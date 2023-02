Atomic Heart: retrofuturismo e letteratura, tra Orwell e Philip K. Dick

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Intervistato da Everyeye.it, il Game Director dell'opera, Robert Bagratuni, ha citato alcune delle influenze dietro ad Atomic Heart (potete leggere qui lo speciale su Atomic Heart: storia, longevità e ispirazione). Vale la pena procedere con ordine, andando man mano ad approfondire le sue parole, in rapporto con quanto si è visto finora del videogioco. Bagratuni, in primo luogo, ha detto che il team ha «cercato di immortalare lo spirito delle ambientazioni retro-futuriste».



In linea di massima, con "retrofuturismo" si intende una corrente artistica che recupera i futuri immaginati nelle opere del passato, al fine di produrre opere che richiamino quegli immaginari, in molti casi con operazioni fortemente nostalgiche.

Il retrofuturismo di Atomic Heart

O forse, più che alla nostalgia, siamo vicini al vintage mood descritto da Daniela Panosetti e Maria Pia Pozzato (in Passione Vintage. Il gusto per il passato nei consumi, nei film e nelle serie televisive, 2013): una forma di compresenza tra passato e presente. E, in effetti, in queste operazioni non si volge solo il proprio sguardo a ciò che è trascorso. In diverse parti del retrofuturismo emerge, infatti, una critica del presente, attraverso un allontanamento dello sguardo che va a mostrarlo sotto una luce differente. Ragionando sui futuri immaginati nel passato, di solito, emergono vari confronti con quella che è la nostra realtà, nei suoi aspetti positivi e - spesso - negativi.

Ci sono dei punti di contatto tra il retrofuturismo e il mondo steampunk, ma i due termini non sono poi così sovrapponibili. Qui non si sta parlando di steampunk, per cui ci limiteremo a dire che è un termine-ombrello molto ampio, che racchiude al suo interno un gran numero di cose.



La facilità con cui viene applicato a un ampio numero di contesti e prodotti differenti lo rende pertanto una categoria concettuale poco produttiva e molto abusata. «Se tutto è Steampunk allora nulla è Steampunk», scriveva il Duca di Baionette (Marco Carrara) nel primo di una sua serie di articoli definitori su questa etichetta (potete leggerli in Introduzione allo Steampunk). Articoli dove, per esempio, esclude Jules Verne dal perimetro dello steampunk, sebbene per altri (come C. Gross, Varieties of Steampunk Experience, «SteamPunk Magazine») sia il padre di questo filone.

Le ispirazioni di Atomic Heart: Philip K. Dick e Isaac Asimov

Il retrofuturismo ha anche una parentela, non solo terminologica, con il futurismo. Il professor Fabrizio Rossi Prodi, per esempio, ha parlato delle loro somiglianze e differenze in ambito architettonico, in un suo contributo: «Laddove il Futurismo ritrae immagini di una vita futura attesa, vista con passione e fiducia, il Retro-futurismo si alimenta invece del ricordo di quelle raffigurazioni (ma anche di altri momenti storici), di cui esplora le visioni. Solitamente le espressioni retro-futuriste van-no oltre la rigorosa ripetizione delle forme futuriste e fondono quelle atmosfere di vecchio stampo modernista con alcuni più avanzati contenuti tecnologici dell'epoca contemporanea, sottolineando così la tensione tra passato e futuro» (p. 141 - potete trovarlo al seguente link).

Naturalmente il retrofuturismo ha anche solide radici nel mondo letterario, da cui sono emersi un gran numero di esempi differenti, nel corso del tempo. Ed è proprio su alcuni di questi nomi che torna Robert Bagratuni nell'intervista precedentemente citata, parlando delle ambientazioni «immaginate da autori del calibro di Philip K. Dick, Isaac Asimov e George Orwell all'interno dei loro stupefacenti mondi distopici. Riteniamo importante citare Aldous Huxley e i fratelli Strugatskij, i cui romanzi hanno rappresentato per noi una grande fonte d'ispirazione». Andiamo con ordine, seguendo i vari autori citati. Solitamente si parla di Philip K. Dick, a proposito di retrofuturismo, per l'impronta che ha dato nell'immaginare le città futuristiche, in un gran numero di prodotti audiovisivi di fantascienza. Ciò si deve soprattutto grazie al suo Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, che è stato alla base del film Blade Runner, uno tra i primi e più importanti artefici della diffusione di questo immaginario. Nel caso di Atomic Heart, però, il riferimento sembra essere più che altro alla produzione ucronica dell'autore, ben rappresentata dal suo romanzo La svastica sul sole, da cui è stata tratta la serie tv L'uomo nell'alto castello.



L'opera è tra i più famosi esempi di letteratura ucronica, in cui si immagina un passato alternativo rispetto a quello effettivamente avvenuto (in questo caso con gli Stati Uniti conquistati dalla Germania nazista e dal Giappone). E anche Atomic Heart ha, alla sua base, un contesto ucronico, seppur differente rispetto a quello immaginato da Philip K. Dick. Stando a quanto visto finora, il videogioco potrebbe offrire numerosi spunti di riflessione legati alla storia controfattuale, quella forma di indagine storiografica che riflette su quale sarebbe stato l'esito di certi eventi storici, se determinate circostanze fossero state modificate.

Blade Runner The Man in the High Castle

La tecnologia presentata in Atomic Heart porta a un allontanamento considerevole dagli effettivi eventi reali, ma potrebbe essere molto interessante indagare le componenti sociali e politiche della società rappresentata. Isaac Asimov, il secondo nome, è probabilmente uno dei primi nomi che vengono in mente, quando si parla di robot. Il mondo di Atomic Heart, a un primo impatto, sembra lontano dalla maggior parte della produzione di questo scrittore.



C'è, in primo luogo, una minaccia robotica alla base del videogioco, che contrasta con le note Tre Leggi di Asimov, secondo cui un robot non può nuocere agli umani, deve obbedire a loro (a meno che ciò non sia in contrasto con la Prima Legge) e deve preservare sé stesso (a meno che ciò non sia in contrasto con le altre due leggi). A un certo punto del suo Ciclo delle Fondazioni, Asimov introdusse anche la Legge Zero, che opera su scala più ampia: un robot non può recare danno all'umanità.

Il divario tra le macchine di Atomic Heart e i robot positronici di Isaac Asimov è chiaro, ma anche le ambientazioni non sembrano - in apparenza - così legate tra di loro. O meglio, bisogna sapere dove guardare. Il Ciclo delle Fondazioni è ambientato in un futuro troppo remoto, in cui si è persa ogni traccia del pianeta Terra, per poter essere un elemento di paragone. Il Ciclo dei Robot, invece, offre già un parallelismo migliore, ma mostra in larga parte (dal romanzo Abissi d'acciaio in avanti), una situazione ben differente da Atomic Heart. In un futuro meno lontano nel tempo, i terrestri vivono in enormi megalopoli sotterranee, dove il sovraffollamento diventa un problema sempre più forte. Vengono contrapposti a questi ambienti, angusti e brulicanti di vita come grandi formicai, i mondi esterni, colonizzati in passato da gruppi di esseri umani, in cui vivono pochissime persone e i robot sono impiegati per qualsiasi lavoro manuale. Un approccio retrofuturista a questa parte della produzione di Asimov dovrebbe soffermarsi sulla ricostruzione di enormi città sotterranee, sovraffollate, lontane dalla luce del sole e con un fortissimo sviluppo verticale.



Il team di Atomic Heart sembra invece essersi maggiormente avvicinato alle prime produzioni di Asimov con personaggi robotici, soprattutto i diversi racconti presenti in antologie come Io, robot e Il secondo libro dei robot. Alcune di queste storie sono inseribili nell'universo narrativo di Abissi d'acciaio e delle Fondazioni, ma si posizionano nel passato rispetto ai loro eventi. Di altre, invece, non è così chiara la collocazione.

Le Tre Leggi compaiono già, all'interno di questi racconti. Anzi, in molti casi sono il pretesto narrativo di base, per raccontare una storia in cui emergono alcuni casi limite e attriti nell'applicazione delle Leggi da parte dei robot. A differenza dei successivi romanzi, però, non ci sono pianeti distanti o immense città sotterranee. Viene mostrato un mondo più vicino al nostro, ma con una presenza robotica.

Le ispirazioni di Atomic Heart: George Orwell, Aldous Huxley e i fratelli Strugatskij

Tra i primi tre autori citati da Bagratuni, George Orwell è probabilmente quello maggiormente legato al concetto di «mondi distopici», nella percezione generale. Il suo 1984 è infatti un emblema del potere totalitario e oppressivo che è sempre in agguato in un futuro più o meno prossimo.



Un potere innanzitutto politico, che vive di forti e potenti simboli (il Grande Fratello, ispirato ai dittatori del Novecento), di revisionismo storico (con la costante cancellazione e riscrittura del passato) e della neolingua, con il suo impoverimento lessicale, che priva i cittadini persino del lessico con cui poter esprimere un pensiero articolato (e, pertanto, potenzialmente pericoloso).

L'Unione Sovietica del 1955 parallelo presentato da Atomic Heart sembrerebbe un contesto di pace e prosperità. Un progetto utopico, nell'accezione attualizzabile del termine, quella ricordata per esempio da Cosimo Quarta nel suo Homo Utopicus. La dimensione storico-antropologica dell'utopia: non qualcosa da relegare nel regno dell'immaginario e dell'illusorio, ma un progetto possibile. Qualcosa che, nel nostro spaziotempo, non si è (ancora) realizzato, ma che magari ha trovato terreno fertile in un mondo alternativo.



La tradizione ha però insegnato che molte utopie di facciata racchiudono in realtà il loro opposto, e questa è anche una delle premesse alla base di Atomic Heart: il capovolgimento del progetto utopico nella più inquietante distopia. In questo, non ha probabilmente torto chi vede perlomeno un parallelismo con Bioshock (a proposito, qui la nostra recensione della Bioshock Collection). Se, però, quest'ultimo è legato all'oggettivismo di Ayn Rand e al contesto statunitense, Atomic Heart è più vicino al mondo sovietico. E, in tal senso, il richiamo a Orwell sembra d'obbligo, non solo per il suo 1984, ma anche per La fattoria degli animali, con la sua critica allo stalinismo.

Aldous Huxley, sempre citato da Robert Bagratuni, è un'indicazione ulteriore sullo sviluppo distopico del videogioco. Il suo romanzo Il mondo nuovo è infatti un altro nome sempre presente, al fianco di 1984, quando si parla di società distopiche. La società descritta dall'autore è artificialmente felice, attraverso la somministrazione periodica del soma, un potente antidepressivo. Questa felicità, artificiale e artefatta, si presenta in un tessuto sociale rigidamente diviso in caste, che ha come credo e massimo valore la produzione in serie fordista, e in cui i legami famigliari non esistono più.



La felicità e il benessere sono stati raggiunti sacrificando non solo l'amore, ma anche la cultura, la diversità di pensiero e molto altro, in un generale appiattimento collettivo. Come detto in precedenza, Atomic Heart sembra proporre qualcosa di simile. Resta da capire fino in fondo, quando sarà uscito il gioco, quanto e cosa sia stato immolato in quel mondo ucronico nel tentativo di inseguire il benessere, la prosperità e la felicità.

In chiusura dell'elenco, coi fratelli Strugatskij, vengono infine citati due scrittori russi di grande importanza: Arkadij Natanovi? Strugackij e Boris Natanovi? Strugackij. Sebbene molte loro opere siano state tradotte anche in italiano, in Italia sono probabilmente dei nomi meno noti, rispetto a quelli citati fin qui.



Più probabilmente, c'è chi è entrato in contatto con loro senza saperlo, attraverso altre opere derivate dai loro romanzi. In particolare il film Stalker di Andrej Tarkovskij e la serie videoludica S.T.A.L.K.E.R., entrambi legati a Picnic sul ciglio della strada dei fratelli Strugatskij, sebbene queste differenti produzioni siano molto differenti l'una dall'altra. S.T.A.L.K.E.R., peraltro, non è stato l'unico videogioco ispirato ai romanzi dei due fratelli (qui troverete la nostra anteprima di Stalker 2 Heart of Chornobyl).



Si può infatti almeno ricordare anche il GDR russo Hard to Be a God, tratto dalla loro omonima opera (sono entrambe storie in cui una tecnologia futuristica in un contesto medievaleggiante porta ad assumersi poteri e responsabilità propri di un dio).



Nel caso di Atomic Heart, i punti di contatto potrebbero essere potenzialmente tanti, e il videogioco completo sarà certamente l'occasione per scoprire quali, tra i numerosi romanzi degli Strugatskji, hanno fornito le maggiori fonti di ispirazione. Forse lo è stata la stessa storia editoriale dei due fratelli, che hanno vissuto alterne fortune, e un mutamento nella loro produzione, anche per il peso della censura e delle contestazioni in patria, proprio nel momento in cui ottenevano un crescente riconoscimento all'estero.