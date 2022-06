Aspettando The Quarry: i migliori horror narrativi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Un gruppetto di adolescenti decide di trascorrere le vacanze in uno chalet isolato, all'interno di un bosco silenzioso che scopriranno essere il terreno di caccia di bestie notturne e assetate di sangue. Until Dawn segna l'esordio di Supermassive Games nell'era PS4: dopo una manciata di titoli a basso budget, lo studio inglese si propone nel campo dell'horror riadattando la formula resa celebre da Sam Raimi con La Casa - il demone Kandariano perseguita chi non legge la recensione di Evil Dead The Game - imbastendo un sistema di gioco che guardava con fare ammiccante proprio al cinema, con il giocatore chiamato a prendere scelte cruciali in un'avventura che si dirama in direzioni diverse a seconda delle strade intraprese.



Questo ibrido tra un videogioco e un film rientra in un filone importante e affollato nel panorama videoludico, che si presta benissimo all'esperienza horror proprio perché riduce le possibilità di reazione del giocatore causando un delizioso stato d'ansia. In occasione dell'imminente pubblicazione di The Quarry - trovate qui la nostra anteprima di The Quarry - guardiamo a quei titoli che più di tutti gli altri hanno saputo orchestrare una trama spaventosa, giocando alla perfezione soprattutto sull'atmosfera di paura e con il senso di pericolo costante.



Amnesia: The Dark Descent

La lista deve obbligatoriamente cominciare con l'opera creata da Frictional Games, perché la discesa nella follia di Daniel che ha stravolto il genere horror nel lontano 2010 ha impostato un nuovo standard qualitativo in termini di scrittura ed atmosfera, uno standard che molti titoli ancora faticano a raggiungere.

Gli sviluppatori svedesi prendono le solide fondamenta gettate dalla serie Penumbra per creare un'opera ansiogena e a tratti intollerabile, dove il giocatore non ha mezzi a disposizione per combattere le mostruosità che gli danno la caccia, ed è quindi costretto a nascondersi nell'ombra aspettando il momento migliore per sgattaiolare via dal nemico. L'oscurità è però amica e al tempo stesso insidiosa per Daniel, perché trascorrere troppo tempo lontani dalla luce fa cadere in uno stato di follia causante distorsioni visive, con piccoli insetti che sgambettano sullo schermo e un respiro affannoso che rivela la nostra posizione alle creature della notte. La saga si è conclusa con la recente rinascita che vi raccontavamo nella recensione di Amnesia Rebirth, ma l'importanza del suo capostipite è testimoniata dal numero elevatissimo di titoli che hanno cercato di catturarne l'essenza riprendendone le caratteristiche principali, come hanno fatto i membri di Red Barrels con la serie Outlast.



The Cat Lady

Susan Ashworth è affetta da depressione e ha deciso di mettere fine alla sua vita. Una dose eccessiva di sonniferi termina un'esistenza triste e solitaria ma la morte non ha intenzione di concederle il suo caldo abbraccio. La donna si sveglia in un campo d'orzo, all'interno di una dimensione onirica e straniante che la conduce da un'anziana signora chiamata La Regina dei Vermi, la quale propone a Susan un patto oscuro: uccidere cinque persone malvagie in cambio dell'immortalità.

L'opera dello sviluppatore indipendente Remigiusz Michalksi è un viaggio disturbante e allucinato in un mondo morboso, dove il giocatore è costretto ad affrontare immagini particolarmente crude e tematiche per nulla piacevoli, che si sviluppano in un punta e clicca dagli enigmi accessibili. La direzione artistica ispirata abbraccia l'orrore tratteggiando le disgustose visioni a schermo, mentre il movimento orizzontale di Susan porta alle sconvolgenti scoperte che si annidano nell'ombra. Galleggiando sognante tra il quadro surrealista e lo snuff movie, The Cat Lady è un videogioco impossibile da consigliare a tutti ma capace di trasmettere un appagante messaggio di speranza e rinascita, anche se nascosto sotto un'apparenza mostruosa e repellente.



The Walking Dead: The Game

Il gioco a episodi creato da Telltale Games, che immerge nel mondo post-apocalittico ideato da Robert Kirkman, utilizza l'abusato presupposto horror degli zombie per imbastire una storia di esseri umani, tra conflitti, paure e affetti evanescenti.

Lo stile fumettistico e colorato di questo mondo in rovina potrebbe trarre in inganno i giocatori più sconsiderati, perché in realtà c'è davvero poca luce nel mondo di The Walking Dead, e le morti più sconvolgenti e inaspettate rimangono in attesa dietro l'angolo, pronte a modificare le dinamiche del gruppo di sopravvissuti con la dipartita dei personaggi che credevamo indispensabili. Il titolo si sviluppa come un semplice punta e clicca ma il cuore pulsante dell'esperienza è definito da una struttura narrativa profonda e articolata, che vive di comprimari decisamente "umani" e ai quali è molto difficile non affezionarsi. Il giocatore è chiamato a prendere delle scelte complicate in momenti cruciali, tenendo anche conto di tanti piccoli particolari che fino a pochi minuti prima potevano sembrare di scarsa importanza. Il senso di pericolo costante garantisce quel filo di paura che scorre sadico sotto pelle e che non di rado sfocia nella disperazione quando siamo costretti a dire addio ai protagonisti di una storia indimenticabile.



Doki Doki Literature Club!

Quattro ragazze accolgono il solitario protagonista nel loro coloratissimo club dedicato ai libri, dando il via a un'avventura che sembra volersi infilare tra le centinaia di dating sim presenti sul mercato. Gli input del giocatore servono solo a far avanzare i dialoghi e a prendere pochissime scelte narrative, mentre un minigioco permette di selezionare singole parole per creare una poesia che lo avvicinerà a una delle tre ragazze a seconda dei vocaboli utilizzati.

La grottesca parodia viene smascherata dopo una manciata di minuti, perché l'opera di Team Salvato si rivela essere un horror psicologico dai temi adulti, condito da immagini tanto crude da meritarsi un disclaimer iniziale per mettere in guardia gli utenti più sensibili. Pubblicato su PC nel 2017 e diventato rapidamente fenomeno di culto - anche grazie a un mondo sommerso fatto di messaggi nascosti e chiavi di lettura esistenzialistiche - ha ricevuto nuovi contenuti e un'edizione per console (Monika vuole che recuperiate la nostra recensione di Doki Doki Literature Club) che espandono l'universo plasmato da Dan Salvato, in un'esperienza macabra capace di lasciare il segno.



Visage

Figlio illegittimo del P.T. che incendiò il mondo dell'horror videoludico nel 2014, l'opera di Sad Square pesca dall'immaginario terribile di quel teaser giocabile - e mai davvero sviluppato a causa dei dissidi tra Kojima e Konami - per dare forma a un'esperienza angosciante e minimalista, in cui il protagonista combatte il male che avvolge la casa esplorando e accendendo le luci lungo il suo cammino.

La grafica al limite del fotorealismo è essenziale per catapultare l'utente nel mondo di gioco (un risultato raggiunto grazie al riciclo di molti asset, come vi dicevamo nella recensione di Visage), ed è proprio nel grado di immersione che spicca la qualità migliore del titolo, che peraltro si fregia di un impianto audiovisivo più che eccellente, unito alla carenza di elementi a schermo per garantire la sospensione dell'incredulità. La generazione procedurale degli eventi soprannaturali - tra lampadine fulminate, porte che sbattono e apparizioni terrificanti - rende l'esplorazione ansiogena e sempre unica, caratteristica che ben si coniuga alla presenza di finali alternativi, che spingono a rivivere quest'orrorifico viaggio.