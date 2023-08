Baldur's Gate 3 su Steam Deck: ecco come farlo funzionare al meglio!

Se per la recensione completa ci sarà ancora da aspettare, vi abbiamo già dato un antipasto della nostra opinione nella lunga prova di Baldur's Gate 3.

In questi giorni, però, abbiamo pensato di dare un'occhiata all'attesissimo gioco di ruolo di Larian Studios anche su Steam Deck, console che supporta già Baldur's Gate 3 correttamente e che promette di aprirvi le porte dei Reami Dimenticati anche in spiaggia... ma occhio al caldo!



Cosa bolle in pentola

Baldur's Gate 3 è stato a lungo atteso sia dai fan storici della serie che dagli appassionati di RPG, soprattutto dopo che i Larian Studios ne hanno accolto il blasone, reduci dello straordinario successo di Divinity II: Original Sin del 2017.

La responsabilità era tanta, ed è chiaro che un giudizio definitivo dopo una manciata di ore di gameplay non renderebbe giustizia a un'opera di tale portata, ma è già possibile valutarne alcuni aspetti relativi al lato tecnico e all'ottimizzazione, con l'aggiunta di riflessioni e consigli su come ottenere la migliore esperienza possibile anche sulla macchina portatile di Valve.Il nuovo titolo della saga ha ricevuto al lancio la bramata spunta verde da parte dell'azienda di Gabe Newell e soci, indice di una ottimizzazione presumibilmente tarata su misura che lo rende "Perfetto per Steam Deck". Ma partiamo dai requisiti, e più precisamente dallo spazio richiesto dall'istallazione, che occupa esattamente 129,21 GB.

Che si tratti di un gioco piuttosto pesante lo si percepisce già dall'avvio, che richiede circa un minuto tra animazioni di benvenuto e schermata di caricamento prima di mostrare il menu principale.



Il titolo risulta già calibrato in partenza per Steam Deck, infatti abbiamo voluto provare le primissime battute proprio con le impostazioni suggerite da Valve, prima di metterci mano per capire quale fosse, secondo noi, il migliore equilibrio.

La risoluzione nativa 1280x800 con rapporto 16:10 viene riconosciuta sin da subito e la preimpostazione "di fabbrica" suggerisce preset qualitativo "Medio" con FSR attivo su "Bilanciato", il che vuol dire che il gioco nativamente viene renderizzato a circa 480p per poi essere upscalato fino a 800p.

Con questi settaggi abbiamo riscontrato una fluidità tendenzialmente solida, con un frame rate un po' ballerino ma mediamente intorno ai 45 FPS.

L'impatto visivo, tuttavia, non risulta altrettanto convincente, per via di una pulizia dell'immagine alquanto carente che porta alla perdita di molti dettagli significativi (complici, è evidente, sia il TAA che FSR 1.0 con preset quasi al minimo).



Con questa combinazione, dicevamo, si riesce a ottenere una buona fluidità che strizza al "nuovo standard" dei 40 fps dalle impostazioni di sistema. L'autonomia è al limite, visto che con la batteria al 100% si possono ottenere non più di un'ora e 20 minuti di gioco, con una media di 25W di erogazione.

Qui però si manifestano anche alcuni aspetti particolarmente critici: è estate, e con una temperatura di circa 30 °C il throttling è stato nostro compagno per parecchio tempo, soprattutto lato CPU.

Abbiamo dovuto più di una volta chiudere e riavviare il gioco per cali bruschi che ne impedivano il corretto funzionamento. Per ovviare a questo problema, abbiamo trovato nella disattivazione del v-sync il giusto compromesso per la stabilità a lungo termine, attivando di concerto la vecchia modalità "rumorosa" per la gestione delle ventole(Impostazioni > Sistema > In fondo, disattivare "Abilita il nuovo controllo della ventola") e il limite del TDP a 13 (che a questo punto scenderà a circa 23W).



Fondamentale anche il cap degli FPS a 30, per ridurre i consumi e quindi anche la generazione del calore, ma non sperate che l'autonomia possa migliorare in modo significativo. Curiosamente, infatti, non siamo riusciti a ottenere più di una manciata di minuti extra.



Niente male, che peccato FSR 1.0

Giocando con le impostazioni, abbiamo alla fine trovato quello che secondo la nostra opinione rappresenta il miglior bilanciamento tra immagine, prestazioni e consumi, partendo dal preset automatico, disabilitando il TAA e riducendo il filtro texture a 2X, sempre con le impostazioni di cui sopra.

In questo modo si riusciranno a garantire 30 FPS di media abbastanza stabili e senza cali, con un consumo medio di 21W e circa un'ora e 40 minuti di autonomia.

Disabilitare il TAA ha i suoi vantaggi, sia in termini di carico prestazionale che di qualità dell' immagine, poiché partiamo da un quadro complessivamente molto upscalato rispetto alla risoluzione di partenza e quindi all'apparenza sfocato. Spegnendo l'antialiasing temporale (sia TAA che SMAA), sempre a causa della bassa risoluzione nativa, l'immagine risulterà fortemente granulosa e sempre molto povera di dettagli.



La soluzione è chiaramente alzare il preset di FSR su "Qualità" con risoluzione nativa più dignitosa (circa 520p con ingrandimento 1.5X) per godersi quella che secondo noi è la migliore impostazione attualmente possibile su Steam Deck per questo titolo.

Una critica ci sentiamo comunque di riservarla all'implementazione del solo FSR 1.0, poiché si tratta della soluzione più precoce e meno apprezzata della tecnologia di upsampling di AMD, che con FidelityFX Super Resolution 2.1 ha raggiunto probabilmente l'apice delle potenzialità dello strumento senza l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, e pertanto la sua implementazione avrebbe consentito una migliore ricostruzione dell'immagine anche con un filtro molto più aggressivo. A ogni modo, con i giusti accorgimenti anche il piccolo handheld di Valve è in grado di portarvi nei Forgotten Realms senza grossi problemi, aggiungendo l'ennesima tacca sulla sua cintura dopo aver dimostrato di potercela fare con dei veri e propri mattoni di questa e della passata generazione. Un esempio? Date un'occhiata alla nostra prova di Ratchet & Clank: Rift Apart su PC e Steam Deck, il risultato è stato sbalorditivo.