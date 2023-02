Atomic Heart tra boicottaggio e nuove polemiche: cosa succede?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Partiamo da un presupposto essenziale, che di fatto rappresenta la base inalienabile di qualsiasi considerazione legata all'opportunità di sostenere o meno un progetto videoludico: l'acquisto di un videogioco resta una scelta personale, e per estensione anche l'atto di boicottare una qualsiasi produzione rientra appieno nelle libertà insindacabili di ciascun giocatore.



In tal senso, quale che siano le ragioni di una determinata condotta, questa non necessita di alcuna legittimazione, ma ciò ovviamente non esclude la possibilità di criticare posizioni diverse dalla propria. Delineati questi parametri di base, aggiungiamo che in questa sede troviamo del tutto futile discutere dell'assennatezza dei diversi punti di vista, cosa che porterebbe il dibattito a muoversi in un territorio, quello dell'etica, quantomai accidentato, cangiante e denso di relativismi. Ci limiteremo quindi a delineare alcuni elementi che potrebbero aiutarvi a definire la rotta da seguire nel caso di Atomic Heart (a proposito, qui la recensione di Atomic Heart).

Riflessioni sulla sede operativa di Mundfish

Iniziamo con lo stabilire che, pur trattandosi di un team composto da circa 130 sviluppatori provenienti da diversi paesi, Mundfish affonda le proprie radici in Russia, paese d'origine dei suoi membri fondatori e di una parte consistente del suo staff. La sede operativa dello studio è invece collocata a Nicosia, la capitale di Cipro, isola che negli ultimi anni ha visto una notevole impennata dei flussi migratori dalla Russia, diventando una meta più che appetibile anche per gli imprenditori sovietici alla ricerca di una nuova base per le proprie attività, lontano dalle restrizioni e i rigori della madrepatria.

Se da una parte è chiaro come le politiche permissive del paese in tema di immigrazione, a braccetto con un regime fiscale favorevole, abbiano avuto un ruolo fondamentale in questo fenomeno, dall'altra sarebbe errato, o quantomeno arbitrario inquadrare la questione da un punto di vista esclusivamente opportunistico.



Negli ultimi tempi, infatti, città come l'assolata Limassol o la stessa Nicosia sono diventate un vero e proprio rifugio per gli oppositori del regime russo, che a Cipro hanno potuto allontanarsi tanto dall'ombra dell'autoritarismo governativo, quanto dalle sanzioni imposte dalla comunità internazionale.

Ancora una volta, però, è necessario esercitare una certa cautela nello stabilire il ruolo della repubblica mediterranea nel complesso tavoliere della politica globale: prima della virata atlantista dello scorso febbraio, quando il governo di Nicosia approvò all'unanimità le sanzioni contro la Russia, l'amministrazione cipriota si è sempre dimostrata piuttosto "accomodante" nei confronti degli interessi del Cremlino e degli oligarchi. Come intuibile, quindi, è davvero difficile dare una connotazione precisa alla scelta fatta da Mundfish nello stabilire a Cipro il proprio quartier generale, e anche le tempistiche della formazione del team non sono granché indicative del suo rapporto con il governo e l'economia di Mosca, né ci aiutano a chiarirne la posizione ideologica (quantomeno quella del direttivo) nel quadro della guerra in corso.

La Russia e Atomic Heart

Su queste note vale la pena di precisare che, sebbene l'escalation militare dell'ultimo anno abbia portato il conflitto russo-ucraino a catalizzare l'interesse delle platee mondiali, è indubbio come questa sia solo l'ultimo, terribile atto di uno scontro iniziato quasi un decennio fa, tre anni prima della fondazione dello studio. A tal proposito, è facile comprendere come l'ambiguità delle dichiarazioni di Mundfish in relazione alla condotta guerrafondaia del Cremlino, molto neutrali e generiche, abbia alimentato le controversie in orbita attorno al loro progetto d'esordio, ma urge concedere al collettivo almeno una possibile attenuante.

Tenendo a mente le origini del nucleo operativo dello studio, nonché l'inclemente spregiudicatezza con la quale il governo russo sembra trattare i dissidenti, è ragionevole pensare che le comunicazioni in questione siano anche la voce di un timore molto concreto, legato al benessere di amici e familiari rimasti in patria.



Preoccupazioni che potrebbero coinvolgere anche i cardini tematici di Atomic Heart: se da una parte il titolo si apre mostrando al pubblico un impero "illuminato", un'utopia tecnologica che incarna i valori della vecchia propaganda sovietica, dall'altra la storia del maggiore Nechaev non tarda a palesare quanto ingannevole ed illusoria sia questa narrativa, modellata per nascondere ambizioni e intenti ben più oscuri. Al di là delle chiavi di lettura applicabili all'impasto narrativo di Atomic Heart, bisogna però dire che i media russi hanno sempre trattato l'opera con un certo riguardo, molto spesso rivendicando l'appartenenza di Mundfish alla scena nazionale.

Se le informazioni finora elencate, con annessi ragionamenti a margine, non aiutano più di tanto a destreggiarsi tra le maglie del dibattito in corso, ben meno ambiguo è il discorso legato all'origine dei fondi che hanno nutrito il progetto Atomic Heart. Stando ai dati di pubblico accesso, Mundfish conta tre investitori principali: il colosso cinese Tencent, l'etichetta russa Gaijin Entertainment (che nel 2015 ha trasferito i propri uffici in Ungheria) e il gruppo GEM Capital, sempre di origine russa ma con sede nella cipriota Paphos.



Quest'ultimo, in particolare, è certamente rilievo per la disamina al centro di questo articolo: il fondatore e proprietario della compagnia, Anatoliy Paliy, sembra avere legami con diverse imprese di stato russe (come ad esempio Rusal e VTB), e per anni ha lavorato alle dipendenze di Gazenergoset, sussidiaria del colosso sovietico Gazprom. Anche attualmente l'impresa di Paliy ha interessi nel mercato energetico russo, consolidati dopo l'acquisizione della compagnia Volga Gas, completata nel 2021.

Precisiamo che questo particolare fronte d'investimento non è esplicitato nel portfolio presente sul sito ufficiale della compagnia, ma il tutto è facilmente verificabile recuperando in rete la documentazione sulle varie tappe della trattativa. In buona sostanza, insomma, è altamente improbabile che i guadagni accumulati da Atomic Heart non sfiorino in alcun modo il sistema economico russo, anche solo indirettamente (e in maniera più o meno irrisoria) per mezzo di GEM Capital e del suo notevole giro di affari.



Ci preme ribadire che tutte i tasselli argomentativi di questo articolo hanno l'unico scopo di fornivi informazioni utili a compiere una scelta consapevole, in linea con la vostra etica personale, senza per questo arrogarci il diritto di stabilire quale sia la rotta più "virtuosa".

Dal canto nostro non abbiamo riconosciuto in Atomic Heart alcun esplicito moto di indulgenza nei confronti del regime russo e della sua imperiosa retorica, e per quel che vale non crediamo al team debba essere precluso il successo - o il semplice sostentamento - per le colpe del proprio paese di origine, dominato da un governo che di certo non rappresenta la volontà di un'intera popolazione.