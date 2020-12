Awards 2020: si vota per eleggere i migliori giochi dell'anno

Come ogni anno, il sipario sugli Everyeye Awards sta finalmente per spalancarsi. È stato un 2020 piuttosto turbolento, c'è da ammetterlo, ma anche a fronte di indiscutibili problematiche il mondo videoludico non si è fermato, e ha sfornato una serie di produzioni di altissimo spessore. Mentre la truppa della redazione lavora per allestire gli ultimi dettagli della cerimonia, non possiamo far altro che chiedere il vostro contributo per premiare i giochi più meritevoli degli ultimi 12 mesi. Lo ripetiamo ogni anno, ma vale la pena ribadirlo fino alla fine: è sempre e soltanto grazie a voi lettori se possiamo dar vita a uno show che omaggi al meglio l'industria dei videogiochi. Non potevamo dunque fare a meno di chiedere il vostro l'aiuto, dal momento che incarnate il fulcro della nostra bellissima community!



E quindi, cari lettori e lettrici, esponete pure pubblicamente le vostre preferenze, confrontatevi nello spazio dei commenti ed eleggete quelli che sono per voi i prodotti migliori del 2020. Che lo spettacolo abbia inizio!

Gioco dell'Anno

Si parte, come sempre, dalla categoria più gettonata: anche quest'anno, il numero di candidati forma una lista davvero molto nutrita, che contiene sia i titoli della generazione appena finita, sia di quella appena cominciata. Chiaramente, l'elenco comprende giochi appartenenti alle categorie più disparate, e ancora una volta scegliere il migliore non sarà affatto un'impresa semplice. Non vi resta dunque che votare per il vostro preferito nella pagina dedicata al sondaggio sul gioco dell'anno 2020!

Most Wanted 2021

L'alba della Next Gen porta con sé un carico smodato di aspettative: abbiamo appena iniziato a scalfire la superficie di quello che ci attende nel prossimo anno, ma tra i giochi annunciati si intravedono già da ora produzioni di altissimo spessore. In mezzo a esclusive Sony e Microsoft e opere multipiattaforma, scegliete il vostro personalissimo Most Wanted nel sondaggio sul gioco più atteso del 2021.

Sorpresa dell'anno

Quest'anno abbiamo voluto istituire una nuova categoria per gli Everyeye Awards, dedicata a quei giochi che più di altri sono riusciti a guadagnarsi un posto al sole. Da Animal Crossing New Horizons (inaspettato fenomeno di costume della primavera 2020) a Fall Guys (il gioco più popolare dell'estate) passando per l'indie Hades, Mario Kart Live Home Circuit (che dona nuovo smalto alla celebre serie Nintendo) e Astro's Playroom, ben più che una semplice demo, quanto una vera e propria dimostrazione delle capacità del DualSense di PlayStation 5. Si vota per eleggere la sorpresa del 2020.

Categorie di genere

Miglior Sparatutto

Rispetto allo scorso anno, nel 2020 la categoria degli sparatutto non ha conosciuto un gran quantitativo di esponenti. Ciò non toglie, in ogni caso, che l'offerta proposta per gli amanti degli shooter non sia di grandissima qualità: tra il clamoroso Doom Eternal e il solidissimo COD Warzone, inoltre, fa capolino un kolossal in VR come Half-Life Alyx, che segna anche il ritorno sulle scene della storica serie di Valve. Preferite massacrare demoni infernali, soldati nemici o i membri dell'esercito Combine? Diteci le vostre preferenze votando nella pagina del sondaggio sul miglior sparatutto del 2020.



Miglior Action Adventure

La categoria degli action adventure è da sempre la più varia: al suo interno infatti confluiscono opere con caratteristiche ludiche che possono anche risultare molto diverse tra di loro, ma che nel complesso sono unite dal gusto per l'avventura, sia essa bidimensionale, tridimensionale, isometrica o in prima persona. La lista è senza dubbio molto densa di nomi di spessore, e non vi resta che selezionare il gioco che preferite nella pagina del sondaggio sul miglior action adventure del 2020.



Miglior GDR

Non si può certo negare che il 2020 sia stato un anno avaro di esperienze ruolistiche di pregio. Basti pensare al neo arrivato Cyberpunk 2077 oppure, tornando un po' più indietro di qualche mese, a un prodigio come Persona 5 Royal o al notevole remake di Final Fantasy 7; ma accanto ai titoli dalla nomea più vibrante, non mancano opere meno celebri ma non per questo meno potenti e d'impatto. Come in ogni GDR che si rispetti, le scelte sono importanti: motivate la vostra nella pagina del sondaggio sul miglior gioco di ruolo del 2020.



Miglior Strategico/Gestionale/Simulativo

Una categoria, quella dei giochi strategici/gestionali, spesso snobbata ma che nasconde in realtà interessanti sorprese. Nel 2020 sono usciti titoli capaci di rappresentare nel migliore dei modi questo genere, da Gears Tatics (una nuova interpretazione per la serie Microsoft, e chissà che non possa avere un sequel) a Crusader Kings 3, passando per il ritorno di Desperados e l'immortale Football Manager. Senza dimenticare le riedizioni di Pikmin 3 e Age of Empires 3. Sono aperte le votazioni per eleggere il miglior strategico/gestionale del 2020



Miglior Picchiaduro

Nel 2020 non sono usciti tantissimi picchiaduro e la nostra selezione include solamente quei titoli che si sono distinti particolarmente durante l'anno. Dal fenomeno Granblue Fantasy Versus alle nuove edizioni di Mortal Kombat 11 e Street Fighter V, senza dimenticare l'roginale Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] e il primo videogioco basato sulla serie giapponese One Punch Man. Si vota per eleggere il miglior picchiaduro del 2020.



Miglior Platform

La battaglia per il titolo di miglior gioco di piattaforme vede sfidarsi quattro validissimi esponenti: Sackboy Una Grande Avventura (uno dei giochi di lancio di PS5), Astro's Playroom (preinstallato su PS5 e pensato per dimostrare le potenzialità del DualSense), la raccolta Super Mario 3D All-Stars (include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy) e infine Crash Bandicoot 4 It's About Time, gioco che segna il ritorno del celebre peramele dopo il successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Si vota per eleggere il miglior platform dell'anno.



Miglior Racing

Tanti i racing game pronti a darsi battaglia per vincere il premio di miglior videogioco di corse dell'anno. Codemasters domina la pista con ben due giochi (DiRT 5 e F1 2020), da non sottovalutare WRC 9 di Nacon e due titoli maggiormente orientati alla simulazione come Assetto Corsa Competizione e Project Cars 3. Outsiders, Mario Kart LIVE Home Circuit, che trasporta la frenesia della serie Nintendo nel mondo reale grazie al supporto per la Realtà Aumentata. Si vota per eleggere il miglior racing game del 2020!



Miglior Sportivo

Anno decisamente particolare per i giochi sportivi, la pandemia Coronavirus ha costretto le grandi federazioni a interrompere le competizioni per mesi e questo ha avuto ripercussioni, ovviamente, anche sulle relative controparti virtuali. Si rinnova la sfida per il titolo di miglior gioco di calcio tra FIFA 21 e eFootball PES 2021 mentre NBA 2K21 concorre come unico gioco di basket. Da segnalare anche produzioni più arcade come Captain Tsubasa Rise of New Champions e Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Qual è il miglior videogioco di sport del 2020?



Miglior videogioco indipendente

La categoria del miglior gioco indipendente nasconde spesso tantissime piccole gemme che, nel mare delle produzioni Tripla A, rischiano di passare inosservate. Il 2020 non ha fatto eccezione, e nell'elenco trovano posto opere di grandissimo spessore ludico, narrativo e artistico. Siete pronti a eleggere il vostro preferito? Potete farlo nella pagina del sondaggio sul miglior gioco indie dell'anno.



Miglior gioco multiplayer

La componente multigiocatore, sia online che in locale, riveste sempre più importanza all'interno del panorama videoludico, e danno la possibilità alle varie produzioni di vivere ben oltre i titoli di coda del singleplayer: quest'anno sono ben due i giochi della serie Call of Duty a contendersi la corona, ma non vanno sottovalutati fenomeni come Fall Guys, Animal Crossing New Horizons e l'originalissimo Mario Kart Live Home Circuit. A voi la parola: motivate le vostre preferenze nella pagina del sondaggio sul miglior gioco multiplayer del 2020.



Miglior esperienza VR/AR

Ogni anno ci auguriamo che la realtà virtuale cominci a diffondersi sempre di più nella speranza che una fetta più ampia del pubblico possa usufruire di veri e propri gioielli in VR. Purtroppo simile tecnologia non è riuscita ancora ad espandersi a macchia d'olio, ma ciò non toglie che inizino a sopraggiungere sempre più produzioni degne della nomea di capolavori. Diteci le vostre preferenze nella pagina dedicata al sondaggio sulla migliore esperienza VR/AR.

Categorie Tecniche

Miglior colonna sonora

La qualità artistica di un gioco è imprescindibile dalla sua colonna sonora. La musica comunica al pari della sceneggiatura, e alle volte si dimostra addirittura parte integrante del game design: ecco perché una buona soundtrack contribuisce ad aumentare in maniera assai concreta l'esperienza ludica. Quest'anno la battaglia è assai ardua: motivate le vostre scelte nella pagina del sondaggio sulla migliore colonna sonora. Si vota per eleggere la miglior colonna sonora dell'anno.



Miglior direzione artistica

Mondi divorati dalla corruzione, città messe in ginocchio da un virus e dalla mostruosità dell'uomo, metropoli futuristiche, panorami fiabeschi e vaste lande orientali sono solo alcune delle ambientazioni che fanno da palcoscenico per le più belle avventure di questo 2020. Votate le vostre preferenze nella pagina del sondaggio sulla miglior direzione artististica del 2020.



Miglior grafica

Nel 2020, complice il salto generazionale con l'arrivo di Xbox Series X e PlayStation 5 abbiamo avuto giochi dalla grafica incredibilmente curata, in alcuni casi capaci anche di stabilire nuovi standard per le piattaforme di riferimento. Il remake di Demon's Souls è certamente un esempio concreto in questo senso ma non possiamo non citare anche The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e Gears Tactics. Si vota per eleggere il gioco con la miglior grafica del 2020: di seguito i nostri candidati, lo spazio commenti è a disposizione per motivare la vostra scelta.



Miglior sceneggiatura

Una categoria che per molti rappresenta il cuore pulsante dell'esperienza con i videogiochi. I nostri candidati al premio di miglior sceneggiatura del 2020 sono nati soprattutto dalla penna di creativi mai domi. Un grande videogioco deve avere una sceneggiatura curata e l'anno che sta per finire ha visto giochi di assoluto spessore conquistare le luci della ribalta: da Cyberpunk 2077 a The Last of Us Parte 2, passando per Ghost of Tsushima, Immortals Fenyx Rising e Hades. Si vota per eleggere la miglior sceneggiatura del 2020.



Miglior personaggio

Si accende la battaglia per il premio di miglior personaggio dei videogiochi del 2020. The Last of Us Parte 2 sembra fare la parte del leone con due personaggi in nomination (ci riferiamo a Ellie e Abby, senza troppe sorprese), in lizza anche il giovane Miles Morales (protagonista di Marvel's Spider-Man Miles Morales), Jin di Ghost of Tsushima e Zagreus di Hades. E' tempo di votare il miglior personaggio dell'anno!Si vota per eleggere il miglior personaggio del 2020.



Miglior Remake/Remaster

Final Fantasy VII Remake è stato uno dei giochi più attesi dell'anno ma sono tanti i remake e le remaster che durante il 2020 hanno conquistato il pubblico, vuoi grazie al traino nostalgico, vuoi grazie alle effettive qualità delle produzioni. Dopo il grande successo di Resident Evil 2, Capcom ha pubblicato Resident Evil 3 Nemesis mentre Nintendo ha approfittato del trentacinquesimo anniversario di Super Mario per presentare Super Mario 3D All-Stars, raccolta che include tre classici come Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Nel 2020 abbiamo assistito anche al ritorno di Mafia e Mafia II, di Call of Duty Modern Warfare 2 e di Demon's Souls, uno dei più acclamati giochi di lancio per PS5. Si vota per eleggere il miglior remake/remaster dell'anno!

Migliori Esclusive

Miglior esclusiva PlayStation

La lineup PlayStation del 2020 si è contraddistinta per l'uscita di tante produzioni di rilievo come The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, il primo acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori giochi di tutti i tempi. L'uscita di PlayStation 5 ha portato in dote titoli del calibro di Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales, oltre ad Astro's Playroom, capace da solo di mostrare le potenzialità del DualSense. E' arrivato il momento di eleggere la miglior esclusiva PlayStation 4 e PS5 del 2020.



Miglior esclusiva Switch

Nintendo ha saputo diversificare la lineup di Nintendo Switch proponendo un buon mix tra nuovi giochi e remastered di vecchi classici. Da citare Animal Crossing New Horizons, uno dei titoli di maggior successo dell'anno, senza dimenticare Paper Mario The Origami King, Hyrule Warriors L'Era della Calamità (prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild), l'originale Mario Kart LIVE Home Circuit, la raccolta Super Mario 3D All-Stars e la riedizione Deluxe di Pikmin 3.Si vota per eleggere la miglior esclusiva Nintendo Switch del 2020



Miglior esclusiva Microsoft

La libreria Xbox nel 2020 si è arricchita con numerose esclusive di grande prestigio, anche se forse è mancato un vero e proprio system seller, ruolo inizialmente ricoperto da Halo Infinite, rimandato però all'autunno 2020. Il catalogo di esclusive Microsoft è stato comunque ricco di sorprese tra Grounded di Obsidian, Bleeding Edge di Ninja Theory, Ori and the Will of the Wisps, Gears Tactics e Microsoft Flight Simulator. E' arrivato il momento di votare la miglior esclusiva Microsoft del 2020: a voi la parola!



Miglior esclusiva PC

Poche le esclusive PC propriamente dette, ma tra queste trovano spazio produzioni di altissimo profilo come Half-Life Alyx, Baldur's Gate 3 (ancora in Early Access), A Total War Saga Troy di Creative Assembly, Valorant di Riot Games e Medal of Honor Above and Beyond di Respawn, gioco VR che ha l'impegnativo compito di rilanciare la serie bellica di Electronic Arts, ferma da quasi un decennio.Si vota per la miglior esclusiva PC del 2020.

Supporto post lancio, miglior piattaforma e servizio in abbonamento

Miglior supporto post lancio

Grazie al continuo supporto post lancio è possibile mantenere in vita titoli non recentissimi, prendiamo ad esempio il caso di No Man's Sky, tanto criticato al lancio quanto acclamato a qualche anno dalla sua pubblicazione, proprio grazie agli sforzi di Hello Games che nel tempo ha lanciato numerose espansioni che hanno aggiunto tantissime novità. E lo stesso si può dire per Destiny 2 (il primo Destiny è probabilmente il gioco che ha sdoganato il concetto di Giochi come Servizi al grande pubblico), senza ovviamente tralasciare Rainbow Six Siege con nuovi operatori e missioni che arrivano a cadenza regolare, Fortnite con il suo sistema di stagioni e Apex Legends di Respawn, altro gioco che può contare su un supporto post lancio piuttosto esteso. E' il momento di votare!



Miglior sistema di gioco

Categoria destinata ad accendere più di una discussione, quella per il miglior sistema di gioco dell'anno. Tutte le piattaforme attualmente in commercio si sono distinte durante l'anno, chi per le esclusive (come nel caso di Nintendo Switch e PlayStation 4) e chi per i servizi (pensiamo all'ecosistema Xbox e al Game Pass) e non possiamo dimenticare l'arrivo di PS5 e Xbox Series X/S, console animate da filosofie diverse ma ugualmente capaci di attirare le attenzioni di milioni di giocatori. Non possiamo ovviamente tralasciare il PC e nemmeno trascurare gli sforzi (per quanto forse non sufficienti) di Google per rendere sempre più appetibile la piattaforma Stadia. Si vota per il miglior sistema dell'anno.



Miglior servizio in abbonamento

I servizi in abbonamento stanno diventando un punto focale del mercato videoludico e sono sempre di più i giocatori che scelgono di abbonarsi ad un servizio per avere accesso a un catalogo di giochi più o meno vasto pagando una quota mensile. Da Xbox Game Pass a EA Play, passando per Apple Arcade, PlayStation Now e NVIDIA GeForce Now, senza dimenticare Google Stadia PRO, che ogni mese permette di accedere ad una selezione di giochi gratis e bonus per la piattaforma di Big G. Vota il miglior servizio di videogiochi in abbonamento del 2020.