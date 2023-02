Il baule dei ricordi: i migliori giochi Game Boy e GBA su Nintendo Switch

Tramite il servizio Nintendo Switch Online abbiamo la possibilità di rivivere la magia del Game Boy e del Game Boy Advance rigiocando alcuni intramontabili classici. Ma prima di scoprire quali sono i giochi imperdibili da recuperare sull'ibrida di Kyoto, viaggiamo brevemente a ritroso negli anni per ricordare l'importanza del gioiellino della Grande N. Gli anni Ottanta sono stati d'altronde un decennio ricco di novità tecnologiche e di concept rivoluzionari. La maggior parte dei prodotti e degli accessori creata in quel periodo è entrata di diritto nell'immaginario comune.



Il Game Boy originale è uno dei prodotti di maggior successo di Nintendo, è soprattutto "la" console che ha cambiato il concetto di portabilità videoludica. A più di trent'anni dal debutto nella terra del Sol Levante (datato 21 aprile 1989), la piattaforma da gioco realizzata da Gunpei Yokoi, Satoru Okada e dal leggendario team Nintendo Research & Development 1 continua a essere una delle più apprezzate di sempre e viene tuttora utilizzata nei modi più impensabili (Kenobit, ad esempio, l'ha trasformata in uno meraviglioso strumento per suonare).

Milioni e capolavori

Il Game Boy è entrato nel cuore di 119 milioni di giocatori grazie a un catalogo di giochi sconfinato (è stato pubblicato più di un migliaio di titoli) e a oltre 450 milioni di cartucce vendute (il primato assoluto appartiene a Tetris che in bundle piazzò ben 35 milioni di copie).

La console divenne così popolare non solo per i suoi giochi e per la sua portabilità: le batterie duravano molto di più rispetto alla concorrenza (le 4 AA stilo potevano raggiungere le 15 ore di attività) mentre Sega Game Gear, Atari Lynx e PC Engine GT (TurboExpress nella versione americana) si spegnevano molto prima.



La macchina portatile di Nintendo era facile da programmare e gli sviluppatori la paragonarono a uno Spectrum monocromatico. Nintendo stessa realizzò dei capolavori che funzionavano perfettamente su un piccolo schermo a cristalli liquidi integrato (risoluzione a 160x144 pixel) che proponeva quattro tonalità di grigio/verde.

Una console per tutti

Il Game Boy fu protagonista di un cambiamento epocale: nel 1995, Nintendo of America annunciò che il 46% dei giocatori Game Boy era di sesso femminile. Molti adulti si cimentavano con Tetris, Mario e compagnia, e persino il presidente degli Stati Uniti fu ritratto sui giornali dell'epoca mentre giocava con un Game Boy durante una convalescenza in ospedale.

La macchina di Nintendo ha influenzato non solo il nostro modo di giocare (pensiamo al Game Link, un cavo che permetteva a due amici di giocare "1 contro 1" a Tetris o di scambiarsi le proprie creature con i Pokémon) ma ha permesso alla casa di Kyoto di sperimentare nuove serie e personaggi.



Come accennato in apertura, i titoli per il Game Boy sono disponibili nell'abbonamento Nintendo Switch Online, quelli per Game Boy Advance invece richiedono il Pacchetto Aggiuntivo. È possibile applicare alle opere diversi filtri grafici che simulano le diverse versioni del Game Boy (compreso il Game Boy Pocket e Game Boy Color).

Nintendo dall'armadio dei ricordi ha riesumato le seguenti gemme: Tetris, Super Mario Land 2 6 Golden Coins, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest Ghosts 'n Goblins, Alone in the Dark The New Nightmare, Metroid II Return of Samus, Wario Land 3 e Kirby's Dream Land. Nei prossimi mesi arriveranno anche Kirby's Tilt 'N Tumble, Pokémon Trading Card Game, The Legend of Zelda Oracle of Ages e The Legend of Zelda Oracle of Seasons.

Tetris

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare del puzzle game di Aleksej Pazitnov (su Apple TV+ è in arrivo il prossimo 31 marzo un lungometraggio dedicato alla sua genesi). La combo Tetris-Game Boy è stata più di un fortunato bundle: il videogioco perfetto per un hardware rivoluzionario. Era impossibile resistere a quella sequenza ipnotica di tetramini di color verde brillante che scendevano sempre più velocemente mentre lo spazio a disposizione continuava a diminuire: ancora oggi è uno dei migliori puzzle game con cui rilassarsi...o innervosirsi!

The Legend of Zelda Link's Awakening DX

La serie Zelda abbracciava finalmente la strada della portabilità: questa era la prima avventura di Link ad approdare sul Game Boy. Un titolo eccellente che ha beneficiato qualche anno fa di uno spettacolare remake nel 2019 per Nintendo Switch.

Il servizio di Nintendo Switch Online propone la seconda versione pubblicata per il Game Boy Color nel 1998: The Legend of Zelda: Link's Awakening DX (Deluxe) era impreziosito dalla presenza di un dungeon aggiuntivo basato sui colori (assenti nell'originale).

Super Mario Land 2 6 Golden Coins

Un comparto grafico più simile a un Super Nintendo che a un Game Boy e mondi caratterizzati in modo superbo (i livelli di gioco erano 32) per un platform semplicemente meraviglioso. Abbondavano i livelli segreti a cui era possibile accedere solo trovando delle uscite alternative e ogni mondo aveva il proprio boss che doveva essere sconfitto per ottenere una delle 6 monete e poter affrontare un Wario - al debutto - in versione superstar.

Metroid II Return of Samus

Uno dei titoli più "incompresi" del panorama Game Boy. Nonostante sia apprezzatissimo dalla maggior parte dei fan della saga, Metroid II - Return of Samus venne bollato come sequel poco brillante dalla stampa specializzata dell'epoca.

Il gameplay era simile a quello del primo episodio per NES e per proseguire nel gioco bisognava eliminare i Metroid; la trama, fortunatamente, era ottima e il finale meno banale di quanto fosse lecito attendersi. Il comparto grafico però faticava non poco sul piccolo display del Game Boy, soprattutto la struttura dei corridoi mal si adattava alla risoluzione proposta.

Kirby's Dream Land

Fu il titolo che segnò il debutto nel 1992 del buon Kirby nel pianeta Nintendo. Un altro classico da provare: Masahiro Sakurai (il papà di Super Smash Bros.) voleva creare un personaggio simpatico e adorabile. E ci riuscì: l'allora brillante diciannovenne game designer giapponese diresse il team HAL Laboratory nella produzione di un platform che sprizzava originalità da tutti i pori, caratterizzato da un gameplay accessibile e immediato e da un sistema di combattimento che vedeva Kirby inghiottire nemici e sputarli fuori. L'unico difetto? Era dannatamente facile...

Alone in the Dark The New Nightmare

Conosciuto anche come Alone in the Dark 4 si tratta del quarto capitolo di una serie survival horror piuttosto famosa negli anni Novanta. La versione per Game Boy Color (2001) si caratterizzava per ambienti pre-renderizzati e personaggi 3D come nelle versioni per PlayStation, Dreamcast e PC.

I video in full motion furono tagliati e molte aree di gioco vennero ridotte, ma l'ambientazione lovecraftiana era capace davvero di mettere i brividi anche su uno schermo così piccolo. Il sistema di combattimento non era privo di difetti mentre il gioco palesava una certa frettolosità nella realizzazione. Insomma, un'occasione per scoprire/riscoprire una serie che ha fatto la storia dell'horror nei videogiochi.

Gargoyle's Quest

Questa è una chicca: trattasi di uno spin-off di Ghosts 'n Goblins pubblicato da Capcom nel 1990 per Game Boy. Il gioco vedeva come protagonista il gargoyle Firebrand, uno dei cattivi della saga. Il gameplay di Gargoyle's Quest proponeva un interessante mix tra un platform, azione e alcuni elementi tipici di un gioco di ruolo: la simpatica creatura saltava, combatteva, si arrampicava, parlava con la gente, esplorava, raccoglieva oggetti e poteva potenziare le sue abilità. Gargoyle's Quest ha ottenuto un discreto successo tanto da guadagnarsi due sequel, Gargoyle's Quest II per NES nel 1992 e Demon's Crest per SNES nel 1994.

Wario Land 3

Il terzo episodio della serie Wario Land fu uno dei migliori titoli mai pubblicati per Game Boy Color. L'aereo di Wario si era rotto e vagando in un bosco il nostro eroe si imbatté in un misterioso carillon che lo risucchiò all'interno di un mondo in miniatura.

Recuperare cinque carillon e tutti i forzieri disponibili era l'unico modo per raggiungere e sconfiggere il malvagio clown Rudy. Il gioco era composto da 25 livelli lineari ma superbamente caratterizzati: Wario era invincibile (non c'erano vite o barre) ma se veniva colpito da uno dei boss si era costretti a ricominciare da capo.

Il Game Boy del nuovo millennio

Quando il Game Boy Advance fece la sua apparizione nel mercato giapponese il 21 marzo del 2001 (in Nord America e in Europa sarebbe arrivato a giugno dello stesso anno), Nintendo era intenzionata a portare in una nuova dimensione le console portatili. L'appellativo "Advance" sembrava certificarlo anche se la macchina proposta dalla casa di Kyoto era tutt'altro che rivoluzionaria.

Da una forma verticale si passò a una orizzontale con uno schermo più grande rispetto al modello originale, senza stravolgere la posizione dei tasti e la croce direzionale, aumentando le dimensioni dei dorsali. Del suo illustre predecessore il GBA riproponeva anche alcuni parti dell'hardware: una scelta dettata dall'esigenza di sfruttare la tonnellata di titoli disponibili fino ad allora. Lo slot per le cartucce infatti poteva contenere sia quelle per Game Boy/Color sia quelle nuove per l'Advance. Il display da 2.9 pollici permetteva di giocare con una risoluzione superiore (240x144 pixel) ma era dotato di un pannello riflettente non retroilluminato che lo rendeva praticamente inutilizzabile al buio. Nonostante le limitazioni hardware Nintendo riuscì a piazzare ben 24 milioni di unità nel primo anno, ottenendo negli Stati Uniti un nuovo record con 500.000 GBA venduti soltanto nella prima settimana.



La casa di Kyoto commercializzò tre differenti versioni del GBA prima del debutto del Nintendo DS, riuscendo a superare quota 80 milioni di unità in tutto il mondo. Con l'abbonamento Pacchetto Aggiuntivo per il servizio Nintendo Switch Online possiamo rigiocare ad alcuni vecchi capolavori per GBA: Super Mario Advance 4 Super Mario Bros. 3, WarioWare, Inc Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga e The Legend of Zelda The Minish Cap. Nei prossimi mesi arriveranno anche Kirby & The Amazing Mirror, Metroid Fusion, Fire Emblem, F-Zero Maximum Velocity e Golden Sun.

Super Mario Advance 4 Super Mario Bros. 3

L'esperienza definitiva per i fan dell'idraulico italiano: Super Mario Bros. 3 tuttora viene considerato da molti appassionati come il miglior episodio 2D della serie. Oltre a essere stato il primo titolo della saga ad avere una mappa del mondo per scegliere percorsi alternativi, mini giochi e passaggi segreti, l'episodio per NES viene ricordato anche per aver introdotto una serie di power-up decisamente speciali.

Ripubblicato per Game Boy Advance all'inizio del nuovo millennio con grafica e audio aggiornati, Super Mario Advance 4 offriva la possibilità di giocare in singolo o multiplayer (due giocatori si potevano alternare nei panni di Mario o Luigi).



La versione per GBA implementava anche i livelli creati per l'E-Reader, un accessorio prodotto dalla stessa Nintendo per il Game Boy Advance che permetteva di leggere delle speciali card. Nella versione europea del 2003 non vennero implementati: insomma, un'occasione per recuperare uno dei più grandi platform della storia e per rigiocare dei livelli mai disponibili in precedenza.

WarioWare Inc Minigame Mania

Una raccolta di circa 200 minigiochi (o meglio: "microgiochi" perché durano pochi secondi!) con protagonista il sorprendente Wario. WarioWare, Inc.: Minigame Mania introduceva un cast di personaggi completamente nuovo e proponeva un gameplay semplice, frenetico e ipnotico capace di strappare risate su risate. Il numero dei contenuti da sbloccare era impressionante, alcune modalità (Storia e Grid) erano semplicemente azzeccatissime. Un titolo spassoso che vale la pena davvero recuperare.

Kuru Kuru Kururin

Un nome davvero particolare per un puzzle game originale. Alla guida di una piccola astronave rotante (ribattezzata "elicottero" nella versione europea) il papero di nome Kururin doveva affrontare una serie di labirinti in 2D cercando di evitare i muri e gli ostacoli che incontrava.

L'obiettivo era ritrovare i suoi nove fratelli, dispersi in altrettanti mondi. Il giocatore controllava la direzione e la velocità del movimento della navicella ed era costretto a ingegnarsi per superare gli ostacoli. Sviluppato da Eighting, Kuru Kuru Kururin offriva 5 modalità di gioco, compreso un multiplayer indubbiamente spassoso.

Mario Kart Super Circuit

È titolo che segnava il debutto della serie Mario Kart sulle console portatili di Nintendo.

Disponibile in Europa e America ad appena un mese dopo l'uscita in Giappone (21 luglio 2001), Mario Kart Super Circuit proponeva otto amatissimi personaggi di casa Nintendo: Mario, Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Wario, Donkey Kong e Toad erano pronti a sfidarsi a colpi di gusci e banane nei venti circuiti disponibili suddivisi in cinque trofei. Tre modalità di gioco e tre livelli di difficoltà per la produzione firmata da Intelligent System.

Mario & Luigi Superstar Saga

Nintendo cercò di allargare il raggio d'azione di Mario e soci: venne pubblicato Mario & Luigi: Superstar Saga, un gioco di ruolo per Game Boy Advance (2003), il primo per l'accoppiata Mario & Luigi. Alpha Dream sviluppò per Nintendo un titolo curatissimo sotto il profilo del gameplay, con enigmi originali da completare per una ventina d'ore di gioco. Trama e dialoghi per quanto intrisi di umorismo (persino troppo infantili) non riuscirono a impressionare i veterani del genere, al contrario del sistema di combattimento a turni che rendeva il gioco coinvolgente. Una chicca da riscoprire.

The Legend of Zelda The Minish Cap

Uno dei migliori giochi mai realizzati per Game Boy Advance, un'avventura realizzata da Capcom per Nintendo che aveva affidato alla casa di Street Fighter e Final Fight il lavoro di realizzazione di The Minish Cap. I personaggi e le ambientazioni erano curatissime, mentre la sceneggiatura riproponeva il solito fortunato canovaccio della serie: Link, Zelda e Vaati, il cattivo di turno.

La nascita della Quadrispada e la possibilità di rimpicciolirsi attraverso una serie di "portali" diedero una marcia in più agli enigmi del gioco che includeva molte missioni secondarie. Il ritmo era semplicemente perfetto, la colonna sonora qualcosa di magico mentre la giocabilità era quella tipica di ogni Zelda. L'unico dubbio riguardava la longevità.



La nostra carrellata nel viale dei ricordi si conclude qui, ma non dimenticate di raccontarci quali sono i vostri giochi preferiti dell'era Game Boy e quali grandi classici avete deciso di recuperare grazie al servizio Nintendo Switch Online.