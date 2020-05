Assassin's Creed: la storia e l'evoluzione della lama celata

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Un movimento che diventa sibilo, uno scatto che si fa morte, un giudizio universale invisibile. Una Lama che è anche un Credo, nei secoli dei secoli. Vero e proprio simbolo imprescindibile della Confraternita, marchio di una potenza iconografica senza precedenti, la Lama Celata è da sempre lo strumento più rappresentativo della saga di Assassin's Creed. Rimbalzata da un periodo storico all'altro, la sua evoluzione ci ha accompagnato capitolo dopo capitolo dal lontano 2007 ai giorni nostri, lungo un percorso costellato di uccisioni silenziose.



Con la sola eccezione di Assassin's Creed Odyssey (che per motivi cronologici ha dovuto escluderla dall'arsenale di Kassandra e Alexios), il famigerato pugnale nascosto è presente in ogni episodio della serie: dagli esordi con Altair alle danze eleganti di Ezio, dai campi di battaglia del Nord America alle grandi metropoli delle ere rivoluzionarie ed industriali. La lama sarà di nuovo parte dell'arsenale in Assassin's Creed Valhalla, pronta a scattare dal braccio del possente Eivor per fare strage di Templari tra i vecchi regni d'Inghilterra. Per celebrare questo ritorno in grande stile, vogliamo ripercorrere l'evoluzione storica e tecnica dell'arma, dalle sue origini ai giorni nostri.



Le origini, dalla Persia all'Egitto

Le origini della lama celata sono addirittura più antiche della confraternita stessa. Per scoprire come nasce l'arma segreta degli Assassini occorre risalire fino al V secolo a.C., in Persia: a inventarla fu Dario, un guerriero che utilizzò l'arma da polso per uccidere il re Serse, che cospirava tra le fila dell'Ordine degli Antichi.

La prima versione di questo micidiale strumento di morte prevedeva che la lama si trovasse nella parte superiore dell'avambraccio: questa impostazione, in alcune parti del mondo, fu mantenuta almeno fino al IX secolo d.C., ma l'aspetto definitivo venne perfezionato in Egitto molto prima, intorno al 50 a.C.



La lama arrivò a Cleopatra, che la donò ad Aya. Quest'ultima la passò a sua volta al marito Bayek, che iniziò ad utilizzarla per uccidere i membri dell'Ordine degli Antichi che operava in Egitto. Già in questa fase la lama nascosta assunse l'aspetto che tutti conosciamo sin dai tempi di Altair, e venne dunque posta nella parte inferiore dell'avambraccio.

Questa variante si dimostrò più funzionale per compiere omicidi furtivi, ma presentava un ostacolo: nel tentativo di attivarla, infatti, Bayek perse maldestramente il dito anulare, che si frapponeva tra il meccanismo e il raggio di apertura dell'arma. Quando il medjay fondò gli Occulti, antenati dei moderni Assassini, i suoi adepti decisero di seguire l'esempio del loro mentore, asportandosi la falange in segno di rispetto. Nel corso dei secoli, questa pratica divenne un vero e proprio rito di iniziazione, il simbolo di un sacrificio necessario per sancire il proprio ingresso nella Confraternita.



Il Medio Oriente: la rivoluzione di Altair

Per quasi mille anni la lama celata ha mantenuto aspetto e funzionalità identiche alle origini, finché - nel XII secolo - la Confraternita del Medio Oriente non introdusse delle importanti novità. Colui che più di tutti contribuì alla sua evoluzione, ma anche dei principi fondanti del Credo in tutto il mondo, fu il mentore Altair Ibn La'Ahad: dopo aver preso il comando dell'Ordine durante le Crociate, egli dedicò la propria vita allo studio delle Prime Civilizzazioni e alle tecniche di combattimento più all'avanguardia, per traghettare gli Assassini nella modernità e lasciare ai posteri il messaggio dei Precursori.

Il "nuovo" Credo di Altair venne impresso sulle pagine del suo diario personale, venerato dalle generazioni successive come "Il Codice". Al suo interno, il maestro assassino più importante di sempre dettava anche le regole per una serie di nuove applicazioni della lama celata: anzitutto, Altair abolì il sacrificio dell'anulare, modificando il meccanismo affinché la parte affilata non ferisse il dito dell'utilizzatore.



In seguito, il Mentore di Masyaf ne fece rinforzare la struttura grazie al pregiato acciaio di Damasco, ed ebbe due grandi intuizioni: aggiungere delle placche in metallo sull'avambraccio, così da permettere gli assassini di combattere e parare i colpi nemici, ed estendere a due il numero di lame celate per ogni Assassino, una per ogni polso. Dal momento che la produzione venne raddoppiata, e che le risorse erano limitate, Altair decretò che soltanto gli adepti più esperti e meritevoli sarebbero stati degni di portare due lame celate.



In vecchiaia, Altair perfezionò altre due varianti, ovvero la Lama Avvelenata, che prevedeva l'introduzione di un piccolo foro sulla punta in cui versare una tossina, e la Pistola Celata. Quest'ultima fu inventata dal mentore durante il suo esilio, nei vent'anni che seguirono il colpo di stato di Abbas e la fuga da Masyaf.

Fu proprio Altair a brevettare la pistola, uccidendo il suo ex migliore amico nella battaglia per riprendere il controllo della Confraternita. La pistola celata, in ogni caso, prevedeva un'applicazione molto limitata: viste le sue dimensioni contenute, il ridotto numero di munizioni e i tempi di esecuzione richiedevano un'assoluta precisione.



L'Europa: il Rinascimento degli Assassini

Gli insegnamenti di Altair si sono protratti nei secoli successivi: l'Assassino italiano Ezio Auditore, ricostruendo le pagine perdute del Codice con l'aiuto di Leonardo Da Vinci, fu in grado di replicare la doppia lama, la lama avvelenata e la pistola. Di pari passo, nel corso di tutto il medioevo e del Rinascimento, la lama celata divenne l'arma canonica degli Assassini in tutto il mondo, che ne replicarono aspetto e forgiatura.

L'unica variazione degna di nota apparve in Egitto, nella metà del 1300: come narrato nei fumetti ufficiali del franchise, il confratello egiziano Numa Al'Khamsin si distingueva per l'utilizzo di una lama celata interamente d'oro.

Un'altra versione arrivò dagli Assassini ottomani, che nel XV secolo inventarono la Lama Uncinata, che si distingue da quella classica per la presenza di un uncino sull'estremità della seconda arma, che permetteva ai sicari di Costantinopoli di sfruttare il sistema di corde tese per tutta la città.

La Lama Uncinata si rivelò utile anche per il combattimento e la fuga, poiché permetteva di agganciare i nemici esponendoli a un colpo mortale, e anche il maestro Ezio Auditore, durante il suo soggiorno a Instanbul, ebbe modo di utilizzarla.

Il Mentore Fiorentino, in età adulta,riuscì perfino a perfezionare una delle invenzioni di Altair: sempre grazie all'acume del suo grande amico Leonardo Da Vinci, Ezio sviluppò i dardi avvelenati, una variante più silenziosa e subdola della Pistola Celata.

Il Rinascimento ebbe altri grandi protagonisti che lavorarono all'evoluzione dell'arsenale degli assassini: tra questi ci fu Francesco Vecellio, un adepto italiano a cui Ezio non concesse il privilegio di indossare una Pistola Celata. Vecellio, protagonista del browser game Assassin's Creed Project Legacy, commissionò a Leonardo un nuovo sistema per adoperare i dardi avvelenati, dando originale alla Balestra Celata.



Il Nuovo Mondo e le rivoluzioni

Col passare dei secoli, l'arma subì poche altre trasformazioni. Le Confraternite americane e inglesi del 1700 non contribuirono più di tanto alla sua innovazione, piuttosto permisero che la lama celata passasse nelle mani nemiche. Tra i principali artefici di questo "furto" ci furono Duncan Walpole, Haytham Kenway e Shay Patrick Cormac, che tradirono la Confraternita per passare dalla parte dei Templari.

Connor, il figlio di Haytham, sviluppò invece una sua personale variante: grazie ad un particolare meccanismo di rotazione, il pellerossa era in grado di rimuovere una delle due lame dal meccanismo da polso, trasformandola in un vero e proprio coltello da caccia con cui scuoiava le prede animali e coglieva di sorpresa i nemici. Alla fine del '700, invece, la Confraternita francese attiva a Parigi perfezionò la Balestra Celata creando la Lama Fantasma: una versione ancora più micidiale e precisa che permise ad Arno Dorian di eliminare silenziosamente, e dalla distanza, centinaia di guardie.

Nell'era moderna, due peculiari versioni della lama celata giunsero rispettivamente dall'India e dal Regno Unito: l'assassino indiano Arbaaz Mir, ad esempio, sfruttava un meccanismo che divideva l'arma in tre piccole lame, mentre i gemelli Frye nella Londra Vittoriana utilizzarono un'utile invenzione di Alexander Graham Bell: sfruttando il prototipo di un lanciacorda, lo scienziato riuscì ad applicare un rampino al meccanismo della lama celata, permettendo a Jacob e Evie di spostarsi più velocemente da un edificio all'altro.



I giorni nostri: ritorno alle origini



Gli Assassini della contemporaneità, stando a ciò che abbiamo visto nelle storie del presente, hanno preferito tornare alla lama classica. Desmond, nella sua breve vita da iniziato, indossava una singola polsiera, mentre altri suoi colleghi preferiscono sfruttare altre tipologie di armi secondarie (come le bocche da fuoco).

Nonostante le battaglie si siano evolute nel corso della storia, insomma, nessun Assassino vivente ha ancora rinunciato ad uno strumento che, nonostante i secoli trascorsi dalla sua invenzione, resta ancora il simbolo più iconico della Confraternita.