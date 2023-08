Assassin's Creed dal più brutto al più bello: la classifica per Metacritic

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

In principio doveva essere un nuovo gioco di Prince of Persia, ma si è infine evoluto in un brand a sé stante e con una propria identità. Mai scelta fu più saggia da parte di Ubisoft: in quel lontano 2007, con l'uscita del primo Assassin's Creed, è nata una leggenda, nonché uno dei franchise più popolari in assoluto del panorama videoludico.



Nel corso degli anni, gli alti e bassi non sono mancati, tra chi elogiava l'eterna guerra tra Assassini e Templari e chi voleva vederla terminare in via definitiva. Ma la verità è che la saga ha sempre saputo come far parlare di sé, e ad oggi è ancora tra i cavalli di battaglia del colosso del gaming. Con Assassin's Creed Mirage in arrivo il prossimo 12 ottobre 2023 (qui la nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage) ci sembrava giusto ingannare l'attesa riscoprendo tutti i giochi principali della serie, che abbiamo riordinato dal peggiore al migliore stando alle medie più alte riportate su Metacritic.



12 - Assassin's Creed Unity (72)

Uno degli episodi più discussi della serie. L'avventura di Arno Victor Dorian ha fatto il suo debutto nel 2014 e offriva un vero spettacolo grafico: la sua Parigi al tempo della Rivoluzione Francese mozzava il fiato per la sua bellezza, cosa che è rimasta valida ancora oggi, eppure al lancio l'esperienza era afflitta da incovenienti tecnici di varia natura, numerosi e vistosi.

Tra cinematografiche sezioni di parkour e missioni d'ogni sorta, con alcuni incarichi più riusciti d'altri, Unity non era affatto un brutto gioco, ma c'è voluto del tempo prima che gli sviluppatori riuscissero a risollevarne le sorti, soprattutto sul fronte prestazionale.



11 - Assassin's Creed Rogue (74)

Uscito nello stesso anno di Unity, ma pensato per le piattaforme di vecchia generazione - parliamo di PS3 e Xbox 360 - Assassin's Creed Rogue aveva anche un collegamento narrativo con l'altra iterazione del 2014. In primis, chiamava i giocatori a non impersonare un assassino, ma un templare, così da permettere loro di approfondire maggiormente la conoscenza di questo schieramento.

Sul fronte prettamente ludico, si trattava di un'esperienza basata in larga parte sulla ricetta di Assassin's Creed IV Black Flag - tra esplorazione dei mari e battaglie navali - che però non brillava con la stessa intensità di quella offerta dal quarto capitolo.



10 - Assassin's Creed Syndicate (78)

Il diretto successore di Unity si presenta sul mercato forte delle lezioni apprese da Ubisoft col suo predecessore. Il setting del gioco era certamente interessante - parliamo della Londra Vittoriana - così come una delle caratteristiche peculiari del pacchetto.

La possibilità di affrontare la storia con due personaggi, i gemelli Jacob e Evie Frye, col primo focalizzato sugli scontri a viso aperto, e la seconda più amante della furtività. Dalle location peculiari, alla maggior luidità del combattimento, Syndicate era certamente un buon titolo, ma dopo il suo debutto Ubisoft ha messo in pausa per un anno la serie, che poi è tornata con l'ormai ben nota svolta Action/RPG.



9 - Assassin's Creed Revelations (80)

Assassin's Creed Revelations rappresentava la chiusura del ciclo di Ezio Auditore da Firenze, uno degli assassini più amati dell'intera saga. Nelle vesti blu del guerriero italiano, i giocatori potevano esplorare un'affascinante Costantinopoli del XVI secolo e prendere parte a un'appassionante ricerca capace di unire passato, presente e futuro.

D'altra parte, attraverso delle speciali sequenze, gli appassionati tornavano a indossare i panni dell'iconico Altair Ibn-La'Ahad. Al tempo dell'uscita di Revelations, le fondamenta della ricetta ludica di Assassin's Creed stavano cominciando un po' a scricchiolare, vista l'uscita in rapida successione dei vari capitoli. Il titolo offriva la possibilità di fabbricare un'ampia varietà di bombe tattiche, e ospitava una componente tower defense non particolarmente indovinata.



8 - Assassin's Creed (81)

L'inizio di tutto. L'Assassin's Creed del 2007 era caratterizzato da una certa ripetitività strutturale, ma al contempo permetteva ai giocatori di immergersi in un setting fuori dagli schemi, la Terra Santa nel periodo della Terza Crociata, forte di una presentazione visiva semplicemente incredibile per il tempo ed esplorabile con un grado di libertà difficilmente ravvisabile altrove.

Era infatti possibile scalare edifici e correre per le strade di città come Acri e Gerusalemme grazie a un sistema di parkour dal grande impatto scenico. La porzione del racconto ambientata nel presente, col giovane Desmond che si ritrovava a esplorare i ricordi del suo antenato, l'immaginario sapientemente costruito dagli addetti ai lavori, e le tecniche di combattimento e infiltrazione alla base del gameplay hanno reso Assassin's Creed un appuntamento obbligato per gli amanti delle grandi avventure.



7 - Assassin's Creed Valhalla (84)

Il capitolo più recente e anche il più mastodontico dell'intero brand in termini di contenuti. Assassin's Creed Valhalla ha molte frecce al suo arco, che lo rendono altamente intrigante: il viaggio di Eivor lo porta a lasciare la sua terra natale per approdare in un'Inghilterra pervasa da un alone di mistero. Il racconto, che ha saputo dar spazio anche alla mitologia norrena, è impreziosito da diversi personaggi ben caratterizzati, pensiamo proprio a Basim Ibn Ishaq, che - lo ricordiamo - sarà il protagonista di Assassin's Creed Mirage.

Per quanto concerne il gameplay, ci troviamo di fronte alla massima espansione della ricetta ludica introdotta da Origins. Il supporto di Ubisoft nei confronti del gioco è stato inoltre encomiabile, tra DLC principali e un enorme quantitativo di aggiornamenti gratuiti che hanno arricchito e perfezionato sempre di più l'opera complessiva.



6 - Assassin's Creed III (85)

La conclusione della prima fase della saga, nonché l'epilogo della storia nel presente di Desmond Miles. Dopo la trilogia di Ezio, Assassin's Creed III introduce un nuovo protagonista, Connor Kenway, e ci porta nel pieno della guerra d'indipendenza americana di fine ‘700. Cambia completamente il setting, il gameplay viene aggiornato - soprattutto in ambito scenico - la mappa diventa ancora più ampia rispetto al passato e viene anche introdotta la famosa componente navale, destinata poi a diventare il fulcro ludico di Black Flag.

Sono tanti i motivi per cui Assassin's Creed III è un tassello importante per l'evoluzione del franchise, così come tante sono le sue qualità, anche tecniche, che lo rendono un prodotto di livello. L'avventura di Connor ospita un racconto certamente interessante, ma non sempre a fuoco, chiuso da un finale che ha fatto discutere la community (vi ricordiamo a tal proposito come finisce Assassin's Creed 3).



5 - Assassin's Creed Origins (85)

A dieci anni dal debutto della serie, Origins ha dato il via all'era Action RPG di Assassin's Creed, portando una ventata d'aria fresca al gameplay, e regalando a milioni di fan un altro teatro d'eccezione: quello dell'Egitto Tolemaico.

Attraverso le gesta del coraggioso Bayek di Siwa e di sua moglie Aya gli addetti ai lavori hanno permesso agli appassionati di scoprire le vere origini della futura Confraternita degli Assassini (da qui il titolo del gioco). Oltre a prendere parte a scontri basati su un combat system completamente rinnovato, abbiamo potuto esplorare una mappa vasta e piena di punti di interesse da mozzare il fiato. Dalle iconiche piramidi, per l'occasione custodi di segreti legati alla Prima Civilizzazione, fino alla splendida Alessandria, l'ambientazione di Origins ha rappresentato il terreno perfetto per la nascita di Discovery Tour, una modalità che azzera sviluppi di trama e combattimenti in favore dell'apprendimento della storia e della cultura (in questo caso dell'Egitto del tempo).



4 - Assassin's Creed Odyssey (87)

Odyssey riparte dalla formula di Origins e la espande ulteriormente, regalando ai fan un lungo viaggio per l'Antica Grecia nei panni di Alexios o Kassandra, colmo di attività ed eventi imperdibili.

L'opera pubblicata nel 2018 è a tutti gli effetti un'Odissea, che pone ancora di più l'accento sulle meccaniche RPG e che richiede tanto tempo e dedizione per essere approfondita in ogni piccolo dettaglio. Per intuire il valore dell'esperienza offerta, basta pensare al prologo dell'avventura: la Battaglia delle Termopili, chiaramente da vivere al fianco di Re Leonida e dei suoi spartani.



3 - Assassin's Creed IV: Black Flag (88)

Assassin's Creed IV Black Flag pone marcatamente l'accento sulla navigazione in mare e sulle battaglie navali, mettendoci nei panni del pirata Edward Kenway, che suo malgrado si ritroverà coinvolto nell'eterna battaglia tra Assassini e Templari. Pur essendo chiaramente presenti le caratteristiche tipiche della serie, tra combattimenti a fil di spada e approccio stealth, il forte focus di Black Flag sulla "vita da pirata" era certamente una ventata d'aria fresca al momento opportuno.

Affrontare le tempeste a bordo del proprio vascello, solcare i mari accompagnati dai canti della ciurma e razziare le imbarcazioni mercantili, non aveva prezzo. Lo stesso chiaramente vale per le lotte contro le altre navi, da sostenere con un pool di armamenti all'altezza del compito. Il quarto capitolo numerato potrebbe non avere le tipiche atmosfere della saga, ma di certo ha tutto ciò che occorre per essere considerato un grande gioco.



2 - Assassin's Creed Brotherhood (90)

Il seguito diretto di Assassin's Creed II riparte da dove si è concluso il predecessore, con Ezio che si sta imponendo come figura chiave della Confraternita degli Assassini nella dura lotta contro i Templari guidati dai Borgia.

Assassin's Creed Brotherhood a primo impatto poteva sembrare privo di particolari novità rispetto al secondo capitolo, ma in realtà le sorprese non mancavano: c'era la riproposizione fedele della Roma del tempo, certo, ma anche la gestione della Confraternita, con i compagni Assassini che potevano essere chiamati in battaglia. Da citare sono anche le uccisioni a catena, che rendevano ancor più spettacolari i combattimenti, per la gioia di chi non voleva farla passare liscia ai nemici di Ezio. E poi c'è poco da fare: arrampicarsi sul Colosseo era impagabile, per qualsiasi giocatore italiano.



1 - Assassin's Creed II (91)

L'apice dell'intero brand, il titolo che ha fatto raggiungere alla serie Ubisoft delle vette di popolarità incredibili. Con la prima avventura di Ezio Auditore da Firenze, voluta fortemente da Patrice Desilets per allontanarsi dalle ambientazioni canoniche viste in tanti altri videogiochi, le potenzialità ludiche alla base della serie venivano finalmente sfruttate appieno, in un peculiare connubio tra belle trovate di game design e finzione storica (chi ricorda Ezio che si librava nei cieli con la Macchina Volante di Leonardo?).

Ad ogni modo, gli utenti potevano godersi le bellezze dell'Italia Rinascimentale, tra Firenze, Venezia e la splendida base di Monteriggioni. Sistema di combattimento, parkour, armi e armature a disposizione: ogni aspetto del gameplay era stato rivisto e migliorato, perfetto per accompagnare un racconto che è riuscito a marchiarsi a fuoco nelle menti degli appassionati. Coloro che hanno giocato ad Assassin's Creed II, non importa se da patiti della serie oppure no, non lo hanno mai dimenticato.