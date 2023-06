L'importanza degli autori nei videogiochi: il caso Metal Gear Solid Delta

Con l'annuncio di Metal Gear Solid Delta, e la conferma sul mancato coinvolgimento di Hideo Kojima nel progetto, si sono aperti numerosi dibattiti. Tra le varie questioni, è anche riemersa quella che è una periodica tematica: la figura dell'autore nel panorama videoludico. È ovvio che ci sono uomini e donne che hanno lasciato un segno nell'industria, con il loro operato. Legends, la serie di speciali sulle grandi personalità del gaming che stiamo portando avanti (qui lo speciale di Legends su Hidetaka Miyazaki) è un esempio concreto di questo riconoscimento. Ciò non significa, però, saper definire con esattezza che cosa sia un autore, quando si ha a che fare con i videogiochi. Ciò si riflette in tutta una serie di potenziali problematiche interpretative, commerciali e critiche.



Intenzione vs interpretazione

Semplificando, si possono riconoscere due ordini di problematiche, quando si parla di autorialità nei videogiochi. Da un lato, la questione si ricollega a un ben più ampio dibattito, che tocca un gran numero di media e riguarda principalmente il piano della critica e dell'interpretazione. Dall'altro lato ci sono poi, come intuibile, aspetti specifici del medium videoludico. Sul piano generale, quella che rimane tutt'ora una questione molto complessa è l'intenzione. Per lungo tempo, l'intenzionalità dell'autore ha rappresentato il faro della critica. Soprattutto nell'ambito di quella letteraria, numerose tradizioni critiche hanno cercato (e lo fanno ad oggi) di risalire a quel che l'autore ha "voluto dire" con la sua opera.

Portando questa posizione alle sue estreme conseguenze, si arriverebbe a dire che la critica non serve a nulla. O, più precisamente, che perde la sua ragione d'essere una volta che si è capito cosa volesse dire l'autore di un certo testo. A quel punto ci sarebbe ben poco da aggiungere. In ambito videoludico, allora, una volta capito il "vero" significato di Dark Souls per Hidetaka Miyazaki ci si potrebbe fermare lì, tanto per fare un esempio lungo questo ragionamento estremizzato. E sarebbe un traguardo ottenibile facilmente, se Miyazaki rilasciasse delle dichiarazioni complete e perentorie al riguardo, essendo lui ancora in vita.



Come si è detto, però, questa è una estremizzazione, giusto per mostrare quali sarebbero le conseguenze di questa posizione, se venisse assolutizzata. Anche la convinzione opposta, però, ben più recente, ha fin da subito mostrato il fianco e rivelato alcuni problemi. Un testo come Il demone della teoria di Antoine Compagnon (del 1998, pubblicato in Italia per la prima volta nel 2000) mostra chiaramente i limiti di queste posizioni. Compagnon definisce "moderna" l'idea secondo cui non sarebbe pertinente conoscere l'intenzionalità dell'autore per interpretare un'opera.

In quest'ottica non serve più spiegare cosa il creativo volesse dire, e si procede invece interpretando il testo. In questo caso, allora, conoscere le idee di Hidetaka Miyazaki dietro a Dark Souls risulterebbe inutile e, forse, persino nocivo, perché significherebbe seguire quello che in realtà è un costrutto mentale che noi abbiamo: non penseremmo, infatti, all'intenzionalità di Miyazaki, ma all'intenzionalità che noi attribuiamo alla nostra immagine mentale dell'autore-Miyazaki. Questa immagine mentale sarebbe un costrutto che potrebbe trarci in inganno e che, in ogni caso, risulterebbe perlomeno superflua. Bisognerebbe, allora, tornare al testo, per interpretarlo, liberi dall'idea di autore socialmente connotata che è emersa negli ultimi secoli e che, in fondo, sarebbe solo un prodotto della società borghese.



Verrebbe da dire che occorre trovare una via di mezzo tra questi due poli, ma anche questa non è un'operazione semplice, visto che di solito produce quello che Roger Odin ha definito un «valzer dell'indecisione» nel suo libro Gli spazi di comunicazione (p. 22 dell'edizione italiana, pubblicata da La Scuola). In questo testo, Odin parte dalla sottolineatura di un problema analogo, con la contrapposizione tra due paradigmi. Da un lato c'è un approccio che definisce immanentista, secondo cui un testo (letterario, cinematografico, videoludico, ecc.) ha delle caratteristiche strutturali fisse e bisogna guardare esse senza considerare ciò che sta all'esterno del testo.

Roger Odin Il libro di Roger Odin: Gli spazi di comunicazione

Viceversa, il paradigma che Odin chiama pragmatico è quello in cui si osserva la relazione con il contesto. In realtà - aggiunge sempre Odin - molti approcci di questo genere finiscono comunque per ricadere nell'immanenza e, alla fine, si limita a studiare gli effetti che un certo testo ha prodotto su un determinato pubblico, senza riuscire a spingersi molto oltre. A metà strada, ci sono le posizioni che rimangono incastrate in un «valzer dell'indecisione», come si è detto. L'immanenza è rassicurante, dal punto di vista teorico, perché offre delle fondamenta su cui potersi appoggiare.



D'altro canto, la comunicazione presuppone, con il suo funzionamento, di uscire da questo rigido schematismo. Ciò che si comunica non è ciò che si riceve, in termini di trasmissione del messaggio, e questo vale anche per un testo, in quanto atto comunicativo. Odin, in risposta a tutto ciò, propone un approccio che definisce semio-pragmatico, in cui separa radicalmente lo spazio dell'emissione da quello della ricezione.



Ma chi è l'autore di un videogioco?

Da un lato, ci sono tante ottime ragioni per voler approfondire cosa l'autore avesse "voluto dire" con il suo testo. Motivazioni storiche, per esempio, legate al contesto sociale di cui quel testo è espressione. Dall'altro lato, ci sono anche ottime ragioni per voler scoprire che cosa "vuol dire" un testo per varie tipologie di pubblico. Le riflessioni storiche, linguistiche e filologiche sulla Divina Commedia coesistono con le riflessioni sugli usi e le interpretazioni di quell'opera nel mondo contemporaneo, magari in contesti non occidentali.

Quando si parla della Divina Commedia, però, la paternità è ben chiara, come nella maggior parte dei testi letterari. L'opera è stata scritta da Dante Alighieri, che pertanto ne è l'autore. Per i videogiochi, però, le cose non sono così semplici.

In realtà - va anche detto - non sono così semplici neanche in letteratura. Nemmeno nel caso della Divina Commedia, visto che non è rimasto l'autografo dell'opera (ovvero il manoscritto originale, scritto da Dante stesso). Il testo che si legge oggi è basato su altri codici, dopo un attento lavoro filologico. Per cui, per quanto vicino all'originale, non si può nemmeno avere l'assoluta garanzia che rispecchi in ogni singola parola quanto effettivamente scritto da Dante.



Spostandosi invece in un contesto contemporaneo, la figura dell'editor può a sua volta mettere in crisi questa assolutizzazione dell'autore. Esistono infatti romanzi in cui la mano dell'editor (o degli editor) è ben presente e chiede all'autore di apportare grandi modifiche al testo, per ragioni di spendibilità commerciale o altro. In un caso del genere si può ancora dire che quel romanzo sia solo ed esclusivamente espressione della volontà di quel particolare autore?



Con il cinema il discorso è ancor più complesso. Per ragioni storiche, si tende a identificare il regista come l'autore di una pellicola. L'operato di molti registi è ben riconoscibile e sicuramente sanno dare un tocco stilistico ai film, ma non sono certo le uniche figure coinvolte nel processo creativo. L'apporto degli sceneggiatori, per esempio, è fondamentale, ma vengono raramente ricordati al di fuori degli addetti ai lavori.

Nei videogiochi, infine, non è nemmeno possibile trovare un esatto corrispettivo del regista cinematografico. Nel senso comune si identifica talvolta il game designer, come corrispettivo, ma è un parallelismo improprio. Si tende infatti a immaginare il game designer come il creativo che propone idee innovative, ma molto spesso il suo ruolo è ben più tecnico e "matematico", legato al bilanciamento del gioco. Si potrebbero anche citare il producer e il director, entrambi ruoli apicali, chiamati a supervisionare il progetto videoludico nel suo insieme e, quando si parla di produzioni non particolarmente grandi, spesso sovrapponibili. In linea di massima, il producer tiene d'occhio le scadenze, le risorse a disposizione, si interfaccia con altre realtà, ecc., per cui ha una visione tendenzialmente più organizzativa del progetto. Il director, invece, controlla la coerenza del videogioco, tiene d'occhio la coesione del team e si assicura che il loro lavoro proceda nella stessa direzione. In collettivi molto grandi, le varie sezioni possono avere dei director specifici, per cui può per esempio esserci uno o più art director.



Quindi il director è l'autore di un videogioco? O è il game designer? O un'altra figura ancora?



Tunic è stato creato solo da Andrew Shouldice Vampire Survivors è stato ideato solo da Luca Galante, in arte Poncle

Dare una risposta univoca è probabilmente impossibile e, anche facendola emergere, varrebbe solo per determinate tipologie di produzioni. Il medium videoludico - non bisogna dimenticarlo - è molto più internamente differenziato rispetto al panorama letterario e cinematografico, per cui sarebbe poco significativo trovare una singola figura. Che cosa avviene allora, solitamente?a un titolo in sviluppo, a prescindere da quello che è il suo effettivo ruolo. Questo è molto semplice quando ci si trova davanti a videogiochi realizzati da una sola persona , ma negli altri casi si tende a ricorrere a un concetto difficile da definire nel dettaglio, ma su cui c'è un certo accordo all'interno del senso comune: è il concetto di stile.

Lo stile viene generalmente inteso come espressione della specificità: è ciò che rende riconoscibile l'operato di un certo individuo o di un team. È specifico, ma non necessariamente individuale, ed è per questa ragione che nel medium videoludico emerge spesso questa alternanza tra determinati nomi e software house. Facendo un passo indietro e pensando al cinema, la maggior parte delle persone sarebbe probabilmente concorde nel riconoscere uno "stile" di Kubrick o di Tarantino, ma sarebbe anche propensa al poter parlare di uno "stile Pixar". Si può anche giocare con il concetto, vedendo quanto sia estendibile: le opinioni sull'esistenza o meno di uno "stile Netflix", per esempio, iniziano a essere molto discordanti.

Allo stesso modo, sempre restando nella prospettiva delle chiacchierate, molte persone riconoscerebbero uno "stile Miyamoto" ma potrebbero anche facilmente identificare una sorta di "stile Nintendo". Tutto ciò ha anche delle ragioni storiche, legate all'evoluzione del medium videoludico, visto che nei suoi primi anni di vita c'era ben poco interesse a riconoscere la paternità delle opere a specifici lavoratori, anche per ragioni contrattuali. E in seguito, quando i nomi hanno iniziato a emergere, è stato spesso per sfruttarne la popolarità. Quando fu pubblicato Sid Meier's Pirates! Nel 1987, il nome di Sid Meier fu premesso al titolo stesso per capitalizzare l'apprezzamento che l'autore aveva raccolto con un'altra tipologia di videogiochi (i simulatori di volo). L'aneddoto è in realtà dibattuto e sono emerse diverse ragioni sul perché di questa proposta, ma tutte concordano nell'avere in Meier un nome di richiamo da andare a spingere.



Il caso Metal Gear

Hideo Kojima è certamente un nome di richiamo, come lo fu al tempo Sid Meier, questo è indubbio. Le discussioni emerse dopo l'annuncio di Metal Gear Solid Delta hanno però fatto riemergere una volta di più gli interrogativi sull'autorialità videoludica. Metal Gear è un prodotto dell'autore-Kojima o dell'autore-Konami? La questione non viene qui posta in termini di diritti, ma di autorialità. Da un lato si può considerare Hideo Kojima come una semplice parte di quell'autorialità collettiva che è il team dietro alla saga. Gli si può anche riconoscere una posizione di primus inter pares, di primo tra pari, che ha saputo dare un tocco di riconoscibilità alla serie ma sempre, appunto, all'interno di un lavoro collettivo.

Se si ragiona in quest'ottica, l'operazione dietro a Metal Gear Solid Delta suscita ben poche perplessità: l'autore collettivo Konami si muove per riproporre una sua creazione, anche in assenza del suo primus inter pares Kojima. A sostegno di questa posizione, si potrebbe anche aggiungere che diversi remake videoludici hanno raggiunto risultati molto interessanti, come col recente Resident Evil 4, anche senza alcune figure chiave coinvolte nel lavoro originario. Viceversa, se si va a considerare Metal Gear come un prodotto primariamente nato dall'autore-Kojima, ecco che questa operazione appare subito pericolosa, forse persino offensiva, di una entità esterna che si appropria del suo lavoro.



Su Metal Gear Solid Delta ci sono ancora diversi interrogativi e non è chiaro come il progetto verrà portato avanti. Alcune dichiarazioni fanno ipotizzare una certa fedeltà, perlomeno sul versante narrativo, all'esperienza originaria, ma non è così scontato. Potrebbero esserci, in primo luogo, dei "tradimenti", delle modifiche anche su questo versante. Modificare la componente interattiva di un videogioco, inoltre, significa comunque operare un cambiamento che va a toccare la sfera autoriale, soprattutto in un caso come Metal Gear, così come i mutamenti grafici difficilmente risultano neutrali.

Col tempo si avranno maggiori informazioni su Metal Gear Solid Delta, per scoprire quanto e come si discosterà dall'originale. Il giudizio su simili modifiche cambierà molto, da persona a persona, anche in base a come percepiscono l'autorialità videoludica. Per alcuni potrebbe essere una operazione invasiva, di un ente esterno che va ad appropriarsi del lavoro di un autore per modificarlo. Una situazione, peraltro, emersa in tantissimi casi nel corso della storia, soprattutto dopo la morte di chi ha realizzato l'opera classica. Altri potrebbero invece vederla come l'operato di un team che, in quanto autore collettivo, porta avanti un progetto che è frutto del proprio ingegno, pur in assenza di Kojima.