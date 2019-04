Assassin's Creed Symphony: un concerto tra musica e ricordi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Assassini e musica. Una sinfonia tanto dolce quanto letale, quella che ci ha portato alla Assassin's Creed Symphony, l'orchestra ufficiale dedicata alla colonna sonora di tutta la serie Ubisoft che sarà in scena al Teatro Acimboldi di Milano il prossimo 6 ottobre. Attratti dal potere dei Frutti dell'Eden, ci siamo lasciati coinvolgere dagli arrangiamenti del maestro Ivan Linn, il quale dirigerà un concerto che ci proporrà versioni rielaborate di alcune delle musiche più famose e apprezzate dai fan di Assassin's Creed. Tra le mura del Teatro Civico di La Spezia abbiamo assistito a una breve ma intensa anteprima dei brani che comporranno la Symphony, organizzata da MGP Live in collaborazione con Ubisoft. È un viaggio epico e sontuoso, impreziosito da proiezioni dedicate ad alcune delle sequenze video più iconiche dei giochi che compongono la saga. Un dolce ripercorrere che, dalle origini fino ad oggi, ci ha riportato con la mente tra le strade luminose di Firenze e tra i mari dei Caraibi, fino ad arrivare al misticismo delle mitologie egizie ed elleniche.



La sinfonia degli Assassini

La musica è un elemento importante all'interno di un videogioco: al pari di una grande produzione cinematografica, una colonna sonora contribuisce a rendere i personaggi di una storia davvero iconici. Lo sa bene Ubisoft, che con la saga di Assassin's Creed ha confezionato negli anni una giostra sonora ed artistica davvero imponente, capace di imporsi non soltanto agli occhi del pubblico, ma anche e soprattutto al suo orecchio. Il brano intitolato "Ezio's Family", inizialmente tema musicale del secondo capitolo della serie ma divenuto in seguito la soundtrack portante di tutto il franchise, è probabilmente l'esempio più fulgido dell'iconicità di cui parliamo.

E proprio da Ezio's Family è partita la dimostrazione dell'orchestra di Assassin's Creed: un arrangiamento potente che, grazie all'ausilio di un ottimo coro, è stato capace di regalare un'epicità ancora maggiore rispetto alle note che hanno accompagnato alcuni dei momenti più emozionanti a partire da Assassin's Creed 2. Dalla scalata dei fratelli Auditore su un campanile di Firenze alla prima vestizione da Assassino di Ezio, fino ad arrivare finanche ai più recenti capitoli, quando dalle ceneri della tragedia familiare di Bayek e Aya prende vita la prima Confraternita o quando Kassandra, protagonista del più recente capitolo, dà inizio alla sua Odissea salpando con l'Adrestia dalle spiagge di Cefalonia.



L'intera orchestra è affidata alle sapienti mani di Ivan Linn, director che ha già condotto il Tour musicale di The Legend of Zelda e ha persino composto le colonne sonore di Final Fantasy XIII e Final Fantasy XV. Ai nostri microfoni, il giovane direttore d'orchestra ci ha confessato di aver sempre voluto portare qualcosa di innovativo all'interno della musica classica, e unire la passione dei videogiochi alla voglia e alla necessità di esprimere tutte le emozioni di una saga ultra decennale: "Ho studiato in Germania, ma quando ho capito di voler dare il mio contributo all'industria dei videogiochi mi sono trasferito negli Stati Uniti. Lì ho incontrato un amico che lavorava come sviluppatore e all'epoca stavano cercando un compositore. Col passare del tempo sono arrivate opportunità molto grandi, ho potuto lavorare alle soundtrack di giochi come Final Fantasy, Kingdom Hearts, The Legend of Zelda".



Linn si è definito anche un discreto giocatore di Assassin's Creed: come moti neofiti, si è avvicinato alla saga soltanto grazie ai capitoli più recenti, ma l'interesse per il franchise è cresciuto a tal punto da farlo rimanere folgorato di fronte al respiro di un'avventura come Black Flag. Proprio il tema musicale portante dell'epopea piratesca di Edward Kenway, un brano che racchiude in sé tutta l'epica piratesca, è uno dei pezzi che abbiamo potuto ascoltare a La Spezia: Linn ha unito la Main Theme di Assassin's Creed IV con un'altra celebre musica del gioco di Ubisoft Montreal, The High Seas, offrendo al pubblico un unico e trascinante arrangiamento delle leggendarie soundtrack composte da Brian Tyler, che ci hanno accompagnato durante le nostre lunghe traversate a bordo della Jackdaw.



"Se c'è una cosa che reputo fondamentale, al di là del gameplay o della grafica, in un videogioco, quella è proprio la musica. È l'impatto che mi suscitò Syndicate, il capitolo con il quale mi approcciai al brand, ma quando ho recuperato Black Flag ho letteralmente amato il lavoro svolto da Tyler. I brani di AC IV regalano un senso di libertà selvaggia, sono potenti e trasmettono tutta l'epicità dell'essere pirati".



La Assassin's Creed Symphony va addirittura oltre l'adattamento delle OST più epiche e d'impatto della saga. I producer che hanno lavorato al progetto hanno effettuato una selezione puntigliosa che fosse - come ci ha confermato il director - al tempo stesso obbiettiva e personale. Ecco perché, oltre a musiche memorabili come Ezio's Family, The High Seas e Legend of the Eagle Bearer (il tema principale di Assassin's Creed Odyssey), la Symphony proporrà anche gli adattamenti di molte musiche "di colore", brani riservati all'accompagnamento scenografico di alcune delle ambientazioni più apprezzate della saga.

Uno dei lavori che più ci ha colpito durante l'anteprima è un pezzo dedicato ad Assassin's Creed Brotherhood, l'episodio capitolino che porta avanti l'avventura di Ezio Auditore nel Rinascimento italiano. Ivan Linn e la sua orchestra ci hanno proposto un mix roboante e ritmato di City of Rome e The Brotherhood Escapes: la prima fa da sfondo musicale durante alcune fasi di free roaming nella Roma virtuale ricostruita da Ubisoft, mentre la seconda la ricordiamo durante alcune corse a tempo, come la sequenza al cardiopalma in cui Ezio deve precipitarsi all'Isola Tiberina per evitare che si compia l'agguato a Nicolò Macchiavelli.

Assassin's Creed, oltre il videogioco

La Assassin's Creed Symphony, stando alla preview a cui abbiamo assistito, sarà un vero e proprio atto d'amore da parte di Ubisoft verso la sua saga più famosa dell'ultimo decennio, ma anche un'occasione per confezionare un'esperienza sensoriale memorabile per tutti i fan più affezionati al brand. L'obiettivo della compagnia francese è chiaro: portare l'eterno scontro tra Assassini e Templari in una dimensione che vada ben oltre il videogioco, abbracciando tutte le branche della cultura pop. Un mantra che ci ha ribadito con forza Deborah Papiernik, Senior VP New Business Development presso Ubisoft.

"Il nostro obiettivo è creare mondi, non soltanto videogame. Ecco perché abbiamo espanso la saga attraverso film, romanzi, fumetti e quant'altro. La necessità deriva dal voler avvicinare non soltanto un pubblico di videogiocatori, ma anche chi preferisce dirigersi verso altri settori dell'intrattenimento. Al tempo stesso, però, cerchiamo di non uscire troppo da ciò che è nel DNA di questo brand: l'innovazione. Prendiamo la Assassin's Creed Symphony: abbiamo implementato l'esperienza con proiezioni tridimensionali per immergere maggiormente il pubblico durante l'esibizione".



La mission di Ubisoft per innovare continuamente il suo brand non si è mai fermata e, probabilmente, non lo farà mai: Papiernik ha dichiarato con forza la volontà di approdare su ogni piattaforma, ed è per questo che Ubisoft si è presentata in prima linea ai test sul cloud gaming per Google Stadia. Sul versante letterario e fumettistico, finora, la saga non è stata da meno: abbiamo avuto prodotti che ci hanno permesso di approfondire i retroscena delle storie che abbiamo vissuto su console e PC, permettendoci ad esempio di proseguire con l'arco narrativo di Giunone o di scoprire la canonicità di Kassandra piuttosto che di Alexios.

"Anche dal punto di vista della realtà virtuale sono state proposte installazioni, tra le quali Escape Room o esperienze dedicate in location suggestive come Cinecittà. Continueremo su questa strada", ha confermato la Papiernik. "Dal cinema intendiamo passare alla TV, poiché sono in produzione delle serie. Adesso siamo concentrati sul concerto, ma ci piacerebbe arrivare ovunque, anche al teatro, in maniera un po' più classica".