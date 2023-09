Prima di Baldur's Gate 3: BG 1&2 sono giochi immortali da riscoprire subito

"Posso scrivere poche parole e far sì che persone a chilometri di distanza - persone che non ho mai incontrato e che mai incontrerò - ridano sino a piangere lacrime di gioia o piangano lacrime di reale tristezza, il tutto per persone che non esistono, non sono mai esistite e mai esisteranno. Se questa non è letteralmente magia, non so cosa possa esserlo." È Neil Gaiman a riassumere in una manciata di righe lo straordinario potere che hanno le grandi storie. Lo smarrirsi in mondi inventati può essere il prodotto di un libro, un graphic novel, un film, un videogioco...ma c'è qualcosa di particolarmente speciale nel riunirsi attorno a un tavolo e comporre, con il solo supporto di parole e immaginazione, un'epica avventura tra dungeon e draghi.



Oggi come nel tardo 1998, la possibilità di raccontare - e raccontarsi - storie memorabili è il nucleo fondante che anima i grandi GDR. Un'esigenza che spiega da sola le oltre cinque milioni di copie già vendute da Baldur's Gate 3 e il perché ancora oggi i suoi due predecessori siano amatissimi. In una contingenza che vede il capolavoro di Larian Studios condurre avventurieri erranti tra i Reami Dimenticati anche su PS5, non c'è momento migliore per riscoprire le ragioni che fecero il successo dei due titoli BioWare.

Le origini del mito

Nel 1995, il mondo del gaming dava il benvenuto - tra gli altri - a Command & Conquer, Chrono Trigger, Mortal Kombat 3, Rayman, Donkey Kong Country 2. In quello stesso anno, due dottori in medicina con la passione per i videogiochi e per Dungeons & Dragons fondavano una software house in Canada. Ray Muzyka e Gregory Zeschuk - insieme a Augustine Yip - avevano appena dato vita a BioWare. Il tutto senza alcun tipo di esperienza pregressa nel mondo dello sviluppo videoludico.

Il primo progetto della neonata software house - destinata a deliziare i futuri videogiocatori con le saghe di Mass Effect e Dragon Age, oltre al mai dimenticato Star Wars: Knights of the Old Republic - fu Shattered Steel, un'avventura a base di mech edita da Interplay, publisher che proprio in quel periodo si era aggiudicato i diritti per la realizzazione di nuovi videogiochi legati all'immaginario di Dungeons & Dragons.



Quando i fondatori di BioWare presentarono una prima demo del loro secondo progetto - battezzato Battleground: Infinity e destinato a essere una sorta di MMO-RPG -, fu proprio Interplay a proporre al team di rinunciare all'idea di una nuova IP per appoggiarsi invece a un marchio già conosciuto: D&D. Visto l'entusiasmo degli sviluppatori, grandi appassionati del GDR cartaceo, non ci fu bisogno di ripeterlo due volte e la decisione fu presa.

Iniziò così un percorso fatto di ambizione, passione e una buona dose di improvvisazione e incoscienza, stemperata di tanto in tanto dal supporto tecnico offerto da Interplay, tramite Black Isle Studios. Come accennato, in quel di BioWare l'esperienza diretta nel campo della programmazione videoludica non era infatti troppo consolidata, eppure già erano partiti i lavori per la creazione di un engine nuovo di zecca, battezzato Infinity e destinato a ospitare il futuro Baldur's Gate.



Inizialmente conosciuto come Forgotten Realms, il GDR iniziava così a prendere forma, mentre a bordo del progetto salivano marinai tanto intraprendenti quanto inaspettati. È il caso di James Ohlen, Lead Designer del titolo. Privo di qualsiasi esperienza in campo videoludico, quest'ultimo era stato raggiunto da Ray Muzyka e

Gregory Zeschuk su suggerimento dei gestori di una fumetteria locale, che lo avevano descritto come un master molto apprezzato dai giocatori di D&D della zona. "Avevamo questa folle idea che di conseguenza sarebbe stato capace di raccontare storie. - ricordano i fondatori di BioWare - E avevamo ragione!" In questo clima, si decise che la trama del GDR si sarebbe dipanata lungo la Costa della Spada, ambientazione di D&D ben conosciuta dai membri del team canadese. Man mano che la mappa del gioco prendeva forma, James Ohlen recuperava dai propri trascorsi come dungeon master alcuni personaggi destinati a unirsi al party del protagonista. Tra questi - non possiamo non citare l'aneddoto - anche Minsc e Boo, personaggi nati durante una vera campagna di D&D condotta dal Lead Designer in quegli anni. Ohlen era talmente preso dallo sviluppo che spesso dormiva in ufficio, dove peraltro aveva la possibilità di godersi anche una doccia rinvigorente! Il designer fu anche l'unico a lavorare nella settimana del 1996 in cui esordì Diablo: il resto della forza lavoro di BioWare si era gettata a capofitto sul titolo Blizzard. In questo clima entusiasta e informale, gli spunti creativi venivano anche dalle famiglie degli sviluppatori. Ricordiamo ad esempio che Dean Anderson, Lead Artist per Baldur's Gate, ideò il ritratto del personaggio di Imoen utilizzando come modello il viso della moglie.



A questo punto, in casa BioWare c'erano persino troppe idee tanto era l'entusiasmo dei suoi membri e da Interplay arrivò uno stop: il materiale stava diventando troppo vasto per un solo videogioco! Un'osservazione comprensibile, dato che - nonostante i contenuti poi tagliati - Baldur's Gate approdò comunque sul mercato in un'imponente raccolta composta da cinque CD.

Gli autori a ogni modo erano ormai convinti di aver dato vita a un'avventura di spessore e iniziarono ad accarezzare l'idea di poter riutilizzare le idee in eccesso in un eventuale sequel. Non a caso, all'interno del GDR i giocatori possono imbattersi nel misterioso Lord Foreshadow, che potremmo tradurre con "Lord Presagio". Dialogando con quest'ultimo, il party non ottiene alcuna informazione utile ai fini della sua avventura, di cui l'NPC afferma di non sapere effettivamente nulla, ma in compenso il viandante suggerisce al gruppo di visitare la città di Athkatla, destinata - a suo dire - a divenire "molto popolare in futuro". La location sarà in effetti centrale nell'immaginario di Baldur's Gate II.



Baldur's Gate arrivò così su PC nel 1998, nel medesimo anno di titoli del calibro di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Half-Life. BioWare si aspettava, nella migliore delle ipotesi, di poter vendere 500.000 copie del suo GDR, ma solo nel primo anno gli acquirenti furono oltre 2,2 milioni in tutto il mondo. Una community di avventurieri destinata a crescere l'anno successivo, con il lancio dell'espansione Tales of the Sword Coast. Baldur's Gate fu un successo clamoroso di critica e pubblico, che cambiò per sempre il modo di concepire il gioco di ruolo occidentale.

Un sequel ambizioso

Come facilmente prevedibile, nel 1999 presero immediatamente il via i lavori sul sequel, destinato a prendere il nome di Baldur's Gate II: Shadows of Amn. Un intero anno trascorso sui forum per raccogliere il feedback dei giocatori motivò BioWare a innalzare ulteriormente l'asticella. Accanto a obiettivi di carattere tecnico, legati ad esempio a un incremento della risoluzione e ad animazioni più fluide e variegate, i creatori della serie avevano una grande priorità: rendere reali i loro personaggi. Anderson, in particolare, ha più volte raccontato di come la serie di Final Fantasy fosse diventata il nuovo punto di riferimento del team per quanto riguardava il livello di interazione tra i protagonisti. Nel 1997, lo ricordiamo, era arrivato su PlayStation un certo Final Fantasy VII, mentre tra 1999 e 2000 si susseguirono rapidamente Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, ancora oggi tra le iterazioni più amate della saga giapponese.



Il risultato fu uno sforzo collettivo straordinario in casa BioWare, volto a dare spessore ai nuovi - e vecchi - eroi pronti a palesarsi in Baldur's Gate II. Per dare un'idea della mole di lavoro svolta, bastano poche parole degli autori: "[In Baldur's Gate] I compagni si comportavano in maniera piuttosto basilare una volta nel party. Avevamo ventiquattro personaggi reclutabili e, tutti insieme, proponevano meno linee di dialogo della sola Jaheira in Baldur's Gate II". Oltre che sull'estensione della sceneggiatura, la software house si concentrò sul plasmare interazioni dinamiche e credibili tra gli NPC, dotandoli di punti di vista e atteggiamenti in grado di offrire al giocatore un punto di vista unico sull'avventura che stava vivendo. Questo approccio si tradusse anche nell'aggiunta in-game delle romance, assenti dal predecessore e richieste peraltro a gran voce dalla community.

Nonostante le rinnovate ambizioni, i lavori su Baldur's Gate II procedettero in maniera molto più spedita rispetto al primo capitolo. L'engine Infinity era ormai collaudato e gli sviluppatori di BioWare avevano ora alle spalle una notevole esperienza sul campo. Come già accennato, inoltre, nel sequel trovarono spazio diversi contenuti tagliati dal primo viaggio attraverso la Costa della Spada. Già nell'autunno del 2000, dunque, Baldur's Gate II: Shadows of Amn esordiva sul mercato, con una quantità di contenuti monumentale, valsa a BioWare la disperazione dei tester, che nelle fasi di polishing del gioco riuscirono a mettere le mani su ben 15.000 bug.



Il gioco riproponeva concettualmente il medesimo protagonista del primo Baldur's Gate, ma si presentava comunque come un'avventura fruibile da nuovi giocatori. Anche in questo caso, il successo del gioco fu immediato e nel giugno 2001 arrivò sugli scaffali la grande espansione Throne of Baal.

Baldur's Gate I e II: Enhanced Edition

Nonostante il successo della saga, diverse circostanze finirono per rendere sempre più remota la possibilità di assistere al lancio di un Baldur's Gate III. A dispetto dell'interesse dimostrato negli anni da numerose software house - torneremo presto a parlarne su queste pagine -, solo nel 2023 il sogno degli amanti dei GDR BioWare è diventato realtà. A fronte della monumentale operazione portata a termine da Larian Studios ed elogiata nella nostra recensione di Baldur's Gate III, cosa resta oggi dei suoi due illustri predecessori?

A oggi, entrambe le avventure sono fruibili nella loro Enhanced Edition, una versione aggiornata dal punto di vista tecnico e arricchita di alcuni contenuti aggiuntivi. Realizzate da Beamdog, le riedizioni hanno visto la luce tra 2012 e 2013, inizialmente su PC, per poi approdare nel giro di diversi anni su tutte le principali console, oltre che su dispositivi mobile. Tramite l'utilizzo di una versione aggiornata dell'engine Infinity, le due Enhanced Edition hanno potuto beneficiare di un upgrade dal punto di vista grafico.



Oltre al supporto a maggiori risoluzioni e all'incremento di stabilità tramite risoluzione di molteplici bug, i due GDR hanno accolto per l'occasione anche una serie di feature quality of life, con revisioni legate ad esempio all'interfaccia utente o alla gestione dell'inventario. Spazio anche a un rifacimento delle cut-scene a un processo di pulizia della già eccellente colonna sonora originale. Il primo Baldur's Gate ha inoltre potuto retroattivamente beneficiare di alcune delle aggiunte di gameplay introdotte da BioWare nel suo sequel.

Comprensive di avventura base e successive espansioni, Baldur's Gate: Enhanced Edition e Baldur's Gate II: Enhanced Edition hanno inoltre potuto contare anche sull'aggiunta di diversi contenuti inediti, legati in particolare a nuove quest e a personaggi aggiuntivi. Nel primo capitolo, ad esempio, i giocatori possono imbattersi nel monaco Calishita Rasaad yn Bashir, nella maga Neera e nella malvagia guardia Dorn Il-Khan. Il cuore dell'esperienza, a ogni modo, è ancora oggi evidentemente rappresentato dalle campagne originali firmate dagli autori BioWare. Il comparto narrativo dei due GDR è infatti rimasto intatto, con tutte le sue diramazioni, i suoi colpi di scena, le sue scelte difficili. Ogni evento ruota intorno al protagonista/giocatore, che dopo aver scelto il proprio allineamento morale è pronto a imbarcarsi in un'avventura indimenticabile.



Le Enhanced Edition hanno lasciato ovviamente intatto anche lo stile di gameplay, con Baldur's Gate I e II che conservano l'originale visuale isometrica e il sistema di combattimento in tempo reale con supporto alla pausa tattica. Un modello ibrido tra il sistema a turni e il real time puro, scelto in origine da BioWare con l'intento di dirimere le controversie che vedevano i suoi membri suddivisi in fazioni fautrici

dell'uno o dell'altro approccio. I fondali e le ambientazioni che tratteggiano i Forgotten Realms hanno sulle spalle oltre vent'anni, eppure riescono ancora a offrire la sensazione di essere stati catapultati in un mondo magico, complice anche una colonna sonora indimenticabile.

I Baldur's Gate di BioWare sono due grandi classici del medium videoludico, indimenticabili per le emozioni che seppero suscitare e per l'impatto avuto sul mercato del videogioco nel suo complesso. Una realtà che riassume in maniera eccellente Trent Oster, già parte del team originale di BioWare e in seguito supervisore per le Enhanced Edition: "Penso che Baldur's Gate riesca ancora oggi a coinvolgere le persone perché da solo ha ridato slancio ai GDR occidentali. In un momento storico in cui la maggior parte dei publisher si rifiutavano di finanziare qualsiasi gioco di ruolo, dando il genere per morto, BioWare riuscì a prendersi il tempo per confezionare con passione un gioco grandioso in un immaginario amatissimo. La fusione tra tecnologia, amore per le regole [di D&D] e una grande conoscenza della lore permisero al team di creare qualcosa di fantastico.



Rispetto ad allora, - aggiungeva Oster nel 2019 - mi sembra che la nostra industria sia sia un pochino lasciata abbagliare dalla tecnologia, e abbia perso parte del piacere che deriva dal raccontare una storia meravigliosa". Oggi, le oltre cinque milioni di copie vendute da Baldur's Gate III ci confermano che il nostro mondo ha ancora un disperato bisogno di immaginare, raccontare e provare intense emozioni.