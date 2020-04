Animal Crossing: diario di Pasqua a Gerundia. Ovidio è morto, viva Ovidio

Arriva all'improvviso, saltellando senza sosta con quell'espressione vuota, interamente coperto da un costume da coniglio gigante. Dice di chiamarsi Ovidio; dice che ha nascosto uova colorate dappertutto, e che questo è il modo migliore per festeggiare la Pasqua in Animal Crossing: New Horizons.



Prima che arrivasse lui me ne stavo tranquillo ad acchiappare insetti e pescare pesci variopinti, per rendere più vive e colorate le sale del museo di Blatero. Con le temperature in aumento e le giornate di sole di questo Aprile che già profuma d'estate, sull'isola erano arrivate farfalle meravigliose, con ali grandi e sfaccettate: alcune si posavano pigramente sulle rive del fiume, come se volessero far compagnia alle libellule che guizzavano a pochi centimetri dalla superficie dell'acqua, lasciandosi catturare senza neppure un moto di ribellione, come se in fondo volessero finire nel tumulto iridescente del farfallario; altre invece mi avevano costretto a correre da un capo all'altro di Gerundia, guizzando a velocità improbabili oltre il campo di tulipani, oltre i ponti in stile giapponese e le terme naturali, oltre il centro sportivo e la zona residenziale. Persino dopo il tramonto si vedevano in giro strani insetti volanti: le elitre colorate di una stigmodera che riposa sul moncone di un albero, o quelle gigantesche delle falene aggrappate ai tronchi. La prima volta che ne ho vista una, con il suo profilo quasi minaccioso e le dimensioni improbabili, ho avuto quasi la stessa reazione di Blatero, e ho capito come mai gli insetti gli facciano così schifo.



A me, in verità, piacciono un sacco. Soprattutto le tarantole. Non capisco bene il motivo di questa attrazione quasi magnetica per quei ragni pelosi che schizzano come fulmini se ti avvicini troppo, ma sento come l'impulso a catturarne sempre di più. E dire che mi avranno morso dieci, venti, cento volte, soprattutto quando mi attaccano in due e una si avvicina mentre acchiappo l'altra. Poco male: ogni volta che capito su qualche isola dall'orografia promettente, mi metto a cercare come un pazzo: strappo i fiori, abbatto gli alberi, spacco le rocce, finché non trovo le tane di queste bestioline.



Qualche settimana fa era più facile fare incetta dei miei insetti preferiti (devono piacere anche a Mirco e Marco, a giudicare da quanto li pagano, senza contare le reazioni giubilanti di Ivano), adesso invece vengo distratto soprattutto da quelle grosse cimici d'acqua che non potete capire quanto FANNO SCHIFO. Le vedi che nuotano contro corrente, producendo leggere increspature, e che infilano la testa sott'acqua alla ricerca di una preda. Quelle robacce sono così grosse che si mangiano pure i pesci, io tutte le volte che ci penso sento un brivido che mi sale dallo stomaco al petto e insomma le devo per forza acchiappare per toglierle di mezzo.

La fine dei giorni felici

Le tiepide correnti oceaniche che finalmente si sono infrante anche sulle spiagge di Gerundia, oltre a trasportare messaggi in bottiglia e conchiglie (e qualche volta anche il corpicino pennuto di quel maldestro marinaio che risponde al nome di Gulliver), hanno trascinato vicino al molo e lungo tutto il litorale nuovi pesci coloratissimi ed esotici, che faranno un grande figura nelle vasche museali, e persino nei fiumi compaiono minuscoli guppy e pesci neon.

Se le temperature continuano a salire, ben presto avvisteremo pinne di squalo che sbucano tra le onde e pure i profili affusolati delle murene. Fatto sta che proprio mentre stavo pescando nella speranza di tirar su un pesce chirurgo, ecco che succede il disastro. Il galleggiante affonda, la lenza si muove, la punta della canna vibra indiavolata, e con uno strattone deciso mi accingo a rivelare l'ambita preda per scoprire con grande rabbia che si tratta di... un uovo.



UN.

UOVO.

COLORATO.



Capisco subito che è stato lui. Ovidio.

Lo sapevo che c'era qualcosa di strano in quel tipo, nei suoi movimenti. Non si lasciava mai osservare di spalle, forse nella speranza di nascondere la vistosa cerniera che chiudeva il suo costume. A tal proposito, nonostante le acute osservazioni di tutti gli abitanti di Gerundia, quello continuava a giurare e spergiurare di non indossare una maschera. Non ho mai capito perché lo facesse, se fosse desiderio di accettazione e voglia di integrarsi con la comunità, ma ho sempre pensato che fosse un po' inquietante. Per quieto vivere non ho mai approfondito, lasciandolo nell'illusione di "mantenere il suo segreto", ma devo ammettere che con le uova ha veramente esagerato.



Questa sua mania di protagonismo è diventata un incubo nel momento in cui ha nascosto le uova davvero dappertutto. Uno non poteva mettersi a tagliare la legna, a pescare nei fiumi, a guardare il cielo nella speranza di un regalo inatteso che - PUM! - si trovava un uovo nelle tasche.

Nei primi giorni è stato veramente difficile sopportare questa sorta di esibizionismo pasquale e gliele abbiamo dette davvero di tutti i colori, a Ovidio. Tant'è che qualcuno deve aver fatto la spia, oppure deve averci sentito in qualche modo (mica avrà messo delle microspie fra le palme?), perché miracolosamente il numero di uova si è ridotto, e sono tornato a pescare con più serenità i miei gamberi e i pesci pagliaccio.

Il pazzo di Gerundia

Per evitare che gli venissero strane idee, a quel tizio vestito da coniglio, ho pure deciso di assecondarlo. Bisogna fare così, con i tipi strambi. E allora ho costruito tutto quello che mi chiedeva di costruire, strani vestitini assemblati con i gusci degli ovetti colorati, ornamenti che per mantenere un certo contegno mi limiterò a definire kitsch, e persino quel buffo misirizzi, che alla fin fine sono persino stato felice di avere in sgabuzzino.

Del resto ha la forma dei giocattoli antichi che ora non esistono più, quelli di cui mi raccontavano i nonni, che spopolavano quando non c'erano flipper e videogiochi e schermi televisivi. E alla fine io a Gerundia ci sono venuto anche per ricordarmi un po' di quei tempi lì, dei ritmi di una vita diversa. È ovviamente impossibile ringraziare Ovidio solo per un misirizzi (o meglio: solo per l'idea del misirizzi), e giustificare i suoi comportamenti un po' allarmanti, ma in fondo sono felice che sia passato anche lui.



Mentre tutto è tornato alla normalità, e io sono tornato ad occuparmi del mio angoletto in stile giapponese, mentre Castorino indice tornei di pesca (con il segreto obiettivo di acquistare e poi ingurgitare tonnellate di fauna ittica?), mi dico che Gerundia è meravigliosa anche perché è aperta a tutti, nella speranza di insegnare il valore imprescindibile dell'accettazione.