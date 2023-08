Assassin's Creed Jade: vasto da far paura, con un open world che si espande

La giada ha una importanza non quantificabile nella cultura cinese. Secondo varie fonti, e come confermatomi anche dagli autori di Level Infinite che ho incontrato alla Gamescom, questa pietra simboleggia - e sto comunque semplificando il concetto - nobiltà, resistenza, elevatezza di spirito. Tant'è che un antico proverbio cinese cita: "Possiamo valutare l'oro, ma la giada è inestimabile". È per immergerci appieno nelle tradizioni dell'Antica Cina che gli sviluppatori hanno deciso di chiamare semplicemente Assassin's Creed Jade (senza più quel codename Jade che dava tanto l'idea di work in progress) l'ambiziosissimo capitolo portatile della serie degli Assassini.



Sembra che questo nome abbia anche una sorta di valore, per così dire, "propiziatorio": sempre in passato, specialmente in epoca Han (quella che va dal 206 a.C. al 220 d.C.), si riteneva che la Giada avesse proprietà capaci di allungare la vita, allontanare il male, portare la felicità. Magari non è un caso, quindi, che Assassin's Creed Jade sia pensato proprio per durare il più al lungo possibile.

Un gioco che si espande

Il breve test effettuato alla Gamescom (che comprendeva una minima parte dei contenuti del closed network test tenutosi di recente) non può ovviamente sostituire l'estesa prova di Assassin's Creed Jade che vi abbiamo già proposto.

Ecco perché non mi dilungherò sulle caratteristiche e l'efficacia ludica della produzione. Vale la pena allora soffermarsi sui contenuti del gioco che, in base alle promesse di Level Infinite, si preannuncia vastissimo. Il publisher non ha saputo quantificare l'estensione della mappa di Jade in comparazione con quella di Valhalla, e il motivo è presto detto: l'opera continuerà a crescere nel tempo. Al momento della release (ancora non confermata), l'avventura ambientata durante la dinastia Qin non si concluderà, nemmeno narrativamente. L'obiettivo è quello di estendere in maniera progressiva l'esperienza di gioco, aggiungendo con un "aggiornamento maggiore" inedite porzioni sia di storia sia di mappa, ogni tre mesi circa. Questo significa che il mondo esplorabile di Jade crescerà di volta in volta, con l'inserimento di nuove aree, non tutte necessariamente ambientate in Cina. Con uno sguardo di soddisfazione, gli autori non hanno voluto rivelarmi quali altri luoghi saranno visitabili, ma mi hanno suggerito la possibilità che siano connessi in qualche modo ad altri capitoli della serie. E per quanto concerne la parte ambientata nel presente? Level Infinite sa bene quanto sia fondamentale la narrazione in un Assassin's Creed, ecco perché sostiene che sia stata prestata tantissima attenzione al racconto, compresi i collegamenti con il presente.

Non mi è stato detto in che modo però questi "collegamenti" si manifesteranno, se sotto forma di contenuti effettivamente giocabili nell'Animus, se tramite semplici cinematiche o altri espedienti. Per scoprirlo, dovremo aspettare. Insomma, come la polvere di giada potrebbe garantire maggiore longevità a chi la ingerisce, così Jade dovrebbe avere vita molto lunga, pensata per intrattenere i giocatori il più possibile. Entra qui in gioco anche il multiplayer cooperativo, nel quale gli Assassini potranno collaborare per portare a termine le missioni.

Non ho avuto modo di testare la componente multigiocatore, e magari ci sarà occasione per farlo nella già annunciata seconda closed beta. Qual è il prezzo di tutta questa vastità? A quanto pare, nulla. Assassin's Creed Jade sarà giocabile gratuitamente nella sua interezza, compresi gli update trimestrali, e il team mi ha assicurato che tutta l'avventura potrà essere completata senza sborsare un solo centesimo e che le microtransazioni, pur presenti, non ne mineranno la piena fruibilità a chi deciderà di non acquistarle. Staremo a vedere.

Un vero Assassin's Creed

Dinanzi a Jade, la schiera di appassionati si è - generalizzando - tripartita: c'è chi non lo considera un "vero Assassin's Creed" perché frutto dell'estremizzazione della formula iniziata con Origins; c'è chi lo trova una pallida copia di Odyssey ambientata in Cina; c'è ancora chi lo reputa persino sprecato per il mercato mobile e ne preferirebbe una trasposizione per PC e console.

Insomma, il pubblico è diviso, come sempre. Se diamo per assodato che la deriva "ruolistica" sia parte integrante (e ormai inscindibile) dell'identità della serie, allora Jade è un Assassin's Creed a tutti gli effetti, e finanche decisamente sorprendente per il settore portatile. È vero che la somiglianza con l'avventura di Kassandra (che compare anche nel gioco...) è palese, e che quindi lo stile di questo capitolo si avvicina di molto all'esperienza greca. Questo aspetto però - per chi apprezza il filone da gioco di ruolo del brand - è indubbiamente positivo. Perché Jade si gioca proprio come se fosse un Assassin's Creed per console, ne possiede le ambizioni, l'estensione, le caratteristiche narrative e ludiche. A tal proposito, il gameplay di Jade, declinato in salsa mobile, funziona proprio come quello di Odyssey (rinfrescatevi la memoria con la recensione di Assassin's Creed Odyssey), nel bene e nel male, e i controlli touch sono stati implementati con criterio, rendendo l'azione fluida e mai troppo macchinosa. Certo, con un controller l'esperienza risulterebbe ancora più appagante, e Level Infinite al momento sta ancora pensando se aggiungere o meno il supporto al pad, dato che considera l'uso del touch screen parte integrante della personalità distintiva di Jade.



Date le premesse, considerate le ambizioni e contestualizzandola all'ambiente mobile, l'opera - se tutto dovesse rivelarsi pienamente giocabile e scorrevole senza l'uso di microtransazioni - potrebbe insomma dimostrarsi preziosa proprio come quella pietra che le dà il nome.