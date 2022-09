Da Balle Spaziali a Indiana Jones: i migliori easter egg di Saints Row

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Nel nostro speciale sui veicoli più folli del reboot di Saints Row vi abbiamo parlato di una Raycaster speciale, pensata per omaggiare la Mitsubishi Eclipse verde guidata dal compianto Paul Walker in Fast & Furious. Ebbene, oltre ad avere una personalizzazione sconfinata (qui lo speciale sui boss creati di Saints Row), il reboot firmato da Volition vanta una notevole quantità di Easter Egg, alcuni dei quali ci hanno davvero sorpreso. Di conseguenza, ci sembrava opportuno ultimare la nostra copertura del gioco soffermandoci su questo aspetto sì di contorno ma che in ogni caso denota la personalità dell'esperienza e l'impegno profuso dagli sviluppatori per rendere più viva e misteriosa la città di Santo Ileso. Tra dischi volanti, palloncini da brivido, armi leggendarie ed efferati omicidi, abbiamo diverse cose da raccontarvi, quindi non perdiamoci in chiacchiere.

Da Indiana Jones alla Marvel: sorprese per tutti i gusti

Dal Mimic di Dark Souls, passando per i riferimenti a The Legend of Zelda, fino alla Saintsblade, a cui abbiamo dato spazio nel nostro speciale sulle armi più potenti e insolite di Saints Row, il reboot è pieno di Easter Egg a tema videoludico. Uno dei più elaborati di questa categoria si trova a Fort Cullen, un sito storico tutto da visitare situato a Old Town.

Su di una torre del forte è possibile notare una porzione di muro distruttibile, eretta per celare una scena del crimine in una stanzina. Liberato il passaggio, infatti, è possibile vedere degli esseri cubettosi che hanno appena finito di accoltellare a morte un loro simile. Viste le loro sembianze e l'efferato omicidio, i ragazzi di Volition potrebbero aver reso omaggio sia a Minecraft che ad Among Us, il famoso multiplayer all'insegna di assassinii e deduzioni.



Oltre a essere piena zeppa di negozi in cui acquistare dei vestiti all'ultima moda o, a seconda dei casi, sorprendentemente tamarri, Santo Ileso ospita anche i gazebo dei venditori ambulanti, ed è proprio da uno di questi cittadini che abbiamo comprato il cappello da archeologo, la giacca impolverata e i pantaloni (con tanto di frusta) in pieno stile Indiana Jones.

Esplorando le aree meno in vista della mappa, tra canyon, arene pensate per ospitare scontri all'ultimo sangue e isolotti sperduti, ci siamo imbattuti in altri graditissimi Easter Egg, a partire dal palloncino di Pennywise, il clown alter ego di It che nel romanzo e nei film abita le fogne della cittadina di Derry. Ebbene, neanche a dirlo abbiamo rinvenuto l'inquietante balocco proprio nei pressi di un canale di scolo. Sempre legato alle fogne, o meglio, a un tombino, è il rimando - evidentissimo - alle Teenage Mutant Ninja Turtles. Nei pressi del tombino sporcato da chiazze di melma verdastra infatti troviamo raffigurate quattro tartarughine con bandane colorate, che vogliono rappresentare proprio Donatello, Raffaello, Leonardo e Michelangelo.

Sempre in tema di cartoni animati, in passato vi abbiamo già parlato della camminata a "passettini circospetti" in salsa Looney Tunes ma sappiate che non si tratta dell'unico omaggio alle malefatte degli iconici personaggi di Warner Bros. Vagando in mezzo al nulla infatti abbiamo trovato una bambola schiacciata dal tipico peso che Willy il Coyote utilizza abitualmente nelle proprie battute di caccia per tentare di eliminare, ma senza successo, il velocissimo Beep Beep.

Sempre vagando in un'area desertica abbiamo adocchiato il martello di Thor, conficcato saldamente nel terreno ma fotografabile, così da poter essere utilizzato a mo' di ornamento alla chiesa dei Saints: sapete come è descritto l'oggetto? "Solo un Chris può sollevarlo", perché nei film Marvel è stato brandito sia da Chris Hemsworth, alter ego del dio di Asgard, sia da Chris Evans, che invece ha interpretato Captain America.

Di UFO e Balle Spaziali: i pezzi da novanta

Passiamo ora ad alcuni degli Easter Egg più importanti, a partire dal Turdis, la versione Saints Row della macchina del tempo e astronave utilizzata dal Dottore nella famosissima serie britannica Doctor Who. Guidando nel cuore del canyon in una notte stellata, abbiamo scoperto i resti di un disco volante, schiantatosi nei pressi di una pozza d'acqua ma è stato di certo il secondo UFO quello che ci ha stupito di più. Posto in un seminterrato scavato nella roccia, il mezzo alieno in costruzione è un chiaro rimando alla scena di The Thing, il film del 1982 di John Carpenter, quando la squadra di MacReady percorre un cunicolo nascosto per trovare un disco volante non ancora ultimato.

Sempre dedicato a una famosa scena di una pellicola, stavolta di natura ben lontana dai lidi orrifici di The Thing, è un oggetto di dimensioni gigantesche situato ai margini della mappa. Si tratta di un pettine nero e, dobbiamo ammetterlo, non siamo riusciti a identificare nell'immediato a cosa fosse dedicato.



Quando però abbiamo realizzato che fosse un omaggio al leggendario Balle Spaziali, parodia di Star Wars a opera di Mel Brooks, l'oggetto è riuscito a strapparci un sincero sorriso. Nel film infatti, il presidente Scrocco ordina a Lord Casco di rastrellare il deserto per trovare la principessa, di "passarlo al pettine", se necessario. Casco, neanche a dirlo, prende le direttive alla lettera e ordina ai suoi uomini di utilizzare un grosso pettine e di cominciare a trascinarlo sulla sabbia, sotto il sole cocente.

Chiudiamo quindi con un vero mistero, un artefatto alieno capace di generare un campo di forza e di far levitare dei grossi massi. Ebbene, non avremmo potuto non ispezionare l'oggetto con attenzione, ed è così che abbiamo scoperto un messaggio segreto su di esso. Con ogni probabilità, si tratta di un set di istruzioni che conduce a un luogo segreto o a una ricompensa e speriamo che prima o poi qualche abile utente riuscirà a risolverlo. E così si conclude il nostro discorso sugli Easter Egg del gioco, che nelle decine di ore che abbiamo passato nel suo mondo ha saputo regalarci un numero davvero importante di sorprese, misteri e risate.