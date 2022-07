Annapurna Interactive: a tutto indie! I giochi annunciati allo showcase

Non si arresta l'onda lunga di successo riscosso da Stray, con il cyber-micio di BlueTwelve Studios che ha conquistato i cuori di moltissimi giocatori. E quale modo migliore per festeggiare in casa Annapurna se non con una ricca serie di annunci? Per il secondo anno di fila, il noto publisher ha organizzato il suo Annapurna Interactive Showcase, con il quale ha presentato al pubblico una interessante line-up di produzioni indipendenti in arrivo su PC e console nel prossimo futuro.



Tra nuovi annunci, aggiornamenti e graditi ritorni, l'appuntamento con il publisher di - tra gli altri - The Artful Escape of Francis Vendetti, Outer Wilds, I Am Dead, Neon White e What Remains of Edith Finch si è rivelato decisamente piacevole. Con lo stile e la creatività a fare da filo conduttore, lo Showcase è trascorso rapidamente, lasciando dietro di sé anche la scia di un rapporto particolarmente idilliaco tra Annapurna e Microsoft. Sono infatti davvero molti i titoli protagonisti dell'evento che andranno prossimamente ad aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass. Ma bando ai convenevoli: di seguito, trovate tutti i dettagli sugli annunci di Annapurna, buona lettura!



Indie in vista del traguardo

Apriamo la nostra panoramica sulle novità in casa Annapurna con gli aggiornamenti dedicati a due giochi ormai in procinto di raggiungere il pubblico. Con la pubblicazione di un nuovo - e suggestivo - trailer di Hindsight, il team di Joel McDonald ha svelato che la sua opera diverrà disponibile su Nintendo Switch, PC e dispositivi iOS il prossimo 4 agosto 2022.

Dopo il suo primo annuncio, Hindsight non si è mostrato molte volte al pubblico, ma l'avventura narrativa sembra avere il potenziale per conquistare gli amanti delle storie toccanti raccontate con poche parole. Con linee essenziali e colori tenuti, il creatore di Prune dipingerà l'intera vita di Mary, una donna alla ricerca di un sentiero che possa interpretare come il senso della sua esistenza.



Nella scuderia Annapurna c'è un'altra figura femminile che ha bisogno di fare i conti con il proprio passato, ma con toni tutt'altro che malinconici. Avventura chiassosa e completamente fuori di testa, Thirsty Suitors ha fatto parte della selezione Tribeca Game Festival di quest'anno. Proprio in occasione della fiera newyorkese, abbiamo avuto modo di raccontarvi le caratteristiche salienti del titolo nella nostra prova di Thirsty Suitors, che ha avuto per oggetto proprio la medesima Boss Fight mostrata allo Showcase.

Dopo una lunga assenza da casa, la giovane protagonista Jala dovrà fare i conti con una lunga serie di cuori infranti e incomprensioni famigliari. Per risolvere la situazione, niente di meglio che boss fight surreali con improbabili ex e agguerrite sfide ai fornelli con la severa madre. Nel mezzo, una bizzarra selezione di acrobazie su skateboard! Ancora niente data di uscita per Thirsty Suitors, che però dovrebbe divenire disponibile nel corso del 2023 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 e PS5.



Nuovi ingressi in scuderia

Passiamo ora ai nuovi annunci che hanno animato la serata, a partire dall'attesissimo ritorno in scena di Richard Hogg. L'autore torna infatti a collaborare

con Hollow Ponds qualche anno dopo aver dato alla luce l'emozionante I Am Dead ( un salto alla recensione di I Am Dead è doveroso!). Come per il predecessore, sarà Annapurna a portare sul mercato Flock, un'avventura variopinta che vede l'autore mettersi alla prova in una produzione pensata per il multigiocatore. Recuperando l'amore per il volo e la libertà espressa in Hohokum e le linee essenziali ma poetiche di I Am Dead, Richard Hogg chiede alla community di cooperare per svelare i segreti di una terra fantastica. Tra panorami fascinosamente surreali, Flock ci pone nei panni di piccoli pastori pronti a condurre le proprie greggi tra i cieli. Pecore simili a nuvole, variopinte creature volanti a forma di cuore e molte altre entità saranno i membri delle comunità che dovremo condurre in volo e accudire. Lungo la strada, non dimentichiamoci di tosare le pecore fluttuanti, per filare nuovi indumenti per il nostro pastore! Il lancio è in programma per il 2023, su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 e PC: noi siamo già conquistati.



Medesime piattaforme e finestra di lancio per Bounty Star, Action in terza persona che coniuga colossali Mech ed elementi gestionali. Nei panni di Clementine McKinney, veterana di guerra con trascorsi da pilota di robottoni, ci ritroveremo a fare i conti con noi stessi in una versione post-post-apocalittica del Sud-Ovest degli USA.

Attanagliata dal rimorso per le azioni compiute in servizio, la giovane cerca di redimersi impiegando le proprie competenze per trasformarsi in un'eroica cacciatrice di taglie. Per raggiungere il suo scopo, dovrà però procedere un passo alla volta, trasformando la sua base nel deserto non solo in una casa, ma anche in una fattoria in cui coltivare cibo e allevare animali. Senza dimenticare ovviamente la produzione di munizioni e armi da fuoco per personalizzare il suo possente Mech, il Desert Raptor MKII.



Anche il team di Third Shift sembra intenzionato a proporci una riflessione sul passato, che in Forever Ago assume però toni molto più intimistici e suggestivi. Ispirato dal rapporto tra i suoi due giovani sviluppatori, questa promettente avventura ci porta alla scoperta degli sconfinati panorami statunitensi.

Accompagnati dalla colonna sonora composta da Clark Aboud (Slay the Spire; Kind Words), vivremo la storia di Alfred, un uomo piuttosto anziano impegnato in un road trip tra le ampie strade del Nord America. Giorno dopo giorno, il team promette sogni infranti e rimpianti, ma anche speranza e amicizie profonde. In Forever Ago, la macchina fotografica sarà la nostra inseparabile compagna, con la quale potremo interagire con il mondo che ci circonda.



A sorpresa, l'evento ha poi ospitato un interessante annuncio che avevamo avuto modo di fiutare in occasione della redazione della nostra anteprima di The Lost Wild. Come suggerito dagli autori di Great Ape Games, il publisher che ha deciso di

scommettere su questo survival horror a base di dinosauri e Unreal Engine 5 è stato infatti Annapurna Interactive, che ha chiuso il suo Showcase proprio con questo annuncio. Con The Lost Wild, gli sviluppatori mirano a proporre una declinazione in stile Jurassik Park delle inquietanti atmosfere di classici del calibro di Resident Evil, Dino Crisis, Trespasser e Alien: Isolation. Il tutto con un pizzico di Half-Life e Firewatch, citati dagli autori come punto di riferimento sul fronte narrativo. Il momento per vestire i panni di una coraggiosa reporter braccata da T-Rex e Velociraptor è però ancora piuttosto lontano: se non altro, sappiamo che il progetto è in buone mani!



E se di The Lost Wild sappiamo già molte cose, dobbiamo invece accontentarci di un fugace scorcio di Uvala. Il nuovo titolo di Keita Takahashi, già autore di Katamary Damacy ( vi abbiamo raccontato il suo ritorno nella recensione di Katamari Damacy Reroll) si è infatti mostrato solamente in un brevissimo teaser trailer.

Impossibile comprendere dal filmato l'esatta natura del progetto, per il quale non possiamo però esimerci dal provare una sana dose di curiosità.



Dietro le quinte

E a proposito di curiosità, tra un annuncio e l'altro Annapurna si è divertita a portarci alla scoperta di ciò che bolle in pentola dietro le quinte di un interessante trio di team di sviluppo, che però non ha voluto svelarci nemmeno il titolo dei rispettivi progetti.

A guidare la lista, troviamo nientemeno che gli autori di Cardboard Computer, che dopo il successo di Kentucky Route Zero (qui la recensione di Kentucky Route Zero) hanno deciso di fare ancora una volta squadra con il noto publisher. L'unica anticipazione? Cardboard Computer ci ha garantito che avremo a che fare a tutti gli effetti con una tragedia. Preparatevi.



Anche Dreamfeel rappresenta una vecchia conoscenza per i fan delle produzioni Annapurna. Dopo aver raccontato la coinvolgente storia di Kasio in If Found... (potete fare un balzo rapido alla recensione di If Found...), anche questa seconda software house ha deciso di rinnovare il sodalizio con il publisher.

Neanche a dirlo, dal team irlandese non abbiamo ottenuto alcun titolo per questa nuova avventura videoludica, ma se non altro sappiamo che avremo a che fare con molti...gatti. Tutti i protagonisti del gioco avranno infatti fattezze feline, per un'avventura che ci porterà a scoprire una declinazione fantasy della stupenda Irlanda. Non vediamo l'ora di saperne di più.



Chiude il cerchio una completa new entry. Yarn Owl è infatti un team di sviluppo che si affaccia per la prima volta sul mercato videoludico. Con sede a Austin (Texas) e Atlanta (Georgia), la software house ha alle sue spalle una strana storia.

I due fondatori si sono infatti conosciuti in rete e hanno iniziato a collaborare allo sviluppo di un gioco dalle rispettive città. A causa delle vicissitudini dell'epoca Covid, gli autori hanno potuto incontrarsi di persona per la prima volta solamente dopo un anno di lavoro! Al momento, il loro primo progetto è ancora top secret.



A volte ritornano!

A latere dei nuovi reveal, lo show Annapurna ha portato con sé diversi aggiornamenti legati a produzioni che il pubblico ha già avuto modo di apprezzare.



In questo caso, l'annuncio più peculiare ha coinvolto Hohokum. A ben otto anni di distanza dall'esordio originale, l'ex esclusiva PlayStation supera i confini dell'ecosistema Sony e approda a sorpresa su PC. Nato da una collaborazione tra Honeyslug e Santa Monica, il titolo porta anche la firma del già citato Richard Hogg, autore di I Am Dead e attualmente impegnato nello sviluppo di Flock. Già da questa sera, i giocatori PC possono (ri)partire alla scoperta di Hohokum, ora disponibile nel catalogo di Steam grazie all'intervento di Annapurna. Con un'anima ribelle e inafferrabile, l'opera si struttura principalmente in un variopinto parco giochi, da percorrere e scoprire nei panni di un'insolita creatura volante simile ad un aquilone. Pur proponendo obiettivi e missioni, Hohokum è infatti prima di tutto un'espressione artistica della libertà creativa, nella quale perdersi volteggiando tra i cieli, e non solo.



Restando in tema di sorprese già disponibili, segnaliamo inoltre lo shadow drop della versione next-gen di What Remains of Edith Finch (fate un salto alla recensione di What Remains of Edith Finch se ancora non lo conoscete). Il capolavoro di Giant Sparrow torna sin da ora in azione in risoluzione 4K e con frame rate a 60 fps, sui lidi di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un'ottima occasione per riscoprire il viaggio di Edith nello stato di Washington, tanto più che per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One, l'upgrade è completamente gratuito.



Stesso trattamento anche per i giocatori che hanno esplorato i misteriosi loop temporali di Outer Wilds (anche in questo caso, la recensione di Outer Wilds è a disposizione) su console di passata generazione. A partire dal prossimo 15 settembre 2022, il suggestivo viaggio videoludico diverrà infatti disponibile in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Durante lo Showcase, Mobius Digital ha inoltre garantito di non essersi dimenticata del porting di Outer Wilds per Nintendo Switch: purtroppo, però, sarà necessario ancora qualche tempo prima di poter svelare i segreti del sistema solare sulla console ibrida.



A trovare presto una nuova casa saranno anche The Pathless (qui la recensione di The Pathless) e Maquette (e qui la recensione di Maquette), entrambi attesi su Nintendo Switch e console Xbox nel corso dell'inverno.

A partire dal prossimo 6 dicembre 2022, sarà infine il turno di Solar Ash (da ultimo, la recensione di Solar Ash), che in questa data diverrà disponibile su PC, con esordio su Steam.



Annapurna e Xbox Game Pass: un binomio vincente

Dopo aver proposto su Xbox Game Pass diversi titoli al Day One, con questo nuovo Showcase Annapurna Interactive rinnova la sua fiducia nei confronti del servizio di abbonamento Microsoft. Dopo l'eccellente The Artful Escape of Francis Vendetti, il thriller interattivo di Twelve Minutes e l'avventura di Last Stop, sono infatti molti i giochi destinati a trovare spazio nel catalogo di Xbox Game Pass.

Tra i nuovi titoli, gli abbonati potranno scoprire sin dal giorno del lancio gli scenari di Bounty Star, Flock e Thirsty Suitors. Anche alcuni dei porting annunciati da Annapurna Interactive porteranno con sé nuovi ingressi nel catalogo Xbox Game Pass, che nel corso dell'inverno accoglierà sia Maquette sia Solar Ash.