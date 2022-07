Aspettando God of War Ragnarok: il viaggio di Kratos dopo la Grecia

God of War Ragnarok, l'ultima fatica di Sony Santa Monica che andrà a chiudere il ciclo norreno dell'amato franchise PlayStation, ci vedrà esplorare tutti e nove i regni della mitologia nordica, con Kratos e suo figlio Atreus che dovranno vedersela col dio del fulmine Thor, come pure con Freya, una madre distrutta che ha giurato di vendicarsi dello spartano (qui la nostra anteprima di God of War Ragnarok). Il nuovo capitolo inoltre potrebbe fare ulteriormente luce sulla figura di Atreus e sui piani della sua defunta madre, la gigantessa Faye. Per prepararci al meglio all'arrivo del Ragnarok, abbiamo riassunto il lungo cammino che ha portato Kratos sulle sponde d'Egitto e poi a Midgard, la terra in cui ha conosciuto Faye e aperto una fase della vita rivelatasi piena d'amore e dolore.

Gli eventi di Fallen God, l'arrivo a Midgard e l'incontro con Faye

Gli eventi narrati nella mini serie a fumetti God of War Fallen God hanno inizio in un mondo martoriato, dove il Sole non splende più e il mare in tempesta ha inghiottito quelle che un tempo erano le città della grande Grecia. Per soddisfare un'insaziabile sete di vendetta, Kratos non ha esitato a sacrificare migliaia di vite innocenti ma quando le acque hanno lavato via dal suo corpo l'ultima goccia del sangue di Zeus, la furia del cinereo spartano ha lasciato spazio alla consapevolezza di dover sopravvivere ai suoi stessi peccati.

Vagando in una terra ormai dominata dal caos, Kratos maledice le armi con cui ha compiuto delle indicibili nefandezze e tenta di liberarsene a più riprese ma le Lame del Caos non fanno che tornare al suo cospetto, facendolo arrivare a un passo dalla follia. Lo spartano quindi sceglie di fuggire via mare, per poi approdare in un mondo pieno d'aridi deserti e oasi verdeggianti, una terra che ospita un villaggio dove il guerriero incontra un vecchio. L'anziano, che sembra sapere molto bene ci egli sia, gli confessa che è stato proprio il fato a condurlo in Egitto ma il dio, stufo delle sue parole, gli intima di non disturbarlo più. Perseguitato dalle Lame e credendo di essere ormai in procinto di impazzire, a causa degli incontri con animali parlanti come un babbuino e un ibis, Kratos parla con il fantasma della dea Atena, che peraltro affianca la figura del vecchio. Lo sterminatore di divinità scala montagne e supera deserti, per poi tornare al villaggio che aveva scoperto all'arrivo in Egitto. Capisce quindi che gli abitanti necessitano del suo aiuto per abbattere un terribile mostro: la Bestia del Caos.



Dapprima riluttante, Kratos combatte ferocemente contro quello che crede essere l'abominio e infine riesce a sconfiggerlo in un bagno di sangue. Lo scontro con la vera bestia, un titanico ippopotamo dal dorso rinforzato, si rivela molto più arduo del previsto e infatti il Fantasma di Sparta viene sopraffatto. Atterrato con violenza su di un terreno roccioso, Kratos si ridesta in uno spazio vuoto bluastro che ospita Atena e un dio egizio dalla testa d'ibis, quel Thot manifestatosi a lui tante volte nelle vesti dell'anziano e di diversi animali.

Entrambe le entità lo spingono a cibarsi della propria ira e a brandire ancora una volta le Lame, come faceva un tempo. Maledicendo sé stesso, e con una calma piena di sconforto, Kratos torna a essere il feroce assassino di un tempo e uccide orribilmente la Bestia del Caos. In preda alle sue emozioni più oscure, il combattente cade a terra sfinito e sente Thot augurargli buona fortuna per il suo viaggio, che è solo all'inizio.



Quando Kratos ha distrutto l'Olimpo e il mondo greco non ha posto fine all'esistenza in generale, ma solo a quella del reame in cui era nato. Ecco perché giunge in un Egitto pieno di vita e divinità, ed ecco perché a un certo punto varca i confini del dominio degli Aesir, gli dei nordici. Dopo decenni passati in solitudine a Midgard, lo spartano incontra un'abile guerriera di nome Faye e in un battito di ciglia i due iniziano a combattere.

Impressionato dalla sua abilità nella lotta ma soprattutto dall'intelligenza e le conoscenze della donna, il dio cinereo se ne innamora, finché dieci anni dopo la coppia non costruisce una casa nella Foresta Sacra, per celarsi agli occhi delle feroci divinità norrene. Kratos nel tempo svela alla compagna la maledizione della Lame da cui non può separarsi e il suo tragico e atroce passato.

I segreti della compagna, Atreus e i demoni interiori

In realtà non immagina che Faye stia tenedo per sé delle rivelazioni altrettanto sconvolgenti. Il suo vero nome è infatti Laufey la Giusta, una gigantessa del ghiaccio sempre a difesa dei più deboli e indifesi, al contrario dei crudeli Aesir.

Tanto potente in battaglia da essere rispettata e temuta perfino da Thor, a un certo punto Faye ha collaborato col dio della guerra Tyr per nascondere la torre per il regno di Jötunheim, la casa dei giganti. Dotata del dono della preveggenza, ha visto il difficile cammino di Atreus, il figlio che avrebbe generato con lo spartano, e ordito un intricato piano per portare il piccolo a compiere il proprio destino.



Tornando al presente della storia, Faye dà alla luce il suo bambino, che inizialmente voleva chiamare Loki, e comincia a crescerlo con sapienza e amore. Grazie alle lezioni della madre, Atreus impara le lingue dei regni e a leggere le rune, nonché a cacciare con un arco costruito proprio da lei.

Nelle giornate passate in sua compagnia, apprende la storia e alcuni segreti sulle divinità e le creature che popolano la terra. A causa della sua malattia - legata al fatto che creda di essere un mortale e non un dio - il piccolo non si spinge mai nella foresta col padre e in generale crede che l'uomo non sia interessato a lui o a sua madre.



In realtà Kratos tenta ogni giorno di domare i suoi demoni, recandosi nei boschi alla ricerca di creature feroci per sfidare sé stesso a non rispondere agli attacchi e alle ferite subite. Un giorno, dopo aver sedato la rabbia contro un branco di lupi, il guerriero viene assalito dai troll e fallisce la prova.

Una volta a casa, viene interrogato da un Atreus ricolmo d'entusiasmo sugli esiti della sua caccia e, seccato dalla leggerezza del figlio, lo zittisce e ripensa con dolore alla strage compiuta. Poco tempo dopo Kratos è nuovamente nei boschi e si imbatte in un orso che sta per massacrare un povero vecchio: il demone di Sparta che è in lui strappa la mandibola alla bestia, ma poi Kratos si placa e maledice l'anziano per averlo costretto a intervenire. Alcune figure vedono il guerriero attraversare un imponente muro roccioso e capiscono come questo sia solo un'illusione, quindi lo seguono fino a casa sua. Atreus capisce la loro lingua e spiega al padre che sono venuti per vendicare l'uomo che Kratos ha ucciso poco prima. Confuso da ciò che gli è stato appena riferito, il guerriero assiste alla trasformazione dei tre in orsi giganteschi e si prepara a contenerne la furiosa offensiva.



Dopo aver visto i suoi compagni morire orribilmente, uno degli assalitori scappa e Kratos è furente per aver perso le tracce di colui che ha messo a repentaglio la vita di suo figlio. Le nubi oscure che infestano la sua mente però si diradano quando sente la voce del piccolo, che gli propone una soluzione: recarsi dalla vecchia Vala, la chiaroveggente amica di Faye, per scoprire il nascondiglio dei mutaforma. Parlandogli in greco, la donna dimostra di conoscere il passato dello spartano e poi si sofferma sui Berserker, individui che traggono forza dagli spiriti animali e in balia di una furia cieca quando trasformati. La vecchia non nasconde la forte somiglianza tra questi e Kratos, che - ottenuta la posizione dei suoi nemici - le affida il piccolo.



Intenzionato a distruggere il totem delle bestie nel rifugio per affrontarle in forma umana, raggiunge la dimora dei Berserker in preda a sconvolgimenti interiori ma i membri del clan lo scoprono e mutano in orsi: Kratos non ha bisogno di trasformarsi. È già un mostro. È già il Fantasma di Sparta. Poco dopo, sulla strada del ritorno, il combattente ancora sporco di sangue maledice sé stesso per non essere riuscito a contenersi ma, giunto nei pressi del rifugio della vecchia Vala, la sente emettere un urlo.

Trova quindi il ragazzo illeso mentre maneggia il pugnale datole dalla donna e abbatte facilmente l'ennesimo nemico. Questi però aveva già ferito a morte la Vala e Kratos non può far altro che starle accanto nei suoi ultimi istanti di vita. Sepolta la donna, il fu dio della guerra riconosce ad Atreus il coraggio dimostrato poco prima ma - pensa tra sé e sé - farà in modo che il figlio non imbocchi il suo stesso cammino.

Il piano di Faye e gli eventi di God of War

Prima di morire in circostanze tutt'ora da chiarire, Faye ha chiesto a Kratos e Atreus di cremare il suo corpo e di spargerne le ceneri sul picco più alto dei Nove Regni: sapeva che, con l'aiuto di Mimir, i due avrebbero abbandonato Midgard e raggiunto Jotunheim, la terra perduta dei giganti dove lei era nata. In un lungo viaggio che avrebbe permesso al marito e al figlio di rinsaldare il proprio legame, avrebbero trovato un murale e scoperto la vera storia di Faye, nonché i loro rispettivi destini.

Al principio di God of War infatti troviamo Kratos che esaudisce un'altra richiesta della moglie: tagliare dei particolari tronchi con dei segni luminosi di mano, gli alberi che per lungo tempo avevano nascosto il loro angolo di paradiso agli Aesir. Con la rottura dell'incantesimo, voluta da Faye per spingere la sua famiglia a partire, Odino scopre il segreto della gigantessa e manda Baldur a trovarla. Quando il dio norreno bussa alla porta trova dinanzi a sé il Fantasma di Sparta e, quasi divertito, gli chiede chi egli stia nascondendo.



Ne segue una lotta tra potenti divinità, capace di far tremare cielo e terra e che mette a dura prova la tempra di un Kratos che infine riesce a trionfare. Nel corso del cammino, il cinereo guerriero e suo figlio incontrano diverse figure di spicco della mitologia norrena, tra i nani Brok e Sindri e Freya, una dea Vanir sotto mentite spoglie, madre di Baldur e un tempo sposa di Odino.

Si imbattono poi nel Serpente del Mondo, Jörmungandr, che nel tempo si rivela un prezioso alleato. Impossibilitati a dirigersi verso quella che credono sia la cima più alta a causa di una misteriosa nebbia, trovano il Bifrost, che consente loro di spingersi fino ad Alfheim per recuperare una potente luce capace di dissiparla.



Aiutati gli Elfi Chiari nella lotta contro gli Elfi Scuri, padre e figlio tornano a Midgard e si imbattono nuovamente in quello che per loro era un guerriero sconosciuto e che stavolta scoprono essere Baldur, il dio invulnerabile. Nello specifico, ascoltano una conversazione tra la divinità, i suoi accompagnatori - che sono Magni e Modi, figli di Thor - e Mimir, l'uomo più sapiente di tutti.

Poco dopo, il saggio rivela a Kratos e Atreus quale sia la vera montagna più alte di tutte, che come dicevamo è a Jotunheim, ma tante sono le sfide che la coppia affronta sul cammino per la terra dei giganti, a partire da Magni e Modi. Nello scontro coi due, il giovane Atreus dà sfoggio del suo potere, per poi perdere le forze: Freya spiega al dio della guerra che il fatto che il ragazzo non conosca la propria natura divina - per una precisa volontà dello spartano - stia mettendo a repentaglio la sua stessa vita, che può essere salvata soltanto con il cuore di un guardiano di Helheim, il regno dei morti. In questa terra dominata da un gelo innaturale, Kratos non potrebbe utilizzare la sua ascia del Leviatano ed è così che a seguito di un aspro scambio col fantasma di Atena decide di recuperare le Lame del Caos che tanto aveva odiato negli anni precedenti. Raggiunge quindi il suo scopo e riesce a guarire Atreus, a cui racconta la destabilizzante verità. Finalmente conscio di essere un dio, il giovane comincia a comportarsi con un'impertinente sicumera e addirittura decide di contravvenire agli ordini del padre, uccidendo Modi. Quando arriva il momento di affrontare Baldur per l'ennesima volta, Kratos mette da parte i grandi timori che ha per l'avvenire del figlio e si getta in una lotta estenuante, che lo vede provare a eliminare un dio potentissimo ma profondamente infelice, perché incapace di provare qualsiasi sensazione.



Ecco perché il braccio destro di Odino ha sempre odiato Freya, colei che in un certo senso lo ha condannato all'invulnerabilità. Nel colpire Atreus, Baldur si ferisce con la faretra del ragazzo - che è fatta di vischio - e cioè l'unica cosa in grado di spezzare la sua condanna. Nuovamente mortale, la divinità viene sconfitta e risparmiata, però decide in ogni caso di avventarsi sulla madre per eliminarla: è a questo punto che Kratos, per salvare la vita a Freya, compie la fredda decisione di spezzare il collo a Baldur, che si accascia a terra morto.

In un impeto di rabbia e dolore, la Vanir giura vendetta allo spartano, che non molto tempo dopo raggiunge Jotunheim, dove assieme al figlio sparge le ceneri di Faye e scopre il murale che raffigura la storia del ragazzo. In uno degli ultimi affreschi, celati a uno sguardo fugace, il cinereo guerriero vede raffigurato quello che forse è il momento della sua dipartita ma non dice nulla ad Atreus, che pure è presente nella scena.

L'arrivo di Thor... e del Ragnarok

Tornato a Midgard, il dio della guerra scopre dalle parole di Mimir che il Fimbulwinter, il terribile e gelido inverno che precede il Ragnarok, è appena iniziato. Come se non bastasse Atreus assiste al principio dello scontro tra Kratos e Thor in una visione, un oscuro presagio che nel nuovo capitolo della serie si tramuterà in realtà.

Oltre al confronto tra l'Ascia del Leviatano dello spartano e il Mjolnir del figlio di Odino - il padre di ogni cosa che probabilmente farà la sua apparizione - dobbiamo citare la sicura battaglia con una Freya assetata di vendetta.



A estendere in modo massiccio un roster di personaggi che già vanta il saggio dio Tyr e Angrboda, la gigantessa che secondo i miti genera il lupo Fenrir con Loki, ci hanno pensato il nuovo trailer di God of War Ragnarok e la mappa contenuta nella Jotun Edition del gioco.



Fenrir, che secondo la leggenda si scaglierà con tutta la sua ferocia contro Odino e gli Aesir nel corso del Ragnarok, è apparso proprio nel filmato, mentre Surtr - il potente gigante del fuoco - dovrebbe essere proprio l'imponente uomo raffigurato nel disegno del reame di Muspelheim, che si trova sulla speciale mappa dell'edizione da collezione.

Sempre sul tessuto è raffigurato un gigantesco serpente che stando ad alcune ipotesi dovrebbe essere nient'altri che il drago Nidhogg, una malefica creatura che nei miti si ciba delle radici dell'Yggdrasil, l'albero cosmico. Insomma, God of War Ragnarok promette di essere un'avventura enorme, piena di risvolti narrativi e personaggi di spicco: la realtà è che il 9 novembre non è mai stato così lontano.