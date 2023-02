Analisi del nuovo trailer di Zelda Tears of the Kingdom: c'è tanto da dire!

L'ultimo Nintendo Direct si è chiuso con un nuovo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. L'atteso seguito di Breath of the Wild sarà pubblicato il prossimo 12 maggio e sono ancora tanti i dettagli da scoprire a proposito di questo titolo. Ignoriamo ancora quanto il gameplay si discosti dal suo predecessore, così come non possiamo esprimerci con certezza sulla portata narrativa dell'opera. Cerchiamo quindi di analizzare il filmato di recente pubblicazione, per cercare di scoprire nuovi, preziosi, indizi su quella che di certo è una delle avventure più attese del 2023.

Il nuovo trailer di Zelda Tears of the Kingdom, scena per scena

Rispetto ai filmati precedenti, questo video fornisce una prospettiva molto più familiare e riconoscibile sul mondo di gioco. Il tema è chiaramente quello della corruzione della Hyrule di Breath of the Wild, che sembra essere definitivamente caduta sotto l'influenza di Ganon e del suo Rancore (Malice).

Le immagini iniziali ci restituiscono un panorama avvolto nell'oscurità, dove si può riconoscere qualche elemento noto come l'imponente Monte Morte sullo sfondo e l'inquietante nube che lo sovrasta. Nel paesaggio si intravede anche una misteriosa costruzione a spirale di colore verde di cui ignoriamo la funzione, ma non è la prima volta che una cosa del genere viene mostrata in un trailer di Tears of the Kigdom (questo potrebbe provarne l'importanza). Proseguendo con le scene paesaggistiche, oltre a un nuovo tipo di mostri alati in grado di trasportare in volo altri nemici, è possibile scorgere anche delle strutture che sembrano ricordare le Torri Sheikah di Breath of the Wild, questa volta però qualcosa è diverso. Forse a fini di contenimento, gli scagnozzi di Ganon hanno realizzato delle costruzioni che proiettano delle luci alla base delle torri. I nemici inoltre potrebbero essere più organizzati che mai e in grado di costruire accampamenti più complessi rispetto al passato, tanto che è possibile osservarli mentre recuperano delle risorse minerarie in un sito di scavi.



Nonostante questo, tutti i mostri sono chiaramente sotto l'influenza di Ganon, come testimonia la luce rossa proveniente dai loro occhi. Ci sono poi i segni fosforescenti sul terreno che illuminano di verde la notte, delle particolari incisioni che vengono mostrate brevemente anche dalla prospettiva aerea delle isole nel cielo. Che siano questi i punti di connessione - per l'atterraggio e il decollo - da utilizzare per passare dall'Hryule che conosciamo a quella sospesa nel cielo?

Un ponte sul Lago Hylia è ora occupato da un mastodontico drago infuocato a tre teste mentre il castello fluttuante sullo sfondo potrebbe rappresentare l'altro epicentro dell'epidemia di Rancore. La creatura a guardia del passaggio è solo una delle tante nuove minacce che verranno introdotte: rispetto a Breath of the Wild il bestiario sembra notevolmente espanso e anche volti noti tornano ora in versioni potenziate e corrotte.



Ci viene fornito un nuovo sguardo sul villaggio di Finterra, che ora ospita un'altra di quelle costruzioni a spirale già viste in apertura. In lontananza, sulla parte destra dell'inquadratura, svetta imponente tra i monti della regione un'altra costruzione verticale forse non legata alle Torri Sheikah.



A questo punto il trailer si concentra sulla Luna Rossa, che potrebbe ricoprire un ruolo cruciale nel ritorno di Ganon. Una voce fuori campo, probabilmente dell'antagonista della serie, incita i suoi sudditi a distruggere Hyrule senza lasciare nessuno in vita. Quindi parte una sequenza in cui delle schegge di Rancore (la cui origine non è confermata) vengono lanciate sulla superficie della terra. Segue poi una potente deflagrazione di malvagità al cui centro si intravede una silhouette che ricorda l'apparizione di Ganon nel primo trailer di Tears of the Kingdom: che sia questo il momento in cui il signore del male viene liberato definitivamente?

Mentre i mostri vengono potenziati dall'influsso negativo, possiamo ammirare Link mentre cavalca il suo destriero nelle vicinanze del castello fluttuante. Tra una fuga da uno Hinox e uno schieramento negativo, ritroviamo brevemente l'eroe intrappolato (o messo alla prova) in una stanza costruita con tecnologia Sheikah: il guerriero viene circondato da tentacoli che sembrano ricordare le gambe di un Guardiano rovesciato.



Dopo aver effettuato un balzo Link apre il suo nuovo paravela e plana sull'altopiano di Hyrule, proprio come accadeva in Breath of the Wild: è chiaro che sequenze del genere siano state posizionate per creare un forte senso di continuità con il titolo del 2017. Molto interessante poi lo scontro con un Golem meccanico che avviene su una delle isole fluttuanti.

L'avversario del protagonista si differenzia di netto da tutti i nemici organici affrontati fino ad ora, e sembra essere basato sulla tecnologia Zonai, l'antico popolo ormai estinto di cui sappiamo pochissimo ma che potrebbe rivestire un ruolo centrale nella trama di Tears of the Kingdom. A questo punto è il momento di fare un salto indietro, al primo filmato di presentazione di quello che un tempo era conosciuto semplicemente come "Breath of the Wild 2". Viene infatti mostrata una breve sequenza che si riallaccia al ritrovamento del corpo di Ganon da parte di Link e Zelda. Questa volta l'antagonista viene completamente posseduto dal Rancore, che si manifesta come una sorta di cuore pulsante che fuoriesce dal petto ed esplode in uno sguardo rosso sangue. "Link, temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo". È dalla voce di un'affranta Zelda che viene introdotta la seconda parte del trailer. In netto contrasto con la gravità delle parole appena proferite, abbiamo finalmente una luminosa panoramica del cielo di Hyrule e delle sue isole: arriva quindi il momento per il guerriero di gettarsi in vola e di raggiungere senza interruzioni la terra sottostante. Le immagini del video ci mostrano scenari grandiosi e paesaggi attraversati da indecifrabili segnali sul terreno.



In seguito, vengono introdotte delle inedite meccaniche di gameplay in rapida successione: abbiamo un tipo di frecce a ricerca automatica, un'arma Zonai a doppia impugnatura che spara dei proiettili dalla potenza esplosiva e anche nuove possibilità di movimento. L'eroe è ora in grado di uttilizzare il suo scudo per "surfare" su delle strutture a rotaie che ricordano quasi delle montagne russe.

Inoltre viene dato un piccolo accenno di enigma ambientale, con Link che grazie al potere del suo braccio riesce a manipolare un marchingegno che modifica il posizionamento di una struttura fluttuante. Questa meccanica ricorda alcuni dei puzzle incentrati sull'utilizzo del giroscopio presenti nei sacrari di Breath of the Wild, questa volta però sembra che sia possibile spostare i marchingegni anche solo su un unico asse.



Il braccio destro di Link sembra essere la vera novità di Tears of the Kingdom e ci viene mostrata brevemente una scena dove una figura femminile non meglio identificata e "spettrale" accarezza quella che sembra essere la struttura che donerà i poteri all'arto di Link. Che si tratti di un dono della dea Hylia in persona? Difficile a dirsi, visto che la donna è sfuggente e Link non riesce nemmeno a stringerle la mano (si ritrova anzi col nuovo braccio).

Sempre grazie all'arto il protagonista riesce a tirare fuori dall'acqua una specie di gigantesca ruota di pietra e nella scena successiva lo vediamo alla guida di un veicolo a dir poco sorprendente. Sembra infatti che il mezzo sia stato realizzato in fretta riadattando le tecnologie Zonai in modo da formare un telaio motorizzato, che viene attivato dalla stessa energia verde che pervade il braccio di Link.



A tenere insieme tutti i pezzi di questo veicolo di fortuna c'è un materiale sempre verdastro, con l'aria di essere stato posizionato in modo un po' improvvisato. Le medesime caratteristiche le ritroviamo in una mongolfiera e in una specie di veicolo volante. Tears of Kingdom insomma potrebbe presentare un sistema di crafting dei mezzi pensato per lasciare molto spazio alla fantasia dei giocatori. Tramite degli appositi schemi e la raccolta di specifiche risorse, insomma, gli utenti dovrebbero poter dare vita ai veicoli più disparati, per agevolare le esplorazioni di cielo e terra.

Le ultime emozionanti sequenze

Il trailer termina con una ricaduta nell'oscurità: se nelle altre presentazioni era chiaro come il tema principale fosse la manipolazione dello scorrere del tempo, il motivo musicale finale riprodotto al contrario ci riporta subito a questo alterarsi della normalità. Ed è proprio in questo momento, un attimo prima della chiusura, che si torna indietro al 2019 e a quella spedizione sotterranea che probabilmente metterà in moto gli eventi del gioco. Link, devastato dal Rancore, e ancor prima di ricevere in dono il suo "nuovo" braccio, si trova a fronteggiare gli attacchi di Ganon, così potenti da aver corrotto anche il potere della Master Sword.

"Ti prego donagli il tuo potere". Sono queste le parole pronunciate dalla principessa Zelda mentre cade in un abisso senza fondo. La preghiera è probabilmente rivolta a quella figura misteriosa che conferisce a Link la capacità di manipolare gli oggetti e lo scorrere del tempo attraverso i movimenti del braccio destro. Questa volta però la prospettiva della scena in cui Zelda sprofonda nell'oscurità è diversa rispetto a quella mostrataci in precedenza: possiamo notare che Link è lì, a un passo dal salvarla, in un secondo che sembra cristallizzarsi in un'istante senza fine, fuori dal tempo.



Il mistero degli Zonai, la Hyrule sospesa nel cielo, il destino di Zelda e i nuovi poteri di Link: l'affresco di Tears of the Kingdom sta finalmente prendendo una forma e dopo anni di attesa siamo a un passo dallo scoprire le caratteristiche che potrebbero fare del gioco un'altra esperienza epocale per i possessori della console ibrida.