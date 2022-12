Arte e Intelligenza artificiale: un matrimonio che non s'ha da fare?

AI - TTI. Cinque lettere e implicazioni infinite, sul fronte etico, economico, culturale. Dietro questo sempre più diffuso acronimo si cela un concetto rivoluzionario, la cui portata è ancora tutta da scrivere: Artificial Intelligence Text-To-Image. Al momento, tra i suoi rappresentanti più celebri si contano Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion, ma non si tratta degli unici strumenti in grado di convertire testi in immagini. Una prospettiva che solo a inizio 2022 sembrava appartenere alla sfera dei grandi romanzi di fantascienza, ma che nel giro di pochi mesi si è tramutata in una realtà pervasiva e pressante.



A dimostrarlo, non sono solamente le home page dei social network - sempre pronte ad accogliere mode più o meno passeggere -, ma le concrete preoccupazioni dell'intero comparto dei creatori di arte visuale. Concept artist, copertinisti, illustratori, 3D artist, fumettisti: l'intera categoria ha reagito con rabbia alla crescente diffusione delle AI-TTI. Le ragioni sono numerose e hanno radici che affondano tanto nell'etica quanto nell'economia e la filosofia. La questione è estremamente complessa, ma per affrontarla abbiamo avuto la possibilità di fare affidamento su di un professionista del settore. L'illustratore e cover artist Andrea Guardino - che avete avuto modo di incontrare sovente sulle nostre pagine, tra cover dedicate a Death Stranding e omaggi a NieR Replicant - ci ha infatti offerto un punto di vista d'eccezione sul fenomeno delle IA Text-to-Image, in un confronto che ha portato alla stesura di questo articolo.

Da testo a immagine in 20 secondi

Stando ai più recenti dati disponibili, i soli utilizzatori di Midjourney, DALL-E, Stable Diffusione e Artbreeder generano ogni giorno oltre 20 milioni di immagini. Un volume imponente, in costante crescita e che accoglie al suo interno una impressionante varietà di risultati. Tra questi ultimi, possiamo annoverare anche l'ormai celebre Théâtre d'Opéra Spatial (Teatro dell'opera spaziale) , creazione vincitrice nella categoria Arte Digitale della competizione Colorado State Fair.

A generare l'illustrazione, è stato Jason Allen, designer videoludico del Colorado, tramite il già citato Midjourney. Inserendo molteplici stringhe di testo - definite prompt in gergo -, il giovane statunitense ha chiesto all'IA di generare delle immagini raffiguranti un teatro dell'opera collocato nello spazio profondo. Con ben 900 risultati a disposizione tra cui scegliere, Allen ha poi selezionato le sue tre illustrazioni preferite. Con una spesa complessiva di 33 dollari, le ha poi stampate e iscritte alla competizione. Al termine del Colorado State Fair, Théâtre d'Opéra Spatial è stata selezionata come creazione vincitrice, superando ogni opera concorrente firmata da esseri umani.



Un semplice aneddoto, ma che illustra con sorprendente efficacia le potenzialità delle Intelligenze Artificiali TTI. Ma qual è la "magia" che si cela dietro risultati di questo livello? È infatti innegabile che molte delle immagini ricreate ad oggi da DALL-E e simili presentino una qualità e una definizione di standard elevato: come è stato raggiunto questo traguardo?



La parola chiave in questo quadro è machine learning. Le IA di cui parliamo sono state "formate" tramite colossali set di dati, costituiti principalmente da combinazioni di immagini e testi. Attraverso la progressiva analisi di questi materiali, le Intelligenze Artificiali hanno imparato ad associare il linguaggio corrente a rappresentazioni grafiche, arrivando così a comprendere cosa un essere umano intenda quando digita - ad esempio - "panda sui pattini" o "gruppo di elefanti che bevono il the durante un party in giardino".

Certo, per ottenere il risultato desiderato potrebbero essere necessari molteplici tentativi, ma in definitiva anche una persona refrattaria al disegno artistico può riuscire ad ottenere esiti suggestivi. E fino a qui non ci sarebbe forse nulla da obiettare, ma - come spesso accade - le circostanze sono ben più complesse.

Plagio o ispirazione?

Nell'immenso calderone dei dataset dati in pasto alle IA, hanno trovato spazio anche dipinti, illustrazioni, concept art e opere realizzate - questa volta sì - da artisti umani. Professionisti protetti, almeno sulla carta, dal diritto d'autore e che hanno fatto della passione per l'arte figurativa il proprio lavoro. Un fenomeno che ha ovviamente travalicato i secoli, andando ad integrare nel processo di apprendimento delle IA tanto Van Gogh quanto il contemporaneo Alex Ross.

Le tecnologie TTI hanno dunque utilizzato la creatività umana come banco di scuola per colmare le proprie lacune. Inizialmente, ci racconta Andrea Guardino, questi strumenti avevano ad esempio notevoli difficoltà nel rappresentare i volti, ma in pochissimo tempo - sfruttando lo scibile artistico disponibile in rete - sono arrivati a colmare questa mancanza. Al momento, le dinamiche Text To Image hanno ancora difficoltà con la realizzazione di occhi e mani, ma non è da escludere che nei prossimi mesi il machine learning possa generare miglioramenti anche in questo senso.



In questo quadro, non ci è voluto molto tempo prima che le IA finissero per attingere in maniera alquanto spudorata agli stili e alle creazioni di autori celebri per soddisfare le richieste dei propri utilizzatori. Ad oggi, è persino possibile usare il nome proprio di un artista come prompt, per generare un risultato che ne ricalchi - più o meno efficacemente - lo stile. Di seguito - una goccia nell'oceano - potete ad esempio osservare una galleria di contenuti per i quali è stato sfruttato Moebius come prompt.

Ma possiamo andare oltre, chiedendo a Midjourney di fondere lo stile di più artisti, magari per ritrarre un personaggio tratto dal mondo dei manga, come Naruto. L'IA, al vostro servizio, sarà lieta di accontentarvi.



Meno lieti saranno invece gli artisti che hanno studiato e lavorato per anni al fine di crearsi un proprio stile distintivo, riconoscibile a livello internazionale. Senza avere avuto alcuna voce in capitolo, questi ultimi si sono infatti ritrovati fagocitati da un'Intelligenza Artificiale allenata sulle loro stesse opere, protette - teoricamente - da copyright. Per quanto al momento sia ancora possibile - entro certi limiti - distinguere tra opere originali e creazioni dell'IA, la rapidità con la quale le Intelligenze Artificiali si sviluppano sta tratteggiando un panorama preoccupante per i professionisti dell'arte.

Silenzio, assenso? No, grazie

Non a caso, una significativa maggioranza della comunità artistica globale è convinta che la rapidità e la qualità crescente delle produzioni visive AI possa rappresentare una minaccia per l'intero settore. "Questi tool - ci conferma Andrea Guardino - cambieranno, e stanno già cambiando, l'industry sotto moltissimi aspetti".

La possibilità di sostituire parte della "catena di montaggio" del comparto visivo di videogiochi, giochi di ruolo, fumetti, prodotti d'animazione è al centro delle preoccupazioni di moltissimi autori, soprattutto a fronte dell'estrema semplicità con la quale è possibile ottenere risultati soddisfacenti: "Ci sono persone che si definiscono AI Artist e non posseggono alcuna conoscenza artistica di base", evidenzia Guardino.



La situazione, poi, si complica ulteriormente se chi dovrebbe tutelarti decide invece di salire sul carro delle IA senza porsi troppe domande. È quanto è accaduto di recente con ArtStation, una delle principali vetrine utilizzate da concept artist e artisti digitali per esporre le proprie opere e presentarsi a possibili committenti. Uno strumento imprescindibile nell'era digitale, ma che oggi è percepito come avverso dalla propria community. ArtStation - la cui proprietà fa capo ad Epic Games - ha infatti deciso di adottare la politica del "silenzio, assenso" sulla possibilità di consentire alle IA di allenarsi sulle opere pubblicate sul portale. Per opporsi a tale utilizzo, gli artisti devono introdurre singoli tag #noAI sulle proprie creazioni.



Una soluzione che non è piaciuta alla community, che, non sentendosi tutelata, ha dato il via ad una protesta in forma artistica, con tanto di immagini di denuncia (di seguito, ad esempio, quella pubblicata da Jeremy Vitry, Art Director di Shiro Games, gli autori di DUNE: Spice Wars).

Peccato che la prima reazione di ArtStation sia stata quella di oscurare le opere: un approccio fortunatamente poi corretto, ma al quale non ha fatto seguito l'adozione di provvedimenti più concreti. Nel frattempo, sulla piattaforma hanno iniziato a proliferare le produzioni visive realizzate con Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion, in grado peraltro di guadagnarsi rapidamente l'home page di ArtStation grazie ad una crescente popolarità.

DeviantArt, dal canto suo, ha cercato di andare persino oltre, annunciando a sorpresa la realizzazione di un proprio tool IA-TTI. Battezzato DreamUp, quest'ultimo invitava il pubblico a sperimentare liberamente, mentre il proprio algoritmo identificava le opere presenti sulla piattaforma come sfruttabili dal machine learning. In seguito alla dura reazione della community, DeviantArt ha però deciso di tornare sui propri passi. Al momento, dunque, DreamUp resta accessibile, ma tutte le opere presenti sulla piattaforma sono automaticamente identificate come #noAI. Il tema della tutela del copyright nell'era delle IA meriterebbe da solo pagine e pagine di approfondimento. Per dare un'ultima idea della portata del problema, possiamo però riportare alcune segnalazioni emerse nelle ultime ore e legate alla celebre App Lensa. Sempre più popolare, quest'ultima consente di generare un proprio avatar "artistico". Tramite la tecnologia di Stable Diffusion, l'applicazione sfrutta un pool di immagini ritraenti lo stesso soggetto per poi restituire una sua versione fantasy, sci-fi o altro ancora. A quanto pare, tuttavia, Lensa ha talvolta l'abitudine di includere al suo interno...le firme degli artisti ai quali si è "ispirata".

Arte ed etica

"Quanto è etico utilizzare questi tool? Quanto è etico dire 'io ho realizzato un'immagine AI', quando in realtà tu non sei l'artista, è il tool ad essere l'artista. Tu, al massimo, sei un editor prompt AI". Andrea Guardino non è l'unico a porsi questa domanda, divenuta sempre più centrale nel dibattito legato alla regolamentazione delle IA Text-to-Image. Al momento, - vista anche l'estrema rapidità con la quale è esploso - il fenomeno è sostanzialmente privo di qualsiasi regolamentazione.



Tale circostanza sta avendo effetti anche estremi, con autori che hanno deciso di rimuovere tutte le proprie opere da ogni tipo di piattaforma, in attesa di rassicurazioni sulla tutela del diritto di autore. Un gesto che al momento è tuttavia più che altro simbolico: rimuovere immagini ormai "studiate" dall'IA non ha infatti alcuna conseguenza sul modello costruito dalla stessa tramite machine learning.

Nel corso della nostra chiacchierata, Andrea Guardino ha espresso la speranza che il fenomeno possa trovare almeno una prima forma di regolamentazione entro i prossimi sei mesi, all'interno di una cornice sovranazionale. Su questo fronte, le speranze sono in particolare rivolte all'Unione Europea, presso la quale è da tempo in lavorazione l'AI Act, documento legislativo volto proprio a tracciare dei confini per lo sviluppo e l'utilizzo delle Intelligenze Artificiali. Gli appelli in questo senso sono numerosi: a titolo di esempio, possiamo citare il documento pubblicato da Lorenzo Ceccotti o la riflessione proposta da Karla Ortiz.



Prevedere il possibile impatto di una futura diffusione capillare di questi strumenti non è semplice. Tra le possibilità, Andrea Guardino cita un abbassamento delle retribuzioni per illustratori e artisti digitali. Tra le categorie più a rischio, è possibile identificare gli esordienti talentuosi, ma anche professionisti affermati i cui nomi non presentano tuttavia l'eco di maestri del calibro dei già citati Alex Ross o Moebius. A livello più generale, ipotizza il nostro interlocutore, potremmo assistere ad una ricerca stilistica esponenziale da parte degli illustratori digitali. Nel cercare di sfuggire all'emulazione da parte delle IA, questi ultimi potrebbero infatti cercare di sviluppare un gusto sempre più unico e riconoscibile.

Sul tema, si sono di recente espressi professionisti afferenti ai più disparati campi dell'attività artistica. Il regista Guillermo Del Toro, ad esempio, ha affrontato la tematica nel corso della campagna promozionale del suo Pinocchio. "Osservo e amo l'arte realizzata dagli esseri umani. - ha dichiarato nel corso di un'intervista - Ne sono profondamente commosso. E non mi interessano le illustrazioni realizzate da macchine o all'estrapolazione di dati". Nel proseguire la sua riflessione, Del Toro ha citato il collega Hayao Miyazaki, definendo l'intero fenomeno "un insulto alla vita stessa".



Una riflessione che il co-fondatore dello Studio Ghibli faceva già diversi anni fa, nel commentare un possibile impiego delle IA in campo artistico. In quell'occasione, l'autore di - tra gli altri - Si Alza il Vento, Il Castello Errante di Howl e Principessa Monoke concludeva preoccupato: "Il genere umano sta perdendo la fiducia in se stesso". E se mai dovessimo arrivare a pensare che un'IA - strumento privo di bisogni, paure e desideri - che realizza prodotti visivi suggestivi sia Arte, allora, in effetti, non potremmo che dargli ragione.