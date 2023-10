Assassin's Creed Mirage: luci e ombre, cosa non ha funzionato?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Lo abbiamo giocato, esplorato e recensito, ma vogliamo tornare ad analizzare questo "ritorno al passato" che Ubisoft ha provato a realizzare con Assassin's Creed: Mirage. Il gioco vive tra luci ed ombre, alcune delle quali purtroppo hanno impedito all'avventura di Basim di fare il salto di qualità che ci si poteva aspettare. Allo stesso tempo alcuni spunti del gameplay hanno riacceso la speranza che si possa avere ancora un Assassin's Creed "evoluzione dei titoli classici". C'è molto di cui parlare, quindi non perdiamo tempo e viaggiamo sino a Bagdad in compagnia di Basim (qui lo speciale sulla Bagdad di Assassin's Creed Mirage).

I combattimenti e lo stealth: tra luci e ombre

Sin dal primo Assassin's Creed, l'approccio silenzioso ha affiancato il combattimento a viso aperto. I fendenti di scimitarra o gli attacchi col pugnale avevano una pesantezza differente, ed erano gli ingredienti principali di esecuzioni spettacolari e credibili. Mirage dal canto suo ha conferito alla componente stealth un ruolo di primo piano, complice la presenza di un sistema di notorietà semplice e indovinato. Ciò detto, non ha privato i giocatori della possibilità di affrontare i nemici con spada e pugnale (qui la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage).

Forti di alcune soluzioni ludiche provenienti dall'era moderna di Assassin's Creed, i combattimenti di Mirage vedono gli avversari attaccare anche in simultanea, senza aspettare il proprio turno (come invece accadeva nelle prime iterazioni dell'IP). Tra colpi non bloccabili - quindi da schivare - e altri più standard, contrastabili con un parry, le lotte chiamano il giocatore a non perdere la concentrazione e a gestire attentamente la stamina di Basim. Il reale problema però è che queste danze mortali sono piene di imprecisioni coreografiche che, almeno esteticamente, le allontanano decisamente dalle vette raggiunte in capitoli come Assassin's Creed 3.



Ci sono poi problemi strutturali più gravi: il sistema di contrattacco funziona discretamente ed è naturale servirsene spesso per eliminare più facilmente i soldati. Il fatto è che le finisher attivabili a seguito di un parry sono numericamente esigue. Vederle ripresentarsi di continuo smorza notevolmente varietà e spettacolarità dell'azione. Paradossalmente il gioco contiene molte varianti di queste sentenze di morte che si attivano solo quando Basim riduce a zero la vita di un nemico, senza usare il contrattacco.

Si tratta di una soluzione di gameplay che si presenta di rado, e che relega le finisher più riuscite a pochissimi momenti di gioco. Peccato. Un altro problema è che quando l'assassino sta eliminando un soldato con una mossa finale risulta invincibile ed immune agli attacchi degli altri avversari. Questi colpi banalmente gli scivolano addosso senza procurargli alcun danno. Ci sono intoppi anche nella reazione dei nemici ai colpi di Basim: a volte perdono porzioni di vita ma non muovono un muscolo in risposta all'attacco che li ha feriti, come se fossimo in un action rpg e i colpi stessero agendo su una serie di statistiche numeriche. Le ingenuità di cui sopra però sono relativamente poco importanti se paragonate al vero elefante nella stanza: l'abilità nota come Prontezza dell'Assassino. Ma andiamo con ordine. L'intelligenza artificiale del gioco non si discosta molto dai capitoli precedenti. I soldati, quando vedono arrivare un bastone incendiato dal nulla, si insospettiscono per pochi secondi prima di tornare alle loro mansioni. Se la conformazione dell'ambiente lo permette è possibile nascondersi dietro un angolo, attirarli uno a uno e ucciderli senza farsi scoprire. Basim può usare poi un buon numero di strumenti, che con i giusti upgrade, diventano a dir poco devastanti.



Ma le fortezze, le sale del potere e i luoghi sorvegliati di Bagdad godono di un buon level design e gli sviluppatori hanno posizionato sapientemente i nemici al loro interno. Questo significa che la possibilità di farsi scoprire e rendere anche la missione perfetta un vero incubo, è concreta. Ciò è assolutamente un bene: motiva il giocatore a tenere alta l'attenzione e a studiare movimenti e possibilità d'avanzamento col brivido di chi sa di poter essere scoperto. Purtroppo, quando Basim impara la Prontezza dell'Assassino, peraltro potenziabile per poter essere caricata in fretta e usata più a lungo, il gameplay viene stravolto.

Basta infatti avvicinarsi agli avversari quel tanto che basta per potersi teletrasportare da loro e condannarli ad una morte istantanea. A parte l'aver reso un essere umano, un semidio capace di movimenti istantanei, in controtendenza rispetto ai capitoli originali, questa abilità non fa che mettere in risalto i limiti dell'IA, coi soldati che nella seconda porzione dell'avventura in poi diventano vere e proprie sagome di cartone da buttar giù. Nelle giuste condizioni, nemmeno le superfici sopraelevate possono salvarli dall'agguato di Basim, a cui bastano poche eliminazioni standard per ricaricare la barra legata alla Prontezza dell'Assassino e riprendere la mattanza indiscriminata.

L'assassinio senza sapore

Nel primo Assassin's Creed il giocatore doveva abbattere uno ad uno gli alleati Templari di Roberto di Sable, individui risoluti e spietati, ma spesso genuinamente convinti di agire nel giusto. Per fare un esempio, Garniero di Naplusa - Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri - era solito rapire i poveri e i derelitti dai bassifondi per sottoporli a brutali esperimenti. In punto di morte, con Altair a udire le sue ultime parole, Garniero si diceva sicuro della bontà del suo operato, asserendo di aver salvato dalla follia diversi individui che in seguito erano diventati suoi seguaci.

Più volte nel corso dell'avventura di Altair, le parole in punto di morte degli assassinati mettevano il giocatore di fronte al dubbio: quella morte violenta era davvero giusta? Il titolo del 2007 riusciva a suscitare nel giocatore delle sensazioni contrastanti e, di conseguenza, a coinvolgerlo maggiormente nelle vicende narrate. Assassin's Creed Mirage avrebbe dovuto trovare una strada diversa, senza copiare direttamente lo stile del capostipite. Ma rendere interessante il bersaglio, dare valore al momento dell'uccisione e a quelli prima della dipartita del nemico sarebbero potuti essere dei solidi pilastri di questa nuova avventura. Invece gli sviluppatori hanno rinunciato a indugiare sui nemici e le loro azioni, relegando tutte le informazioni sulle loro colpe a semplici cutscene che introducono questi incarichi principali.



Non esiste insomma un percorso narrativo potente che instilli nel giocatore l'urgenza di assassinare questi uomini e donne. Se il titolo ci avesse dato modo di assistere in prima persona alle malefatte dei nostri avversari invece di limitarsi a raccontarcele, sarebbe probabilmente riuscito a coinvolgerci maggiormente.

Inoltre, la scrittura dei dialoghi con i membri dell'Ordine in punto di morte è claudicante e poco incisiva: fallisce nel tentativo di dare forma a momenti memorabili.

Mirage: l'assaggio di un possibile futuro per Assassin's Creed

Stando alle dichiarazioni di Ubisoft, Assassin's Creed Mirage sta andando bene. Un lancio riuscito in termini di vendite. È un dato confortante, sia perché c'è del buono in Mirage, sia perché il filone "tradizionale" di Assassin's Creed evidentemente ha ancora molto da dire in termini di gameplay, e il viaggio di Basim lo ha, in parte, dimostrato. Il sistema di notorietà è semplice ma efficace, perché i suoi effetti non condizionano solo la libera esplorazione della città, ma anche le missioni.

Affrontare un incarico primario col massimo livello di ricercato significa incappare in nemici più guardinghi e in civili pronti a segnalare ai soldati la presenza dell'Occulto. Si viene quindi naturalmente portati a ricorrere a un Araldo - le cui parole distraggono la popolazione - e a strappare manifesti, per far cessare le attenzioni indesiderate e gli attacchi delle guardie scelte del Califfo, inseguitori insistenti e combattenti abilissimi. Questo sistema, magari evoluto e più complesso, può dare al giocatore la sensazione di immergersi ina una città viva, che reagisce coerentemente alle nostre azioni, aumentando l'immersività dell'avventura. A questo proposito, la Bagdad di Mirage offre tanti approfondimenti storici, quartieri ricchi di personalità e un numero congruo di attività principali e secondarie, dimostratesi un'aggiunta quasi sempre gradevole. Il risultato? Non ci siamo mai sentiti "un omino in un mondo sterminato", e abbiamo mantenuto sempre il controllo sull'avanzamento del racconto.

Creare un numero limitato di location, piene di piccoli ma importanti dettagli, è stata una scelta corretta. Less is more, direbbero gli americani. Al contrario, aver ampliato le possibilità di approccio alle missioni (tra l'uso di travestimenti, scambi di favori con funzionari, collaborazione con mercenari) è l'altra strada da seguire. Ubisoft in definitiva potrebbe fare tesoro delle lezioni imparate con Mirage per scolpire un altro Assassin's Creed di stampo classico, magari con soluzioni tecnologiche al passo con l'attuale generazione di console: noi ci speriamo, e voi?