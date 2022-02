Assetto Corsa Competizione: come gira su PS5 con l'aggiornamento next-gen?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Il mondo dei simulatori di guida parla, da sempre, la lingua del PC. È un ambiente esigente, che gravita attorno alla ricerca della perfezione tecnica e della fedeltà assoluta alle dinamiche "pratiche" del motorsport che, proprio per questo, necessita di piattaforme potenti per potersi esprimere al meglio. In Kunos Simulazioni, questo, lo sanno benissimo e non a caso Assetto Corsa Competizione nasce con la precisa intenzione di dare il meglio di sé su computer di alta fascia (se volete sperne di più vi rimandiamo alla recensione di Assetto Corsa Simulazione). Nonostante questo, però, il team italiano non ha mai tralasciato il pubblico delle console casalinghe, tentando di portare il titolo anche su PlayStation ed Xbox in una versione sicuramente più povera ma che fosse in grado di accogliere anche chi non poteva permettersi costosi PC da gaming per approcciare il gioco.



La versione PS4 ed Xbox One di Assetto Corsa Competizione (a tal proposito, ecco la nostra recensione di Assetto Corsa per PS4), uscita nel 2020, fece molto discutere proprio in virtù dei grandi compromessi di natura tecnica che vennero assecondati per permettere l'uscita del gioco su console casalinghe. Il gioco girava a 30 FPS su PS4 Pro e su One X, mentre sulle versioni "lisce" soffriva di numerosi ed importanti cali di frame nei momenti più concitati, senza peraltro mai raggiungere una risoluzione in 4k stabile e convincente. L'aggiornamento del gioco per PS5 è stato pensato con il preciso intento di andare a risolvere questi problemi nello specifico, offrendo così un'esperienza più simile a quella ottenibile nella versione PC.

Un update tecnico

L'update di Assetto Corsa Competizione per PS5 va inteso per quello che é: un aggiornamento di natura esclusivamente tecnica volto a migliorare drasticamente le prestazioni del gioco. Non aspettatevi quindi uno stravolgimento dell'offerta complessiva del gioco, che rimane pressoché identico dal punto di vista contenutistico rispetto alla versione old-gen con la sola aggiunta al parco auto della nuova BMW M4 GT3, quanto più un importante restyling tecnico volto a colmare il gap con la versione PC.

I contenuti, quindi, sono gli stessi, a partire dalla possibilità di prendere parte ad un campionato sui circuiti ufficiali per arrivare alla modalità carriera, che in tutta sincerità rimane una modalità molto strana che, a conti fatti, è abbastanza indistinguibile dal campionato.



Poco male però, perché tanto il focus principale di Assetto Corsa Competizione, da buon simulatore, è e rimane il multigiocatore online, in cui è possibile competere con altri giocatori di tutto il mondo. L'update next-gen ha introdotto la possibilità di creare delle lobby private, feature molto richiesta dalla community, ma non permette il crossplay, scelta presumibilmente obbligata a causa della profonda differenza di performance tra console di generazioni differenti. Per il resto, da questo punto di vista, l'offerta è rimasta pressoché immutata.

Lifting motoristico

Ma veniamo al fulcro di questa nuova versione di Assetto Corsa Competizione: le performance. Questo update next-gen ha letteralmente cambiato faccia al gioco su console, che è irriconoscibile rispetto al passato. Come già detto, per girare su old-gen il gioco dovette sacrificare buona parte delle sue caratteristiche tecniche.



Dalla riduzione del numero massimo di auto presenti contemporaneamente su circuito fino ad una modellazione dei veicoli che lasciava molto a desiderare, Kunos ha dovuto fare i salti mortali per riuscire a comprimere Assetto Corsa Competizione all'interno di piattaforme così poco performanti (rispetto al PC, s'intende). Con l'avvento delle console di nuova generazione, però, il team ha avuto accesso ad una potenza di calcolo molto superiore, riuscendo così a togliere tanti paletti che andavano a limitare il titolo.

Ora la risoluzione è stata aggiornata al 4K nativo, e quelli che un tempo erano 30fps decisamente instabili ora sono diventati, finalmente, 60 frame per secondo molto solidi. Qualche piccola incertezza c'è, mi riferisco principalmente alle fasi di gara più concitate in cui compaiono diverse auto a schermo in cui occasionalmente capita di perdere qualche frame, ma Assetto Corsa Competizione si è trasformato in un videogioco fluidissimo e caratterizzato da texture in alta definizione molto ben realizzate.



L'update, tra l'altro, sfrutta appieno le capacità maggiori dei processori di nuova generazione potendosi finalmente permettere di aumentare il limite di partecipanti in contemporanea ad ogni gara - sia in single player che online - fino ad un massimo di 30 senza che questo mandi particolarmente in sofferenza la console.



A completare il pacchetto ci sono inoltre tutta una serie di nuove impostazioni grafiche, che permettono di agire sulla visuale in maniera decisamente più profonda che in passato.

Fa il suo debutto anche il richiestissimo slider per il controllo del field of view, che permette di impostare l'angolo di visione in modo da adattarlo ai bisogni di tutti i giocatori, soluzione molto importante soprattutto per quella che è la gestione delle visuali interne. L'unico aspetto su cui si poteva effettivamente fare qualcosa di meglio è quello dell'audio: quando si seleziona una visuale dall'abitacolo il sonoro è pieno e convincente, ma quando si passa alla classica chase-cam si assiste ad un calo del volume e della profondità del suono decisamente troppo marcata e quasi fastidiosa. Durante la prova non è mai capitato di assistere a particolari glitch o bug di sorta, a parte un piccolo problema (risolvibilissimo) che si presenta ogni volta che durante la guida si apre il menù dei settaggi rapidi dell'auto: Una volta aperto il menù è come se il gioco bypassasse l'imput dell'acceleratore che non viene più rilvevato, portando ad una perdita di potenza aggirabile solo rilasciando il comando e premendolo nuovamente.

L'esperienza con DualSense

Parliamoci chiaro: Assetto Corsa Competizione è un simulatore di guida e in quanto tale chiede di essere giocato con volante e pedaliera. La configurazione ideale rimane ovviamente quella, ma quella di Dualsense è una tecnologia che si applica benissimo al concetto stesso dei videogiochi di guida, quindi era lecito aspettarsi un certo grado d'attenzione alla nuova periferica.

Purtroppo l'implementazione di Dualsense, in questo senso, è abbastanza superficiale, in particolare per quanto riguarda i grilletti adattivi che qui giocano un ruolo marginale. Al di là delle vibrazioni del feedback aptico, che sono abbastanza imprecise e non stravolgono l'esperienza di guida, i trigger dorsali entrano in gioco facendo una debolissima resistenza solo quando si attiva l'ABS in frenata.



È abbastanza chiaro che Kunos non abbia dedicato particolare attenzione ad una periferica che considera - giustamente - secondaria. Dopotutto solamente il 10% dell'utenza di Assetto Corsa Competizione gioca con in controller, ed è ovvio che in fase di sviluppo questo sia stato considerato sacrificabile, ma un minimo di cura in più non avrebbe guastato, essendo peraltro Dualsense una delle caratteristiche principali della next-gen a marchio Sony.

Anche perché, al netto di tutto, smanettando un po' con le impostazioni del controller è effettivamente possibile ottenere un'esperienza di gioco abbastanza godibile. Non che fosse lecito aspettarsi un risultato profondamente differente in questo senso, sia chiaro, il focus principale del gioco è e sarà sempre la simulazione più spinta possibile e per questo necessita di una postazione di guida per essere goduto al meglio.



Questo update next-gen, almeno su PS5, porta Assetto Corsa Competizione alla forma che avrebbe dovuto avere al lancio. La versione di riferimento è ovviamente ancora quella PC, ma gli utenti sprovvisti di una macchina di fascia alta possono ora approcciare il gioco dovendo accettare molti meno compromessi tecnici. L'update, peraltro, è gratuito per tutti i possessori della versione old-gen (sia che si tratti di una copia digitale sia che si sia in possesso di una copia fisica), e al momento è aggiornato alla versione 1.7, quindi qualche step indietro rispetto alla versione PC arrivato ora come ora alla versione 1.8.11, ma Kunos ha già rassicurato tutti dicendo che dopo un periodo di testing lo aggiornerà anche su console.