Avete amato Baldur's Gate 3? Allora dovete giocare Divinity Original Sin 2

Girovagando di sponda in sponda tra i flutti dell'etere internettiano, potrebbe esservi capitato di incappare in asserzioni più o meno scostanti sulle somiglianze tra Baldur's Gate 3 e il suo nobile predecessore, e non ci riferiamo certo a Shadows of Amn. Approdato sugli scaffali a settembre del 2017, Divinity: Original Sin 2 è il secondo capitolo di una saga che ha segnato a tutti gli effetti la rinascita di Larian Studios, dopo oltre un decennio di dissesti finanziari con conseguenze importanti sulla condotta creativa del team belga (qui la recensione di Divinity Original Sin 2 in versione console).



L'epopea dei "sourcerers" non solo ereditava gran parte dei punti di forza del primo Original Sin, ma rifiniva e ampliava ogni aspetto di una proposta a dir poco memorabile, tale da garantire al titolo un posto di diritto nell'Olimpo dei crpg. Tornando dunque alla supposta vicinanza tra Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2, è chiaro come questo accostamento non sottintende alcuna critica alla qualità intrinseca delle due produzioni, ma piuttosto può svalutare l'impegno riversato da Larian nella ridefinizione della sua formula ruolistica, e in modo a dir poco fuorviante.



Questo perché, pur avendo non pochi elementi in comune, Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2 sono prodotti molto diversi fra loro, dotati di meccanismi ludici tutt'altro che sovrapponibili. Cionondimeno, siamo convinti che il mondo di Rivellon sia una meta ideale per chi ha adorato l'ultima fatica di Larian. Parliamone.

Due campioni di categorie diverse

Parliamo da un presupposto: in termini di risorse e sforzo produttivo, Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2 appartengono a "categorie di peso" decisamente diverse. Con un budget stimato attorno ai 100 milioni di dollari, necessari per sostenere il lavoro di oltre 300 sviluppatori suddivisi in 6 team, l'ultimo progetto di Larian è stato indubbiamente la sua opera più imponente e ambiziosa, e questo si riflette piuttosto chiaramente in diversi aspetti dell'offerta (ne abbiamo parlato anche nella recensione di Baldur's Gate 3).

La pregevolezza tecnica dell'ensemble è asservita ad una messa in scena magistrale, che trae forza dall'impegno profuso sul fronte della regia, del voice acting e del motion capturing: tutti elementi che in Divinity: Original Sin 2 avevano una prominenza ben meno mancata, nel quadro di una produzione sorretta da mezzi molto più modesti. Al netto di questo indiscutibile divario, però, in entrambi i casi il nucleo dell'esperienza è una scrittura di grande caratura, capace di mantenere sempre vivo l'interesse del giocatore, alimentare il coinvolgimento nell'avventura e delinearne efficacemente la cornice narrativa.



Da questo punto di vista, Original Sin 2 ha un taglio tendenzialmente più irriverente rispetto all'ultima epopea di Larian: sebbene entrambi i titoli offrano un efficace mix di pathos e ethos, la sceneggiatura ambientata a Rivellon ospita un numero significativamente maggiore di diversioni farsesche e battute taglienti, fra le maglie di un mondo fantasy sì ricco di sfumature cupe, ma nel complesso delineato con minore solennità.

Su queste note, vale la pena di aggiungere che l'universo dei Forgotten Realms, con oltre trent'anni di lore all'attivo, risulta inevitabilmente più fascinoso poiché denso di riferimenti a personaggi ed eventi a dir poco iconici, incastonati nell'immaginario collettivo degli amanti dei giochi di ruolo. Ancora una volta, però, urge precisare che la cura con la quale è stato modellato il mondo di Divinity ben testimonia il talento di Larian Studios, e si dimostra più che capace di catturare l'attenzione della platea tra le pagine di una storia irta di crocevia decisionali, che si muove tra campioni predestinati, divinità in catene e orizzonti apocalittici. Parlando dell'arborescenza della trama, legata a doppio filo alle scelte dei giocatori, Divinity Original Sin 2 non raggiunge i livelli di consequenzialità e discrezionalità visti in Baldur's Gate 3, ma possiamo assicurarvi che anche questo aspetto dell'esperienza risulta in genere più che appagante.



A dirla tutta, l'assetto dell'intreccio di Divinity può generare situazioni e confitti addirittura più intriganti per quello che riguarda i rapporti fra i membri del party, che accoglie personaggi costruiti a partire da una gamma eccezionalmente ampia di motivazioni, background e tratti distintivi.



D'altronde, non dovendo allinearsi con i caratteri di un universo già consolidato, l'avventura dei "sourcerers" è forse l'espressione più pura delle capacità creative in dote al team di Swen Vincke, e questo si riflette soprattutto sulla composizione delle meccaniche di progressione e combattimento, tornite senza i vincoli imposti da un regolamento predefinito. A tal proposito, c'è perfino chi considera Baldur's Gate 3 un passo indietro rispetto ad Original Sin 2, e in tutta onestà è una posizione che possiamo facilmente comprendere.

Linee evolutive parallele

Come anticipato, le logiche ludiche di Divinity: Original Sin 2 non rispondono alle norme di un regolamento preconfezionato, ma sono state plasmate per massimizzare l'efficacia di sistemi pensati per offrire agli utenti una grande libertà d'azione e un notevolissimo spessore strategico. Tanto per cominciare, la schermata di creazione del personaggio offre un buon numero di preset ma non richiede la selezione di una specifica classe, optando invece per un approccio più libertario che permette di personalizzare ogni aspetto del proprio alter ego, mescolando diversi archetipi in base alle proprie inclinazioni.

Con questi presupposti, la progressione tende ad abbracciare un catalogo decisamente ricco di variazioni sul tema dell'efficienza guerresca, il cui valore dipende anche dalle sinergie create all'interno di una build o tra le capacità dei membri del gruppo. Sebbene anche Baldur's Gate 3 garantisca buoni margini di manovra per l'estro dei ruolisti più navigati, le meccaniche di Original Sin 2 gettano le fondamenta per un combat system tendenzialmente più complesso e flessibile, che ai livelli di difficoltà più elevati supera agilmente il grado di sfida proposto dall'avventura nei Reami Dimenticati.



Questo anche perché il precedente gioco di Larian pone con maggior decisione l'accento sulle interazioni elementali e "sull'ostilità" dei campi di battaglia, talvolta ponendo il party al centro di vere e proprie trappole ambientali che vanno trattate come enigmi da risolvere. Se da una parte i lineamenti finora tratteggiati rendono più semplice "rompere il gioco", creando build fin troppo devastanti o sfruttando exploit di vario genere, la minore rilevanza del "fattore C" (la fortuna) garantisce un maggior controllo sull'esito delle strategie concertate dai giocatori.

In Divinity: Original Sin 2 non ci sono infatti dadi da tirare, né classi armatura di cui tener conto: le interazioni fra contendenti sono soggette ad uno spettro più contenuto di elementi aleatori, complici le particolari dinamiche legate alla gestione della difesa (armatura magica e fisica sono valori numerici da ridurre a zero con gli attacchi del tipo corrispondente) e delle resistenze. Contribuisce a consolidare il profilo tattico del combattimento anche il sistema degli Action Point, che ad ogni turno concede ai personaggi un numero limitato di punti per eseguire le diverse azioni a loro disposizione, dal più semplice degli spostamenti al più pirotecnico degli attacchi mistici. Entro limiti ben definiti, questa quota può anche essere conservata per accrescere la disponibilità di punti nel turno successivo, e magari alimentare un assalto particolarmente feroce. In definitiva, insomma, il modello ludico di Divinity richiede una gestione più attenta delle risorse durante gli scontri, e così facendo aumenta il peso specifico di ciascuna mossa.



Un'altra importante differenza rispetto a Baldur's Gate 3 riguarda un sistema di equipaggiamento che, in assenza dei limiti stabiliti dalla 5a edizione di D&D (per ciò che concerne classe armatura e dadi di danno), offre un più ricco assortimento di armi, armature e accessori, favorendo un ricambio molto più frequente dell'arsenale in dotazione ai comprimari. In buona sostanza, dunque, Divinity: Original Sin 2 e Baldur's Gate 3 rappresentano due diversi rami evolutivi nati sul medesimo tronco, quello formato dai grandi classici dell'epoca d'oro dei gdr e scolpito col contributo di autori del calibro di Chris Avellone, Feargus Urquhart, James Ohlen e Josh Sawyer.

La passione palpabile per queste pietre miliari è il tessuto connettivo che unisce le ultime opere di Larian, che si muovono su rotte parallele verso un obiettivo comune: offrire ai giocatori un'esperienza ruolistica di grande spessore, sorretta da una scrittura d'eccezione e da meccaniche ben oliate. Per questa ragione, nel caso abbiate visto solo uno dei volti della produzione dello studio belga, riteniamo che anche l'altro potrebbe offrirvi grandi soddisfazioni. Insomma: date a Divinity l'amore che si merita.