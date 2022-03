Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: la storia di Odino

In attesa di mettere le mani su L'alba del Ragnarok, abbiamo pensato di ripercorrere gli eventi della trama ambientata nel mondo della mitologia nordica in Assassin's Creed Valhalla, così da rinfrescarci la memoria prima del DLC (a tal proposito, ecco la nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok). Anzitutto, è opportuno anticiparvi che nel Ragnarok creato da Ubisoft vestirete per l'appunto i panni di Odino, un alter ego in cui Eivor si reincarna nei suoi stessi sogni. Ciò è possibile perché, di fatto, il protagonista di Valhalla è davvero una reincarnazione del Padre di Tutti: nello specifico, Morso di Lupo è un clone di Odin, uno dei leader dell'antichissima civiltà Isu che ha poi ispirato leggende e iconografie della mitologia norrena. È proprio grazie al suo codice genetico che il vichingo assiste in maniera così vivida alle visioni che lo portano nelle sale di Asgard.

Il Lupo e la Profezia

È nel regno degli dei scandinavi che inizia la quest secondaria dedicata ad Havi, che è solo uno dei tanti pseudonimi di Odino. Dopo aver bevuto una pozione di Valka, che gliela somministra per trovare rimedio e risposte alle allucinazioni che lo tormentano, Eivor entra in stato di trance e compie un viaggio onirico. Si risveglia ad Asgard, sulla Torre di Heimdall. Qui si trova faccia a faccia con le Norne, che gli predicono un oscuro avvenire: in un prossimo futuro, i fratelli si uccideranno a vicenda. La casa degli dei si tingerà di rosso sangue. Un'era di tempeste è in arrivo. Un'era di lupi.

Le tre streghe fanno cenno a Odino, in particolare, di un lupo famelico, Fenrir, pronto a stringere le proprie fauci sui Nove Regni e a togliere la vita al padre di tutti. La bestia, stando alla profezia, si libererà presto dal giogo che lo tiene intrappolato ai cancelli di Hel, e si abbatterà con ferocia su Asgard. L'animo di Havi è pesante: sul destino degli Aesir, suoi compagni, figli e fratelli, grava una doppia minaccia che getterà il loro mondo tra le fiamme e li esporrà alle zanne di un mostro mai visto prima. Purtroppo non c'è tempo per altre congetture: raggiunta la Sala degli Aesir, presso la quale si ricongiunge con Thor, Freya e le altre divinità, apprende che è in atto un'invasione dei Giganti di Ghiaccio di Jotunheim. Insieme agli Aesir e ai guerrieri di Asgard, il sovrano respinge l'attacco, richiudendo i cancelli che hanno permesso alle creature di teletrasportarsi dal loro Regno. Scongiurato l'assedio degli Jotun, a Odino non resta che indagare sulle cause di un simile affronto. Incontra il Costruttore, un misterioso individuo che si offre di aiutarlo ad attivare uno speciale scudo magico che impedirà ai Giganti di Ghiaccio di invadere nuovamente Asgard, poiché i sigilli che tenevano separati i due mondi sono sempre più deboli.



Dopo aver indagato nel Pozzo di Urdr, Havi si imbatte in un misterioso cucciolo di Lupo, ma Tyr lo convince a non ucciderlo: si trovano, d'altronde, in un luogo sacro, in cui è severamente proibito spargere sangue. Suo malgrado, il protagonista accetta di risparmialo, non senza notare che l'esistenza di questa creatura innesca la curiosità dell'infido Loki.



In seguito accade uno strano fenomeno: il cucciolo tratto in salvo da Tyr, cresciuto a dismisura nel giro di poche ore, è adesso un lupo di grosse dimensioni che semina il panico tra gli Aesir. Odino lo affronta, ma prima di infliggergli il colpo di grazia viene interrotto da un disperato Loki. Qui, la rivelazione: la bestia, Fenrir, è figlio del Dio dell'Inganno, che giura vendetta contro il Padre di Tutti per aver versato sangue del suo stesso sangue. Furioso per questa scoperta, Odino ordina che il lupo venga imprigionato per l'eternità, imponendo a Tyr di vegliare sul mostro.

Una volta completati i preparativi del rituale per rafforzare le barriere di Asgard, il Costruttore fa una richiesta: come "incentivo" perché la sua opera sia completa, desidera ricevere in moglie Freya. Prima che il bizzarro matrimonio si concretizzi, però, Odino scopre che si trattava tutto di un inganno del Costruttore: quest'ultimo si rivela essere uno Jotun sotto mentite spoglie, che viene poi sconfitto da Havi. Per trovare risposte più concrete sull'imminente Ragnarok, il nostro viaggia verso Jutunheim, per apprendere arti magiche in grado di proteggere Asgard dalla fine del mondo.

Scongiurare il Ragnarok

Giunto nel Regno dei Ghiacci, il primo compito di Havi è trovare la strega Angrboda, la gigantessa amante di Loki. Dopo aver affrontato le ire di quest'ultima per aver sconfitto Fenrir, Odino incontra Hyrrokin, che gli svela preziose informazioni sul suo prossimo obiettivo. Per apprendere i segreti della magia dei ghiacci dovrà impossessarsi dell'Idromele, che se fermentato nelle acque del Pozzo di Mimir garantisce vita eterna.

La bevanda miracolosa, però, è gelosamente custodita nelle cantine del re jotun Suttungr. Il protagonista si introduce dunque nel dominio dei Giganti dalla pelle blu e stringe un'alleanza con il loro sovrano, banchettando insieme a lui e intanto cercando informazioni sull'Idromele. Suttungr, tuttavia, smaschera l'inganno di Havi, e ingaggia un furioso duello con il Padre di tutti. Dopo aver battuto il Gigante, Odino si incammina verso il Pozzo di Mimir, dove Hyrrokin lo aiuterà ad utilizzare l'Idromele per acquisire l'immortalità e salvare gli Aesir dal Ragnarok. Sul suo cammino compare nuovamente Loki, che affronta in battaglia il suo vecchio compagno, ancora furioso per quanto accaduto al figlio Fenrir. Dopo aver messo nuovamente in fuga il Dio degli Inganni, il nostro si addentra nel pozzo. Qui l'oracolo di Mimir gli svela cosa lo attende: perché il rito possa dirsi completo, dovrà contaminare l'Idromele con il sangue degli Aesir, pagando un tributo di carne per ottenere il dono tanto agognato. Havi sceglie di rinunciare a parte della sua vista, offrendo in sacrificio il suo occhio.

Tornato ad Asgard, il nano Ivaldi consegna al protagonista un collare forgiato per contenere la furia di Fenrir, e che permetterà al Lupo di vivere ad Asgard senza rappresentare un pericolo per gli Aesir. La bestia, diventata ormai gigantesca e alimentata dall'odio e la diffidenza che i suoi carcerieri gli hanno riservato, accetta di essere legata, tenendo tra le fauci il braccio di Tyr con la minaccia di staccarglielo qualora il collare si riveli un inganno.



Ma quando la corda inizia a bruciare, rivelando le vere intenzioni di Havi (che intende tenerlo rinchiuso per sempre), Fenrir strappa via il braccio di Tyr e attacca Odino, che dopo una battaglia all'ultimo sangue riesce infine a soggiogare il mostro. La Saga di Asgard e Jotunheim termina con la pace apparentemente ristabilita ad Asgard, ma è solo un preludio all'imminente disastro.

Confrontandosi una seconda volta con le Norne sulla Torre di Heimdall, Odino capisce che la propria superbia e il tentativo di combattere il Fato comporteranno un prezzo molto alto da pagare: i fili del destino stringono più forte che mai, eppure un singolo filo ribelle sfugge alla trama, ostinandosi a rimanere avvolto al fuso. La terra però tremerà, il sole morirà e gli jotun invaderanno Asgard sotto una pioggia di fuoco. La profezia delle Norne è completa: il Ragnarok sta per abbattersi sui Nove Regni, e Odino deve prepararsi alla guerra che dovrà affrontare.