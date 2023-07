Alan Wake Remastered su PlayStation Plus: 5 motivi per giocarci subito

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Alan Wake Remastered (qui la recensione di Alan Wake Remastered), l'edizione restaurata dell'avventura targata Remedy, ha recentemente fatto il suo debutto su PlayStation Plus, come parte dei benefici inclusi nel tier Essential. Si tratta di un'opera nata da una gestazione non facile, che però ha saputo ritagliarsi un posto importante nei cuori dei videogiocatori, sia per le sue atmosfere, sia per le vicende al centro dell'esperienza, degne di un thriller psicologico con tutti i crismi. Perché dovreste rigiocare o scoprire assolutamente l'epopea dello sfortunato scrittore? Stiamo per spiegarvelo.

Una costruzione narrativa che lascia il segno

Il famoso Alan Wake sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista creativo, perché è stato colpito da ciò che viene comunemente definito come "blocco dello scrittore". Con l'idea di fargli ritrovare l'ispirazione perduta, la moglie Alice lo porta in vacanza nella suggestiva località di Bright Falls, ma quella che doveva essere una pausa dal caos della grande città si trasforma ben presto in un vero inferno per la coppia.

Sfruttando pienamente l'idea di un racconto che non ha bisogno di affidarsi alle sole sequenze d'intermezzo, Sam Lake mette in scena una narrazione che può contare su svariati elementi: dalle pagine di un romanzo che anticipa gli eventi, fino a programmi radiofonici e televisivi, Alan Wake riesce a incuriosire l'utente in ogni momento, a non farlo mai uscire dall'incubo, ponendogli sempre nuove domande a cui trovare risposta.



Non dovessero interessarvi molto le dinamiche narrative sopracitate, sappiate che lo stile cinematografico dei filmati e la struttura episodica che ricalca quella di una serie TV, rendono le vicende del tormentato scrittore davvero appassionanti e capaci di irretire anche chi non ha voglia di posare il controller per ascoltare una trasmissione alla radio o scovare i documenti disseminati per le mappe.

Un gameplay peculiare

Peculiare e interessante, la ricetta ludica non è priva di asperità. Nelle parti avanzate del gioco l'ombra della ripetitività comincia a farsi sentire un po' in relazione agli scontri a fuoco, che ad ogni modo fanno il loro dovere, e ben accompagnano lo scorrere degli eventi. Tra i cardini del gameplay troviamo certamente l'utilizzo della torcia, imprescindibile in ogni combattimento e necessario per causare dei danni ai minacciosi individui che proveranno ad abbattere Alan.

Una volta erosa l'oscurità che li protegge con la torcia (ma guai a restare senza pile!), i nemici possono essere colpiti con le armi da fuoco, che spaziano dal classico fucile a pompa, fino a una ben meno convenzionale pistola lanciarazzi. Talvolta, per ottenere gli strumenti di morte più potenti, è necessario esplorare a fondo gli ambienti del gioco e seguire delle misteriose tracce dorate fino a raggiungere bauli e ripostigli che celano delle diavolerie utili in battaglia. In realtà la "luce" in generale ha una valenza sia ludica che narrativa, essendo connessa a una delle figure principali nell'immaginario di Alan Wake.

Un'ambientazione suggestiva

Bright Falls, cittadina fittizia situata nello stato di Washington, negli Stati Uniti, è un affascinante e pittoresco luogo di villeggiatura circondato da montagne, foreste e un bellissimo lago. Quando Alan è impegnato a visitarla nelle ore diurne, si trova in un posto tranquillo, con tante case in legno, le tipiche tavole calde e permeato da un'atmosfera rilassata, tra i preparativi per la tradizionale Festa del Cervo e la cordialità degli abitanti locali.

Quando cala la notte però Bright Falls assume i tratti di un incubo a occhi aperti, dominato da un'oscurità senziente e implacabile. Dalla miniera abbandonata, passando per il faro, fino alla struttura gestita dal dottor Hartman, che ospita tanti artisti in terapia, il titolo di Remedy non è certo a corto di scenari interessanti da esplorare

Una colonna sonora straordinaria

La soundtrack di Alan Wake merita un elogio a parte. Curate nei minimi particolari dal compositore Petri Alanko, le tracce musicali sono in perfetta sintonia con le atmosfere del gioco e finiscono per creare un'esperienza sonora avvolgente, che ha saputo ritagliarsi uno spazio nella memoria degli appassionati.

Tra melodie evocative e toni sinistri, c'è tutto il necessario per dar vita ad una colonna sonora immortale. Ciliegina sulla torta, il titolo include anche diversi brani di band e artisti come The Black Angels, Anomie Belle e gli Old Gods of Asgard.

Un omaggio a Stephen King e a Twin Peaks

"Stephen King scrisse che ‘gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco; sono antitetiche alla poesia del terrore'. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre "perché?", ma non c'è una risposta, e non dev'esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake, sono uno scrittore".



Potrebbe sembrare curioso il fatto che Sam Lake abbia deciso di aprire il racconto con una citazione tratta da un articolo che Stephen King scrisse sulle pagine di Entertainment Weekly. Il motivo di questa scelta in realtà è chiaro: lo stile e gli insegnamenti dello scrittore statunitense li ritroviamo lungo tutta l'avventura, al pari delle atmosfere tipiche della serie Twin Peaks.

In definitiva, al netto di qualche asperità, Alan Wake è un'esperienza che tutti gli appassionati di thriller videoludici dovrebbero vivere, un'opera con diverse unicità che - complice la sua veste grafica rimasterizzata - non ha perso il suo smalto. In attesa che il suo sequel veda la luce (qui la nostra anteprima di Alan Wake 2), vi consigliamo di accendere le vostre PlayStation, munirvi di torcia e partire per un viaggio che non vi lascerà indifferenti.