente. Determinate parti degli hub non sono accessibili sin dall'inizio ma si apriranno solo in seguito. E chiaramente, mentre si proseguirà nella storia, sarà possibile raggiungere nuovamente gli hub precedenti. L'obiettivo è far sì che l'utente assuma sempre più consapevolezza dello spazio in cui si trova, che maturi una certa familiarità con esso all'avanzare nell'avventura.



Everyeye.it: E che cosa potete dirci invece a proposito della durata di Alan Wake 2?



Sam Lake: Posso tranquillamente dire che Alan Wake 2 è il titolo più grande e longevo che abbiamo mai realizzato. Scendendo nel dettaglio, è un po' difficile rispondere alla domanda. Dipende molto da come ti approcci al gioco. In questo caso, ci si potrà dedicare molto all'esplorazione al di fuori del percorso principale. Noi aspiriamo a farlo durare più di 20 ore.

Orrore da affrontare

Everyeye.it: Nelle scene mostrate nella demo vediamo che lo scenario da incubo, chiamato Overlap, si sovrappone alla realtà. Si tratta di eventi predeterminati oppure sarà possibile incappare in situazioni simili anche durante la libera esplorazione?



Kyle Rowley: Dunque, durante le parti più intense sul piano narrativo, questi effetti sono stati orchestrati per suscitare particolari sensazioni. Tuttavia, Alan Wake 2 permette anche il free roaming, quindi abbiamo ideato dei sistemi pensati per questa dimensione dell'esperienza.

In sostanza, ciò che esula dal percorso principale non sarà privo di pericoli e minacce. Per rispondere alla domanda, si tratta di una commistione di entrambe le cose, eventi predeterminati e non.



Everyeye.it: La demo conteneva alcuni jumpscare: quanto saranno importanti nell'economia della componente horror di Alan Wake 2?



Sam Lake: Ce ne saranno, certamente. Tuttavia non crediamo sia il nostro metodo primario nella creazione di un'esperienza horror. In primis avevamo la voglia di affidarci molto all'atmosfera, più che ai meri jumpscare. Abbiamo raggiunto questo nostro intento, ad esempio, in Control. Quindi sì, ci saranno dei jumpscare ma non rappresentano il veicolo primario per massimizzare la componente orrifica del gioco.



Everyeye.it: Quanti tipi di nemici, chiamati Taken, saranno presenti nel corso dell'avventura?



Kyle Rowley: Non saprei dire il numero esatto. Ci siamo basati sul primo Alan Wake, che era un titolo molto sperimentale da quel punto di vista, come se fosse quasi un gioco "di preparazione". Non c'era molta scrittura alla base dei nemici, una cosa di cui eravamo perfettamente consapevoli mentre sviluppavamo l'avventura.

In questo sequel il nostro focus non è stato tanto l'aggiungere molti avversari: abbiamo preferito renderli più memorabili sia sul piano del design, sia per quanto concerne il grado di sfida proposto al giocatore. Chiaramente dipende tutto anche da quanto spesso si incontrano durante il viaggio. La demo che abbiamo mostrato non era particolarmente ricca di combattimenti. In ogni caso, ci sarà sicuramente varietà di avversari, tuttavia abbiamo preferito puntare sulla qualità e non sulla quantità.



Everyeye.it: E a proposito di nemici e di metodi per eliminarli, come funziona l'upgrade delle armi in questo survival horror?



Kyle Rowley: Ci sono un po' di strade differenti che si possono percorrere in tal senso. Saga, per esempio, potrà migliorare le sue armi tramite il ritrovamento di manoscritti sovrannaturali che fungono da moneta di scambio per potenziare l'equipaggiamento. Non si tratterà solo di accrescere le statistiche: faremo in modo che ogni upgrade abbia valore.

Abbiamo puntato molto sull'aspetto sovrannaturale perché riguarda il tema portante del titolo. In aggiunta, si potranno ottenere anche degli amuleti che accresceranno ulteriormente i benefici riservati alla protagonista.



Everyeye.it: Abbiamo notato nella demo un grande uso di cromatismi differenti. La fotografia dell'ambiente muta costantemente. Quale è il valore simbolico nell'utilizzo dei colori all'interno del gioco?



Sam Lake: L'uso del colore e della luce è molto importante in questa esperienza. Molte energie sono state profuse nella resa stilistica. L'ispirazione deriva chiaramente dai film horror, per esempio quelli appartenenti al sottogenere dell'arthouse, come Shining, Suspiria, il Gabinetto del Dr. Caligari, che ha come caratteristica proprio la costruzione dell'atmosfera. E così abbiamo utilizzato queste ispirazioni per acuire la sensazione di trovarsi in un mondo invaso da presenze sovrannaturali.