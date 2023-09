Baldur's Gate 3 come gira su PS5 e cosa cambia? Comandi, hud e grafica

Dopo una lunga serie di fallimenti critici, il d20 della serie Baldur's Gate è finalmente riuscito a regalarci il suo tanto sospirato terzo capitolo. Nel passaggio dagli studi di BioWare alle fucine creative di Larian Studios, l'immaginario dei Reami Dimenticati ha conservato intatto il suo fascino, in una trasposizione videoludica imponente e permeata di passione. Sui grandi meriti narrativi e ludici del nuovo GDR ci siamo a lungo soffermati nella nostra recensione di Baldur's Gate III, redatta in occasione del debutto del titolo su PC. Ora che la produzione varca i confini di un nuovo hardware ed esordisce su PlayStation 5, non torneremo a rievocare i meriti accumulati da Larian su questo fronte: se siete in cerca di un racconto epico e di personaggi memorabili, il Faerun è senza dubbio il luogo giusto nel quale avventurarsi. Vale su PC, vale su Steam Deck, vale anche su PS5.



In questa sede vi proponiamo dunque una disamina slegata da quelli che sono i contenuti del GDR in senso stretto, per concentrarci invece sulle caratteristiche formali del porting per PlayStation 5. Dal sistema di comandi pensato per DualSense al grado di solidità raggiunto dal comparto tecnico, siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni sulla versione console di Baldur's Gate III.

Controlli e interfaccia

Originariamente annunciato come titolo per Google Stadia, Baldur's Gate III ha avuto chiara sin dall'inizio la necessità di dover risultare fruibile anche tramite controller. Una consapevolezza che si è tradotta in un superamento indolore dei confini dell'ecosistema fondato su mouse e tastiera. Su PlayStation 5, il titolo Larian Studios sfoggia il medesimo sistema di controllo già visto all'opera su Steam Deck, in un porting che da questo punto di vista ci ha soddisfatti pienamente.

Segnaliamo peraltro che tutte le modifiche apportate dalla patch 2 di Baldur's Gate III risultano già integrate al day one nel sistema di controllo di PS5, con le edizioni PC e console del gioco che procederanno d'ora in avanti di pari passo. Su controller, il team di sviluppo sfrutta ogni forma di input a sua disposizione, in un assetto che riesce a rendere pienamente accessibile la molteplicità di variabili del gameplay di Baldur's Gate III.



Su questo fronte, a farla da padrone è il ricorso a pratici menu radiali, che legano l'evocazione di un ampio numero di opzioni alla semplice pressione di un grilletto o di un tasto dorsale. Una soluzione che Larian sfrutta sia nelle fasi di esplorazione dei Reami Dimenticati sia durante gli scontri. Nel primo caso, l'utilizzo di R2 consente un accesso immediato alla mappa dell'open world, al viaggio rapido, all'inventario, al diario che riepiloga missioni principali e secondarie e anche al menu relativo alle preparazioni alchemiche.

Durante gli scontri - rigorosamente a turni, lo ricordiamo - dovremo gestire in prima persona ogni membro del nostro party. Tutte le possibili azioni di un alleato possono essere evocate con la sola pressione di un tasto, che si traduce nell'apparizione a schermo di una serie di menu a raggiera tra i quali scorrere con i tasti R1 e L1. Pad alla mano, la gestione di questi ultimi è molto intuitiva: ogni ruota è infatti organizzata sulla base di criteri tematici, con possibilità di passare rapidamente dalle opzioni di movimento (salto, scatto, spinta di avversari...) alle azioni offensive (attacchi ravvicinati e dalla distanza, incantesimi...), senza dimenticare gli strumenti utili accumulati nell'inventario (pozioni, frecce infuocate, esplosivi...). Il risultato è un sistema di controlli che mette rapidamente il giocatore nelle condizioni di poter padroneggiare ogni opzione offensiva o difensiva a disposizione del suo - più o meno bizzarro - team di paladini, bardi, ladri e stregoni. Grazie all'utilizzo minuzioso di ogni tasto di DualSense da parte di Larian Studios, l'interfaccia utente di Baldur's Gate III risulta sorprendentemente essenziale. Nelle fasi di esplorazione, lo schermo è infatti occupato esclusivamente dagli artwork raffiguranti i membri del vostro party e dalla mini-mappa. Utilizzando la levetta analogica destra, è possibile regolare lo zoom, con una visuale che passa fluidamente da una prospettiva isometrica a una molto ravvicinata.



Una scelta pratica e funzionale, con la quale è opportuno familiarizzare sin dalle prime battute, per gestire al meglio i movimenti e le azioni dei protagonisti. Uno sguardo ravvicinato - come facilmente immaginabile - si dimostra particolarmente utile durante le esplorazioni degli interni, dove candele, pozioni, documenti e una bizzarra rassegna di strumenti arcani affollano gli scenari.

Su questo fronte, risulta peraltro ottima anche la gestione delle interazioni tra protagonisti e mondo di gioco. Ogni oggetto raccolto può infatti essere direttamente inviato a uno specifico membro del party o al nostro accampamento, o anche essere contrassegnato come "mercanzia" nell'inventario del protagonista, così da poter essere poi rapidamente venduto a un mercante senza ulteriori passaggi.



Ricordiamo inoltre che casse, arredi e tanti altri oggetti possono essere liberamente spostati dai nostri eroi, in un processo anche in questo caso rapido e intuitivo. Avete dato fuoco a una scala di corda durante una battaglia e ora non riuscite più a raggiungere il primo piano di una casa? Spostate qualche cassa e sfruttate il salto. Volete disporre in fila una serie di barili esplosivi per innescare un pirotecnico effetto a catena? Nessun problema, i Reami Dimenticati sono qui per servirvi.

Disamina tecnica

Arriviamo dunque all'ultimo nodo di questa disamina, spostando l'attenzione sulla resa offerta dal potente Divinity Engine 4.0 sull'ammiraglia di PlayStation. Se su PC avevamo intessuto le lodi del motore proprietario di Larian Studios senza evidenziare particolari criticità, su PS5 Baldur's Gate III non risulta altrettanto impeccabile.

Chiariamoci: questa prima versione console conserva - per la gran parte - i punti di forza di un comparto visivo monumentale, a favore di una messa in scena a dir poco spettacolare, eppure non è difficile notare diverse flessioni rispetto ai picchi qualitativi della controparte "mouse & tastiera". Tanto per cominciare risulta evidente come il team belga sia dovuto scendere a compromessi per quel che concerne la gestione delle ombre (in particolar modo sul fronte dell'occlusione ambientale) e dell'effettistica, a fronte di una pregevolezza generale comunque consistente.



Le note più dolenti riguardano la solidità prestazionale del porting, che in entrambe le modalità proposte manifesta fluttuazioni più o meno significative, che soprattutto con il preset "performance" possono generare fenomeni di stuttering e tearing. In modalità "qualità", sia le problematiche di cui sopra sia i cali di fluidità appaiono meno frequenti e marcati, ma in tutta onestà abbiamo trovato difficile delineare differenze nette in termini di qualità visiva, complice uno scarto piuttosto relativo sul versante della risoluzione.

Per ammissione della stessa Larian Studios, problemi di stabilità al frame rate si concentrano soprattutto nell'Atto III dell'avventura. In merito, il team garantisce di star già lavorando a un intervento risolutivo che stabilizzi i 60 fps: potremo valutarne l'eventuale impatto nel prossimo futuro. Infine, segnaliamo l'inattesa lunghezza dei tempi di caricamento su PS5, che talvolta possono raggiungere la soglia dei quaranta secondi.



Nel corso della nostra prova su console, i Reami Dimenticati ci hanno inoltre reso spettatori di un fastidioso inconveniente tecnico, con l'audio di gioco svanito completamente per l'intera durata del prologo di Baldur's Gate III. Una problematica poi risoltasi automaticamente e manifestatasi peraltro solo nel corso di una delle run avviate dalla redazione, ma che comunque riportiamo per dovere di cronaca.

Nel complesso, comunque, l'esordio su PlayStation 5 di Baldur's Gate III non vede la presenza di ostacoli particolarmente gravosi per la godibilità dell'esperienza, ma è chiaro come la proposta abbia ancora dei margini di miglioramento piuttosto netti.