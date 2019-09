Ancestors The Humankind Odyssey: 5 curiosità sul gioco di Patrice Desilets

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Giunto in un periodo incredibilmente ricco del settore videoludico, Ancestors The Humankind Odyssey è riuscito comunque a ritagliarsi le attenzioni del pubblico e della critica, grazie all'originalità del suo concept, all'estro del game designer Patrice Desilets e anche alcune scelte artistiche presenti all'interno del titolo, il quale, come abbiamo visto nel nostro recente speciale, sfrutta il potere dell'immaginazione a fini ludici. Tra guizzi visivi e mappature peculiari, scopriamo dunque insieme alcune curiosità sul nuovo gioco di Pananche!

Un tasto, un arto, un fatto

Tra pad pro e controller elite, le periferiche che usiamo per giocare sono spesso stracolme di tasti, leve e pulsanti, ma quasi sempre molti di questi vengono usati per svolgere le stesse attività: movimenti, azioni e pensieri del nostro avatar seguono schemi oramai consolidati da anni di gaming e sviluppo videoludico. Ancestors, al contrario di quanto accade generalmente, gioca invece con la mappatura dei suoi comandi, impostandoli in un modo diverso dal normale.

Ad esempio, esistono sia un tasto per il controllo della mano sinistra sia un input per quella di destra, un dettaglio che richiederà al giocatore un equilibrio e un bilanciamento dei ritmi. Esiste un tasto per pensare, e uno per comunicare, e uno per l'agire: questo crea anche dei problemi di controllo, dato che a volte magari vorremo saltare e, invece, prenderemo l'oggetto più vicino a noi, ma è il rischio che si corre cercando di ripensare mappature pensate per il giocatore odierno rispetto alla natura dell'avatar primitivo che impersoniamo.

Super Quark... o no?

Sebbene il gioco venga spesso frainteso per una sorta di documentario interattivo o una riproduzione fedele della preistoria, in realtà Ancestors si prende tantissime libertà creative, come riconosciuto più volte dal suo direttore creativo, Patrice Desilets. Del potere dell'immaginazione in Ancestors ne avevamo già parlato, ma il gioco permettere all'utente di riscrivere la storia tramite una precisa indicazione che ci viene fornita dopo alcune ore.

Infatti, nel tempo, quando faremo evolvere per la prima volta le nostre generazioni di ominidi, ci verrà detto quanto velocemente cresciamo rispetto alla scienza: possiamo dunque evolverci con maggior velocità di quanto affermato dalla storia, dimostrando la fluidità dei processi evolutivi dell'umanità. L'approccio di chi si lancia per la prima volta tra le foreste dei nostri antenati deve dunque essere quello di chi sperimenta con alcuni elementi fittizi e altri reali del nostro passato, e non con una riproduzione assolutamente fedele dei processi evolutivi umani.

Il titolo più inclusivo di sempre?

Recentemente, in molte realtà della critica videoludica si parla della necessità di dare spazio a popoli e culture diverse da quelle tradizionali, coinvolgendo nazioni produttrici che vengano da luoghi meno rappresentati del mondo.

Sebbene sia stato sviluppato in paesi con una fortissima tradizione videoludica, Ancestors può essere assolutamente considerabile come uno dei titoli più "inclusivi" di sempre: gestiamo primati anziani, adulti, giovani e di mezz'età, sia di sesso maschile che femminile, e che soprattutto sono, nel senso più letterale possibile, gli antenati di chiunque giochi l'opera Panache.



Mossisi dall'Africa verso il resto del mondo attraverso l'attuale Medio Oriente, Ancestors racconta proprio la storia di quei primi ominidi che hanno dato origine alla storia dell'umanità. Che lo si giochi nella lontana Alaska o nell'esotico Marocco, tutti noi possiamo sentirci coinvolti da un racconto che mette in luce le nostre origini.

La marcia del progresso

Il logo di Ancestors richiama la famosissima illustrazione di Rudolph Franz Zallinger (1919-1995), pubblicata per la prima volta nel 1965 su commissione del Time sulla rivista scientifica Early Human. Originariamente, l'immagine descriveva ben quindici figure di ominidi, teoricamente rappresentativi di quindici milioni di anni di storia evolutiva che ci distanzia dagli oranghi (oggi sappiamo che sono circa la metà, ossia sette milioni di anni).

La particolarità di questa illustrazione è che, originariamente, era pensata per rappresentare anche dei "vicoli ciechi" evolutivi, ciò descriveva visivamente come l'evoluzione umana non sia stata un processo lineare, perfetto e unico, assoluto, ma come la natura, i processi biologici e i contesti ambientali abbiano più volte cambiato percorso, portando verso forme di "umani" diverse dalla nostra.



Purtroppo, data la necessità di sintesi e condivisibilità dell'immagine (ebbene sì, anche prima dei social!), l'immagine venne semplificata, avvicinandosi moltissimo a quella che oggi descrive visivamente Ancestors, e che suggerisce l'esistenza di una sola possibile evoluzione, dunque perfetta e lineare. Come detto prima, anche la storia di questa illustrazione ci dice che l'opera di Patrice Desilets deve essere vista come l'esposizione delle idee sull'umanità e il suo potenziale da parte dell'autore canadese, e non come a un effettivo documentario storicamente accurato.



Fate l'amore, non fate la guerra

Ah, l'amore! Una delle forze più potenti al mondo, eppure così assente dalle meccaniche videoludiche: preferiamo, generalmente, ricorrere a un colpo in testa ben assestato. Sebbene anche Ancestors presenti tantissime sequenze di violenti combattimenti e brutali scontri fisici, nell'opera di Panache l'arma più grande che avremo a disposizione non sarà né la lancia né la pietra, ma il sesso.

Il passaggio più importante del percorso evolutivo, come prevedibile, è infatti la riproduzione: senza quest'ultima tutti gli scontri vittoriosi contro le tigri e i serpenti saranno stati inutili. Dopo aver procreato sotto romanticissimi cieli stellati, sarà nostro compito portare con noi i nostri piccoli, persino nelle situazioni più pericolose, per insegnare loro le basi della sopravvivenza umana. Saranno i piccoli nati da questi incontri sessuali che erediteranno le nostre conoscenze, e solo quando ne avremo almeno uno potremo portare avanti la nostra generazione di ominidi, avvicinandoci sempre di più ai giorni nostri.