Apex Legends Stagione 6: Massima potenza, benvenuta Rampart!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Apex Legends è stata la rivelazione della prima metà del 2019. Basti pensare che il battle royale targato Respawn, a poche settimane dal debutto, raggiunse due ragguardevoli traguardi: 50 milioni di giocatori e quasi 100 milioni di Dollari di ricavo. A oltre un anno dal lancio Apex Legends è unanimemente riconosciuto come il titolo free to play che ha fatto registrare il miglior debutto di sempre (recuperate la nostra recensione di Apex Legends). Dopo i record infranti durante i primi mesi di vita, la spinta propulsiva del titolo si è affievolita a causa della lentezza degli aggiornamenti e di una politica comunicativa non sempre limpida da parte di Respawn ed EA. Il team di sviluppo in breve tempo ha saputo però adattarsi alle nuove sfide, mutando rapidamente il proprio modus operandi e iniziando a sfornare update a cadenza regolare che hanno mantenuto costante la base d'utenza attiva. I risultati si sono visti quasi subito: il battle royale è tornato a macinare ottimi numeri, tanto da esser incoronato vincitore nella categoria Best Multiplayer Game ai TGA del 2019.

Il successo della Quinta Season

Il supporto e l'esperienza maturata nel corso dei mesi hanno portato il team di sviluppo non solo a espandere progressivamente l'offerta ludica attraverso un'ottima road map, ma addirittura a ritornare sui numeri registrati nel periodo della release.

La scorsa stagione, la quinta, ha infatti goduto di un successo senza precedenti: la base d'utenza attiva è tornata praticamente sugli stessi livelli dello scorso anno e le novità introdotte (come la Quest Mode) sono state accolte in maniera estremamente positiva da parte di critica e pubblico.

Non solo: il quinto update è stato il migliore mai creato sino a questo momento, e ha fatto segnare il maggior quantitativo di nuovi giocatori e di "returning player", oltre che il più alto numero di sessioni di gioco al giorno dal lancio.

Tutto merito di un particolare che avrà sempre più centrale importanza nel futuro di Apex Legends: l'apertura dello studio di Vancouver.

Rampart: la difesa è il miglior attacco

Respawn ha deciso di festeggiare i suoi primi dieci anni di vita inaugurando uno studio in Canada, votato alla sola produzione di contenuti per il battle royale. Rampart e la Season 6 rappresentano proprio i primi risultati di questa nuova linea produttiva, destinata ad ampliarsi sempre più.

Rampart si è svelata al pubblico con l'esplosivo trailer della nuova stagione, denominata Massima Potenza. La leggenda in questione, come ricordavamo poco fa, è la prima combattente interamente creata dai ragazzi dello studio di Vancouver. Il lavoro di caratterizzazione, stando a quanto ci hanno raccontato gli stessi sviluppatori, ha coinvolto come mai prima d'ora i diversi team dedicati alla scrittura, all'animazione e agli effetti fx e audio dedicati. In particolare, a prestare la voce alla nuova leggenda è stata chiamata l'attrice e doppiatrice Anjali Bhimani (tra le altre, già voce della Symmetra di Overwatch, nonché volto del personaggio di Nina Patel in Modern Family).



Il risultato finale ha portato a una eroina dai tratti sfaccettati e complessi, che non mancherà di svelarsi nel corso della sesta stagione. Ramya Parekh, questo il vero nome di Rampart, è una giovanissima civile di ventun anni, dotata di un particolarissimo black humor, sempre pronta a scherzare e a partecipare a una rissa.

La ragazza è particolarmente abile nel il modding delle armi: anzi, Rampart è considerata una vera e propria artista nell'arte di maneggiare e assemblare ogni componente bellica, tanto che i suoi lavori sono da tempo tra i più richiesti delle Outlands. La sua fama crescente ha però destato molta invidia, e la giovane sembra essersi fatta diversi nemici molto potenti.



Per questo - forse - il gameplay di Rampart appare prettamente votato alla difesa. La ragazza partecipa infatti al combattimento con un'abilità molto particolare: la possibilità di piazzare sul terreno sino a tre "Amped Cover", ovvero barriere fisse che si compongono di due diverse sezioni. La parte inferiore consente di restare accucciati, al riparo, mentre lo scudo superiore permette al giocatore di sparare con relativa sicurezza, visto che la barriera amplificata blocca i proiettili in arrivo e potenzia quelli in uscita.

L'abilità passiva consente invece alla combattente di installare un caricatore modificato per aumentare esponenzialmente la potenza di fuoco dell'arma.

Infine, Emplaced Minigun è la Ultimate di Rampart: la ragazza con l'abilità finale può posizionare la propria mitragliatrice, ribattezzata Sheila, e utilizzarla come postazione fissa. Anche gli avversari e i compagni di squadra, comunque, potranno usarla una volta abbandonata.



Insomma, per contrastare l'efficacia difensiva di Rampart, gli aggressori dovranno per forza pensare a strategie di flanking, perché attaccare frontalmente un team trincerato dietro le difese installate dalla giovane significa morte certa. La sesta stagione verrà dunque ricordata come il "paradiso dei camperisti"? Ancora non è dato saperlo, dal momento che serviranno diversi match per accertare l'effettiva efficacia difensiva del personaggio.

Le modifiche alla mappa, il crafting e l'arrivo della SMG Volt

Per quanto riguarda le modifiche alla mappa, il lavoro svolto dal team di sviluppo punta a rendere più stimolante l'esperienza di gioco vissuta nel lato della location dominato dalla lava. Ad esempio fornirà maggiore varietà di scelta per le rotazioni e creerà meccaniche di gameplay interessanti per "dare vita a nuovi scenari di combattimento". Tanto per cominciare, verrà rimosso il Mirage Voyage.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione più importanti che coinvolgeranno la zona di Confini del Mondo, il team di sviluppo ha fatto riferimento all'espansione della Base di Lancio della Hammond Robotics (la stessa vista nel reveal trailer) e non solo. A quanto pare, la struttura della base Conto alla Rovescia andrà a sostituire l'Area di Trivellazione.



Le strutture di Base di lancio, Conto alla rovescia e Punto di raccolta verranno inoltre difese da muri rinforzati che saranno mobili (potranno essere attivati dai giocatori attraverso un apposito pannello) e modificheranno in corsa - e in maniera decisiva - la planimetria della mappa.

Si aprirà, inoltre, un passaggio a est di Campo, con un tunnel che condurrà attraverso la Zona del Dirupo e ai Binari fino ad arrivare a Skyhook. Il treno non si muoverà più e le carrozze verranno sparpagliate per le aree della mappa Sarà poi aggiunto un geyser a sud di Spaccatura Lavica per facilitare l'attraversamento del fiume.



Con la sesta stagione, inoltre, farà il proprio debutto anche una nuova feature, che modificherà nuovamente il modo in cui i giocatori vivranno i match: il crafting. "If you can't loot it, build it", come recita lo slogan che accompagna la nuova stagione. Per farla breve: la fase di looting è in procinto di ricevere un deciso potenziamento: i giocatori, infatti, dopo aver recuperato i materiali e averli portati in specifici macchinari chiamati "replicator", potranno creare armi, caricatori, scudi, med kit e altre utility.

I replicator non conterranno sempre gli stessi oggetti. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo le armi e le utility all'interno di queste stazioni "ruoteranno" a cadenza giornaliera o settimanale. Inoltre, i materiali per la creazione saranno individuali e non occuperanno spazio nell'inventario. Ciò significa che i giocatori non potranno rubare le risorse dalle casse degli avversari - o dei compagni di squadra - caduti sul campo. Infine, la nuova stagione introdurrà (finalmente, dopo mesi di attesa) anche una nuova arma, SMG Volt, apparsa originariamente in Titanfall 2 e dotata di un tempo di ricarica piuttosto veloce, un caricatore di proiettili a energia di dimensioni generose e un'eccellente precisione di fuoco.

Quattro chiacchiere con Chad Grenier, Carlos Pineda e Manny Hagopian

Dopo aver scoperto le novità della Season 6, abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Chad Grernier, Carlos Pineda, Manny Hagopian e David Perera, rispettivamente Game Director, Lead Designer, Principal Writer e secondo designer di Apex Legends. Ecco cosa ci hanno raccontato.



Everyeye: Respawn ha festeggiato i suoi primi dieci anni inaugurando un nuovo studio a Vancouver. Cosa significa per voi questo traguardo e quali vantaggi porterà al lancio di nuovi contenuti dedicati ad Apex Legends?



Chad Grenier: Dieci anni significano molto e speriamo che i prossimi dieci abbiano lo stesso successo. L'apertura dello studio a Vancouver e l'assunzione di sviluppatori ancora più innovativi e creativi all'interno del team di Apex Legends implica che continuerete a vedere un flusso costante di nuove idee e progetti per nuove entusiasmanti leggende, modifiche alle mappe e funzionalità, di stagione in stagione.

Everyeye: Cosa ci potete dire sul porting Switch, cross play, next gen e miglioramenti della quality of life?



Chad Grenier Il nostro obiettivo è sempre stato quello di portare Apex Legends dove sono i giocatori e con l'arrivo del gioco su Switch e Steam vogliamo proseguire con questo nostro scopo. Tramite il cross-play, abbatteremo le barriere tra le piattaforme in modo che gli amici possano collaborare indipendentemente dalla piattaforma con cui stanno giocando. Il cross-play arriverà molto presto e non vediamo l'ora.



Per quanto riguarda Apex su una piattaforma come Nintendo Switch, ci stiamo davvero concentrando su ciò che renderà quell'esperienza speciale per i suoi giocatori, aggiungendo controlli dedicati al giroscopio e assicurando un buon frame rate. Ci sforziamo di implementare costantemente miglioramenti e aggiornamenti della qualità della vita basati sul feedback dei nostri utenti. Dai cambiamenti più grandi che potrebbero essere inseriti all'inizio di una nuova stagione, fino a piccoli ritocchi che modifichiamo durante la season: ascoltiamo sempre la nostra community.

Everyeye: Riguardo al processo creativo alla base di ogni stagione: potete dirci qualcosa di più sulla mole di lavoro dietro il concept, lo studio, il playtest, l'equilibrio delle leggende e delle nuove season?



Carlos Pineda: Abbiamo imparato molto sull'enorme quantità di lavoro che un game as a service come Apex Legends richiede per ogni stagione. Iniziamo a pianificare e concettualizzare almeno un anno prima che qualsiasi season vada effettivamente live e in ogni fase i team comunicano su ciò che sta funzionando o su quello che, invece, ha bisogno di aggiustamenti. Con Rampart, ad esempio, sapevamo di volere un personaggio difensivo, ma abbiamo eseguito diverse prove delle sue abilità prima di decidere finalmente di utilizzare l'Amped Cover di Titanfall 2.



La prima versione consisteva nel posizionare muri con sacchi di sabbia. Da lì, il design team lavora con i diversi reparti: scrittura, animazione, fx, audio, per dare vita al personaggio. Il bilanciamento viene effettuato con feedback interno e dati del playtest e continua molto tempo dopo che una leggenda è andata live sui server. Abbiamo poi alcuni analisti di dati davvero talentuosi che ci aiutano a fornire informazioni su quali parti dovrebbero essere modificate. Tutto sommato, ci vuole un'enorme quantità di lavoro in un gruppo eterogeneo di persone per creare una leggenda.

Everyeye: Per quanto riguarda l'aspetto narrativo del gioco c'è stata una grande evoluzione dalla terza stagione in poi. Cosa potete dirci delle sfide nella scrittura e nella creazione di un universo in espansione, con nuove storie e nuove leggende? Quante risorse sono necessarie per raccontare un background narrativo coerente e una storia che colleghi leggende e stagioni?



Manny Hagopian: Amiamo raccontare storie in Respawn e all'interno dell'universo di Apex Legends. Quando la community ha iniziato ad abbracciare davvero la lore di gioco, volevamo raddoppiare i nostri sforzi e narrare ancora più vicende. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per espandere l'universo e far conoscere Apex Legends. I trailer "Stories from the Outlands" sono spesso alcuni dei nostri video più visti e osserviamo costantemente la community analizzarli e inventare le proprie teorie, alcune delle quali impressionano persino il nostro team narrativo. Una delle sfide - ed è qualcosa che abbiamo migliorato in ogni stagione - è quella di assicurarci che un'idea sul piano del racconto si adatti al gameplay. Ci vogliono molte risorse e coordinamento, ma la risposta positiva dei nostri giocatori a ogni stagione ne vale la pena.



Everyeye: Come è nata l'idea di creare Rampart e le sue abilità?



David Perera: Con il gameplay di Rampart, volevamo concentrarci su un tipo di stile di gioco "difesa attraverso l'attacco", che consentisse al personaggio di rafforzare le posizioni con vantaggi offensivi per la sua squadra. Come tutte le nostre leggende, Rampart era in lavorazione da molto tempo e, all'inizio del suo sviluppo, un altro team aveva incontrato un ostacolo con le sue capacità: il kit non funzionava davvero come noi volevamo che facesse. A questo punto, sono entrato nel processo di design e ho finito per guidare il suo kit più verso la direzione di ciò che vedrete: un difensore versatile dalla mentalità offensiva.

Le sue abilità sono potenti, ma "stanziali" e richiedono di pianificare delle strategie d'attacco con largo anticipo. Volevamo sperimentare un personaggio difensivo che fosse perfetto in un'ampia varietà di situazioni: sia all'interno di un edificio, fuori in campo aperto, in cima a una collina o anche solo in fondo a un corridoio. Man mano che le sue abilità sono diventate più potenti, abbiamo iniziato a spingere per creare opzioni di contrattacco utili per chiunque sia così sfortunato da essere sorpreso dalla parte sbagliata delle sue difese. Gran parte dei contrattacchi dovranno essere basati sul tempismo. Rampart è sostanzialmente ferma, per cui vi consigliamo di aggirarla!