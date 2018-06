Anthem e Cyberpunk 2077 tra i Most Wanted di Alessandro Bruni per l'E3 2018

Per me quello dell'E3 è un periodo speciale, di fermento cognitivo. Non tanto per l'accelerazione sinaptica imposta dalla quantità industriale di bevande energetiche misto plutonio che, come da tradizione, assalteranno i miei organi interni nel corso dell'evento losangelino, ma per i meravigliosi pellegrinaggi mentali che riempiranno le nostre maratone di scrittura "cheek to cheek". L'E3 mi piace perché è un momento nel quale tutta la comunità videoludica, squadra Everyeye inclusa, si ritrova a chiacchierare, a confrontarsi su quello che sarà il futuro prossimo della nostra comune passione, dando libero sfogo alle previsioni più azzardate, magari senza crederci fino in fondo, solo per dare sfogo ai fumi del desiderio. Ancora non abbiamo iniziato e già mi mancano le discussioni antimeridiane su questo o quel gioco, sospesi nell'afa serale della California del sud e in quel continuum indistinto generato dall'assenza cronica di sonno. È per questo motivo che nella mia lista dei titoli più attesi per l'E3 trovano spazio tutte quelle produzioni che, con frequenza clinicamente segnante, hanno fomentato i miei viaggi mentali nel corso dell'ultimo anno. Ecco, se poi alla fine si scopre che era tutta fuffa, finisce che l'esperienza dell'E3 2018 la chiudo come barbone delirante a Venice Beach.

Ghost of Tsushima - Le fiamme della vendetta

Lo scorso anno Ghost of Tsushima ci aveva lasciato con l'animo abbacinato dal bagliore perlaceo di una lama baciata dalla luna e forgiata tra le fiamme della vendetta. Lapilli d'hype che ancora oggi riscaldano i nostri lombi al pensiero che, dopo 12 mesi di silenzio, Sucker Punch deve ora soddisfare l'imperativo karmico di metterci in mano un titolo in grado di sorreggere, senza troppi sforzi, il peso di una premessa da inturgidimento cronico. Ambientato nel periodo Kamakura, l'età dell'oro dei samurai, Ghost of Tsushima tira in ballo uno dei passaggi meno battuti - videoludicamente parlando - della storia del Sol Levante: l'invasione dell'impero Mongolo ai danni dell'arcipelago giapponese.

Dai ragazzi di Bellevue mi aspetto un titolo action profondo e appagante, che non ceda troppo alle lusinghe dell'open world in favore di una progressione narrativa cadenzata, che strizzi l'occhio ai migliori esponenti della filmografia "chambara", con una storia di vendetta pensata come un teso duello tra un protagonista carismatico e una nemesi altrettanto sfaccettata. Elementi stealth calibrati per soddisfare la fame sanguinaria di un lupo solitario alle prese con una forza numericamente schiacciante, da sconfiggere con le armi della guerriglia e della paura, magari fomentata da abilità solo all'apparenza sovrannaturali. Scelte quasi in controtendenza con i precedenti ludici dello studio, che dovrà dare dimostrazione di tutto il proprio talento, oltre i limiti del manierismo superomistico. Come detto, il potenziale per un titolo da ingolfamento tantrico c'è tutto, e non vedo l'ora di vederlo esplodere.

Anthem - Il ritorno di Bioware

Stando alle voci che, da un anno a questa parte, serpeggiano tra le maglie dell'etere internettiano, pare le prime scelte di Bioware stessero lavorando ad Anthem - in una stanzetta nascosta chissà dove - durante tutto lo sviluppo dello sfortunato Mass Effect: Andromeda, prodotto dalla formazione in seconda dello studio statunitense. Non sappiamo quanta verità ci sia in queste voci, ma non ci sono dubbi sul fatto che il primo trailer del gioco, coreografato ad hoc per sconvolgere i nostri lobi, sia stato una delle cose più sorprendenti viste negli ultimi anni sui palchi della kermesse losangelina, nonché l'indiscusso piatto forte di una conferenza, quella di Microsoft, decisamente claudicante.

Quest'anno Bioware ha quindi due pesantissime responsabilità: mostrare al pubblico un netto cambio di passo rispetto ai suoi recenti trascorsi produttivi, e dare seguito alla promessa di un titolo tecnologicamente stratosferico. In tutta onestà, il mio cuoricione vorrebbe veder confermato - pad alla mano - quello stesso, clamoroso, dinamismo ambientale sfoggiato nel primo video, ma sarei ben disposto ad "accontentarmi" di un titolo in grado di stabilire un nuovo canone d'eccellenza per la categoria dei "games as a service", anche approfittando dei passi falsi di quello che, all'apparenza, è il suo diretto concorrente, ovvero Destiny 2. Detto questo, non posso fare a meno di anelare, con vigore, la presenza di una dimensione narrativa forte e dai tratti epici, capace di strappare alle fauci della community un'esclamazione di estasi corale: "Bioware è tornata".

Cyberpunk 2077 - L'alba del Neuromante

Dopo 5 anni di onanismo cerebrale, scatenato da un teaser tanto meraviglioso quanto imperscrutabile, l'invito di CD Projekt RED a un appuntamento riservato alla stampa impone perentoriamente l'inclusione di Cyberpunk 2077 tra i titoli più attesi per questo E3. Costruito nella memoria, ricordo su ricordo, un altare permanente a quel pezzo da 90 di The Witcher 3, dall'esordio dei polacchi nella fantascienza decadente di William Gibson ci aspettiamo una narrativa da detonazioni neurali, catalizzata da un protagonista che, inevitabilmente, dovrà fare i conti con quel bel guascone di Geralt di Rivia.

Una scrittura brillante e matura, sostenuta da un gameplay raffinato e complesso, genuinamente ruolistico e costellato da personaggi memorabili, tutti elementi che non possono mancare in un mosaico ludico stratificato e originale, che già ora ha l'obbligo di innalzare l'asticella del genere di riferimento, esattamente come il suo precursore curricolare. In Cyberpunk 2077 voglio sentire l'odore del marcio che si propaga all'ombra dei neon, con richiami forti all'immaginario di Masamune Shirow e Philip K. Dick. Lasciando i neuroni sguazzare a briglia sciolta, mi ritrovo a sognare un multiplayer concepito come un gioco nel gioco, e collocato in una dimensione digitale dominata da intelligenze artificiali e neuromanti. Porca miseria, lo voglio ora.

Death Stranding - Kojima unleashed

Delle mie aspettative nei confronti dell'esordio da solista di quella forgia immaginifica che risponde al nome di Hideo Kojima vi ho parlato fino al totale disseccamento delle fauci. Dall'opera prima della nuova formazione di Kojima Productions mi aspetto un costrutto videoludico in grado di spingere il medium verso territori ancora inesplorati, con una narrativa criptica ma intrigante, in grado di stimolare gli arti fantasma della nostra immaginazione, armoniosamente intessuta sulla base di un gameplay solido, che non teme di giocare con i limiti tassonomici di diversi generi.

Non sappiamo ancora nulla, o quasi, del nuovo parto mentale del game designer giapponese, ma la promessa di un titolo potenzialmente indecifrabile spaventa e affascina al contempo. E va bene così, perché la sicurezza rende pigri e il salto nel vuoto proposto dal buon Kojima è di quelli che ci sentiamo di compiere ad occhi chiusi. Ben vengano, quindi, misteri e trame ermetiche, a patto che il premio alla fine del viaggio sia una di quelle esperienze capaci di scavarsi, a viva forza, un posto tra le nostre migliori memorie videoludiche. Personalmente, non vedo l'ora di sapere se le dinamiche multiplayer del titolo sapranno integrarsi a dovere nella tetra visione multidimensionale offerta dal titolo, mentre sono già piuttosto certo che l'occhio registico dello sviluppatore sarà in grado di offrirci, forse per la prima volta, una vibrante trasposizione di quell'indicibile orrore spezza-mente di cui Lovecraft amava riempire le proprie pagine.

TimeSplitters - Scimmie e viaggi nel tempo

Il primo capitolo dell'epopea spaziotemporale di Free Radical è probabilmente il titolo con il quale abbia mai speso più ore in multiplyer locale. Degno erede apocrifo di quel gigante dello spasso da divano che fu GoldenEye 007, TimeSplitters era un contenitore strabordante di idee eccellenti, con un cast di fenomeni che "Overwatch levate" e una formula ludica colma di finezze e tocchi di pura classe. Voglio dire, quanti di voi sentono la mancanza delle ore passate a cecchinare i cocomeri stretti tra le mani del più nutrito roster di scimmie mai visto in un videogioco? Io sì - diamine - e mi piacerebbe da matti se Crytek, in quel di Los Angeles, stupisse il mondo annunciando finalmente un nuovo capitolo della serie.

Un titolo che non dovrebbe cedere alla "serietà" imposta dal moderno canone degli sparatutto, ma piuttosto tornare in scena col suo consueto carico di stranezze, follie e trovate originali. Nulla contro l'inclusione di una componente online, sia chiaro, ma il comparto multiplayer di questo desiderio poligonale non dovrebbe tralasciare l'importanza del gioco in locale, con un focus totalizzante sul fattore divertimento, sempre a cuor leggero. Allo stato dei fatti, vedere il ritorno di TimeSplitters all'E3 2018 è probabile quanto ritrovarsi bloccati a Santa Monica da un'improvvisa tempesta di neve ma, hey, di speranza non è mai morto nessuno, no?