Back 4 Blood, cronache dalla Beta: nei panni dei folli sopravvissuti

Tutto è iniziato con un verme. Un parassita strisciante e subdolo che si è schifosamente insinuato nelle cavità degli esseri umani, fino a fargli perdere il senno. Buona parte degli organismi ospitanti si è trasformata in ripugnanti creature note come Infestati, veloci, aggressivi, e decisamente rognosi. Di quelli che ti sbucano alle spalle quando meno te l'aspetti: prima magari se ne stanno zitti zitti dietro qualche angolino, e poi ti saltano addosso biascicando versi insensati. Per fortuna non tutti sono stati preda di questi vermi rivoltanti: c'è chi è sopravvissuto e, invece di piagnucolare e arrendersi alla fine del mondo, ha ben pensato di armarsi di tutto punto e riprendersi il controllo della Terra.



Perché in fondo anche l'apocalisse può diventare un'occasione per divertirsi. Vero è che le premesse narrative di Back 4 Blood non sono delle più originali, ma alla fin fine non è questo che conta: è sufficiente trovare una scusa per sbrandellare orde di infetti, e tanto basta per ritenersi soddisfatti. E se per farlo potremo vestire i panni di alcuni sopravvissuti alquanto sopra le righe, beh...allora il massacro indiscriminato di bestie fameliche può anche trasformarsi in una festa. A base di frattaglie, sangue, mazze chiodate, fucilate e mitragliate, ma pur sempre una festa. A quanto pare, in compagnia dei protagonisti di Back 4 Blood, la vita all'interno di una civiltà ormai in rovina non è poi così male.

Angeli sterminatori

Li chiamano Sterminatori, e non a caso: l'obiettivo di questi impavidi sopravvissuti è di uscire fuori dalle mura del campo base, lì nel territorio dei mostri e, possibilmente, non lasciarne integro neppure uno. Bisogna sterminarli tutti, e chi può farlo meglio di un eterogeneo gruppo di uomini e donne che affrontano l'apocalisse col sorriso sulle labbra? Come evidenziato dalla nostra prova della beta di Back 4 Blood, in questa versione preliminare non potremo controllare l'intero manipolo di guerriglieri, ma soltanto cinque personaggi a libera scelta dell'utente. Conosciamoli più nel dettaglio uno a uno, nello stesso ordine con cui appaiono nel menù di selezione.

Iniziamo quindi da Evangelo: un ragazzetto bello tosto, dalla capigliatura sgargiante, l'ultimo arrivato del gruppo eppure già pronto a dire la sua all'interno del team. È in gamba, non c'è che dire, ma soprattutto è veloce: la sua abilità innata gli permette sia di aumentare il proprio vigore, sia di evadere dalle prese, e garantisce persino un bonus velocità di movimento a tutta la squadra. Ah e come arma di default brandisce un machete...niente male davvero!



Segue a ruota Walker, quello che può essere definito il leader degli Sterminatori, o quantomeno quello con più esperienza sul campo. D'altronde è un veterano di guerra, uno di quelli che in mezzo ai casini sa cavarsela.

È indiscutibilmente letale ed è dotato anche di una tempra morale da vero trascinatore: tant'è che in sua compagnia la squadra guadagna un bonus salute, e le uccisioni di precisione migliorano la sua mira. Lo strumento d'elezione è una Glock 23: tradizionale sì, ma mortale tra le sue mani.



Si passa poi a Holly, "la classica ragazza del college con una mazza da baseball". Questa tipetta ha energia da vendere, e sembra uscita da uno di quei teen-horror in cui gli adolescenti fanno sempre una brutta fine. Ecco, se fossimo in un film del genere, lei massacrerebbe a suon di legnate anche il serial killer di turno.

La sua mazza si chiama Dotty ed è un ottimo strumento per spappolare qualche cervello di infetto: l'instancabile Holly, quando è presente nel team, offre un incremento del vigore a tutti i compagni, e in più guadagna per sé un bell'aumento dei danni. Reputa se stessa come il "collante che tiene insieme il gruppo", e si definisce anche una "tenerona"... lo si nota specialmente quando prende a randellate i crani degli Infestati.



È ora il turno di Ma': una di quelle che tutti vorremmo come mamma. Aggressiva sì, e anche piuttosto mortifera, eppure... come dire... capace di trasmettere una sicurezza quasi "materna".

In sua compagnia, infatti, la squadra ottiene una vita extra, e la signora in questione è capace di rianimare subito un membro del team neutralizzato (anche se solo una volta per livello). La sua doppietta, chiamata La Belga, è poi un ottimo strumento per suonare una ninna nanna di piombo ai mostri. Peccato solo che dopo non si sveglino più.



Chiude (momentaneamente) il cerchio l'occhialuto Hoffman, un uomo che non ha certo l'aria del guerrigliero ma che, invece, sa esattamente come destreggiarsi contro le orde degli Infestanti. E vede sempre il lato positivo di ogni cosa: del resto, l'apocalisse lo diverte, e non poco.

Ogni scusa è buona, dunque, per gettarsi nella mischia e far cantare i proiettili, ed ecco perché con lui in squadra l'intero gruppetto di Sterminatori riceve un aumento della capienza di munizioni, mentre Hoffman stesso, dopo aver ucciso un Infestato, ha maggiori possibilità di trovare nuove scorte di pallottole. La sua pistola M1911, in fin dei conti, non può rimanere a secco troppo a lungo.



I nostri Angeli Sterminatori non terminano qui: all'appello mancano Doc, Jim e Karlee. Non vediamo l'ora di conoscerli ben bene, e di sventrare qualche creatura insieme a loro; tuttavia dovremo attendere la versione completa, dal momento che nella fase di beta questi tre Sopravvissuti non sono selezionabili. Insomma, si fanno desiderare...

Azione sul campo

Indubbiamente il primo istinto di tutti i nuovi giocatori è quello di fiondarsi subito nel bel mezzo dell'azione, ma è meglio fermarsi un secondino, prima di scendere in battaglia. In tal caso il campo base Fort Hope fa al caso nostro: è un hub centrale, un fortino allestito su misura per evitare irruzioni dall'esterno. Qui dentro un manipolo di sopravvissuti ha allestito una società in miniatura dove il business primario è... la guerra!

Per ora l'estensione del rifugio è abbastanza contenuta, e le interazioni sono ridotte al minimo indispensabile, ciononostante non è da escludere che nell'edizione completa ci sia spazio per un ampliamento di Fort Hope che ci invogli a trascorrere più tempo "al sicuro" tra una missione e l'altra. In ogni caso, in questo campo base potremo sia partire per la Campagna principale, sia cimentarci nella modalità Versus, sia ancora scambiare due chiacchiere con gli NPC o fare una capatina all'armeria, per testare le tantissime bocche da fuoco che Back 4 Blood mette a nostra disposizione. Il banco più importante è però quello per modificare i mazzi personalizzati di Carte, che sappiamo essere uno degli aspetti ludici più importanti dell'intero gameplay, e che ci daranno la facoltà di ottenere bonus alla salute, al vigore, alla difesa e ad altre variabili. Tutto questo si rivelerà piuttosto utile una volta gettatici nella mischia, ed è qui che il sanguigno e adrenalinico cuore di Back 4 Blood inizia a pulsare a tutta forza.



L'inizio della missione è tendenzialmente tranquillo: la classica quiete prima della tempesta. Si aspetta il raduno dei compagni, si aprono le casse per rifornirsi di munizioni, si comprano degli strumenti utili (da nuove armi a granate e medikit) e poi, una volta pronti, si apre la porta verso l'inferno. Un inferno in cui siamo noi a infliggere il tormento ai dannati.

Il furente massacro di Infestati - ha ragione Hoffman! - è molto, molto divertente, e l'elettrizzante mattanza diventa più coinvolgente se vissuta con i giusti compagni. Alleati con cui comunicare, valutare strategie, creare una sinergia di morte che lascia tutti appagati e, soprattutto, vivi. Insieme a un gruppetto affiatato si possono creare manovre offensive più elaborate, diversivi, tattiche di copertura per barricarsi in un luogo sicuro, dare respiro a un compagno per permettergli di curarsi, aiutarlo a rialzarsi dopo un K.O, indicargli la posizione delle munizioni o l'assalto di un Infestato alle sue spalle.



È vero che lo stealth non è contemplato, ma agire con la dovuta attenzione aumenta le probabilità di non allertare le cosiddette orde, magari evitando di sparare alla cieca e beccando così manipoli di uccelli che allarmano ondate di mostri.

Infine, quando ci si muove all'unisono, come una vera squadra, non mancano neppure i momenti di pausa, quelli nei quali, dopo aver ripulito un'area, gli Sterminatori conversano tra di loro, con brevi e mirate linee di dialogo che arricchiscono il loro profilo caratteriale e al contempo ci rivelano dettagli del loro passato, per farci capire che la storia dello shooter di Turtle Rock si muove di pari passo col gameplay. Ed è anche per questo che potrebbe valere la pena sopravvivere (e uccidere) nel mondo al collasso di Back 4 Blood.