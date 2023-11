Amazon Luna arriva in Italia: buona la resa ma il catalogo deve crescere

Negli ultimi anni il cloud gaming si è trasformato in una realtà consolidata e anche piuttosto accessibile. Proprio come è successo nel segmento dell'home cinema, anche il mercato dei servizi dedicati al gioco in streaming ha visto avvicendarsi attori e progetti diversi, alcuni che godono di ottima salute, altri che invece hanno alzato prematuramente bandiera bianca (Google Stadia vi ricorda qualcosa?).



La scorsa settimana l'offerta si è ulteriormente ampliata grazie all'arrivo in Italia di Amazon Luna, il servizio di cloud gaming del colosso dell'e-commerce, che già da tempo ha fatto il suo esordio all'estero. La proposta di Amazon funziona bene? Scopriamolo nella nostra recensione.

Amazon Luna: cos'è e come funziona?

Dallo scorso 15 novembre anche i giocatori italiani possono usufruire di Amazon Luna, un servizio di cloud gaming che al pari di Xbox Cloud Gaming, PlayStation Plus e NVIDIA GeForce Now, permette di giocare in streaming e da diverse piattaforme, senza la necessità di acquistare un hardware dedicato: per accedervi basta infatti utilizzare il browser internet da qualsiasi dispositivo o servirsi dell'app dedicata presente su diversi store.

Amazon Luna, in particolare, sfrutta il sistema di server proprietario Amazon Web Services, basato sulle istanze G4dn equipaggiate con GPU Nvidia Tesla T4 e CPU Intel Cascade Lake custom. I chip targati Nvidia sono basati su architettura Turing, che accompagna anche le schede grafiche GeForce RTX 2000 e supportano quindi il Ray Tracing. Stando ai dati forniti da Amazon, ciascuna di queste GPU sfodera una potenza pari a 8.1 Teraflops, con la possibilità di lavorare in parallelo.



Le caratteristiche tecniche del nuovo servizio gli consentono di gestire agilmente la risoluzione massima di 1920x1080 pixel attualmente disponibile, permettendo in sostanza di giocare in Full HD. Come avviene per altri servizi, la risoluzione di Amazon Luna è regolata dinamicamente in modo da fornire un flusso dati costante. Di fondamentale importanza è quindi avere una connessione stabile consigliata di almeno 10 Mbps. Se per il gioco in 1080p si parla di un consumo dati medio di 10 GB/ora, impostando la risoluzione massima a 720p il valore passa a 5GB/ora.

Luna è compatibile con mouse e tastiera e con i controller più diffusi: basta collegare in bluetooth quello Xbox One o Xbox Series X/S, un DualSense, un Pro Controller per Switch o uno dei tanti di terze parti e si può immediatamente dare il via alla sessione. Amazon ha poi presentato un pad dedicato su cui torneremo più avanti.

Funzionale e con soluzioni interessanti

Abbiamo svolto le nostre prove sia in casa, con una connessione fino a 500 Mega, sia in mobilità con il 5G, utilizzando svariate piattaforme: dalla smart TV LG C1 al PC, passando per la Fire TV Stick 4K Max, fino allo smartphone. Una volta collegata la periferica di nostra scelta, basta entrare nel sito ufficiale o nell'applicazione dalla piattaforma che preferiamo e fare il login con lo stesso account, quando disponibile, che utilizziamo per tutti i servizi di Amazon. A questo punto si seleziona uno dei tanti giochi presenti nel catalogo per poi dare il via alle danze. L'avvio è solitamente molto rapido e in pochi minuti è possibile lanciarsi in un'avventura.

In condizioni ottimali Amazon Luna ci ha stupiti, in particolare per la stabilità dello streaming e per una latenza che, anche tramite connessione bluetooth, è stata a tratti impercettibile, al pari di una normale esperienza da console o PC. In mobilità le cose non cambiano molto. In questo caso però entra in gioco la qualità della connessione e se il segnale è poco stabile, è inevitabile vedere all'opera l'aggiustamento automatico della risoluzione che mantiene reattiva la sessione a discapito della qualità visiva. In generale il servizio funziona bene e non presenta incertezze particolari. Qualcosa di più può essere fatto sul fronte della pulizia dell'immagine: al di là della risoluzione, che Amazon promette di portare fino a 4K, in alcuni frangenti l'azione a schermo può risultare poco nitida, quasi "ovattata". Questo piccolo difetto, anche se non persistente, può essere enfatizzato dai display con diagonali importanti. Le cose diventano molto interessanti se si utilizza l'app ufficiale del Controller Luna, scaricabile direttamente da smartphone: da qui è infatti possibile usufruire della tecnologia Cloud Direct, sia con il pad proprietario che con quelli di terze parti.



Questa funzionalità permette di bypassare la connessione bluetooth e di interfacciare il controller direttamente con i server di Amazon Luna, con un duplice risultato: in primis si abbatte ulteriormente l'input lag e in secondo luogo è possibile spostarsi da una piattaforma all'altra senza soluzione di continuità e senza alcun tipo di configurazione aggiuntiva. Nel nostro caso, abbiamo iniziato una sessione su smartphone per poi trasferirci su Fire TV in maniera del tutto fluida e senza il minimo intoppo.



Questa soluzione consente infine di eliminare i possibili problemi di compatibilità che possono essere riscontrati con alcune piattaforme fisiche, fattore che abbiamo apprezzato particolarmente.

Le comunicazioni interne a Amazon Luna si possono condurre con Discord, a cui occorre connettersi tramite login. La funzionalità Luna Couch permette poi di giocare in co-op anche con gli amici che non possiedono un abbonamento: questa bella possibilità si basa su un sistema ad invito non proprio intuitivo ma che una volta padroneggiato funziona a dovere. Giocare in cloud con i propri compagni non è però semplicissimo e il rischio di non riuscire a coordinarsi a causa di possibili instabilità della connessione è sempre dietro l'angolo. Infine l'integrazione con Twitch permette di effettuare lo streaming della propria sessione con la possibilità di utilizzare webcam e microfono.

Un pacchetto per tutti i gusti

L'offerta messa in campo dal colosso prevede diversi pacchetti adatti a tutte le esigenze. Innanzitutto, gli utenti iscritti a Amazon Prime possono godere gratuitamente di giochi come Fortnite, Trackmania e di una rotazione di titoli selezionati. Con l'associazione dell'account Ubisoft ad Amazon Luna è inoltre possibile accedere in cloud ai giochi del famoso publisher già presenti nella propria libreria.

L'offerta di Amazon Luna si articola poi in diversi tipi di abbonamento: Luna+ offre l'accesso a una vasta gamma di produzioni di ogni genere, si pensi a Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight. Questo pacchetto include tutti i privilegi dei membri Amazon Prime al prezzo di 9,90 euro al mese, con la possibilità di testare il servizio gratuitamente per 7 giorni.



L'abbonamento Ubisoft+, invece, consente di fruire dell'intero catalogo di titoli Ubisoft, come il recente Assassin's Creed Mirage (qui la recensione di Assassin's Creed Mirage) o il prossimo Avatar: Frontiers of Pandora, al costo di 17,99 euro al mese. Per i nostri test abbiamo utilizzato proprio questa offerta, giocando senza problemi e approfittando per proseguire l'avventura di Immortals Fenyx Rising.

Infine, JackBox Games, proposto a 4,99 euro al mese, offre una selezione di party game per divertirsi con gli amici, tra cui Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful. Va da sé che nel corso del tempo l'offerta è destinata a cambiare e ad ampliarsi. Vi consigliamo quindi di monitorare la situazione per cogliere le opportunità che arriveranno. D'altra parte, l'attuale proposta di Luna non è priva di titoli interessanti ma non è di certo la più completa attualmente disponibile.

Il controller ufficiale

L'arrivo di Amazon Luna è accompagnato dal lancio del Luna Controller, che richiama la colorazione viola associata al servizio. Per forma e dimensione ricorda da vicino il Controller Pro di Switch, col layout che invece è più vicino ai lidi di Xbox. Oltre ai quattro pulsanti principali, alla croce direzionale e alle accoppiate di bumper e trigger, il pad di Amazon porta in dote un tasto Azione e un tasto Menù, a cui si aggiunge un ulteriore elemento per accedere ad Alexa (è legato all'utilizzo di Fire TV). Infine il tasto centrale di accensione e associazione, con logo del servizio e LED al seguito. Completa il quadro l'uscita jack da 3.5 mm per il collegamento delle cuffie.

Luna Controller può essere collegato ai dispositivi via Bluetooth (su PC occorre scaricare i driver ufficiali) o utilizzando il cavo USB-C e funziona anche al di fuori del cloud gaming di Amazon. L'alimentazione è demandata a due batterie AA incluse nella confezione. Pur senza raggiungere particolari vette di eccellenza, il pad è all'altezza del suo compito, con una buona vibrazione e un discreto livello di comfort: i tasti sono reattivi, gli stick analogici oppongono la giusta resistenza, così come le levette dorsali. Al prezzo di lancio di 39,90 euro il Luna Controller è un'opzione da prendere in considerazione. Al prezzo pieno di 69,90 euro è invece difficile preferirlo a soluzioni più quotate.