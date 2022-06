Aspettando Dragon's Dogma 2: riviviamo l'epopea fantasy di Capcom

Alla fine è successo. Un decennio di suppliche, preghiere e ripetute delusioni ha separato un numero sconfinato di appassionati da una rivelazione attesa in maniera spasmodica, quasi sognante. L' annuncio di Dragon's Dogma 2 corona le fantasie più selvagge di giocatori un po' attempati, ma mai dimentichi di un titolo capace di ergersi a cult nonostante i suoi evidenti difetti, promettendo il ritorno nella terra del Drago in un momento non ancora precisato nel futuro. Nessuna data, nessuna anticipazione sulle meccaniche di gioco: Hideaki Itsuno ha chiesto scusa per il ritardo, ha ammesso che il gioco esiste ed è scomparso nella nebbia che ammanta i boss di fine livello, tornando a plasmare la sua creatura lontano dagli sguardi innamorati degli spettatori.



Una presentazione fugace è bastata per incendiare le ceneri mai sopite di una diatriba lunga dieci anni, che infiamma le discussioni e gli animi dei giocatori di tutto il mondo: Dragon's Dogma era un gioco imprescindibile, oppure no? La risposta all'annosa questione rifugge gli estremismi dettati dalla passione, avvolgendosi nei timidi grigi che definiscono le questioni più importanti della vita. Perché l'opera di Capcom era segnata da imperfezioni ma anche da trovate eccellenti.

Le storie, quelle noiose

Dando il via alla nostra nuova avventura, in un'epoca ormai dimenticata in cui la radio ci propina almeno venti volte al giorno Somebody That I Used to Know di Gotye, il primo impatto con Dragon's Dogma è uno sbadiglio lungo tutto il prologo (e anche oltre).Il fantasy proposto dagli sviluppatori Capcom è di quelli più classici, riprendendo dalle atmosfere di Tolkien la solita lotta tra il bene e il male, ma mescolandola alle suggestioni di un George R.R. Martin appena accasatosi nell'orbita HBO.

Dopo le prime fasi di narrazione criptica, che sono indispensabili per calare il giocatore nelle meccaniche di gameplay, si viene trasportati a Cassardis, un tranquillo e bucolico villaggio di pescatori, che diventa la tappa di un drago con smanie di distruzione. La piccola cittadina viene spazzata via insieme al protagonista, ma la creatura mitologica decide di graziare il nostro alter ego privandolo del cuore ed elevandolo a nuovo Arisen, per poi scomparire tra le nubi con un battito delle sue poderose ali. Dalla città distrutta origina una storia che è - per dichiarazione degli autori - un tentativo orientale ad una narrazione occidentale: negli anni in cui il fenomeno del momento è l'ermetico Dark Souls, Itsuno e soci orchestrano un canovaccio che lascia gran parte del racconto all'atmosfera del gioco e alla fantasia del giocatore, ma il risultato finale è piuttosto fuori fuoco. Un'incisività minima, unita ad un senso di importanza manchevole e ai numerosi cliché del genere, affossa la trama di Dragon's Dogma facendola annegare nella palude di quei titoli fantasy troppo simili tra di loro.

La profondità del combat system

Tappandoci le orecchie davanti ad una storia così pigra, spingiamo avanti il nostro personaggio per disperderlo nelle meccaniche di un gameplay in continua evoluzione, tra folli ispirazioni e timidi accenni a grandi titoli del passato recente, per un risultato finale che è semplicemente unico nel panorama degli RPG all'arma bianca.

Dragon's Dogma parte dalle umili basi, permettendoci di scegliere tra sole tre classi elementari, per poi condurci attraverso una ricetta ludica variegata e affascinante, nella quale ogni percorso intrapreso per la "vocazione" dal nostro Arisen si snoda in un numero molto elevato di sottotipi, ognuno caratterizzato da un feeling personale e diverso dagli altri. Il mago può diventare col tempo, e con l'utilizzo dei punti disciplina accumulati nel corso dell'avventura, un classico e potentissimo stregone che annichilisce i nemici rimanendo lontano, oppure un guerriero mistico, se preferisce affrontare i pericoli dalla breve distanza, o ancora un arciere magico, un incantatore, un negromante o un guaritore. La stessa profondità contraddistingue anche le altre due classi di Dragon's Dogma, e - come se non bastassero le opportunità offerte da un tipo di evoluzione simile - lo stesso trattamento è riservato alla Pedina che ci accompagna fin dai primi minuti del gioco, un compagno fedele che ci seguirà per tutta la durata del viaggio, del quale possiamo decidere le caratteristiche tecniche in modo da creare una simbiosi temibile con l'Arisen.



Nel corso dell'avventura si incontreranno anche altri personaggi dalla classe predeterminata, così da rendere la composizione del gruppo la chiave di volta che sorregge l'intera struttura ludica, inserendo quel fattore strategico indispensabile per uscire vittoriosi dagli scontri di Dragon's Dogma, un gioco che non permette di rilassarsi nonostante la sua apparente anima da hack 'n slash.

Il minestrone ludico del Drago

Sulla carta il nostro eroe può infatti contare solamente su un attacco pesante e su uno leggero in combinazione con le abilità acquisite durante il viaggio, ma lo svolgimento delle battaglie - ed una curva di apprendimento per nulla indulgente nei confronti di un nuovo giocatore - obbliga fin da subito all'utilizzo di strategie volte ad affrontare al meglio i diversi tipi di nemici. Umani, animali e bestie mitologiche sono gli avversari all'ordine del giorno per l'Arisen, ed ognuno va combattuto in maniera diversa per evitare di soccombere all'odiosa schermata di fine gioco.

In aggiunta ai pericoli quotidiani, Dragon's Dogma spicca per la presenza di alcune delle boss fight più memorabili di sempre, soprattutto grazie ad una meccanica fondata sui punti deboli che pesca a piene mani da un altro capolavoro Capcom, quel Monster Hunter che Itsuno è stato in grado di amalgamare alla sua opera fantasy rendendola originale ed esaltante. Il titolo strizza anche l'occhio a Shadow of the Colossus, perché i nemici più voluminosi possono essere "scalati" per attaccare direttamente i punti vulnerabili irraggiungibili, ma una gestione non ottimale delle collisioni rende l'epica arrampicata una giostra che ruota tra la frustrazione e il nervosismo.

Gli errori

Le difficoltà incontrate durante la scalata dei nemici mastodontici riflettono una cura verso il lato tecnico del titolo semplicemente non all'altezza degli standard del settore, nemmeno dieci anni fa.

I modelli poligonali e la pulizia generale delle ambientazioni lasciavano molto a desiderare già nel 2012, per un'opera che - se guardiamo alla sua realizzazione visiva - sembra collocarsi molto più agevolmente nei primi anni del duemila. Le manchevolezze del comparto tecnologico, purtroppo, non si riflettono solo nel gusto estetico di Dragon's Dogma, perché anche la sua intelligenza artificiale è caratterizzata da alcuni inciampi palesi, e questo è un difetto poco perdonabile per un gioco che basa gran parte del suo combat system sulla gestione del party: vedere una battaglia sfuggire dalle nostre mani perché il nostro guaritore ha deciso di suicidarsi lanciandosi tra le fila nemiche non è un'occasione rara, e finire smembrati da una bestia affamata è il miglior modo per capitalizzare la compenetrazione tra il nostro personaggio ed una piccola duna nel terreno.

Suggestioni per il futuro

Chiedere a Capcom di risolvere le magagne tecniche del secondo capitolo è quantomeno scontato, perché erano quelle a rendere il titolo piuttosto controverso, in bilico tra piacevolezza e delusione. Come già ricordato in apertura, non abbiamo alcun indizio che possa farci ragionare sulla natura del prossimo Dragon's Dogma 2, ma siamo certi che si tratti di un action RPG alla stregua del suo predecessore.

Il focus ludico sarà tutto per il combattimento all'arma bianca e per lo sviluppo del personaggio, che immaginiamo ancora più profondo e stratificato rispetto al primo capitolo, mentre il numero spropositato delle missioni secondarie che caratterizzavano il viaggio dell'Arisen dovrebbe essere ridotto per lasciare spazio ad una storia principale più sentita ed coinvolgente.



Sappiamo già che Dragon's Dogma 2 verrà sviluppato con il motore grafico proprietario di Capcom, quel RE Engine che ci ha già permesso di rivivere le gesta di Leon, Claire e Jill nei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Il motore dell'azienda nipponica si distingue per l'elevatissimo grado di dettaglio visivo, ma non è ancora stato messo alla prova con le ambientazioni vaste di un open world.



Ci aspettiamo in ogni caso che Itsuno accenda questo sequel con la scintilla di pazzia che ha reso iconico il primo capitolo, rendendolo unico grazie a meccaniche di gameplay inaspettate ed originali, capaci di lasciarci a bocca aperta ad ammirare l'evoluzione di un'opera che speriamo possa segnare - ancora una volta - il corso degli RPG contemporanei.

I problemi, il genio e l'amore verace

L'eredità che ci lascia Dragon's Dogma è quella del titolo più controverso di Capcom, contraddistinto da vette altissime di originalità ed ambizione, ma anche da voragini realizzative che vanno prese in considerazione quando si guarda al passato senza lasciarsi deviare dalla nostalgia.

Eppure non possiamo fare a meno di ricordare Dragon's Dogma con affetto, perché l'opera di Itsuno è diventata iconica anche grazie alla sua imperfezione, la quale era sottesa ad una voglia giocosa di strafare che ci ha stupito ed affascinato. Solo il tempo ci dirà se il sequel di questo diamante grezzo sarà una pigra reiterazione del primo capitolo, oppure un vero successore spirituale: folle e tanto ambizioso quanto imperfetto. In attesa di ulteriori dettagli sul sequel rimaniamo con la certezza che - nonostante i dieci anni trascorsi dalla sua pubblicazione - siamo ancora qui a parlare di un'opera amata e detestata con lo stesso vigore, simbolo di un amore passionale che ammanta quei giochi che non si dimenticano.