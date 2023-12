Assassin's Creed: che caos! La storia completa del presente

Assassin's Creed è una saga a cavallo tra presente e passato, ma spesso i giocatori tendono a mettere da parte la porzione della saga di Ubisoft ambientata al giorno d'oggi. Una vero peccato, dal momento che, pur con tutti i suoi spigoli, la storia moderna dello scontro tra Assassini e Templari è il collante dell'intero franchise. Ci sembra utile insomma ripercorrere i principali sviluppi narrativi del filone moderno, collegati neanche a dirlo a personaggi d'importanza fondamentale come Desmond Miles.

La saga di Desmond Miles

Nell'epoca contemporanea, i Templari operano tramite una compagnia di facciata, chiamata Abstergo Industries. Nata nel 1937, l'azienda cela i loro obiettivi di dominio sul mondo, e non solo tramite leve politiche ed economiche. Con il tempo, la Abstergo è riuscita a realizzare l'Animus, una meraviglia tecnologica che permette di esplorare i ricordi di individui del passato, impressi nel DNA dei soggetti chiamati a riviverli.

È così iniziato il reclutamento (o il rapimento) dei discendenti degli Assassini, collegati all'Animus per scoprire, ad esempio, la posizione dei Frutti dell'Eden, che sappiamo essere il lascito degli Isu, una razza avanzatissima. Ma andiamo con ordine. L'8 agosto 2012 la morte di Clay Kaczmarek - discendente dell'assassino italiano Ezio Auditore - spinge i Templari a individuare un'altra figura legata alla Confraternita per portare avanti la propria ricerca dei Frutti dell'Eden. Meno di un mese dopo, la Abstergo trova e rapisce Desmond Miles, un barista di New York. Desmond non è una persona qualunque, perché discende da una lunga stirpe di assassini ed è stato cresciuto dalla Confraternita, con la quale ha però chiuso da qualche tempo.



Il ragazzo viene costretto a rivivere la vita di un suo avo, Altaïr Ibn-La'Ahad, seguendo le sue missioni ai tempi della Terza Crociata (1189-1192). La sua permanenza nell'Animus però si interrompe quando Lucy Stillman, impiegata dell'azienda dei Templari che si rivela essere un membro degli Assassini, lo aiuta a fuggire. Una volta al sicuro Desmond decide di rientrare nell'Animus: questa volta, però, il ragazzo si catapulta nell'Italia del Rinascimento, nei panni di Ezio Auditore da Firenze, un altro dei suoi illustri antenati.

Miles riesce a scoprire che Ezio ha nascosto un Frutto dell'Eden a Roma (la Mela), in un luogo sotterraneo accessibile dal Colosseo. Dopo aver raggiunto il Tempio e aver toccato la reliquia, Desmond cade sotto il controllo di Giunione, una Isu, che gli rivela che Lucy sta facendo il doppiogioco: la donna non è più un'Assassina, ma si è convertita alla causa dei Templari. Il ragazzo quindi elimina la Stillman, per poi cadere a terra privo di sensi.



Desmond viene salvato dagli Assassini, che per stabilizzarlo lo riportano nell'Animus. In questa fase il ragazzo viene a contatto con il defunto Clay, che poco prima di morire era riuscito a salvare sul computer della Abstergo una copia di sé stesso sotto forma di Intelligenza Artificiale. Quest'ultima aiuta Desmond a rivivere l'ultima parte dei ricordi di Ezio, fino a quando il giovane barista non si imbatte in un altro Isu, Giove, che gli rivela l'ubicazione del Tempio in cui sono state nascoste tutte le tecnologie della Prima Civilizzazione.

Per scoprire i segreti del Grande Tempio, però, è necessaria una chiave, e nessuno sa dove si trovi. Desmond viene posto ancora una volta nell'Animus e ripercorre il cammino di altri due suoi antenati: Haytham Kenway e Ratonhnhaké:ton, anche noto con il nome di Connor.



Gli eventi di Assassin's Creed III (quelli del passato, ovviamente) rivelano agli Assassini l'ubicazione del prezioso oggetto. Quella di Desmond diventa così una corsa contro il tempo: deve prevenire un nuovo brillamento solare, che rischia di mettere in ginocchio l'intera razza umana, e salvare il padre, rapito dai Templari.

Dopo aver liberato il genitore, ucciso l'importante templare Warren Vidic e mandato a monte i piani della Abstergo, a Desmond non resta che prevenire l'Apocalisse del 21 dicembre 2012, data in cui è prevista una tempesta solare capace di distruggere l'Uomo moderno. L'unico modo per farlo, ovviamente, è la tecnologia Isu. Entrato nel tempo grazie alla chiave recuperata in America, il protagonista viene a contatto con due Isu: Minerva e Giunone. Quest'ultima gli propone un accordo per la salvezza del mondo, chiedendo al giovane di essere liberata dalla prigionia al prezzo della stessa vita di Desmond. Minerva, però, svela il malefico piano della sorella: Giunone vuole sottomettere tutti gli umani, esattamente come voleva fare millenni prima. La Isu quindi suggerisce a Desmond di non agire e di lasciare che la tempesta solare colpisca il pianeta. Così facendo, spiega al giovane, lui e altri sarebbero sopravvissuti e il secolare scontro coi Templari si sarebbe concluso.



Desmond quindi sarebbe diventato una sorta di Messia, un simbolo di amore e speranza. Ciò detto, dopo la sua scomparsa i suoi messaggi sarebbero stati utilizzati a vantaggio dei suoi successori, maleinterpretati volutamente per ottenere il controllo e far risbocciare il seme della guerra.



Per questo Miles finisce per accettare le richieste di Giunone: sacrifica quindi la propria vita per attivare un marchingegno, che libera la temibile Isu e salva il mondo. Il 21 dicembre 2012, così, si chiude la storia di Desmond Miles...

Giunone, Aita e i Saggi

...O quasi. In realtà, la Abstergo recupera il cadavere di Desmond e ne estrae materiale genetico da utilizzare per rivivere le storie di altri Assassini. Grazie al suo DNA ad esempio l'Abstergo riesce ad accedere ai ricordi di Edward Kenway, il protagonista di Assassin's Creed IV (qui la recensione di Assassin's Creed IV Black Flag).

Mentre il corpo del protagonista della prima saga viene portato via, Giunone riesce ad entrare nei sistemi informatici dei Templari e a manifestarsi a questi ultimi. La Isu spiega che il Grande Tempio è stato aperto troppo presto e che il suo potere non è ancora sufficiente da permetterle di prendere stabilmente il controllo di un corpo umano. A questo punto, gli scopi della Abstergo diventano essenzialmente tre: recuperare i Frutti dell'Eden per cementare il proprio potere su scala mondiale; entrare nell'Osservatorio, un'antica struttura situata a Long Bay, in Giamaica; e trovare un Saggio, reincarnazione di Aita, marito di Giunone. Il DNA a tripla elica di Aita, infatti, è stato trasmesso da Giunione e Giove ad un ristretto numero di esseri umani: così facendo, le due divinità hanno voluto assicurare l'immortalità dello stesso Aita e, per estensione, della razza Isu, sulla quale incombevano un'imminente apocalisse e una rivolta guidata dagli umani. Di generazione in generazione, Aita si è reincarnato in alcuni "Saggi", ovvero degli esseri umani che mutuavano il carattere, la psiche, i ricordi e, in taluni casi, persino i tratti somatici del progenitore. La trama moderna dei capitoli successivi di Assassin's Creed è piuttosto frammentaria.



Mentre la storia della reincarnazione di Aita passa in secondo piano già con Assassin's Creed IV, Assassin's Creed Rogue si concentra più sulle dinamiche interne alla Abstergo, mostrandoci come anche tra i Templari vi siano divisioni e tentativi di colpi di mano. Assassin's Creed Unity e Syndicate sono invece dei "giochi nel gioco", dal momento che si tratta di avventure di Helix, che nella storia immaginaria della serie è una console pubblicata dalla Abstergo per rendere l'Animus disponibile a tutti e successivamente hackerata dagli Assassini nel tentativo di reclutare nuovi Iniziati

Nel 2013, la Abstergo dà il via al Progetto Phoenix, un'iniziativa portata avanti per mappare il DNA a tripla elica degli Isu a partire dal materiale genetico di John Standish, Saggio ed ex-impiegato della stessa Abstergo morto nel tentativo di ridare un corpo a Giunone. Lo scopo dei Templari è semplice: scoprire i segreti dei frutti dell'Eden esplorando i ricordi impressi nel genoma di Aita. Per farlo, il gruppo si serve di Helix e dei suoi inconsapevoli giocatori, che nel divertirsi - di fatto - conducono importanti ricerche per conto dei Templari. La contromossa degli Assassini è dunque quella di sfruttare i loro nuovi adepti - reclutati proprio attraverso la console sviluppata dal nemico - per raggiungere i ricordi degli Isu (e i frutti dell'Eden) prima che sia la Abstergo a farlo.



Dopo Assassin's Creed IV la storia "contemporanea" del franchise viene messa da parte per un po', al fine di rendere le esperienze più accessibili per i nuovi giocatori. Persino l'arco narrativo di Giunone viene concluso off-screen, in una serie a fumetti intitolata Assassin's Creed: Uprising.

La saga, divisa in 12 albi raccolti in tre volumi, ruota essenzialmente attorno a Giunone e ad Elijah, reincarnazione di Aita e figlio illegittimo di Desmond, nonché ad un mitico artefatto noto come Koh-i-Noor, un Frutto dell'Eden che ha la capacità di rivelare la posizione di tutti gli altri manufatti Isu e di combinarne tra loro i poteri. Tra i personaggi "minori" della serie troviamo Juhani Otso Berg, già una figura ricorrente nei videogiochi, e l'assassina Charlotte de la Cruz, la protagonista di Uprising. Proprio Charlotte è colei che riesce ad uccidere una volta per tutte Giunone: la divinità, infatti, ottiene una forma fisica sfruttando il il DNA di Aita contenuto nel midollo spinale di Elijah, ma con essa perde la sua immortalità. Un affondo di lama celata conclude così la vita di una degli Isu, mentre Elijah fugge con il Koh-i-Noor: l'ultimo Saggio, insomma, è ancora a piede libero, ma difficilmente la storia di Aita verrà ripresa tanto presto da Ubisoft.

La Saga di Layla

Origins è un cambio di paradigma per Assassin's Creed, sia in termini ludici - con la virata verso le meccaniche RPG nella progressione del personaggio - che a livello narrativo, con Ubisoft che introduce una nuova protagonista nel presente. Stiamo parlando di Layla Hassan, una dipendente della Abstergo che, nel 2017, viene inviata in Egitto.

Scopo della sua missione è quello di ritrovare le mummie di Bayek di Siwa e di Aya di Alessandria, i due fondatori del gruppo degli Occulti, più tardi trasformato nella Confraternita degli Assassini. Gli Occulti si opponevano all'Ordine degli Antichi, i predecessori degli attuali Templari (qui la recensione di Assassin's Creed Origins). Layla non è una dipendente della Abstergo come gli altri: non subordina la propria morale al rispetto delle regole e non ha a cuore il mantenimento dello status quo. Non è dunque un caso che la carriera della ricercatrice sia trascorsa all'insegna dei richiami e degli scontri con i vertici della Abstergo. La curiosità e l'insoddisfazione nei confronti della sua azienda spingono Layla a usare l'Animus per rivivere i ricordi di Bayek e Aya: l'Effetto Osmosi insegna alla giovane come arrampicarsi sugli edifici e usare le lame celate, facendone un'Assassina provetta.



Quando Layla smette di fare rapporto alla Abstergo però causa una reazione immediata: la compagnia incarica un gruppo di paramilitari di darle la caccia. I soldati finiscono per uccidere Deanna Geary, la migliore amica di Layla, facendo crollare la sua fiducia nell'organizzazione e portandola a giurare che avrebbe fatto il possibile per distruggerla.

Intanto, Layla attira anche l'attenzione degli Assassini, che ne identificano la posizione. Quando si risveglia dall'Animus, al suo fianco si trova nientemeno che William Miles, che le offre un posto nella Confraternita. Un'offerta impossibile da rifiutare. Nel giro di qualche mese, Layla scala i ranghi degli Assassini e si mette sulle tracce di un altro artefatto antico, il Caduceo, anche noto come "Bastone di Ermete Trismegisto".



Nelle sue ricerche, la giovane assassina riesce a mettere le mani su un manoscritto greco datato al V secolo a.C. e firmato da Erodoto: lo storico di Alicarnasso riporta la vita della mercenaria spartana Kassandra e della mitica Lancia di Leonida, che Layla recupera. Grazie al DNA di Kassandra ricavato dall'antica arma, la protagonista del "nuovo corso" di Assassin's Creed torna nel passato, dove scopre che la spartana ha trovato l'esatta ubicazione di Atlantide ed entra a sua volta in possesso delle coordinate della mitica città degli Isu.

Proprio alle porte di Atlantide, si verifica uno dei colpi di scena più grandi di tutta la storia di Assassin's Creed: poco dopo aver aperto l'ingresso della mitica metropoli, Layla scopre che Kassandra è ancora viva, sopravvissuta per più di duemila anni proprio grazie al Caduceo. La mercenaria greca dà alla ricercatrice il compito di riportare equilibrio nel mondo: nell'eterna lotta tra Assassini e Templari, infatti, non può esserci un vincitore. L'ordine non può prevalere definitivamente sul caos, e viceversa. Per aiutarla nel suo nuovo compito, Kassandra dona il Caduceo a Layla e accetta l'abbraccio della morte.



Prima di affrontare l'ultimo capitolo della saga di Assassin's Creed, Valhalla, è bene soffermarci brevemente sui due DLC di Assassin's Creed Odyssey, che contengono alcune svolte narrative veramente importanti, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Layla (qui la recensione di Assassin's Creed Valhalla).

La giovane, infatti, entra a contatto con Aletheia, uno spirito Isu che alberga nel Caduceo e che la convince a sovrapporsi nuovamente a Kassandra per imparare ad usare la staffa. Dopo aver conosciuto Aletheia, però, Layla cambia completamente, un po' come è successo a Desmond quando è stato posseduto da Giunone, e finisce per uccidere, pur senza volerlo, l'Assassina Victoria Bibeau. Sempre nel corso del DLC, poi, la protagonista si vede costretta a ferire gravemente Otso Berg, un altro personaggio ricorrente del franchise, che la attacca insieme ad una squadra di soldati Abstergo. Siamo arrivati ad Assassin's Creed Valhalla, l'ultima parte del viaggio di Layla e della trama moderna di Assassin's Creed. La protagonista rivive la storia di Eivor Varinsdottir, guerriera del Clan del Corvo e degli Occulti vissuta nel IX secolo: l'assassina era una dei Saggi, discendente questa volta dell'Isu Odino, e che ha dovuto vedersela con un altro Occulto, Basim, proveniente dal Medio Oriente e reincarnazione di Loki.



Eivor-Odino riesce infine a sconfiggere Basim-Loki, intrappolandolo in un macchinario degli Isu. La coscienza dell'Occulto finisce in una dimensione nota come "Il Grigio", con Basim che attende più di mille anni per mettere in atto il piano che porterà alla sua liberazione: è infatti proprio lui che, sfruttando il Caduceo, conduce Layla fino al supercomputer Isu chiamato Yggdrasil e la convince ad entrare a sua volta in una simulazione del Valhalla e, da lì, nel Grigio.

Yggdrasil, d'altro canto, è l'unica fonte di risposte in merito alla catastrofe che sta colpendo il pianeta: Layla, infatti, scopre che l'inversione del campo magnetico terrestre è stata avviata dieci anni prima dalle azioni di Desmond, che aveva inavvertitamente dato inizio allo scambio dei poli per impedire l'apocalisse del 21 dicembre 2012. Basim, insomma, inganna Layla, convincendola a portare il Caduceo alle porte del Grigio: sfruttando il bastone, che ancora contiene l'anima dell'amata Aletheia, l'incarnazione di Loki riesce a tornare in vita in una forma fisica, segregando Layla all'interno della simulazione digitale dell'aldilà e domandando un incontro con il Maestro degli Assassini, William Miles.



Dopo un'iniziale reticenza dei compagni di Layla, è proprio quest'ultima ad informarli che si trova dentro l'antico Animus e sta bene: gli Assassini, dunque, acconsentono alle richieste di Basim. Intanto la donna resta all'interno del macchinario Isu, dove incontra una misteriosa figura, la cui voce sembra essere identica a quella di Desmond e che le spiega di aver previsto ogni possibile futuro per il pianeta. In nessuno di questi l'umanità si salva.

Layla, dunque, decide di restare nell'Animus e di aiutare il suo nuovo alleato nel calcolo dei futuri possibili. Così si conclude Assassin's Creed Valhalla, mettendo apparentemente fine al ciclo narrativo della ricercatrice ma, al contempo, tenendo aperta la porta per il ritorno di Desmond nel franchise. Che cosa farà adesso Basim e quale sarà il destino dell'umanità? Solo i prossimi capitoli della saga ce lo diranno.