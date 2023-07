Assassin's Creed: le città e le ambientazioni più belle della saga Ubisoft

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Assassin's Creed Mirage (qui la nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage) ha risvegliato l'interesse degli appassionati storici del franchise di Ubisoft. L'ultima iterazione della saga non sembra certo rivoluzionaria sul fronte tecnico e ludico, eppure è stata capace di sorprendere in positivo grazie alla sua bellissima Baghdad (qui il nostro speciale sulla Baghdad di Assassin's Creed Mirage).



La città del Medio Oriente richiama le atmosfere del capostipite della serie: gli spazi non sono più esorbitanti, e lo scenario più chiuso ben si sposa con le tradizioni ludiche di Assassin's Creed. In attesa di visitarla, abbiamo deciso di riscoprire alcune tra le più affascinanti ambientazioni visitate dagli assassini, vero fiore all'occhiello del franchise ed elemento in cui Ubisoft riversa gli sforzi maggiori, al punto da non aver quasi mai deluso gli appassionati su questo fronte. Dall'Egitto tolemaico di Origins, fino alle meraviglie dell'Italia rinascimentale, prepariamoci a compiere un viaggio nella storia dell'uomo e di Assassin's Creed.

Acri - Assassin's Creed

Non potremmo che cominciare il discorso con una città del primo, iconico, capitolo della serie. Ma perché proprio Acri? Nel vecchio corso di Assassin's Creed, prima della deriva RPG, era cosa comune ritrovarsi a visitare delle mappe distinte tra loro e dotate ciascuna di una personalità ben definita. Nell'avventura di Altaïr, infatti, c'erano anche Gerusalemme, Damasco, la piccola Masyaf e una regione estesa denominata Regno, pensata per essere un punto di contatto con il resto delle ambientazioni.

La scelta è ricaduta su Acri perché è forse la location che meglio incarna le atmosfere e il concept del primo episodio. Si tratta infatti di un parco giochi perfetto, pieno di appigli, di percorsi appositamente studiati per favorire il parkour e anche sul fronte visivo è la più opprimente tra le città esplorabili. L'aria che si respira al suo interno è assai cupa e il senso di pericolo, costante. In aggiunta, le tinte blu-grigie applicate per caratterizzarla si sono rivelate a dir poco indovinate. Non è un caso a tal proposito che tale scelta cromatica sarà inclusa come filtro bonus applicabile in AC Mirage. Ciliegina sulla torta, è ad Acri che si trova il punto più alto dell'intero gioco: la cima della Cattedrale della Santa Croce.

Londra - Assassin's Creed Syndicate

Londra, 1868, seconda Rivoluzione Industriale. Una città di grandi altezze, piena di enormi barche da trasporto, fabbriche, sfruttamento minorile, treni e carrozze. Ad oggi resta l'ambientazione più moderna dell'intero franchise, nonché l'ultima appartenente alla "prima era" di Assassin's Creed. Gli ambienti di Londra ospitano una moltitudine di attività, dai giri in carrozza, fino ai combattimenti a base di tirapugni e pugnali.

Il quartier generale degli assassini non poteva che essere un treno in movimento, una scelta questa perfettamente in linea con il periodo storico proposto da Ubisoft. In realtà, sono proprio le caratteristiche del gameplay a sposarsi al meglio con la mappa esplorata da Evie e Jacob Frye, che tra l'altro è brulicante di location memorabili. Per fare due esempi, Tower Bridge e Buckingham Palace - al centro di una delle missioni più riuscite dell'intera avventura - sono uno spettacolo per gli occhi.

Firenze e Venezia - Assassin's Creed II

L'Italia Rinascimentale di Assassin's Creed II, fortunatamente voluta dal Director Patrice Desilets, è nei cuori di ogni appassionato della saga. Forlì e la bella Monteriggioni non le abbiamo mai dimenticate, ma crediamo che Firenze e Venezia siano in assoluto le città più riuscite dell'epopea di Ezio Auditore. La città natale dell'assassino sorprende a ogni strada, ed è ricca di emozioni positive e negative per il protagonista. È qui che è sbocciato il suo amore per Cristina Vespucci ma è in Piazza della Signoria che ha visto morire i suoi fratelli e l'amato padre.

Che dire invece di Venezia? Parliamo della protagonista indiscussa di alcune delle sequenze più belle di Assassin's Creed II. Indimenticabile è la porzione dedicata al carnevale veneziano, per non parlare di quando Ezio ha solcato i cieli con la macchina volante di Leonardo Da Vinci, per giungere a Piazza San Marco e compiere uno spettacolare assassinio a Palazzo Ducale.



Da non sottovalutare, poi, la presenza di avvolgenti melodie che accompagnano l'esplorazione cittadina. Francamente, abbiamo ragione di credere che tanti dei meravigliosi ricordi che associamo a Firenze o Venezia, siano dovuti anche alla splendida colonna sonora del gioco. Poi è chiaro: un bel giro in gondola tra i canali o una visita a Santa Maria del Fiore non hanno eguali.

Antico Egitto - Assassin's Creed Origins

Origins è stato il capitolo del cambiamento, del passo decisivo verso un'esperienza ludica legata, per la prima volta nella serie, ai canoni dell'action RPG. Superato il primo impatto con questa produzione in parte distante da quelle che l'avevano preceduta, ci siamo trovati di fronte a una delle ambientazioni più affascinanti mai apparse nella saga degli assassini. Una mappa così ampia, piena di monumenti e città esplorabili, ha spinto gli sviluppatori a dar vita a una modalità che ad oggi conosciamo come Discovery Tour.

Con questa opzione è possibile dimenticarsi di scontri e missioni per dedicarsi all'apprendimento di nozioni sulla cultura del tempo e i tanti punti di interesse offerti dal gioco. Dai più appassionati ai meno legati alla cultura egizia, è stato impossibile non innamorarsi dell'Egitto tolemaico, anche per la grande libertà di movimento in seno a Origins. Poter raggiungere una Piramide, scalarla sino in cima o visitarne i sotterranei, per svelare segreti a lungo celati, non aveva prezzo. Dalla miseria nei piccoli villaggi, fino allo splendore di Alessandria e della sua biblioteca, realizzata con una cura impressionante, i motivi per cui ci siamo soffermati sugli scenari del viaggio di Bayek di Siwa dovrebbero essere ben evidenti.

Parigi - Assassin's Creed Unity

Nonostante un lancio problematico, causato da una moltitudine di bug e problemi prestazionali, Assassin's Creed Unity è stato il primo gioco della serie a sfruttare realmente le potenzialità dell'ottava generazione di console, e ciò è stato ben evidente sin da quando lo sguardo dei fan si è posato sulla Parigi al centro degli eventi narrati. Parliamo di una città vasta e dettagliata, e non solo per quanto concerne gli esterni degli edifici. Dal mobilio, fino ai quadri e alla resa dei singoli materiali, le stanze e gli interni dei palazzi nobiliari si sono rivelati di mirabile fattura, perfetti per ospitare le fughe concitate di Arno Dorian, il protagonista di Unity.

Dalla corsa nelle strade gremite di persone, complice la Rivoluzione Francese in atto, fino al parkour migliorato, che l'assassino sfruttava per muoversi agilmente in ogni situazione, esplorare Parigi in lungo e in largo era un'esperienza tutta da vivere, che spesso regalava degli scorci mozzafiato. Per avere prova di ciò, basta considerare anche soltanto la cattedrale di Notre-Dame, una controparte virtuale che Ubisoft ha realizzato con amore e una cura maniacale. Il nostro percorso si conclude così ma siamo ben consapevoli di aver lasciato a casa delle location da urlo. In attesa di poter varcare le soglie di Baghdad, vi chiediamo: quali sono le vostre preferite?