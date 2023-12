As Dusk Falls su PS5: le fonti di ispirazioni e i segreti della scrittura

Abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere con Caroline Marchal (CEO e Creative Director di Interior/Night), una delle menti dietro l'avventura di stampo narrativo As Dusk Falls (qui la recensione di As Dusk Falls). In occasione del lancio per PS5, il prossimo 7 Marzo, abbiamo approfondito vari aspetti relativi alla creazione del titolo, alle sfide affrontate durante il porting e alle prospettive future del team di sviluppo. E adesso, bando alle ciance e seguiteci.

Trama e ispirazione

Everyeye.it: Quale è stata l'ispirazione principale dietro la creazione di "As Dusk Falls" e come avete sviluppato la trama del gioco?



Caroline Marchal: Per quanto concerne la storia, sono state le storie criminali come "Fargo", "Breaking Bad" o il capolavoro "Dog Day Afternoon". Questi prodotti sono tutti straordinari, perché presentano situazioni ad alto rischio: chi vive o muore, chi viene arrestato, insieme a dilemmi umani e quotidiani come: cosa succederà al matrimonio di Walter White? "As Dusk Falls" presenta questo tipo di situazioni, con due famiglie messe sotto pressione e costrette a prendere decisioni difficili, che cambiano la vita, portando avanti al contempo le rispettive relazioni personali.

Dal punto di vista del design, una prima ispirazione è arrivata da "Twitch Plays Pokémon": vedere una community cercare di raggiungere un obiettivo comune e superare le difficoltà di giocare su Twitch con ritardi di 30 secondi, auto-organizzarsi, dibattere e collaborare è stato bello e affascinante. Questo mi ha spinto a creare l'equivalente narrativo di questa esperienza, che è poi diventato "As Dusk Falls", otto anni dopo.



Everyeye.it: Come avete affrontato il processo di scrittura e quali sfide narrative avete incontrato nel creare una storia basata su scelte multiple che influenzano il corso dell'avventura?



Caroline Marchal: Iniziamo con i personaggi e i percorsi narrativi, in una writer room. Non scriviamo un ramo principale e poi creiamo altri rami, ma partiamo con decisioni chiave che speriamo i giocatori ricorderanno e che daranno origine a rami significativi nella storia. Sono essenzialmente la spina dorsale del design, da cui costruiamo tutte le altre strade.

Non ci sono vie preferenziali o decisioni che portano al game over in As Dusk Falls. Ogni viaggio è una valida espressione delle scelte dei giocatori, i quali devono accettare le conseguenze delle loro decisioni. Tutto questo rende il nostro lavoro di design più difficile, ma ne vale assolutamente la pena perché introduce situazioni ad alto rischio e un flusso realistico nell'esperienza.



Everyeye.it: Come avete gestito la collaborazione tra designer, artisti, e sviluppatori per garantire una visione coesa del gioco e quali processi avete adottato per favorire la creatività all'interno del vostro team di sviluppo?



Caroline Marchal: Anche dopo oltre due decenni nell'industria, trovo che la comunicazione tra dipartimenti sia una delle sfide più grandi durante lo sviluppo perché richiede il coordinamento di tante individualità con competenze e approcci diversi. Aggiungi a questo una pandemia e il fatto che dovevamo elaborare uno stile artistico completamente nuovo per As Dusk Falls.

Sono onestamente stupita del fatto che siamo riusciti a creare un gioco così coeso, e questo è tutto merito del team. Il primo passo per garantire che la collaborazione tra i suoi membri andasse nel migliore dei modi è stato assumere storyteller in tutte le discipline, dall'art direction al design, dal codice alla produzione. Il nostro team è composto da persone provenienti dal mondo dei videogiochi, del cinema e delle illustrazioni, tutte motivate da un amore per le storie interattive e il design accessibile.



Abbiamo eseguito letture del copione e briefing creativi prima di iniziare a lavorare su ogni scena, revisionando regolarmente il tutto per assicurarci che ciascun membro del team fosse al corrente di ciò che facevano gli altri. Avere una "vertical slice" (che in gergo videoludico indica una porzione rappresentativa del gioco che ne incorpora tutte le principali caratteristiche e funzionalità n.d.r.) ha aiutato a rinsaldare la visione creativa ed è stato un ottimo punto di riferimento durante lo sviluppo. Dopo un po' di tempo di lavoro insieme è avvenuta questa magia per la quale il team ha intuito il tono e l'obiettivo della storia... superando ogni mia personale aspettativa. È stata una cosa veramente bella.

Il multiplayer, il playtesting e l'arrivo su PS5

Everyeye.it: "As Dusk Falls" offre una modalità multigiocatore che supporta fino a 8 giocatori in locale, online, o in una combinazione di entrambi, utilizzando controller o la companion app per Android e iOS. Come avete bilanciato la sfida e l'equilibrio del gioco per garantire un'esperienza divertente e coinvolgente?

Caroline Marchal: Il nostro titolo è stato progettato fin dall'inizio per il multiplayer. Abbiamo prestato particolare attenzione al bilanciamento delle scelte, cercando al contempo di pensare a una vasta gamma di scenari di fruizione. Sia che tu stia giocando con il tuo partner usando il suo telefono come controller a casa o con amici online, o entrambi contemporaneamente! Ciò significa che abbiamo molte variazioni dell'interfaccia utente.



Per assicurarci poi che l'esperienza sia coinvolgente tanto in single player quanto in multiplayer, abbiamo regolato i timer in base al numero di giocatori, perché più siete, maggiore sarà il tempo necessario per discutere delle decisioni.

Gestiamo anche le situazioni di stallo nelle decisioni a seconda del numero degli utenti in sessione: dal momento che in una sessione a due giocatori è più probabile che vi sia una divergenza di scelte, il titolo sceglie casualmente tra le due opzioni selezionate, assicurando un flusso fluido della storia.



Everyeye.it: Come avete integrato feedback da parte della community o dei playtester nel processo di sviluppo e come questo ha influenzato il gioco finale?



Caroline Marchal: Quando abbiamo iniziato lo sviluppo, avevamo già testato le meccaniche con dozzine di giocatori, quindi eravamo molto sicuri che il formato di dramma interattivo multiplayer funzionasse bene. Ciò ha garantito che la fruizione della storia fosse molto fluida, indipendentemente dalle skill dei giocatori. La particolarità delle esperienze narrative è che queste fasi di test si uniscono piuttosto tardi nello sviluppo perché tutto deve essere al suo posto per garantire un'esperienza emotiva significativa.



Ciononostante abbiamo testato l'avventura regolarmente. Innanzitutto, per assicurarci che la storia fosse comprensibile e che la struttura e le diramazioni della trama fossero corrette. Poi, una volta che tutti gli elementi erano presenti (immagini dei personaggi dipinte, doppiaggio, ambienti 3D, interfaccia utente, musica e, soprattutto, ritmo), siamo stati in grado di valutare l'impatto emotivo della storia.

Abbiamo apportato molte modifiche lungo il percorso: dal bilanciamento dei dialoghi e delle scelte, all'aggiunta di un grande ramo nell'ultimo capitolo nel caso in cui Jay arrivi da solo al confine canadese.



Everyeye.it: Il 7 Marzo 2024 As Dusk Falls sarà finalmente giocabile anche dagli utenti PlayStation. Quali sono state le sfide principali che avete dovuto affrontare durante il processo di porting per PS5?



Caroline Marchal: Una delle sfide principali è stata la gestione dei giocatori in termini di multiplayer, che ha requisiti diversi su PS5 rispetto a Xbox e tutte le intricate specifiche tecniche delle diverse piattaforme.



Everyeye.it: Ci saranno nuove funzionalità esclusive o contenuti aggiuntivi specifici per la versione PS5 di "As Dusk Falls"? In che modo il team di sviluppo ha sfruttato il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense per offrire un'esperienza più immersiva?



Caroline Marchal: Volevamo sfruttare appieno le capacità uniche di PS5 e in questo senso il supporto al DualSense è stata un'ottima aggiunta. Il feedback aptico conferisce più peso alle scelte dei giocatori mentre il touchpad consente agli utenti di prendere decisioni e interagire con un dito durante tutta l'avventura.

L'integrazione dei comandi touch è stata una caratteristica chiave del nostro impegno per l'accessibilità perché contribuisce in modo significativo a rendere As Dusk Falls un'esperienza molto intuitiva e organica su PS5.



Everyeye.it: Quali sono gli aspetti di As Dusk Falls di cui siete più orgogliosi e cosa significa questo per i progetti futuri del team?



Caroline Marchal: L'entusiasmo e la passione del team per questo progetto sono stati incredibili e ci sentiamo molto orgogliosi che il nostro titolo debutto abbia uno stile artistico unico e una storia apprezzata nel mondo. Se dovessi scegliere una cosa, direi il design audace: As Dusk Falls è sia accessibile che multiplayer, quest'ultimo aspetto non è così comune in un'esperienza story driven.



La mia più grande gratificazione è sentire, da diversi utenti, frasi come: "Il mio partner, che normalmente non gioca ai videogiochi, si è seduto con me e abbiamo giocato in un'unica seduta". Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo creato As Dusk Falls: per portare più persone nei videogiochi, che sono una forma d'arte fantastica e potente. Questa è sicuramente la nostra ambizione per il futuro: continuare a spingere i confini e condurre più persone in questo meraviglioso mondo.