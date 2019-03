Apex Legends: chi sono i migliori streamer da seguire?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Dopo l'era YouTube, il momento storico attuale vede sempre più giocatori cimentarsi dell'attività di streaming, principalmente su Twitch. Ultimamente, il largo successo di tale pratica ha portato una certa confusione dei ruoli: streamer e giocatori professionisti, infatti, possono essere considerati in molti casi figure quasi complementari.

Ve ne abbiamo già parlato in occasione dell'analisi sui guadagni dei giocatori professionisti. Quando non sono su un palco, infatti, i giocatori costruiscono la loro fan base fedele e coltivano il proprio brand anche in un altro modo a loro ben più congegnale: lo streaming. I fan amano sempre più passare il tempo a osservare le partite trasmesse nei canali ufficiali dei vari pro player.

Questo, principalmente, per quanto concerne coloro che sono già (oppure stati, come Ninja) giocatori professionisti. Di converso, però, ci sono anche streamer che sono passati dall'altra parte della barricata...oppure, pur rimanendo produttori di contenuti, sono stati reclutati da qualche organizzazione e si limitano a partecipare saltuariamente a qualche torneo.

La confusione dei ruoli

Qui si aprirebbe un altro discorso, ben più ampio e accidentato, relativo al particolare formato dell'invitational. Per chi non lo conoscesse, in questo caso sono gli organizzatori degli eventi a invitare giocatori selezionati, "bypassando" l'iter di qualificazione che solitamente caratterizza i tornei competitivi. L'"invito", insomma, è imposto dall'alto, un po' come fa Epic Games con Fortnite.

La maggior parte degli streamer di prima fascia, ora, ha virato la propria attenzione sul fenomeno videoludico del momento: Apex Legends. Ovviamente, con così tanta scelta di canali diversi e personaggi (più o meno legati al mondo competitivo), è sempre più difficile sapere quale canale seguire e a quale appassionarsi. Inoltre, molto spesso è possibile distinguere diverse categorie di streamer, a seconda di quello che cercate: spettacolo puro, intrattenimento, guide o consigli utili e così via.

Noi abbiamo provato a raccogliere qualche nome di peso, tenendo comunque sempre ben presente che la loro attività non si limita solamente ad Apex Legends ma, in questo momento, il titolo riempie gran parte delle dirette.

Dizzy

Coby "Dizzy" Meadows è appena maggiorenne, ma è probabilmente il miglior giocatore di Apex Legends al mondo. Ex giocatore professionista di Counter-Strike: Global Offensive, sta dimostrando un talento fuori scala nel battle royale dei record. Il ragazzo in forza agli NRG, non molto tempo fa, ha vinto il primo evento dedicato ad Apex Legends (relativamente al bracket nordamericano), il Twitch Rivals Challenge, al fianco di Ninja e KingRichard.

Non solo: ha partecipato con successo anche ai tornei Code Red, eventi "sponsorizzati" da un'altra leggenda dello streaming mondiale: DrDisRespect. Con il progressivo sviluppo della scena competitiva di Apex Legends, Dizzy sarà sicuramente uno dei giocatori da seguire più da vicino. Assieme a un altro mostro di bravura: Shroud. Questo è il suo canale Twitch.

Shroud

Michael "Shroud" Grzesiek, anch'egli ex giocatore di CS:GO, è uno dei migliori streamer/ pro player attualmente impegnati sul battle royale di Respawn. Shroud, dopo aver lasciato la carriera da giocatore professionista per i Cloud9 lo scorso aprile, è diventato incredibilmente popolare grazie a Fortnite e, ora, anche ad Apex Legends. Sul battle royale dei creatori di Titanfall, Shroud utilizza principalmente Wraith. Il ragazzo, che ha recentemente festeggiato i 100.000 sub su Twitch, dovrà forse stare lontano dallo streaming per un po' a causa di un incidente in moto che l'ha portato ad andare sotto ai ferri per un'operazione al gomito.

Quando si rimetterà (o forse anche priotete trovarlo sul suo canale Twitch.

Mendokusaii

Lucas "Mendokusaii" Hakansson è un giocatore professionista di Overwatch per gli Houston Outlaws. Ed è anche un talentuoso giocatore di Apex Legends. Altrimenti non sarebbe in questa lista. Recentemente, il giocatore ha infranto il record del mondo per la quantità di uccisioni in una partita (un totale di 36 Solo kill, ovvero oltre metà della lobby). Come accaduto per Shroud e Dizzy, anche Mendokusaii è un ex professionista di Counter-Strike che ha fatto il grande salto passando a Overwatch e, ora, ad Apex Legends. Mendokusaii ha un talento nato per gli FPS. È uno dei giocatori di Apex Legends più talentuosi al mondo e vale la pena di vederlo in streaming. Il canale Twitch è: Mendokusaii.

Herschel "DrDisRespect" Beahm

Herschel "DrDisRespect" Beahm IV non ha bisogno di presentazioni. Noto a tutta la community di Twitch per il suo atteggiamento polemico e sempre sopra le righe, utilizza anche lui soprattutto Wraith, come main. DrDisRespect ha ottenuto la fama circa dieci anni fa con Call of Duty, tanto da partecipare allo sviluppo come map designer e community manager di Sledgehammer.

La sua forte personalità unitamente alla sua abilità con gli FPS e i battle royale lo rendono uno degli streamer di Apex Legends più divertenti da guardare attualmente. Ovviamente, potete trovarlo mentre sbraita su qualcosa nel suo canale Twitch.

CourageJD

L'ex giocatore di Call of Duty Jack "Courage" Dunlop ha appeso il mouse da pro player al chiodo e, dopo aver fatto da caster nella CWL, da qualche tempo si è dedicato allo streaming a tempo pieno. La sua forte personalità si combina perfettamente con la sua capacità di giocare e, al contempo, spiegare agli spettatori in che modo poter migliorare. Come molti altri streamer, prima di Apex Legends è passato attraverso Fortnite. La sua simpatia e il suo talento gli hanno permesso di essere tra i principali preferiti nel cuore della community. Ecco il suo canale Twitch.

KingRichard

Richard "KingRichard" Nelson ha vinto tutti e tre i tornei ufficiali di Apex Legends giocando proprio in squadra con Dizzy. Questo giocatore degli NRG è noto agli spettatori di Twitch grazie a Fortnite. Con il grande successo conseguito in Apex Legends, sta attirando un pubblico sempre più grande sul proprio canale.

Anne Munition

La ragazza non è un personaggio nuovo per gli appassionati di FPS. Giocando a titoli competitivi come Rainbow Six Siege (era presente all'Invitational di Montreal) e Overwatch, ha dimostrato di essere una giocatrice incredibilmente talentuosa. Ha iniziato a giocare ad Apex Legends sin dal suo debutto, e le sue capacità combinate con la dedizione al suo mestiere la rendono una fonte d'ispirazione per la sua crescente fan base. Anne Munition utilizza come main Bloodhound. Come i colleghi, potete trovarla sul suo canale Twitch.

Ce ne sarebbero molti altri, da citare, come Ninja e Dr. Lupo. Come dicevamo, però, la maggior parte degli streamer salta da un titolo all'altro ed è difficile che tengano il focus solo sul battle royale di Respawn. Con l'ampliarsi della scena competitiva cercheremo di scovare altri personaggi interessanti da seguire.