Battlefield 2042 Stagione 5: una nuova alba per lo sparatutto EA

È innegabile che il lavoro svolto da EA DICE nell'ultimo anno e mezzo sia lodevole. Senza mai abbattersi di fronte alle difficoltà, il team di sviluppo di Battlefield 2042 ha ammesso i propri errori e si è rimboccato le maniche, procedendo con ogni stagione a migliorare il titolo sia con nuovi contenuti che con numerosi aggiornamenti alla cosiddetta quality of life. Tale percorso trova una sua conclusione con New Dawn, la Stagione 5 dello sparatutto DICE, il cui nome non è affatto casuale.



L'aggiornamento in questione ha infatti lo scopo di terminare il ciclo di ‘ristrutturazione' che ha coinvolto tutte le mappe iniziali e aggiungere alcune funzionalità richieste a gran voce dalla community. Non indugiamo oltre e andiamo alla scoperta di tutte le novità in arrivo con la quinta stagione di Battlefield 2042.

Prossima tappa: Repubblica Ceca

Come ogni aggiornamento che si rispetti, New Dawn introduce una nuova mappa che va ad arricchire ulteriormente il numero di arene in cui i giocatori di Battlefield 2042 possono darsi battaglia. Questa volta la destinazione è la Repubblica Ceca, le cui fredde terre ospitano la mappa intitolata Rivendicazione.

Si tratta di un vecchio impianto industriale che, per motivi legati alla storia dello sparatutto, è caduto in disuso ed è stato invaso sia dalla natura che dai teppisti. Oltre alla flora che ha preso il sopravvento ed è presente anche negli edifici, buona parte delle strutture che compongono la mappa presentano graffiti più o meno evidenti che vanno a sottolineare lo stato di abbandono di questo luogo.



Rispettando in pieno quelli che sono i canoni delle mappe di Battlefield 2042, anche Rivendicazione gode di un'estensione piuttosto generosa, grazie alla quale gli sviluppatori hanno potuto suddividere lo scenario in cinque punti d'interesse. La sezione più isolata, verso la foresta, ospita un treno merci deragliato e un discreto

quantitativo di alberi che però possono essere rasi al suolo con il giusto equipaggiamento, così da impedire ai bersagli di nascondersi e consentire ai cecchini di avere una visuale più ampia. Qui vi sono anche le carcasse del mezzo di trasporto, le quali rappresentano una perfetta copertura e un ottimo nascondiglio per chi cerca uno scontro ravvicinato. La mappa non è certo sprovvista di aree al chiuso e, a tal proposito, uno dei pochi edifici di Rivendicazione è quello della turbina, in cui è possibile trovare riparo da chi sta setacciando l'area con un mezzo corazzato. Un altro punto d'interesse è il deposito militare, un'imponente struttura malconcia al cui interno non vi è molto altro a parte qualche scaffale ed un paio di muletti che difficilmente fermeranno l'avanzata dei veicoli, i quali possono tranquillamente irrompere nell'edificio grazie alle entrate dalle dimensioni più che generose. L'unico riparo realmente sicuro dalle esplosioni e dai cecchini nemici è il bunker, un rifugio costruito all'interno della montagna in cui siamo sicuri che si darà vita a frenetici scontri a fuoco mentre si cerca riparo dietro colonne di cemento e altri piccoli oggetti. L'ultima porzione della mappa è occupata da una serie di silos contenenti carburante contornati da una piccola struttura metallica sulla quale è possibile salire per evitare di essere schiacciati dalla furia dei veicoli oppure per provare a colpire i nemici in arrivo con un fucile di precisione.



Come accennato poco più sopra, la Stagione 5 è importante anche perché chiude un cerchio e propone l'ultimo rework delle mappe già disponibili. A rifarsi il look è l'ultima arena che mancava all'appello, Hourglass, la cui versione 2.0 ha subito parecchi ritocchi. Da un lato troviamo un generico redesign in linea con quello delle altre mappe, il quale prevede un aumento della densità di oggetti in giro per lo scenario al fine di evitare enormi spazi aperti e privi di coperture.

Dall'altro lato, invece, è stata apportata una piccola rivoluzione, dal momento che il grosso ponte che caratterizzava lo scenario è letteralmente esploso in un punto, lasciando spazio ad un gargantuesco cratere che potrà ospitare nuovi sconti. DICE ha anche inserito un'area del tutto inedita in corrispondenza degli archi, sotto i quali ora si cela un claustrofobico sottopassaggio che si presta benissimo ai giocatori armati di shotgun o mitragliette. Purtroppo le novità di Hourglass non saranno disponibili al lancio dell'update, ma arriveranno nel corso della stagione.

Le tante novità dell'arsenale

Non temete, la Stagione 5 di Battlefield 2042 interviene anche sull'arsenale e aggiunge ben tre bocche da fuoco a quelle già disponibili. Si inizia con l'XCE Bar, un fucile bolt-action che si presta a chi vuole il giusto equilibrio tra precisione, danno e versatilità, vista la possibilità di adattarsi a diverse gittate con una serie di mirini molto diversi fra loro.

Direttamente da Battlefield 4 ritorna invece il GEW-46, un fucile d'assalto dotato di una stabilità invidiabile e in grado di sparare piccole raffiche di colpi che risultano letali a corto e medio raggio. Il terzo strumento di morte è il BFP.50, che va ad aggiungersi alla sezione delle pistole: si tratta di un cannone portatile dal potere d'arresto molto elevato e i cui proiettili possono mandare immediatamente all'altro mondo il bersaglio se colpito a distanza ravvicinata.



A rinnovarsi è anche il reparto dei gadget, che accoglie tre diverse novità. La prima è la mini granata, un esplosivo che rinuncia al potere offensivo delle classiche granate a frammentazione per una maggiore agilità, visto che la sua leggerezza e le sue ridotte dimensioni le consentono di arrivare più lontano e dare meno nell'occhio.

Con la granata a molla si possono ottenere risvolti inattesi, visto che questo dispositivo esegue un rimbalzo in aria prima di esplodere. L'ultimo oggetto da lancio è la granata anticarro, il cui nome è sufficiente a comprendere che il suo scopo sia quello di mettere fuori gioco i mezzi corazzati. A contrastare i veicoli ci pensano anche le nuove postazioni fisse che contribuiranno a tenere a bada quei nemici che hanno un atteggiamento troppo aggressivo con i carri e non solo.



Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno deciso di accogliere i feedback dei giocatori e di apportare una modifica molto richiesta per le armi provenienti dal magazzino. In maniera graduale, infatti, queste bocche da fuoco verranno aggiornate affinché su di esse si possano installare gli accessori di Battlefield 2042, aprendo ad una miriade di nuove possibilità per ciò che concerne la personalizzazione dei loadout. A proposito di loadout, EA DICE ha anche annunciato l'arrivo di un rework del sistema attraverso il quale i giocatori possono personalizzare la dotazione dei veicoli.

Non sappiamo nello specifico di quali novità si parla, ma sono stati promessi cambiamenti che aiuteranno ad ottenere risultati più in linea con quelli che sono i vari ruoli presenti nello sparatutto. L'ultima novità di rilievo riguarda il sistema di gestione delle squadre, che approderà nel gioco in due fasi. Al lancio di New Dawn troveremo la possibilità di creare nuove squadre e modificare il capitano, ma per il più avanzato sistema incentrato sugli ordini dovremo attendere l'aggiornamento alla versione 5.1, lo stesso che dovrebbe introdurre Hourglass 2.0.



Insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta e per scoprire se i nuovi contenuti riusciranno a catturare l'attenzione dei giocatori basterà attendere solo qualche giorno, visto che l'uscita della Stagione 5 di Battlefield 2042 è fissata al prossimo 7 giugno 2023, ovvero la prossima settimana.