Atari 2600+ sull'onda della nostalgia, e funziona con le cartucce originali

La GamesCom 2023 non ha dato spazio soltanto alle demo di titoli attesi (qui la prova di Mortal Kombat 1) o ad alcune presentazioni per la stampa (leggete qui la nostra anteprima di Alan Wake 2). Nei padiglioni della Koelnmesse abbiamo trovato anche progetti relativi all'aspetto della preservazione del videogioco.



In questo senso Atari, compagnia che in passato ha scritto pagine fondamentali di storia del medium, sta compiendo dei passi significativi. Siamo stati ben felici di scambiare due chiacchiere con Wade Rosen, nuovo CEO di Atari, così da soffermarci sui suoi progetti per il brand e in particolare sulla console Atari 2600+, che arriverà nei prossimi mesi. Mettetevi comodi e buona lettura!

Il ritorno di "woody"

Plaion e Atari hanno infatti annunciato una nuova retro console pensata per omaggiare una macchina prodotta nel lontano 1977 proprio dall'azienda fondata da Nolan Bushnell e Ted Dabney. Stiamo parlando della celebre Atari 2600 che - grazie agli inserti in finto legno - è stata ribattezzata "woody" dai fan di tutto il mondo.

Atari 2600+, questo il nome della macchina moderna, è la prima riedizione ufficiale della piattaforma: difatti può contare su caratteristiche uniche che faranno certamente la gioia di coloro che il videogioco lo vivono da tempo. Chiaramente, la macchina vuole riproporre il design della controparte originale, anche al netto di dimensioni leggermente ridotte. Non manca ovviamente la presenza del joystick CX40+ (anche questo fedelmente ricostruito) e la possibilità di affiancare un controller CX30 Paddle con una cartuccia 4 in 1 inclusa. Il vero punto di forza di Atari 2600+ è però quello di poter riprodurre, anche se tramite emulazione, tutte le cartucce originali dell'Atari 2600 e Atari 7800, senza dover acquistare un nuovo software specifico: i collezionisti in possesso dei preziosi cimeli potranno quindi rispolverare le proprie librerie old school, per tornare a consultarle assiduamente. Tutto questo senza la necessità di utilizzare vecchie TV a tubo catodico o strani adattatori: questa incarnazione della macchina dispone infatti di un'uscita HDMI da collegare ai moderni dispositivi senza difficoltà.



Atari 2600+ darà comunque modo anche ai giocatori più giovani e curiosi di scoprire alcune delle perle del catalogo originale. Come? Grazie a una cartuccia inclusa nella confezione che contiene ben dieci produzioni storiche. Parliamo di Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars' Revenge.

Una passione di silicio

Passiamo quindi all'intervista col CEO Wade Rosen, alla guida di Atari dal 2021.

Everyeye.it: Ciao Wade e grazie per questa possibilità. Parliamo un po' di questo nuovo progetto, come nasce Atari 2600+?



Wade Rosen: Atari 2600+ nasce innanzitutto da una passione e da un'esigenza personale. Per giocare con i titoli originali di Atari, il lavoro da fare sui televisori moderni è esasperante: o si deve usare un upscaler costosissimo, ma anche questa è un'operazione davvero complicata, oppure si ricorre alla console originale con il televisore CRT, che è quello che faccio di solito.

Anche in questo caso però bisogna inventarsi complicate soluzioni con gli adattatori SCART. In realtà poi, io usavo un Atari 7800 hackerato per giocare con il mio 2600.



Ma chi ha la pazienza di dover modificare una console per poterla collegare a un televisore a tubo catodico semplicemente per divertirsi con qualche titolo Atari? È davvero poco pratico. La difficoltà principale riguardava il poter utilizzare le cartucce originali sui moderni TV, senza sforzi. È stata una delle prime cose che ho voluto risolvere appena sono arrivato a bordo.



Credo che questa soluzione possa essere applicata a tutto il mondo del retro gaming, ma si adatta particolarmente bene al nostro catalogo, che era una grande assenza nel mercato. Quindi ho parlato con diverse aziende e mi è piaciuta molto Plaion, soprattutto per quello che aveva da offrire.

Così abbiamo intavolato una collaborazione. Lo scopo era quello di creare un grande prodotto che potesse colmare questa mancanza, eliminando difficoltose saldature di vecchie schede madri e strani schemi di cavi, o la necessità di avere un televisore CRT. Insomma, si è trattato di semplificare tutto.



Everyeye.it: Abbiamo tanti amici che si dilettano con questi esperimenti, credo che saranno contenti per l'arrivo della console...



Wade Rosen: La quantità di fine settimana che ho perso per cercare di far funzionare il mio Sega Saturn con strani adattatori non ha senso. Atari 2600+ è un prodotto per tutti coloro che hanno amato Atari, per quelli che vogliono scoprirne la storia. Di fatto serve per ridurre la distanza temporale da quei contenuti. Credo che molte di queste vecchie console siano viste come ecosistemi morti, mentre in realtà non è così. Ci sono sempre nuovi giochi per Nintendo, Super Nintendo e Genesis.



Il GBA per esempio ha una community homebrew davvero vivace. Vogliamo essere parte di questa comunità per Atari 2600 e 7800 e, quando ha senso, dargli una vera e propria piattaforma per pubblicare i titoli in versione ufficiale. In modo che queste non siano librerie chiuse ma in crescita, in continua evoluzione ed espansione. Questo progetto, in poche parole, scaturisce dal desiderio di rendere tutto più accessibile e di trasformare questi ecosistemi "passati" in ecosistemi "viventi".



Everyeye.it: Parliamo proprio di giochi, come funziona Atari 2600+ in questo senso?

Wade Rosen: La nuova console è completamente basata su cartuccia, ma questa volta con un'uscita HDMI. Questo è un fattore molto interessante perché utilizza degli switch. Sostanzialmente è un vero e proprio commutatore analogico, devi servirti degli interruttori per selezionare la cartuccia che desideri. Ed è tutto completamente analogico.



Il pacchetto iniziale di titoli è incluso con la piattaforma e nel tempo pubblicheremo dei giochi addizionali: i due annunciati sono Mr. Run & Jump e una nuova edizione di Berserk.

Si tratta di una sorta di Berserk Plus con l'aggiunta della voce e degli scatti direzionali. L'intento è quello di continuare a proporre nuovi contenuti, in linea con le uscite di rilievo. Quindi se arriva un prodotto importante per un'altra piattaforma, potrebbe esserci anche una versione per Atari 2600+. Questo è l'obiettivo.



Everyeye.it: puoi dirci qualcosa sul prezzo e sulla data di uscita in Europa?

Wade Rosen: Atari 2600+ sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 17 novembre 2023 al prezzo di 119,99 Euro.